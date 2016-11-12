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منزل عائلي ملىء بالألوان والطاقة المبهجة

هنادى موسى هنادى موسى
Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة نوم Multicolored
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رحلتنا اليوم نذهب فيها إلى منزل مبهج وحيوى بمدينة گجرات(Gujarat) بالهند وهى مدينة معروفة بتضاريسها الملونة، ,وثقافتها الغير تقليدية وبالتالى تنعكس على تصميماتها المعمارية فانضموا إلينا بهذه الجولة لنستمتع معًا بتفاصيل التصميمات الملونة فى منزل بهذه المدينة ملىء بالألوان المبهجة والنباتات الخضراء وإضاءة تحيى المكان .

غرفة معيشة بألوان متنوعة مليئة بالحياة

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة المعيشة Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

نبدأ الجولة فى غرفة المعيشة التى تعتمد على اللون الرمادى كلون أساسى رغم تصنيفه كلون داكن إلا أن تطعيمه بألوان الازرق والتركواز تكسر رتابته، فنلاحظ لون الوسائد المختلف مع الأرائك.
كما أن الجدار الحجرى يساعد على إضافة لمسة ديكور مميزة بالغرفة خاصة مع لوحة فنية يدوية الصنع تشمل درجات الألوان المستخدمة فى غرفة المعيشة، وأخيرًا اختيار موفق للون السجادة التي تحتل منتصف الغرفة  .

نمط اسكندنافى فى غرفة المعيشة

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة المعيشة Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

نلاحظ اتباع الغرفة للنمط الاسكندنافي فتحتل الأريكة الكبيرة مركز الغرفة، رغم أنه لا يستخدم الألوان المتعددة ولكنها هنا تضفى روح عصرية وأنيقة بالمكان.
كما يزيد من حيوية الغرفة وجود نافذة زجاجية تملأ الغرفة بالإضاءة الطبيعية الدافئة خلال النهار وتجدد من تهوية الغرفة.

غرفة العشاء الساحرة

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة السفرة Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

بمنتهى البساطة صُممت غرفة عشاء ملكية صغيرة وموفرة فى المساحة،  تعتمد على التناغم بين لونين فقط مع الخشب وتوفير إضاءة مميزة بجدار الغرفة تتمازج بين الإضاءة الفاتحة والداكنة لتضيف عمق للجدران، إلى جانب توزيع بعض نباتات الزينة لتوفير جو منعش بداخل الغرفة.

مطبخ عملى بألوان المحيطات

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design مطبخ Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

نظرًا لمساحة المطبخ الطولية فتم تصميمه ليعتمد على الاستفادة من الجدران الجانبية بتصميم خزائن علوية وسفلية.

وتتسم ألوان المطبخ بالهدوء وتشع الراحة على المكان خاصة مع الإضاءة الموزعة جيدًا بتأثيرتها الساحرة، كما حرص المصممين على وجود بعض النباتات الصغيرة لتجدد من هواء المطبخ.

غرفة النوم

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة نوم Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

غرف نوم بديكور مميز جدًا وتخطف العين من أول وهلة بألوان متناعمة وحيوية بروح الصيف والبحر فى اللون الأزرق وبروح زهور الربيع الممثلة فى اللون الأصفر مع إضاءة موزع جيدًا على أركان الغرفة.

غرفة نوم إضافية

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة نوم Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

غرفة نوم أخرى بألوان أكثر طاقة وحيوية وتوفر جو من السلام النفسى فى نفس الوقت تتبع نمط المينمال ونفس نمط إضاءة الغرفة الأخرى.

ركن للاسترخاء والقراءة

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

نحب هذا الركن المزين بسجادة ووسائدة ملونة بدرجات مختلفه لتأثيره المريح،فعندما يحين موعد استرخائك وتحب أن تشرب كوبًا من القهوة أو تقرأ كتاب يمكنك ان تذهب لركن البسيط المنعش.

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