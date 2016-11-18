9 مشاريع تجمع بين النمط الحديث والريفي معًا

يعد الجمع بين الطابع الحديث والروح الريفية من الأنماط الجذابة والرائعة والتي نعرضها لك في 9 مشاريع مختلفة، والتي سوف أترك لكم فرصة لتصفحها في هذا المقال، واكتشاف كيف قد تم تحويل حظيرة ريفية قديمة إلى فيلا رائعة في أحد المشاريع.. وكيف تم الجمع بين الديكورات الحديثة والعناصر الريفية في مشروع اّخر…
في هذا المشروع يبدو الهيكل الرئيسي للمنزل ريفي وذلك عن طريق استخدام الحجارة لعمل الجدران، كما أن الحداثة تظهر في الأثاث الأنيق المعاصر ووحدات الإضاءة المميزة، مع الحفاظ على الدفء بفضل استخدام الخشب وأشعة الضوء الأصفر.
عندما يجتمع أسلوب الإبداع وتولد الأفكار الإبداعية من الطبيعة يبدو المنظر مُذهل وخلاب، حيث تم عمل طاولة القهوة من مرجل قديم، وإدراجها في مشروع بسيط يتخذ النمط الريفي، للحصول في النهاية على منزل رائع بهذا الشكل.
تجمعت تفاصيل البناء الكاملة بشكل يميل إلى النمط الريفي بوضوح، بجانب استخدام الحديد المطاوع لعمل كراسي رائعة للجلسة المميزة في الهواء الطلق، وللتأكيد على الطابع التقليدي للمبنى، ومع ذلك فإن طريقة التنظيم والترتيب للطاولة تعطي طابع حداثي للمكان.
في هذا المنزل يبحث النمط الريفي عن مكان يضع فيه لمسته الجمالية، فلا ننكر أن المنزل تنتشر فيه التفاصيل الحديثة في ديكوراته وقطع الأثاث، إلا أن ما به من لمسات ريفية يعطيه شكلًا رائع، مثل عمل جدار من الطوب وتزينه قطع رفيعة من الحديد المطاوع، وقاعدة المنضدة المصنوعة من جذع الشجرة.
تبدو هذه الفكرة وظيفية للغاية، حيث يمكن الاستفادة من الفضاء الموجود بالمكان في عمل غرفة معيشة صغيرة، وقد تم استغلال المساحة في هذا المشروع وعمل غرفة بأثاث حديث وعصري داخل محراب من الحجارة يبدو رائع.
لا يوجد شيء أفضل من عمل الشرفة على الطراز الريفي وتحيط بها حديقة جميلة، والجمع بين جمال البناء التقليدي والعناصر الطبيعة، كالخشب والحجارة ومواد البناء التي لا مفر منها.
هل فكرت أن هذه الفيلا الجميلة والمبنية على عدة مستويات كانت سابقًا حظيرة؟، يبدو التغيير الجديد بهيكل حديث يستوعب ديكورات وأثاث عصري بالداخل، ليترك للساحة الخارجية الطعم الريفي.
هذا المشروع يبدو مختلف ورائع حيث إنه ريفي من الخارج بتلك الجدران المصنوعة من الحجارة والتي تزينها الإضاءة الخافتة، أما بالداخل فتظهر روعة الحداثة بتلك الظلال من اللون الرمادي والأبيض وحداثة الديكورات والأثاث.
وفي هذا المشروع يظهر التطور الإبداعي للتنويع بين العناصر الطبيعية والصناعية، وتظهر الريفية في البناء والأثاث المنزل، ولكن مع جرعة من الإسلوب الحديث تظهر في الأرضيات الخرسانية الصناعية وتأثير الإضاءة المميز على المكان.
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