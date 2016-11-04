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12 خطأ قد تقع فيه عند تصميم منزلك

آية منير آية منير
delikatne wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة المعيشة
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عند تصميم منزك قد تقع في عدة أخطاء مختلفة تجعل الديكور غير متوازن، اليوم نقدم لك مجموعة من هذه الأخطاء لنساعدك تتجنبها لنجعل منزلك أكثر نظاما ، فإن كنت مقبل على تصميم منزل أحلامك وتبحث كثيرا على الانترنت لتجد أفضل ما يمكن أن تنفذه بتصميمك، هذا المقال سيساعدك قليلا على تجنب الكثير من الأخطاء لتوفر الكثير من المجهود والأموال لتحصل على منزل مثالي.. أما إذا كنت قد صممت منزلك بالفعل فيمكنك أن تجد حلولا لهذه الأخطاء لتجعل التصميم أكثر راحة وجمال..

1 – ابحث عن الحلم المناسب..

MONTSENY, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT غرفة المعيشة
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

دائما ما يعجبنا بعض الأفكار التى تبدو صعبة التنفيذ في منزلنا الحالي، قد تظل في أحلامنا دائما ونتمناها لكن نجد الأعذار والأسباب التى تمنعنا من تحقيق الحلم، منها المناخ المختلف أو صعوبة التنظيف، أو عدم تحقيق الجانب الوظيفى وهو أهم ما نهتم به عند تنفيذ الديكور الخاص بمنزلنا، وعلى الرغم من كل هذه الأسباب ومع تقدم عالم الديكور أصبحت هذه الأحلام ممكنة وسهلة التنفيذ ولكن يظل العائق الأساسي هي الميزانية، لذا اختار التصميم المناسب لمنزلك وميزانيتك قد لا تقع في أزمة ما بين ما يعجبك وما يناسبك وتحتار بينهم ..

2 – نمط يناسب ما يحيط بمنزلك..

Apartamento Moderno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA غرفة المعيشة
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

أحيانا البعض يقع في خطأ شائع وهو استخدام أنماط مختلفة للبيئة المحيطة بالمنزل أو استخدام أنماط تتصادم في تفاصيلها، لذا المهم أن نحدد طبيعة البيئة المحيطة في جميع انحاء المنزل وتحديد النمط المناسب لها ..

3- الاهتمام المبالغ فيه بغرفة المعيشة ..

JacobsHaus, Cubus Projekt GmbH Cubus Projekt GmbH غرفة المعيشة
Cubus Projekt GmbH

Cubus Projekt GmbH
Cubus Projekt GmbH
Cubus Projekt GmbH

دائما ما نعطى غرفة المعيشة اهتمام زائد عن الحد وفي المقابل اهمال للغرف الأخرى، هذا خطأ قد يجعل منزلك غير مريح وقد تخسر الكثير من الوقت والجهد في تصميم غرفة المعيشة ثم تجد الغرف الأخرى غير مدروسة ومصممة بشكل أقل في المستوى، لذا عليك الاهتمام بكل الغرف على السواء وترك لمسة شخصية لك في كل غرفة ..

4 – اقتناء قطع أثاث صغيرة دون احتياج لها ..

Apartamento GL, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

لمحبى الشراء واقتناء القطع الديكورية حتى وإن كان دون فائدة او احتياج لها، قد تتسببوا في حدوث خلل كبير في منزلك لعدم تناسق هذه المقتنيات لتصميم منزلك أو تكدسها بشكل مرهق للعين ويعيق استخدام أثاث منزلك، لذا عليك الاهتمام أولا بالقطع الأساسية ثم ابحث عن ما يحتاجه منزلك فقط ..

5 – احذر من ورق جدران مزعج..

Amazonia Light Wallpaper, Witch and Watchman Witch and Watchman جدران وأرضياتورق الحائط
Witch and Watchman

Amazonia Light Wallpaper

Witch and Watchman
Witch and Watchman
Witch and Watchman

سواء كان اختيارك لجدران منزلك مشرقة وفاتحة او مظلمة وغامقة، فهذا لن يغير من دورها الفعال في إفساد أي تصميم إذا كانت ذات تفاصيل مزعجة، وربما تتسبب في مشاعر سلبية لبعض مستخدمي المنزل، فعليك التمهل في اختيار ورق الجدران الخاص بمنزلك حتى لا تفسده بأقل التفاصيل..

