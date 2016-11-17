قبل وبعد: تحول كامل لشقة ستبهرك

نشاهد اليوم كيف حول المصممين منزل بمدريد من تصميم قديم إلى آخر عصرى وأنيق، وكان العائق بالتصميم القديم التقسيمات المعقدة فى التصميم الداخلى للمنزل نتيجة مساحته الغير متناسقة وكذلك تصميم السلم الداخلى الذى يصل بين الطابقين خاصة موقع الطابق العلوى أسفل الرووف مباشرةً ما يطغى على مساحة السقف بتوزيع غير منتظم.
فكان تحدى غير عادى للمصممين ليحسنوا توزيع المساحات المعقدة بالمنزل ويتم إعادة التصميم الداخلى للمنزل بأكمله لنحصل على حياة جديدة داخل منزل عصرى بسيط وعملى على النمط الأوربى.
تمتاز غرفة المعيشة بتصميم عصرى بسيط مع إضاءة اسبوت موزعة وهادئة، واللون الأبيض للجدران يعمل على إضاءة الغرفة.
واستبدلنا الأرضية بأخرى خشبية تتوسطها طاولة عصرية بسيطة كما استبدلنا أرضية المنزل بأكمله بالخشب حتى تساعدك على تنوع التصميمات فى الغرفة الواحدة.
استخدمنا ارضية خشبية دافئة بدلًا من أرضية السيراميك مع استبدال وحدات التخزين القديمة بأخرى عصرية بيضاء تتماشى مع لون الجدران على نمط المينمال تعكس الإضاءة الطبيعية فتزيد الغرفة إشراقًا وحيوية.
يجاور باب المطبخ مساحة خالية غيرمستغلة قمنا بتحويلها لغرفة عشاء صغيرة مكونة من طاولة مستديرة خشبية وكراسى بتصميم عصرى فريد يتناغم مع استدارة الطاولة.
ويعتمد التصميم الجديد على المساحات المفتوحة،كما قمنا بزيادة مساحة النافذة الزجاجية بتغطية جدار كامل من الزجاج لتستمتع بمشهد طبيعى جميل أثناء قضاء وقتكما على الطاولة وفى نفس الوقت يضىء الغرفة بأكملها بنور الطبيعة الدافىء.
حتى نحصل على مزيد من المساحة بالغرفة قمنا بتغييرتصميم السلم، فقمنا بتركيب أدرج السلم على الحائط مع إزاله الدرابزين وأخر درج، كما أعدنا طلاء الأدراج الخشبية بألوان داكنة متباينة مع ألوان الجدارن الفاتحة.
نصعد الآن لغرفة النوم فى الطابق الأعلى وهى غرفة النوم الرئيسية والتى تتمتع الآن بتصميم جميل وعصرى فى منتهى البساطة، قمنا باستبدال خزائن الملابس بأخرى ذات أبوب متحركة لتوفر فى المساحة وحتى نزيد من إضاءة الغرقة استخدام الألوان الفاتحة مع خامات عالية الحودة توفر جو مريح بالغرفة.
تتمتع الغرفة بعد التجديد بديكور جميل وعملى خاصة بعد استغلال المساحة أسفل النافذة لوحدات التخزين مثل وحدات التخزين المصممة أسفل السرير.
يقع الحمام بجوار غرفة النوم، قمنا بعمل توسعة للغرفة كما جددنا الحوائط وتغيير وضعية الأثاث ليحسن توزيع المساحة وبجدد بالكامل من تصميم الحمام لتصميم مريح وحميمى. واستبدلينا الأرضية بالبورسلين بلون الخشب ليحاكى باقى أرضية المنزل الخشبية.
ومثل الطابق الأرضى لدينا مساحة متوفرة بدون وظيفة أسفل الرووف يمكننا استغلالها كغرفة أخرى أو لأى ركن وظيفى خاص مثل ركن للمالتميديا.
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