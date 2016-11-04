12 خطأ قد تقع فيه عند تصميم منزلك

عند تصميم منزك قد تقع في عدة أخطاء مختلفة تجعل الديكور غير متوازن، اليوم نقدم لك مجموعة من هذه الأخطاء لنساعدك تتجنبها لنجعل منزلك أكثر نظاما ، فإن كنت مقبل على تصميم منزل أحلامك وتبحث كثيرا على الانترنت لتجد أفضل ما يمكن أن تنفذه بتصميمك، هذا المقال سيساعدك قليلا على تجنب الكثير من الأخطاء لتوفر الكثير من المجهود والأموال لتحصل على منزل مثالي.. أما إذا كنت قد صممت منزلك بالفعل فيمكنك أن تجد حلولا لهذه الأخطاء لتجعل التصميم أكثر راحة وجمال..
دائما ما يعجبنا بعض الأفكار التى تبدو صعبة التنفيذ في منزلنا الحالي، قد تظل في أحلامنا دائما ونتمناها لكن نجد الأعذار والأسباب التى تمنعنا من تحقيق الحلم، منها المناخ المختلف أو صعوبة التنظيف، أو عدم تحقيق الجانب الوظيفى وهو أهم ما نهتم به عند تنفيذ الديكور الخاص بمنزلنا، وعلى الرغم من كل هذه الأسباب ومع تقدم عالم الديكور أصبحت هذه الأحلام ممكنة وسهلة التنفيذ ولكن يظل العائق الأساسي هي الميزانية، لذا اختار التصميم المناسب لمنزلك وميزانيتك قد لا تقع في أزمة ما بين ما يعجبك وما يناسبك وتحتار بينهم ..
أحيانا البعض يقع في خطأ شائع وهو استخدام أنماط مختلفة للبيئة المحيطة بالمنزل أو استخدام أنماط تتصادم في تفاصيلها، لذا المهم أن نحدد طبيعة البيئة المحيطة في جميع انحاء المنزل وتحديد النمط المناسب لها ..
دائما ما نعطى غرفة المعيشة اهتمام زائد عن الحد وفي المقابل اهمال للغرف الأخرى، هذا خطأ قد يجعل منزلك غير مريح وقد تخسر الكثير من الوقت والجهد في تصميم غرفة المعيشة ثم تجد الغرف الأخرى غير مدروسة ومصممة بشكل أقل في المستوى، لذا عليك الاهتمام بكل الغرف على السواء وترك لمسة شخصية لك في كل غرفة ..
لمحبى الشراء واقتناء القطع الديكورية حتى وإن كان دون فائدة او احتياج لها، قد تتسببوا في حدوث خلل كبير في منزلك لعدم تناسق هذه المقتنيات لتصميم منزلك أو تكدسها بشكل مرهق للعين ويعيق استخدام أثاث منزلك، لذا عليك الاهتمام أولا بالقطع الأساسية ثم ابحث عن ما يحتاجه منزلك فقط ..
سواء كان اختيارك لجدران منزلك مشرقة وفاتحة او مظلمة وغامقة، فهذا لن يغير من دورها الفعال في إفساد أي تصميم إذا كانت ذات تفاصيل مزعجة، وربما تتسبب في مشاعر سلبية لبعض مستخدمي المنزل، فعليك التمهل في اختيار ورق الجدران الخاص بمنزلك حتى لا تفسده بأقل التفاصيل..
احرص دائما أنك حين تنظر من نافذة منزلك، أن تجد الكثير من النقاط المشتركة بين الداخل والخارج ولا يوجد ما يتعارض بين تصميمك وبين البيئة المحيطة بمنزلك وخاصة وإن كنت تمتلك نافذة كبيرة حينها ستجد ان نزلك أصبح جزء من الطبيعة حوله فيجب أن يكن متناسق معها.
تعد الخزانة من الغرف الصغيرة وعلى الرغم من ذلك أهميتها لا تقل عن غرفة النوم والمعيشة لما تحمله من نظام للمنزل ، فيجب عليك ان تضع الجانب الوظيفي لغرفة الملابس في المعايير الخاصة بك، حتى لا يأتي الوقت وتشعر باحتياجها ولا تستطع تنفيذها..
لإذا كنت بصدد تجديد منزلك فابتعد عن الحلول التقليدية واطرق أبواب الابتكار، على سبيل المثال ما رأيك أن تجعل غرفة معيشتك ومطبخك فراغ واحد، أو تخصص ركن صغير في المنزل ليصبح مكتب عمل خاص بك ويوفر لك جو ممن الهدو والاسترخاء ..
هناك منا من يعتقد أن امتلاك الكثير من الأثاث وامتلاء الغرفة به هو ما يعني الغنى والرفاهي، ولكن بمرور الوقت قد تجد أنك في منزل ملئ بالفوضى، الاسلوب البسيط هو من أسهل الحلول المريحة والتى قد تملأ منزلك بالاسترخاء والهدوء والنظام ..
ما يناسبك فقط هو ما تشتريه وضع في اعتبارك الألوان والنمط المستخدم، لتجعل من منزلك لوحة متناسقة هادئة محببة إليك..
وإن كنت قلقا من أن التجديد أو ما ستغيره في منزلك مناسب ام لا، فقط استعن بخبير ديكور وناقش معه الأمر لتصلوا إلى حلول مناسبة ومرتبة ولا تضيع وقتك وجهدك دون فائدة ..
وللحصول على منزل أحلامك، فقط حدد أولوياتك وخطط جيدا لخطواتك ومراحل تصميمك وادس ميزانيتك بشكل كامل حتى لا تتوقف في منتصف الطريق، يجب تحديد جدول زمنى واضح ومحدد حتى لا تقع في خطأ شائع وهو أن تطيل المدة ويصبح منزلك ملئ بالفوضى ولا تستطع أن تسيطر على الموقف، في هذا الجدول يجب تحديد من أين ستبدأ حتى تحافظ على تنظيم بيتك وحياتك..
وإن كنت تبحث عن خطوات لجعل منزلك منظما ننصحك بقراءة هذا المقال