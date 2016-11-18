9 مشاريع تجمع بين النمط الحديث والريفي معًا

في هذا المنزل يبحث النمط الريفي عن مكان يضع فيه لمسته الجمالية، فلا ننكر أن المنزل تنتشر فيه التفاصيل الحديثة في ديكوراته وقطع الأثاث، إلا أن ما به من لمسات ريفية يعطيه شكلًا رائع، مثل عمل جدار من الطوب وتزينه قطع رفيعة من الحديد المطاوع، وقاعدة المنضدة المصنوعة من جذع الشجرة.