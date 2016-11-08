12 فكرة عملية لأحتياجات كل مطبخ

اذا كنت تسعى إلى تصميم مطبخك، وتحتاج إلى تصميماً مميزاً ومفعماً بالجمال، فننصحك بهوميفاى فهنا ستجد حتماً كل ما تحتاج إليه لتحصل على تصميماً متميزاً لكل تفاصيل منزلك، واليوم نحن نقدم لك 12 فكرة عملية جداً لأحتياجات كل مطبخ وأفكار عصرية جداً ستساعدك على تصميم مطبخك بكل ما تحتاج إليه، من وحى الخبراء المتخصصين.
الخزانات فى تصميم المطابخ ضرورية جداً، وربما يعتقد أصحاب المطابخ الصغيرة انه لن يمكنهم ببساطة الحصول على خزانات كافية فى مطبخهم بسبب صغر المساحة، ولكن يمكنك استغلال المساحات بطريقة مناسبة وأضافة خزانات فى المناطق اسفل المطبخ واسفل الطاولة.
وجود طاولة فى المطبخ من الممكن أن تكون من الأماكن الجيدة جداً للتخزين، بجانب كونها طاولة فى مطبخك، فيمكنك استغلال سطحها لتخزين وأضافة الديكورات المناسبة لمطبخك.
يمكنك استخدام السقف واستغلاله فى التخزين بطريقة تضيف لك لمسة جمالية أيضاً، فيمكنك تركيبب شبكة فى السقف واستخدامها فى تخزين الأوانى مثل تلك الصورة.
على غرار الفكرة السابقة واستغلال السقف والمساحات العلوية فى التخزين، كانت هذة الفكرة يمكنك تثبيت عمود علوى فى السقف واستغلاله فى تخزين الأوانى أيضاً، وفى المقابل ستضيف لك لمسات من الجمال على التصميم.
الأدراج الجرارة أيضاً من الممكن أن تكون حلاً مثالياً فى التخزين، فيمكنك استخدام الأدراج الجرارة بدلاً من الأدراج التقليدية فهى ستسمح لك بأستغلال جيد للمساحة فى التخزين.
فى أماكن التخزين يمكنك استخدام السلال للتخزين فى الخزانات اذا كانت مساحة الخزانات لديك صغيرة، ففطرة السلال انها تستطيع أن تحتوى على أشياء كثيرة بداخلها، وتوفر مساحات أيضاً داخل السلال.
نعم يمكنك أضافة مكتبة صغيرة وبسيطة فى مطبخك ستوفر عليك المساحات وأيضاً يمكنك استغلالها فى الديكورات، وأضافة لمسة مميزة فى مطبخك فقط كل ما تحتاج إليه بعض الأرفف المثبته على الجدران.
الدولاب الجرار من أفضل الأفكار التى يمكنك الأستعانة بها فى التخزين، فهو سيوفر لك مساحات فى التخزين، وبالأضافة إلى كونه لمسة من الديكور التى يمكنك أضافتها فى مطبخك وستتيح لك التناغم بين أثاث المطبخ بالكامل.
تصميماً أخر متميز لفكرة الدولاب فى مطبخك، ولكنه خشبى هذة المرة، وتم تقسمه بطريقة تشبه تقسيم الثلاجات من الداخل لتسمح لكى بتخزين أشياء كثيرة فى مطبخك وتوفير المساحات.
بالتأكيد أن التوابل من الأساسيات فى أى مطبخ، لذلك من الضرورى أيجاد أماكن مناسبة لتخزينها ويمكنك ذلك من خلال فكرة الدولاب الخزين تلك.
أدوات التوزيع من الأساسيات فى المطبخ التى يجب توافرها،ومن أفضل الاماكن لتخزين أدوات التوزيع تلك هى الحائط فمنها ستسغله فى التخزين ومنها ستضيف لمسة من الديكور.
اذا كنت من هؤلاء الذين ينسون الوصفات سريعاً عليك بالأستعانة بتلك السبورة لتذكرك دائماً بما قد تنساه.
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