قبل و بعد : كيف تحول هذا البيت من البشاعة للجمال ؟

في لحظات عديدة يحتاج بيتنا للتجديد و يكون في خيالنا الكثير من الأفكار التي تراودنا لكي ننفذها في النسخة المقبلة من بيتنا ، في هذا البيت الذي يفتح لنا أبوابه اليوم سنشهد عملية تجديد متكاملة لكل زاوية فيه ، بطراز مبتكر و بخامات متوفرة و تكلفة قليلة نسبياً، مما يجعل خطوات التجديد التي تمت في هذا المنزل مثار إلهام للكثيرين ، مع الانتباه إلى الحاجة الملحة التي كانت لدى المهندسين المعماريين الذين قاموا بالتصميم الداخلي أثناء التجديد بالتخلص من أهم آفات المنزل قديماً التي كانت متمثلة في الظلمة و عدم وجود منافذ مضيئة أو تهوية جيدة و هو ما تم تداركه تماماً في النسخة الحالية من هذا البيت .