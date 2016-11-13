10 مطابخ جذابة على شكل حرف U

والختام مع هذا المطبخ الدافئ والجميل بتصميم أكثر من رائع على النمط الريفى الذى يمتاز بالدفئ، الطوب الحجرى اختياره كان متميز جداً والحقيقة أضاف جمال واضح على تصميم المطبخ مع باقى تفاصيل الأثاث والديكور البسيطة.

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