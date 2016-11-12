منزل عائلي ملىء بالألوان والطاقة المبهجة

رحلتنا اليوم نذهب فيها إلى منزل مبهج وحيوى بمدينة گجرات(Gujarat) بالهند وهى مدينة معروفة بتضاريسها الملونة، ,وثقافتها الغير تقليدية وبالتالى تنعكس على تصميماتها المعمارية فانضموا إلينا بهذه الجولة لنستمتع معًا بتفاصيل التصميمات الملونة فى منزل بهذه المدينة ملىء بالألوان المبهجة والنباتات الخضراء وإضاءة تحيى المكان .
نبدأ الجولة فى غرفة المعيشة التى تعتمد على اللون الرمادى كلون أساسى رغم تصنيفه كلون داكن إلا أن تطعيمه بألوان الازرق والتركواز تكسر رتابته، فنلاحظ لون الوسائد المختلف مع الأرائك.
كما أن الجدار الحجرى يساعد على إضافة لمسة ديكور مميزة بالغرفة خاصة مع لوحة فنية يدوية الصنع تشمل درجات الألوان المستخدمة فى غرفة المعيشة، وأخيرًا اختيار موفق للون السجادة التي تحتل منتصف الغرفة .
نلاحظ اتباع الغرفة للنمط الاسكندنافي فتحتل الأريكة الكبيرة مركز الغرفة، رغم أنه لا يستخدم الألوان المتعددة ولكنها هنا تضفى روح عصرية وأنيقة بالمكان.
كما يزيد من حيوية الغرفة وجود نافذة زجاجية تملأ الغرفة بالإضاءة الطبيعية الدافئة خلال النهار وتجدد من تهوية الغرفة.
بمنتهى البساطة صُممت غرفة عشاء ملكية صغيرة وموفرة فى المساحة، تعتمد على التناغم بين لونين فقط مع الخشب وتوفير إضاءة مميزة بجدار الغرفة تتمازج بين الإضاءة الفاتحة والداكنة لتضيف عمق للجدران، إلى جانب توزيع بعض نباتات الزينة لتوفير جو منعش بداخل الغرفة.
نظرًا لمساحة المطبخ الطولية فتم تصميمه ليعتمد على الاستفادة من الجدران الجانبية بتصميم خزائن علوية وسفلية.
وتتسم ألوان المطبخ بالهدوء وتشع الراحة على المكان خاصة مع الإضاءة الموزعة جيدًا بتأثيرتها الساحرة، كما حرص المصممين على وجود بعض النباتات الصغيرة لتجدد من هواء المطبخ.
غرف نوم بديكور مميز جدًا وتخطف العين من أول وهلة بألوان متناعمة وحيوية بروح الصيف والبحر فى اللون الأزرق وبروح زهور الربيع الممثلة فى اللون الأصفر مع إضاءة موزع جيدًا على أركان الغرفة.
غرفة نوم أخرى بألوان أكثر طاقة وحيوية وتوفر جو من السلام النفسى فى نفس الوقت تتبع نمط المينمال ونفس نمط إضاءة الغرفة الأخرى.
نحب هذا الركن المزين بسجادة ووسائدة ملونة بدرجات مختلفه لتأثيره المريح،فعندما يحين موعد استرخائك وتحب أن تشرب كوبًا من القهوة أو تقرأ كتاب يمكنك ان تذهب لركن البسيط المنعش.
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