6 – من الداخل والخارج..

Descender Fronts installed at an Events Venue homify مساحات تجارية صالة مناسبات
homify

Descender Fronts installed at an Events Venue

homify
homify
homify

احرص دائما أنك حين تنظر من نافذة منزلك، أن تجد الكثير من النقاط المشتركة بين الداخل والخارج ولا يوجد ما يتعارض بين تصميمك وبين البيئة المحيطة بمنزلك وخاصة وإن كنت تمتلك نافذة كبيرة حينها ستجد ان نزلك أصبح جزء من الطبيعة حوله فيجب أن يكن متناسق معها.

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7 – لا تنس الغرف الصغيرة

Эко домик , Giovani Design Studio Giovani Design Studio غرفة الملابس
Giovani Design Studio

Giovani Design Studio
Giovani Design Studio
Giovani Design Studio

تعد الخزانة من الغرف الصغيرة وعلى الرغم من ذلك أهميتها لا تقل عن غرفة النوم والمعيشة لما تحمله من نظام للمنزل ، فيجب عليك ان تضع الجانب الوظيفي لغرفة الملابس في المعايير الخاصة بك، حتى لا يأتي الوقت وتشعر باحتياجها ولا تستطع تنفيذها..

8 – حلول مبتكرة ..

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

لإذا كنت بصدد تجديد منزلك فابتعد عن الحلول التقليدية واطرق أبواب الابتكار، على سبيل المثال ما رأيك أن تجعل غرفة معيشتك ومطبخك فراغ واحد، أو تخصص ركن صغير في المنزل ليصبح مكتب عمل خاص بك ويوفر لك جو ممن الهدو والاسترخاء ..

9 – البساطة هي الحل

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture غرفة المعيشة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

هناك منا من يعتقد أن امتلاك الكثير من الأثاث وامتلاء الغرفة به هو ما يعني الغنى والرفاهي، ولكن بمرور الوقت قد تجد أنك في منزل ملئ بالفوضى، الاسلوب البسيط هو من أسهل الحلول المريحة والتى قد تملأ منزلك بالاسترخاء والهدوء والنظام ..

10 – أشياء بلا فائدة..

Modern gemütlich und funktional, Zimmermanns Kreatives Wohnen Zimmermanns Kreatives Wohnen غرفة السفرةطاولات خشب Brown
Zimmermanns Kreatives Wohnen

Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen
Zimmermanns Kreatives Wohnen

ما يناسبك فقط هو ما تشتريه وضع في اعتبارك الألوان والنمط المستخدم، لتجعل من منزلك لوحة متناسقة هادئة محببة إليك..

11 – استعن بخبير..

Классическая спальня, Елена Марченко (Киев) Елена Марченко (Киев) غرفة نوم
Елена Марченко (Киев)

Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)

وإن كنت قلقا من أن التجديد أو ما ستغيره في منزلك مناسب ام لا، فقط استعن بخبير ديكور وناقش معه الأمر لتصلوا إلى حلول مناسبة ومرتبة ولا تضيع وقتك وجهدك دون فائدة ..

12 – رتب أولوياتك..

delikatne wnętrze, Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom غرفة المعيشة
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

وللحصول على منزل أحلامك، فقط حدد أولوياتك وخطط جيدا لخطواتك ومراحل تصميمك وادس ميزانيتك بشكل كامل حتى لا تتوقف في منتصف الطريق، يجب تحديد جدول زمنى واضح ومحدد حتى لا تقع في خطأ شائع وهو أن تطيل المدة ويصبح منزلك ملئ بالفوضى ولا تستطع أن تسيطر على الموقف، في هذا الجدول يجب تحديد من أين ستبدأ حتى تحافظ على تنظيم بيتك وحياتك..

وإن كنت تبحث عن خطوات لجعل منزلك منظما ننصحك بقراءة هذا المقال 

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