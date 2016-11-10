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قبل و بعد : كيف تحول هذا البيت من البشاعة للجمال ؟

Mohammed Awad Mohammed Awad
Reforma de Apartamento: el antes y el despues, cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l. cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
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في لحظات عديدة يحتاج بيتنا للتجديد و يكون في خيالنا الكثير من الأفكار التي تراودنا لكي ننفذها في النسخة المقبلة من بيتنا ، في هذا البيت الذي يفتح لنا أبوابه اليوم سنشهد عملية تجديد متكاملة لكل زاوية فيه ، بطراز مبتكر و بخامات متوفرة و تكلفة قليلة نسبياً، مما يجعل خطوات التجديد التي تمت في هذا المنزل مثار إلهام للكثيرين ، مع الانتباه إلى الحاجة الملحة التي كانت لدى المهندسين المعماريين الذين قاموا بالتصميم الداخلي أثناء التجديد بالتخلص من أهم آفات المنزل قديماً التي كانت متمثلة في الظلمة و عدم وجود منافذ مضيئة أو تهوية جيدة و هو ما تم تداركه تماماً في النسخة الحالية من هذا البيت .

قبل : مشهد قاتم

Reforma de Apartamento: el antes y el despues, cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l. cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

نلاحظ في حالة الشقة قديماً وجود حالة مزرية للجدران و سوء تشطيب للسقف و هو يظهر في محاولة المعالجة التي يقوم بها المهندسون ، و يتضح كذلك وجود عمود كبير في قلب المدخل و غرفة المعيشة مما ضرب البراح في مقتل و زاد من سوء توزيع و تنسيق المساحة الضيقة للبيت في المجمل

بعد : عصا سحرية تلمس المكان

Reforma de Apartamento: el antes y el despues, cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l. cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

الامور بعد التجديد اختلفت تماماً، سواء في حل المشكلة الرئيسية في عدم وجود منافذ مناسبة للهواء و الضوء أو في صغر المساحة التي تم التعامل معها باحترافية في طريقة تنسيق و رص العفش بشكل يسلم بعضه بعضاً، بمعنى أن الكنبة تنتهي ثم يوجد ممر مناسب لمرور فرد ثم يأتي حد السفرة لاستغلال كل شيء متوفر في المساحة بغرفة المعيشة، و البلكون قد حل المشكلة الأولى تماماً خصوصاً أن المهندس الذي صممه كان يقصد ان يكون جزءاً من غرفة المعيشة ليحل مشكلة المساحة كذلك و هو تفسير عدوم وجود ستائر عليها

قبل : البلكونة بلا أي معاني

Reforma de Apartamento: el antes y el despues, cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l. cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

البلكونة في الماضي كانت مجرد مساحة غير مستغلة و بها شباك ينظر إلى غرفة المعيشة و لا يوجد بها أي مغريات للجلوس أو تمضية الوقت سواء في انهاء الاعمال أو التأمل أو حتى شرب كوباً من الشاي ، لا يوجد بها أي لمحات فنية

Reforma de Apartamento: el antes y el despues, cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l. cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

بعد : تفاصيل الديكور

Reforma de Apartamento: el antes y el despues, cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l. cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

البلكونة بعد التجديد تخلصت من عيب فقر التفاصيل و أصبحت مليئة بها، فمثلاً هناك حائط به نباتات ، و مسلط عليه مصابيح ضوئية، و الأرضيات صممت من الأخشاب و السور صمم مفرغاً ليسمح بالجلوس و الرؤية لكل ما يحيط بالمكان، باختصار لقد تم اعادة احياء لهذه البلكونة بكل صراحة

اقرا : شقة كلاسيكية فخمة كالقصور

Reforma de Apartamento: el antes y el despues, cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l. cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

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Reforma de Apartamento: el antes y el despues, cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l. cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

غرفة النوم بلمسة فنية

Reforma de Apartamento: el antes y el despues, cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l. cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

غرفة النوم جاءت بلمسة فنية غير معتادة و تمثلت في الجدار الفاصل بين الحمام و السرير المصنوع من الزجاج المصنفر، و هو ما أضاف غموضاً و روح مختلفة في تصميمها عن باقي المنزل، و الضوء المسلط على التكييف من الأسفل كذلك ، يعتبر من أحلى الأفكار التي يمكنك استلهامها لغرفة نومك الهادئة

المطبخ المرتب

Reforma de Apartamento: el antes y el despues, cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l. cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

يمكن أن تصمم مطبخك بكل احترافية لو اقتبست كل شيء في تلك الصورة، بداية من فراغات السقف و حشوها بالمصابيح الفلورسنت المضيئة لكل المطبخ  طولاً و عرضاً، ثم مروراً بالخزانات اللامعة الكبيرة فوق الحوض و تحته و التي تضمن لك حفظ كل صغيرة و كبيرة بداخلها دون أي تشويه لشكل المطبخ ، و النقطة الأخرى التي ينصح بها هي اللون الأبيض الفاتح للمطبخ لو كان ضيقاً في مساحته و يمكنك اختيار أي الوان اخرى لو كان مطبخك يتمتع بالمساحة الكبيرة فلك مطلق الحرية 

Reforma de Apartamento: el antes y el despues, cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l. cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

Reforma de Apartamento: el antes y el despues, cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l. cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

Reforma de Apartamento: el antes y el despues, cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l. cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

Reforma de Apartamento: el antes y el despues, cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l. cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.

cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
cota-zero, tenica y construcción integrada, s.l.
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