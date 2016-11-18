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9 مشاريع تجمع بين النمط الحديث والريفي معًا

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor بلكونة أو شرفة
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يعد الجمع بين الطابع الحديث والروح الريفية من الأنماط الجذابة والرائعة والتي نعرضها لك في 9 مشاريع مختلفة، والتي سوف أترك لكم فرصة لتصفحها في هذا المقال، واكتشاف كيف قد تم تحويل حظيرة ريفية قديمة إلى فيلا رائعة في أحد المشاريع.. وكيف تم الجمع بين الديكورات الحديثة والعناصر الريفية في مشروع اّخر…

1. هيكل ريفي وديكور معاصر

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto غرفة المعيشة
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

في هذا المشروع يبدو الهيكل الرئيسي للمنزل ريفي وذلك عن طريق استخدام الحجارة لعمل الجدران، كما أن الحداثة تظهر في الأثاث الأنيق المعاصر ووحدات الإضاءة المميزة، مع الحفاظ على الدفء بفضل استخدام الخشب وأشعة الضوء الأصفر.

2. النمطية والإبداع

casa in campagna, marco bonucci fotografo marco bonucci fotografo راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
marco bonucci fotografo

marco bonucci fotografo
marco bonucci fotografo
marco bonucci fotografo

عندما يجتمع أسلوب الإبداع وتولد الأفكار الإبداعية من الطبيعة يبدو المنظر مُذهل وخلاب، حيث تم عمل طاولة القهوة من مرجل قديم، وإدراجها في مشروع بسيط يتخذ النمط الريفي، للحصول في النهاية على منزل رائع بهذا الشكل.

3. جلسة في الهواء الطلق

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor بلكونة أو شرفة
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

تجمعت تفاصيل البناء الكاملة بشكل يميل إلى النمط الريفي بوضوح، بجانب استخدام الحديد المطاوع لعمل كراسي رائعة للجلسة المميزة في الهواء الطلق، وللتأكيد على الطابع التقليدي للمبنى، ومع ذلك فإن طريقة التنظيم والترتيب للطاولة تعطي طابع حداثي للمكان.

4. عندما يكون حديث بلمسات ريفية

Casa Monte di Procida, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

في هذا المنزل يبحث النمط الريفي عن مكان يضع فيه لمسته الجمالية، فلا ننكر أن المنزل تنتشر فيه التفاصيل الحديثة في ديكوراته وقطع الأثاث، إلا أن ما به من لمسات ريفية يعطيه شكلًا رائع، مثل عمل جدار من الطوب وتزينه قطع رفيعة من الحديد المطاوع، وقاعدة المنضدة المصنوعة من جذع الشجرة.

5. غرفة في محراب

Trulli 66, ABBW angelobruno building workshop ABBW angelobruno building workshop غرفة المعيشة
ABBW angelobruno building workshop

ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop
ABBW angelobruno building workshop

تبدو هذه الفكرة وظيفية للغاية، حيث يمكن الاستفادة من الفضاء الموجود بالمكان في عمل غرفة معيشة صغيرة، وقد تم استغلال المساحة في هذا المشروع وعمل غرفة بأثاث حديث وعصري داخل محراب من الحجارة يبدو رائع.

6. الشرفة على طراز ريفي مبهج

MASSERIA D'ESTIA, BB Architettura del Paesaggio BB Architettura del Paesaggio غرفة السفرة
BB Architettura del Paesaggio

BB Architettura del Paesaggio
BB Architettura del Paesaggio
BB Architettura del Paesaggio

لا يوجد شيء أفضل من عمل الشرفة على الطراز الريفي وتحيط بها حديقة جميلة، والجمع بين جمال البناء التقليدي والعناصر الطبيعة، كالخشب والحجارة ومواد البناء التي لا مفر منها.

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7. فيلا اليوم.. حظيرة الماضي

Spazi ritrovati, studio antonio perrone architetto studio antonio perrone architetto منازل
studio antonio perrone architetto

studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto
studio antonio perrone architetto

هل فكرت أن هذه الفيلا الجميلة والمبنية على عدة مستويات كانت سابقًا حظيرة؟، يبدو التغيير الجديد بهيكل حديث يستوعب ديكورات وأثاث عصري بالداخل، ليترك للساحة الخارجية الطعم الريفي.

8. ريفي من الخارج.. حديث من الداخل

Rehabilitación en la Cerdanya, dom arquitectura dom arquitectura المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

هذا المشروع يبدو مختلف ورائع حيث إنه ريفي من الخارج بتلك الجدران المصنوعة من الحجارة والتي تزينها الإضاءة الخافتة، أما بالداخل فتظهر روعة الحداثة بتلك الظلال من اللون الرمادي والأبيض وحداثة الديكورات والأثاث.

9. الريفية مع لماسات صناعية

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. غرفة السفرة
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

وفي هذا المشروع يظهر التطور الإبداعي للتنويع بين العناصر الطبيعية والصناعية، وتظهر الريفية في البناء والأثاث المنزل، ولكن مع جرعة من الإسلوب الحديث تظهر في الأرضيات الخرسانية الصناعية وتأثير الإضاءة المميز على المكان.

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