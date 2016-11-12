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10 أفكار لخزانات موديولية (مثالية للمنزل المودرن)

Marwa Hasan Marwa Hasan
Reforma de un piso de los años 80., Lavolta Lavolta غرفة السفرة خشب Wood effect
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إسلوب الحياة الحالي أصبح سريعاً ، كما أصبح الأفراد والمستخدمين أكثر نشاطاً وديناميكية. والذي يحتم أن يكون إختيار الأثاث عملي، ديناميكي وممتع، هنا يأتي دور الأثاث الموديولي.

الأثاث الموديولي هو أثاث مكون من وحدات متشابهة أو متراكبة، يمكنك فكها وتركيبها كيفما تشاء وحسب حاجتك وتصميمك الخاص للحصول على أفضل النتائج.

هنا جئنا لكم ب 10 أفكار لخزانات وأرفف موديولية والتي لن تجعل منزلك أنيق فحسب ولكن عملي و منظم أيضاً.

1.هذه الخزانات الموديولية تجعل خزانات المطبخ شكلها هندسي، ملونة ومنعشة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من قال أن المطبخ يجب أن يكون ذو شكل تقليدي ممل، مع الخزانات الموديولية يمكن اللعب وتغيير الترتيب، سواء أفقياً أورأسياً كما يمكنك تغير الألوان أيضاً حسب ذوقك، مثل الليجوأو لعبة Tetris.

​2.وحدات مستطيلة متراصة فوق بعضها لتعطي الفرصة لتخزين الأغراض في داخل الخزانة وخارجها على الرف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تصميم بسيط وحل عمل، فهذه الفكرة تتيح للرفوف الموديولية لأن تكون مساحة تخزينية مغلقة وأرفف في نفس الوقت، فتصممها يتيح استخدام جديد وعملي.

3.وحدات مكررة من الشكل السداسي تشبه خلية النحل

Reforma de un piso de los años 80., Lavolta Lavolta غرفة السفرة خشب Wood effect
Lavolta

Lavolta
Lavolta
Lavolta

الشكل السداسي يتيح التبديل والتغير بشكل أكبر، فهو لا يحتوي على أربعة أضلاع بل 6  فيعطيك 6 خيارات مختلفة لكل وحدة. والذي يميز هذه الفكرة أكثر هو وجود وحدات مغلقة وأخرى مفتوحة فتعطي مرونة في التخزين.

4.أرفف مجسمة تعمل كمساحة لعرض الأغراض والتحف

PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores غرفة المعيشة
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

إذا كنت تريد إضافة شخصية لغرفك فإلجأ لتصاميم مميزة مثل هذا. الرفوف المستطيلة البيضاء والملساء بتصميم بسيط مع الخلفية الحجرية تعمل على خلف تباين في الملمس رائع، كما أن الإضاءة تعطي تأثير درامي للحائط وللمقتنيات أيضاً.

5.أرفف ملونة بسيطة لتوفر مساحة في حمامك الصغير

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

في هذه الصورة يمكننا تخيل كيف للأرفف الموديولية التكيف في الحمام، حسب المساحة المتاحة و النتيجة أرفف أنيقة، عملية وفوضى أقل.

6.وحدات مستطيلة مكونة لمكتبة، فكرة مثالية لغرف الشباب والمنازل المينمال

homify مكاتب العمل والدراسةStorage
homify

homify
homify
homify

للمسة مثيرة في غرف الشباب يمكنك إضافة وحدات بسيطة وغير مكلفة. وهذا أفضل مميزات النظام الموديولي، أنه عبارة عن تكرار لوحدة واحدة فيمكنك بناء أي تصميم يعجبك بنفس الأسلوب.

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7.وحدات متراكبة، يمكنك تغير تريبها كيفما تشاء

Apartamento Pompéia (SP), verso arquitetura verso arquitetura غرفة المعيشة
verso arquitetura

verso arquitetura
verso arquitetura
verso arquitetura

يمكن للوحدات أن تكون غير متشابهة وسوف تعطيك الفرصة للعب بتراكب الوحدات مع الفراغات للحصول على وحدة أرفف مميزة.

8.تناسب كل المساحات والظروف

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة المعيشة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

من مميزات الننظام الموديولي هو أنه مُصمم على إحترام الإختلاف في الأحجام والمقاسات، فيناسب كل الظروف والمساحات. فيمكنّك من الحصول على المرونة الكافية لعمل التصميم في أي مكان حتى لو كان ركن غرفة المعيشة.

9.كتل وفراغات

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اللعب بالفراغات والكتل هي من أبرع الحيل الهدسية، فتمكنك من الحصول على شكل ديناميكي للأثاث كما يعطيك الفرصة لاستغلال الفراغات والحصول على إحساس إتساع في الغرفة.

10.يمكنك اللعب بالأشكال والأحجام

Apartamento Bairro Vila da Serra - Nova Lima, Lage Caporali Arquitetas Associadas Lage Caporali Arquitetas Associadas غرفة الاطفال
Lage Caporali Arquitetas Associadas

Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas

وأخيراً فالخزانات الموديولية رائعة لكل الغرف ولأي شخص محب للتغير ويمكنه أن يقدرالقيمة الإبداعية والمرونة في الأثات.

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