شقة صغيرة بتصميم مودرن

ننتقل إلى المطبخ الموجود بنفس مساحة غرفة المعيشة فيمثل امتداد لها، ويتكون من كل مايحتاجه المطبخ رغم مساحته المحدودة ولكن التصميم يعمل على الاستفادة من كل المتاح بمزيج من الألوان الطبيعية والخامات المريحة والعملية فالمزج بين الخشب والألوان البيضاء يملأ الغرفة بجو دافىء وحميمى كما يزيد من إضائتها.

كما يتميز تصميم المطبخ بالتفاصيل المميزة مثل السيراميك المغطى للجدار، واستخدام سطح عمل من الاستانلس وكذلك وجود بعض النباتات الصغيرة.