8 منازل رائعة بمساحات أقل من 75 متر

على الرغم من صغر مساحة هذه المشاريع وأنها ليست ضخمة،إلا إنها مبتكرة ومميزة، حيث تبدو التفاصيل بها صغيرة ولكنها فالحقيقة مباني وظيفية وحديثة رائعة.

فهي تتناغم مع الطبيعة الخارجية من حولها، والديكور الداخلي بها جذاب ومناسب للمساحات الصغيرة، حيث يقدم لك هوميفاي العديد من الأساليب المختلفة لتصميم منازل إقتصادية وعملية لاستخدامها على المدى الطويل.

ففي كتاب الأفكار هذا يمكنك العثور على أفكار مُلهمة لتصميم منزلك بعناية، حيث قمنا بتجميع 8 مشاريع لمنازل مساحتها أقل من 75 مترًا مربعًا نرجو أن تتماثل مع رغباتك.