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12 فكرة عملية لأحتياجات كل مطبخ

منة اسماعيل منة اسماعيل
Our Kitchens, Harvey Jones Kitchens Harvey Jones Kitchens مطبخ
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اذا كنت تسعى إلى تصميم مطبخك، وتحتاج إلى تصميماً مميزاً ومفعماً بالجمال، فننصحك بهوميفاى فهنا ستجد حتماً كل ما تحتاج إليه لتحصل على تصميماً متميزاً لكل تفاصيل منزلك، واليوم نحن نقدم لك 12 فكرة عملية جداً لأحتياجات كل مطبخ وأفكار عصرية جداً ستساعدك على تصميم مطبخك بكل ما تحتاج إليه، من وحى الخبراء المتخصصين.

1- خزانات المطبخ

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores مطبخ
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

الخزانات فى تصميم المطابخ ضرورية جداً، وربما يعتقد أصحاب المطابخ الصغيرة انه لن يمكنهم ببساطة الحصول على خزانات كافية فى مطبخهم بسبب صغر المساحة، ولكن يمكنك استغلال المساحات  بطريقة مناسبة وأضافة خزانات فى المناطق اسفل المطبخ واسفل الطاولة.

2-الطاولة للتخزين

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

وجود طاولة فى المطبخ من الممكن أن تكون من الأماكن الجيدة جداً للتخزين، بجانب كونها طاولة فى مطبخك، فيمكنك استغلال سطحها لتخزين وأضافة الديكورات المناسبة لمطبخك.

3- شبكة فى السقف

Mediterranean Style Rencraft مطبخ خشب Blue
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

يمكنك استخدام السقف واستغلاله فى التخزين بطريقة تضيف لك لمسة جمالية أيضاً، فيمكنك تركيبب شبكة فى السقف واستخدامها فى تخزين الأوانى مثل تلك الصورة.

4- عمود التخزين

Casa Evans, A4estudio A4estudio مطبخ
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

على غرار الفكرة السابقة واستغلال السقف والمساحات العلوية فى التخزين، كانت هذة الفكرة يمكنك تثبيت عمود علوى فى السقف واستغلاله فى تخزين الأوانى أيضاً، وفى المقابل ستضيف لك لمسات من الجمال على التصميم.

5- ادراج وخزانات

ANTRASIT MUTFAK, Ada Ahşap Ada Ahşap مطبخ
Ada Ahşap

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

الأدراج الجرارة أيضاً من الممكن أن تكون حلاً مثالياً فى التخزين، فيمكنك استخدام الأدراج الجرارة بدلاً من الأدراج التقليدية فهى ستسمح لك بأستغلال جيد للمساحة فى التخزين.

6- السلال فكرة عبقرية للتخزين

50.2cm pull-out organiser simplehuman مطبخمخزن
simplehuman

50.2cm pull-out organiser

simplehuman
simplehuman
simplehuman

فى أماكن التخزين يمكنك استخدام السلال للتخزين فى الخزانات اذا كانت مساحة الخزانات لديك صغيرة، ففطرة السلال انها تستطيع أن تحتوى على أشياء كثيرة بداخلها، وتوفر مساحات أيضاً داخل السلال.

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7- مكتبة صغيرة

CASA FOTOMÁTICA, ESTUDIO MYGA ESTUDIO MYGA مطبخ
ESTUDIO MYGA

ESTUDIO MYGA
ESTUDIO MYGA
ESTUDIO MYGA

نعم يمكنك أضافة مكتبة صغيرة وبسيطة فى مطبخك ستوفر عليك المساحات وأيضاً يمكنك استغلالها فى الديكورات، وأضافة لمسة مميزة فى مطبخك فقط كل ما تحتاج إليه بعض الأرفف المثبته على الجدران.

8- الدولاب الجرار

Bespoke Liquor & Drinks Cabinet Lisa Melvin Design مطبخمخزن
Lisa Melvin Design

Bespoke Liquor & Drinks Cabinet

Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design

الدولاب الجرار من أفضل الأفكار التى يمكنك الأستعانة بها فى التخزين، فهو سيوفر لك مساحات فى التخزين، وبالأضافة إلى كونه لمسة من الديكور التى يمكنك أضافتها فى مطبخك وستتيح لك التناغم بين أثاث المطبخ بالكامل.

9- دولاب خشبي

Surrey kitchen Lewis Alderson مطبخرفوف وأدراج
Lewis Alderson

Surrey kitchen

Lewis Alderson
Lewis Alderson
Lewis Alderson

تصميماً أخر متميز لفكرة الدولاب فى مطبخك، ولكنه خشبى هذة المرة، وتم تقسمه بطريقة تشبه تقسيم الثلاجات من الداخل لتسمح لكى بتخزين أشياء كثيرة فى مطبخك وتوفير المساحات.

10- تخزين التوابل

Hillcrest, De Rosee Sa De Rosee Sa مطبخمخزن
De Rosee Sa

Hillcrest

De Rosee Sa
De Rosee Sa
De Rosee Sa

بالتأكيد أن التوابل من الأساسيات فى أى مطبخ، لذلك من الضرورى أيجاد أماكن مناسبة لتخزينها ويمكنك ذلك من خلال فكرة الدولاب الخزين تلك.

11- تخزين أدوات التوزيع

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop مطبخ
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

أدوات التوزيع من الأساسيات فى المطبخ التى يجب توافرها،ومن أفضل الاماكن لتخزين أدوات التوزيع تلك هى الحائط فمنها ستسغله فى التخزين ومنها ستضيف لمسة من الديكور.

12- السبورة للديكور

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. مطبخ
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

اذا كنت من هؤلاء الذين ينسون الوصفات سريعاً عليك بالأستعانة بتلك السبورة لتذكرك دائماً بما قد تنساه.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: منزل صغير على الطريقة اليابانية مساحته أقل من 38م²

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