شقة صغيرة المساحة رائعة التصميم

الراحة والجمال هما أفضل وصف وتعبير يمكننا وصف هذا المنزل المتميز به، منزل مصمم لأجل الراحة فقط بلمسات متميزة وجميلة، فقد حرض المصممون على أضافة كل وسائل الراحة والجمال بداخل هذا المنزل وتصميمه، لتجد حقاً كل ما تبحث عنه من راحة وتفاصيل هادئة، فالمنزل لن يكون منزلاً ألا اذا تحققت به كل سبل الراحة التى يسعى إليها المرء بعد عناء يوم طويل ومرهق، لذلك دعونا نأخذ جولة متميزة داخل تصميم هذا المنزل لنتعرف عليه اكثر.
غرفة المعيشة داخل هذا المنزل متميزة جداً بكل تفاصيلها الهادئة والمتميزة، الأرضيات خشبية من الباركيه بلونه الفاتح الهادئ والمتميز، الجدران من اللون الأبيض الحيادى الذى أضاف على تصميم المنزل بهجة وبساطة واضحة، لتأتى لمسة الأثاث أيضاً لتكمل اللوحة الفنية الهادئة، غرفة المعيشة غلب عليها اللون الأبيض بالكامل مع مزجه مع الخشب وبعض التفاصيل البسيطة فى الديكور.
غرفة السفرة أيضاً كان لديها تصميماً متميزاً، الأرضيات أيضاً من الخشب الباركيه وجدران بيضاء بتصميماً للسقف مثالى جداً، أثاث غرف السفرة كان مبهجاً بألوان استوائية منعشة ومليئة بالجمال، اختيار الأضاءة أيضاً كان راقي وبسيط بشكل واضح.
المطبخ كان هادئاً بتصميماُ أكثر من رائع وملئ بالتفاصيل الهادئة، الأرضيات من الباركيه الخشبى مثل باقى المنزل كما نجد هنا اختيار اثاث المطبخ مثالياً بطريقة رائعة ومنظم داخل المطبخ بطريقة أعطت للتصميم مزيد الأتساع الواضح .
مثلما ذكرنا سابقاً تصميم المنزل مفعم بالجمال والراحة الواضحة، كانت اختيار تفاصيل غرفة النوم أيضاً تبعث على الراحة والهدوء مثل باقى المنزل بطريقة مليئة بالتفاصيل الأنيقة والجذابة جداً، أرضيات باركيه خشبية ولكن باللون الداكن مع اختيار للأثاث المثالى الذى تميز بلمسات من البساطة الواضحة للنمط الريفى، كما نرى أيضاً اختيار الألوان العبقرى ومزجها الأخضر الباستيل مع البيج الهادئ مع لمسات من اللون الأبيض.
وهنا غرفة النوم لكن من زاوية أخرى لتصميم الخزانة البسيط من اللون الأبيض كما نرى.
الحمام داخل المنزل كان هادئاً أيضاً، غلب عليه اللون الاخضر الهادئ والذى يعتبر فى بالتة الألوان من الألوان المميزة جداً فى التصميم ومفضل فى الديكور، بجانب عنصر الزجاج الذى كان من العناصر الأساسية للتصميم فى هذا الحمام.
تفاصيل الديكور واختياراتها فى هذا المنزل كانت مثالية جداً ومليئة بالألون التى أضافت بهجة مفرطة على تصميم المنزل جانب البساطة والهدوء.
الشرفة لديها تصميماً أكثر من رائع مساحتها تجعلك تستطيع قضاء وقتاً مريحاً ةرلئع مع عائلتك وأصدقائك.
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