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10 مطابخ جذابة على شكل حرف U

منة اسماعيل منة اسماعيل
Fatoş -Halil Kaan evi / Boğaz, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık مطبخ
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المطبخ من الأماكن المهمة جداً داخل المنزل فهو يعتبر قلب المنزل الذى لا غنى عنه، لذلك يجب اختيار تصميمه بعناية حتى يعطيك شعوراً بالراحة فهو من أكثر الأماكن التى ستقضى بداخلها المزيد من الوقت فى أعداد ما لذ وطاب من الطعام لعائلتك وأصدقائك المحببين، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك مجموعة من تصميمات المطابخ الرائعة على شكل حرف U ستثير أعجابك من جمالها.

1- سيمفونية من الجمال

sample, triangle triangle مطبخ Wood effect
triangle

sample

triangle
triangle
triangle

مطبخ عبارة عن سميفونية من الجمال فى تصميم المميز والرائع جداً، الأرضيات من الرخام الفاتح، ولعب الخب بلونه المميز دوراً رائعاً فى لمسته على الجدران وسقف المنزل كما نرى الذى زينته سبوتات الأضاءة، ثم يأتى الأثاث بلونه الأسود الكلاسيكى ليضيف مزيداً من الجمال والجاذبية المفرطة على تصميم المطبخ بالكامل.

2- خشبي وبسيط

homify مطبخ Wood effect
homify

homify
homify
homify

تصميماً أخر لمطبخ خشبى وبسيط على شكل حرف U، أرضيات المطبخ من السيراميك الفاتح لتأتى لمسة الخشب لتهيمن على تصميم المطبخ بالكامل، مع الرسومات الهادئة لورق الحائط المتميز باللون البيج البسيط والهادئ.

3- الخشب والجمال

KUMBURGAZ'DA VİLLA, Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama مطبخ
Pimodek Mimari Tasarım – Uygulama

Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama
Pimodek Mimari Tasarım – Uygulama
Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama

الخشب دائماً ما يصنع لمسة من الجمال المميز، وهنا كان الخشب من اللمسات الأكثر من رائعة فى تصميم هذا المطبخ المتميز، الأرضيات من الباركيه الخشبيـ وتصميماً مختلفاً للسقف كما نرى، الطاولة فى منتصف المطبخ تعتبر من أساسيات تصميم المطابخ على شكل حرف U

4-مميز وعصرى

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN مطبخ
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

وهنا تصميماً أخر للمطابخ على شكل حرف U تصميم عصرى ومميز جداً، التفاصيل العصرية كانت هى أساس تصميم المطبخ، الأرضيات من الخشب الباركيه ولعبت الأضاءة دوراً متميزاً فى ابراز جمال تصميم المطبخ بالكامل.

5- جمال النمط الريفى

Hofhaus 1890, Lichters Living Lichters Living مطبخ
Lichters Living

Lichters Living
Lichters Living
Lichters Living

لمحبى النمط الريفى هذا النطبخ سيعجبكم بتصميمه الريفى المتميز، الأرضيات تصميمها مميز مع اختيار الأثاث والديكورات المتميزة.

6- ابيض ومثالى

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt مطبخ
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

تصميماً أخر مميزاً جداً من اللون الأبيض الهادئ الذى يتميز بالبساطة ممزوجاً بلمسة الخشب الكلاسيكية الأنيقة، الجدران والأثاث من اللون الأبيض المتميز، المطبخ رغم مساحته الصغيرة ألا أنه كان مستغل بطريقة جيدة ومثالية جداً وتفاصيل متناسقة معاً.

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7- الأحمر الديناميكى

SN SALİH ŞAHİN EVİ, ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK مطبخألواح المطبخ
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK

ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK
ÖZ-İŞ İNŞAAT İÇ MİMARLIK HAZIR MUTFAK

للون الأحمر لمسة من الحيوية والديناميكية الواضحة جداً عند أضافته فى أى تصميم، وهنا مطبخ مصمم باللون الأحمر الميتاليك، اللون ديناميكى وحيوى جداً.

8- المطبخ الحديث

Traumwohnzimmer, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH مطبخ
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

مطبخاً حديثاً فى كل تفاصيله الأنيقة جداً، يجمع بين كل عناصر الجمال والعملية التى قد تحتاجينها فى مطبخك. 

9- رائع وأنيق

Home Staging Erbimmobilie 70er Jahre, raumwerte Home Staging raumwerte Home Staging مطبخ
raumwerte Home Staging

raumwerte Home Staging
raumwerte Home Staging
raumwerte Home Staging

مطبخ رائعاً وجذاب يتميز بتصميم مثالى وأنيق، تفاصيل مبهجة وملونة فى كل تفاصيل المطبخ الواضحة جداً.

10- جميل ودافئ

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

والختام مع هذا المطبخ الدافئ والجميل بتصميم أكثر من رائع على النمط الريفى الذى يمتاز بالدفئ، الطوب الحجرى اختياره كان متميز جداً والحقيقة أضاف جمال واضح على تصميم المطبخ مع باقى تفاصيل الأثاث والديكور البسيطة.

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منزل عائلي ملىء بالألوان والطاقة المبهجة
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