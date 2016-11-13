10 مطابخ جذابة على شكل حرف U

المطبخ من الأماكن المهمة جداً داخل المنزل فهو يعتبر قلب المنزل الذى لا غنى عنه، لذلك يجب اختيار تصميمه بعناية حتى يعطيك شعوراً بالراحة فهو من أكثر الأماكن التى ستقضى بداخلها المزيد من الوقت فى أعداد ما لذ وطاب من الطعام لعائلتك وأصدقائك المحببين، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك مجموعة من تصميمات المطابخ الرائعة على شكل حرف U ستثير أعجابك من جمالها.
مطبخ عبارة عن سميفونية من الجمال فى تصميم المميز والرائع جداً، الأرضيات من الرخام الفاتح، ولعب الخب بلونه المميز دوراً رائعاً فى لمسته على الجدران وسقف المنزل كما نرى الذى زينته سبوتات الأضاءة، ثم يأتى الأثاث بلونه الأسود الكلاسيكى ليضيف مزيداً من الجمال والجاذبية المفرطة على تصميم المطبخ بالكامل.
تصميماً أخر لمطبخ خشبى وبسيط على شكل حرف U، أرضيات المطبخ من السيراميك الفاتح لتأتى لمسة الخشب لتهيمن على تصميم المطبخ بالكامل، مع الرسومات الهادئة لورق الحائط المتميز باللون البيج البسيط والهادئ.
الخشب دائماً ما يصنع لمسة من الجمال المميز، وهنا كان الخشب من اللمسات الأكثر من رائعة فى تصميم هذا المطبخ المتميز، الأرضيات من الباركيه الخشبيـ وتصميماً مختلفاً للسقف كما نرى، الطاولة فى منتصف المطبخ تعتبر من أساسيات تصميم المطابخ على شكل حرف U
وهنا تصميماً أخر للمطابخ على شكل حرف U تصميم عصرى ومميز جداً، التفاصيل العصرية كانت هى أساس تصميم المطبخ، الأرضيات من الخشب الباركيه ولعبت الأضاءة دوراً متميزاً فى ابراز جمال تصميم المطبخ بالكامل.
لمحبى النمط الريفى هذا النطبخ سيعجبكم بتصميمه الريفى المتميز، الأرضيات تصميمها مميز مع اختيار الأثاث والديكورات المتميزة.
تصميماً أخر مميزاً جداً من اللون الأبيض الهادئ الذى يتميز بالبساطة ممزوجاً بلمسة الخشب الكلاسيكية الأنيقة، الجدران والأثاث من اللون الأبيض المتميز، المطبخ رغم مساحته الصغيرة ألا أنه كان مستغل بطريقة جيدة ومثالية جداً وتفاصيل متناسقة معاً.
للون الأحمر لمسة من الحيوية والديناميكية الواضحة جداً عند أضافته فى أى تصميم، وهنا مطبخ مصمم باللون الأحمر الميتاليك، اللون ديناميكى وحيوى جداً.
مطبخاً حديثاً فى كل تفاصيله الأنيقة جداً، يجمع بين كل عناصر الجمال والعملية التى قد تحتاجينها فى مطبخك.
مطبخ رائعاً وجذاب يتميز بتصميم مثالى وأنيق، تفاصيل مبهجة وملونة فى كل تفاصيل المطبخ الواضحة جداً.
والختام مع هذا المطبخ الدافئ والجميل بتصميم أكثر من رائع على النمط الريفى الذى يمتاز بالدفئ، الطوب الحجرى اختياره كان متميز جداً والحقيقة أضاف جمال واضح على تصميم المطبخ مع باقى تفاصيل الأثاث والديكور البسيطة.
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