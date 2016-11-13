8 منازل رائعة بمساحات أقل من 75 متر

على الرغم من صغر مساحة هذه المشاريع وأنها ليست ضخمة،إلا إنها مبتكرة ومميزة، حيث تبدو التفاصيل بها صغيرة ولكنها فالحقيقة مباني وظيفية وحديثة رائعة.
فهي تتناغم مع الطبيعة الخارجية من حولها، والديكور الداخلي بها جذاب ومناسب للمساحات الصغيرة، حيث يقدم لك هوميفاي العديد من الأساليب المختلفة لتصميم منازل إقتصادية وعملية لاستخدامها على المدى الطويل.
ففي كتاب الأفكار هذا يمكنك العثور على أفكار مُلهمة لتصميم منزلك بعناية، حيث قمنا بتجميع 8 مشاريع لمنازل مساحتها أقل من 75 مترًا مربعًا نرجو أن تتماثل مع رغباتك.
أول مشروع لدينا هو منزل خشبي ساحر استقر في مساحة 60 مترًا مربعًا، حيث النوافذ الكبيرة التي تحجب أشعة الشمس، وتم تصميمها مائلة للتخلص من مياه الأمطار.
بالإضافة لوجود فتحات واسعة تسمح بمرور الضوء والهواء، كما أن الواجهة مميزة وبراقة لمنزل تحيط به كل سُبل الجماليات، أيضًا التصميم الداخلي يبدو مريح.
مشروع آخر قد لفت إليه الأنظار، هذا المنزل مصمم على النهج الحديث للمعالم المعمارية الألمانية التقليدية، وذلك بدرجة عالية من المهارة فيبدو منحدر من أعلى السطح بطريقة جميلة.
بالإضافة إلى أن هذا المنزل صغير من طابقين ولكنه ساحر، بتلك الأبواب الخشبية اللافتة للنظر، والتي تستخدم المظلات على واجهة خرسانية بيضاء بسيطة.
في مساحة صغيرة وهيكل مدمج ببساطة نجد الراحة والخطوط العصرية وتسليط الضوء على هيكل صناعي رائع لمنزل صغير، حيث إنه يُلبي متطلبات الهندسة المعمارية الحديثة.
كما إنه مصمم وفقا لمبادئ البيوت المفتوحة على مساحة 55 متر، حيث إنه مقسم لمنطقة لتناول الطعام، ومنطقة للجلوس وحمام، كل هذا أمام المناظر الطبيعية الخلابة التي تُحيط به وفقًا لطبيعة المنطقة النائية.
يأتي هذا المنزل من بنية مسبقة الصنع، حيث صُمم من خلال الجمع بين كتل خرسانية مع الفولاذ المقاوم، ويعتبر هيكل صلب، بالمقارنة مع الهياكل الخرسانية الأخرى.
فقد صُمم بحيث يكون مقاوم للكوارث الطبيعية مثل الزلازل، كبديل أكثر قوة من تلك البيوت المُصممة بطريقة تقليدية، حيث استخدم في تجهيزه الخارجي الرخام، والألواح الحجرية والخشبية الطبيعية، كما وفر العديد من الاحتياجات في مساحة صغيرة.
هذا هو واحد من الهياكل الطبيعية والبيئية لمنزل بسيط يأخذ نمط قروي بسيط. حيث يحتوي على واجهة جذابة للعين مع الملمس الطبيعي من الأحجار، بالإضافة إلى الألوان الحية المبهجة. هذا المنزل يقدم نموذج جميل لمشروع يحمل الكثير من الأجواء الفسيحة المتداخلة مع الطبيعة، ويحمل سحرها.
يأتي مشروع هذا المنزل من وجهة نظر أكثر ميلًا وتعاطفًا مع الطبيعة وجمالها وذلك بإضافة الزهور الملونة، والعناصر الزخرفية الطبيعية للمشروع.
كما يأتي اللون الرمادي محايد لخلق توازن مع الألوان الدافئة أمامه كالبرتقالي، بالإضافة لوجود تلك الشرفة الوظيفية في المشروع المصمم من عناصر الطراز الحديث، والألوان المتناقضة التي تعطي حركة وحيوية أكثر للمنزل.
صمم هذا النوع من المنازل لكي تناسب الاستخدام العملي، والتي يمكنك التنقل بها في أي مكان وبأي فصل تريد عند الحاجة، حيث يمكن تفكيكها وإعادة بنائها في مكان آخر.
وتستطع التكيف والتناغم مع إطلالة وطبيعة المكان الذي توضع فيه، لتبدو هذه الهياكل وظيفية وسهلة الاستخدام وتُلبي رغباتك.
ويتكون هذا المنزل من غرفتين نوم وصالة مع مطبخ مفتوح، حيث تُصنع المعجزات في 37 متر مربع.
كما أن الواجهة واحدة من الهياكل الجاهزة الحديثة الرائعة مع القوام المميز وألوان الخشب المختلفة، كما يحتوي على شرفة وظيفية وجميلة تتناغم مع الطبيعة والمناظر الخلابة الهائلة المتاحة حولها.
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