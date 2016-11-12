10 أفكار لخزانات موديولية (مثالية للمنزل المودرن)

إسلوب الحياة الحالي أصبح سريعاً ، كما أصبح الأفراد والمستخدمين أكثر نشاطاً وديناميكية. والذي يحتم أن يكون إختيار الأثاث عملي، ديناميكي وممتع، هنا يأتي دور الأثاث الموديولي.
الأثاث الموديولي هو أثاث مكون من وحدات متشابهة أو متراكبة، يمكنك فكها وتركيبها كيفما تشاء وحسب حاجتك وتصميمك الخاص للحصول على أفضل النتائج.
هنا جئنا لكم ب 10 أفكار لخزانات وأرفف موديولية والتي لن تجعل منزلك أنيق فحسب ولكن عملي و منظم أيضاً.
من قال أن المطبخ يجب أن يكون ذو شكل تقليدي ممل، مع الخزانات الموديولية يمكن اللعب وتغيير الترتيب، سواء أفقياً أورأسياً كما يمكنك تغير الألوان أيضاً حسب ذوقك، مثل الليجوأو لعبة Tetris.
تصميم بسيط وحل عمل، فهذه الفكرة تتيح للرفوف الموديولية لأن تكون مساحة تخزينية مغلقة وأرفف في نفس الوقت، فتصممها يتيح استخدام جديد وعملي.
الشكل السداسي يتيح التبديل والتغير بشكل أكبر، فهو لا يحتوي على أربعة أضلاع بل 6 فيعطيك 6 خيارات مختلفة لكل وحدة. والذي يميز هذه الفكرة أكثر هو وجود وحدات مغلقة وأخرى مفتوحة فتعطي مرونة في التخزين.
إذا كنت تريد إضافة شخصية لغرفك فإلجأ لتصاميم مميزة مثل هذا. الرفوف المستطيلة البيضاء والملساء بتصميم بسيط مع الخلفية الحجرية تعمل على خلف تباين في الملمس رائع، كما أن الإضاءة تعطي تأثير درامي للحائط وللمقتنيات أيضاً.
في هذه الصورة يمكننا تخيل كيف للأرفف الموديولية التكيف في الحمام، حسب المساحة المتاحة و النتيجة أرفف أنيقة، عملية وفوضى أقل.
للمسة مثيرة في غرف الشباب يمكنك إضافة وحدات بسيطة وغير مكلفة. وهذا أفضل مميزات النظام الموديولي، أنه عبارة عن تكرار لوحدة واحدة فيمكنك بناء أي تصميم يعجبك بنفس الأسلوب.
يمكن للوحدات أن تكون غير متشابهة وسوف تعطيك الفرصة للعب بتراكب الوحدات مع الفراغات للحصول على وحدة أرفف مميزة.
من مميزات الننظام الموديولي هو أنه مُصمم على إحترام الإختلاف في الأحجام والمقاسات، فيناسب كل الظروف والمساحات. فيمكنّك من الحصول على المرونة الكافية لعمل التصميم في أي مكان حتى لو كان ركن غرفة المعيشة.
اللعب بالفراغات والكتل هي من أبرع الحيل الهدسية، فتمكنك من الحصول على شكل ديناميكي للأثاث كما يعطيك الفرصة لاستغلال الفراغات والحصول على إحساس إتساع في الغرفة.
وأخيراً فالخزانات الموديولية رائعة لكل الغرف ولأي شخص محب للتغير ويمكنه أن يقدرالقيمة الإبداعية والمرونة في الأثات.