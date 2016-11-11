الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

شقة صغيرة بتصميم مودرن

هنادى موسى هنادى موسى
homify مطبخ
Loading admin actions …

كل منزل حكاية مختلفة، فالشقة التالية توضح لنا كيف بلمسات بسيطة للغاية نحصل على تصميم عصرى وأنيق للغاية فإنضموا معنا لنشاهد تفاصيل المنزل من الداخل.

منظر شامل للصالة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

نبدأ الجولة بالركن الاجتماعى فى المنزل المكون من غرفة معيشة ومفتوح عليها غرفة المطبخ، كما نلاحظ إشراقة البيئة بأنوار طبيعية دافئة  من خلال النوافذ وألوان أثاث فاتحة  وأرضية خشبية مريحة وناعمة.

غرفة المعيشة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

غرفة معيشة بسيطة مكونة من عناصر أساسية تؤدى الوظائف الرئيسية بالغرفة كما تتمتع بتصميم عصرى للغاية.

مطبخ بنقشات فنية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ننتقل إلى المطبخ الموجود بنفس مساحة غرفة المعيشة فيمثل امتداد لها، ويتكون من كل مايحتاجه المطبخ رغم مساحته المحدودة ولكن التصميم يعمل على الاستفادة من كل المتاح بمزيج من الألوان الطبيعية والخامات المريحة والعملية فالمزج بين الخشب والألوان البيضاء يملأ الغرفة بجو دافىء وحميمى كما يزيد من إضائتها.

كما يتميز تصميم المطبخ بالتفاصيل المميزة مثل السيراميك المغطى للجدار، واستخدام سطح عمل من الاستانلس وكذلك وجود بعض النباتات الصغيرة.

ديكور فنى

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بلمسات بسيطة فريدة يمكننا تزيين الغرفة بلوحات فنية مفضلة تعكس الإضاءة الطبيعية عليها بصور حية تشاركنا البهجة فى المكان.

الركن الآخر للمطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ما أجمل الوقوف لإعداد الطعام بين نور الشمس الدافىء والأشجار الخضراء التى تجدد من طاقتك أثناء العمل وتملأ المكان بالحيوية والبهجة.

الحمام السحرى

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

عن طريق فتح باب متحرك سحرى نجد الحمام مجاور للمطبخ فى ركن محدود ولا يشكل الباب المتحرك عائق نظرًا لمساحته البسيطة وكذلك لا يسهل ملاحظته للونه الأبيض المتوافق مع الجدران مايعطى تصميم متكامل.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

وبتركيب القطع الضرورية فقط نحصل على حمام متكامل بسيط وعملى يمكننا التحرك داخله بسهولة.

منتهى البساطة والعملية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يتمتع الحمام بتصميم فريد وأنيق جدًا كما تعكس المرآة الكبيرة مساحة أكبر للحمام ويزين ديكور الحمام حوض عصرى بتصميم غير تقليدى مع لمسة من الزهور المنعشة بالغرفة تجدد من هواء المكان.

غرفة نوم عصرية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أما الجزء الخاص فى الشقة والمتمثل فى غرفة النوم يتسم بالبساطة والعملية فى نفس الوقت، وتوجد مرآة  كبيرة لا تواجه السرير لتحقق مبدأ أساسى من نمط تصميمات (فينج شوى)، فذلك يساعدنا على رؤية الجانب الآخر من الغرفة.

كما تتمتع بأرضية خشبية مريحة ودافئة.

وأخيرًا البلكونة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

وتنتهى جولتنا فى أفضل ركن بالشقة وهو البلكونة، الركن المخصص للاسترخاء بين عناصر الطبيعية المليئة بالحيوية والمنعشة المحاطة بالأشجار الكبيرة.

اقرأ أيضًا: شقة صغيرة غاية في الأناقة والعملية

فيلا بتصميمات وديكورات داخلية مميزة
هل ألهمتك التصميمات بلمسات لمنزلك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً