منزل عائلي ملىء بالألوان والطاقة المبهجة

نبدأ الجولة فى غرفة المعيشة التى تعتمد على اللون الرمادى كلون أساسى رغم تصنيفه كلون داكن إلا أن تطعيمه بألوان الازرق والتركواز تكسر رتابته، فنلاحظ لون الوسائد المختلف مع الأرائك.

كما أن الجدار الحجرى يساعد على إضافة لمسة ديكور مميزة بالغرفة خاصة مع لوحة فنية يدوية الصنع تشمل درجات الألوان المستخدمة فى غرفة المعيشة، وأخيرًا اختيار موفق للون السجادة التي تحتل منتصف الغرفة .