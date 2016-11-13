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8 منازل رائعة بمساحات أقل من 75 متر

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier منازل خشب Black
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على الرغم من صغر مساحة هذه المشاريع وأنها ليست ضخمة،إلا إنها مبتكرة ومميزة، حيث تبدو التفاصيل بها صغيرة ولكنها فالحقيقة مباني وظيفية وحديثة رائعة.

فهي تتناغم مع الطبيعة الخارجية من حولها، والديكور الداخلي بها جذاب ومناسب للمساحات الصغيرة، حيث يقدم لك هوميفاي العديد من الأساليب المختلفة لتصميم منازل إقتصادية وعملية لاستخدامها على المدى الطويل.

ففي كتاب الأفكار هذا يمكنك العثور على أفكار مُلهمة لتصميم منزلك بعناية، حيث قمنا بتجميع 8 مشاريع لمنازل مساحتها أقل من 75 مترًا مربعًا نرجو أن تتماثل مع رغباتك.

1. سحر من الخشب

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier منازل خشب Black
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

 أول مشروع لدينا هو منزل خشبي ساحر استقر في مساحة 60 مترًا مربعًا، حيث النوافذ الكبيرة التي تحجب أشعة الشمس، وتم تصميمها مائلة للتخلص من مياه الأمطار. 

بالإضافة لوجود فتحات واسعة تسمح بمرور الضوء والهواء، كما أن الواجهة مميزة وبراقة لمنزل تحيط به كل سُبل الجماليات، أيضًا التصميم الداخلي يبدو مريح.

2. صغيرة ولكن مريحة

Wohnhaus in Reilingen, Architekten Lenzstrasse Dreizehn Architekten Lenzstrasse Dreizehn منازل
Architekten Lenzstrasse Dreizehn

Architekten Lenzstrasse Dreizehn
Architekten Lenzstrasse Dreizehn
Architekten Lenzstrasse Dreizehn

مشروع آخر قد لفت إليه الأنظار، هذا المنزل مصمم على النهج الحديث للمعالم المعمارية الألمانية التقليدية، وذلك بدرجة عالية من المهارة فيبدو منحدر من أعلى السطح بطريقة جميلة.

بالإضافة إلى أن هذا المنزل صغير من طابقين ولكنه ساحر، بتلك الأبواب الخشبية اللافتة للنظر، والتي تستخدم المظلات على واجهة خرسانية بيضاء بسيطة.

3. مأوى صغير

Vipp Shelter Vipp مساحات تجارية محلات تجارية
Vipp

Vipp Shelter

Vipp
Vipp
Vipp

 في مساحة صغيرة وهيكل مدمج ببساطة نجد الراحة والخطوط العصرية وتسليط الضوء على هيكل صناعي رائع لمنزل صغير، حيث إنه يُلبي متطلبات الهندسة المعمارية الحديثة. 

كما إنه مصمم وفقا لمبادئ البيوت المفتوحة على مساحة 55 متر، حيث إنه مقسم لمنطقة لتناول الطعام، ومنطقة للجلوس وحمام، كل هذا أمام المناظر الطبيعية الخلابة التي تُحيط به وفقًا لطبيعة المنطقة النائية.

4. البيوت الجاهزة التي تحدث فرقًا

homify منازل
homify

homify
homify
homify

يأتي هذا المنزل من بنية مسبقة الصنع، حيث صُمم من خلال الجمع بين كتل خرسانية مع الفولاذ المقاوم، ويعتبر هيكل صلب، بالمقارنة مع الهياكل الخرسانية الأخرى.

فقد صُمم بحيث يكون مقاوم للكوارث الطبيعية مثل الزلازل، كبديل أكثر قوة من تلك البيوت المُصممة بطريقة تقليدية، حيث استخدم في تجهيزه الخارجي الرخام، والألواح الحجرية والخشبية الطبيعية، كما وفر العديد من الاحتياجات في مساحة صغيرة.

5. منازل مزينة كالأحلام

Saman Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ منازل
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

هذا هو واحد من الهياكل الطبيعية والبيئية لمنزل بسيط يأخذ نمط قروي بسيط. حيث يحتوي على واجهة جذابة للعين مع الملمس الطبيعي من الأحجار، بالإضافة إلى الألوان الحية المبهجة. هذا المنزل يقدم نموذج جميل لمشروع يحمل الكثير من الأجواء الفسيحة المتداخلة مع الطبيعة، ويحمل سحرها.

6. نظرة ديكورية تميل إلى الطبيعة

화성 봉가리주택 - 아빠와 아들의 아지트가 있는 집, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 منازل
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

يأتي مشروع هذا المنزل من وجهة نظر أكثر ميلًا وتعاطفًا مع الطبيعة وجمالها وذلك بإضافة الزهور الملونة، والعناصر الزخرفية الطبيعية للمشروع.

كما يأتي اللون الرمادي محايد لخلق توازن مع الألوان الدافئة أمامه كالبرتقالي، بالإضافة لوجود تلك الشرفة الوظيفية في المشروع المصمم من عناصر الطراز الحديث، والألوان المتناقضة التي تعطي حركة وحيوية أكثر للمنزل.

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7. منازل من وحدات للنقل بسهولة

homify
homify

homify
homify
homify

صمم هذا النوع من المنازل لكي تناسب الاستخدام العملي، والتي يمكنك التنقل بها في أي مكان وبأي فصل تريد عند الحاجة، حيث يمكن تفكيكها وإعادة بنائها في مكان آخر.

وتستطع التكيف والتناغم مع إطلالة وطبيعة المكان الذي توضع فيه، لتبدو هذه الهياكل وظيفية وسهلة الاستخدام وتُلبي رغباتك.

8. منزل 37 متر مليء بالمفاجآت

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO منازل
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

ويتكون هذا المنزل من غرفتين نوم وصالة مع مطبخ مفتوح، حيث تُصنع المعجزات في 37 متر مربع. 

كما أن الواجهة واحدة من الهياكل الجاهزة الحديثة الرائعة مع القوام المميز وألوان الخشب المختلفة، كما يحتوي على شرفة وظيفية وجميلة تتناغم مع الطبيعة والمناظر الخلابة الهائلة المتاحة حولها.

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