قبل وبعد: تحول كامل لشقة ستبهرك

نشاهد اليوم كيف حول المصممين منزل بمدريد من تصميم قديم إلى آخر عصرى وأنيق، وكان العائق بالتصميم القديم التقسيمات المعقدة فى التصميم الداخلى للمنزل نتيجة مساحته الغير متناسقة وكذلك تصميم السلم الداخلى الذى يصل بين الطابقين خاصة موقع الطابق العلوى أسفل الرووف مباشرةً ما يطغى على مساحة السقف بتوزيع غير منتظم.

فكان تحدى غير عادى للمصممين ليحسنوا توزيع المساحات المعقدة بالمنزل ويتم إعادة التصميم الداخلى للمنزل بأكمله لنحصل على حياة جديدة داخل منزل عصرى بسيط وعملى على النمط الأوربى.