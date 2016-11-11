شقة صغيرة بتصميم مودرن

كل منزل حكاية مختلفة، فالشقة التالية توضح لنا كيف بلمسات بسيطة للغاية نحصل على تصميم عصرى وأنيق للغاية فإنضموا معنا لنشاهد تفاصيل المنزل من الداخل.
نبدأ الجولة بالركن الاجتماعى فى المنزل المكون من غرفة معيشة ومفتوح عليها غرفة المطبخ، كما نلاحظ إشراقة البيئة بأنوار طبيعية دافئة من خلال النوافذ وألوان أثاث فاتحة وأرضية خشبية مريحة وناعمة.
غرفة معيشة بسيطة مكونة من عناصر أساسية تؤدى الوظائف الرئيسية بالغرفة كما تتمتع بتصميم عصرى للغاية.
ننتقل إلى المطبخ الموجود بنفس مساحة غرفة المعيشة فيمثل امتداد لها، ويتكون من كل مايحتاجه المطبخ رغم مساحته المحدودة ولكن التصميم يعمل على الاستفادة من كل المتاح بمزيج من الألوان الطبيعية والخامات المريحة والعملية فالمزج بين الخشب والألوان البيضاء يملأ الغرفة بجو دافىء وحميمى كما يزيد من إضائتها.
كما يتميز تصميم المطبخ بالتفاصيل المميزة مثل السيراميك المغطى للجدار، واستخدام سطح عمل من الاستانلس وكذلك وجود بعض النباتات الصغيرة.
بلمسات بسيطة فريدة يمكننا تزيين الغرفة بلوحات فنية مفضلة تعكس الإضاءة الطبيعية عليها بصور حية تشاركنا البهجة فى المكان.
ما أجمل الوقوف لإعداد الطعام بين نور الشمس الدافىء والأشجار الخضراء التى تجدد من طاقتك أثناء العمل وتملأ المكان بالحيوية والبهجة.
عن طريق فتح باب متحرك سحرى نجد الحمام مجاور للمطبخ فى ركن محدود ولا يشكل الباب المتحرك عائق نظرًا لمساحته البسيطة وكذلك لا يسهل ملاحظته للونه الأبيض المتوافق مع الجدران مايعطى تصميم متكامل.
وبتركيب القطع الضرورية فقط نحصل على حمام متكامل بسيط وعملى يمكننا التحرك داخله بسهولة.
يتمتع الحمام بتصميم فريد وأنيق جدًا كما تعكس المرآة الكبيرة مساحة أكبر للحمام ويزين ديكور الحمام حوض عصرى بتصميم غير تقليدى مع لمسة من الزهور المنعشة بالغرفة تجدد من هواء المكان.
أما الجزء الخاص فى الشقة والمتمثل فى غرفة النوم يتسم بالبساطة والعملية فى نفس الوقت، وتوجد مرآة كبيرة لا تواجه السرير لتحقق مبدأ أساسى من نمط تصميمات (فينج شوى)، فذلك يساعدنا على رؤية الجانب الآخر من الغرفة.
كما تتمتع بأرضية خشبية مريحة ودافئة.
وتنتهى جولتنا فى أفضل ركن بالشقة وهو البلكونة، الركن المخصص للاسترخاء بين عناصر الطبيعية المليئة بالحيوية والمنعشة المحاطة بالأشجار الكبيرة.