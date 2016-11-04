كيف تنظم أحذيتك بطرق مبتكرة

حين تبحث عن النظام في بيتك فعليك أن تبدأ من الأحذية فهى أكثر ما يسبب ازعاجا وفوضى، أما إن كنت تبحث عن بيت صحى فستجد في طريقك كيفية تخزين الأحذية بشكل سليم حى تجعل منزلك صحى وتحافظ على رائحته، فمن أسوأ العادات ترك حذائك أمام باب المنزل هو مشهد غير حضاري ويتك انطباع سيئ عن مالكي المنزل، إذن فلنبحث سويا عن حل جميل وسليم ليساعدك في تنظيم أحذيتك بشكل عملى وأنيق، جئنا إليكم اليوم بهذا المقال لتجد ما تريده..
إن كنت تمتلك منزل وعائلة كبيرة والمساحة غيركافية لهذا العدد من الأحذية، أمامك هذا الحل الذي يتضمن دولا متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه كمقعد أو لتعليق المعاطف وأدراج لترتيب الأحذية، وغيرها من الأغراض الشخصية، هذا التصميم سهل تنفيذه وغير مكلف ويمكن استخدامه في أركان مختلفة في منزلك..
حين تختار قطعة أثاث لحفظ وترتيب أحذيتك فعليك أن تهتم أولا بالجانب الوظيفي ولكن عليك أيضا بأن تضع في اعتبارك الجانب الجمالي وتهتار تصميم مختلف وأوان مبتكرة تناسب تصميم منزلك، فمن الممكن أن تجعل بهذه الحاوية قطعة ديكورية مختلفة تضيف لمنزلك..
كما وضحنا أننا نبحث عن حل لهذا المشهد المتكرر لأحذية متناثر في كل جانب، ونأتي بحل بسيط إلى قطة صغيرة الحجم مقسمة إلى أدراج تشبه سلات من الخوص وكما نلاحظ ان لكل سلة اسم من اسماء أفراد الأسرة، هذه الطريقة المبتكرة تجعلها أكثر تنظيما وتحقيقا لجانبها الوظيفى بنجاح..
إن كنت تمتلك منزلا من طابقين فأنت تمتلك سلما داخليا، دائما ما نجد مساحة مهدرة أسفل الدرج، ولكن مع تطور عالم الديكور وجد لها الكثير من الاستخدامات منها حاوية أحذية أنيقة متحركة للداخل والخارج..
أبسط الأفكار غالبا ما تكن هي الأفضل، كما ترى هيكل بسيطة لتنظيم معاطفك وأحذيتك وحقائبك، خيار جيد لمنزل بسيط أو نمط صناعي ولكنه ملائم لشخص واحد او اثنين على الأكثر..
يمكنك أن تهتم بالجانب الوظيفي أكثر لما سيحققه من نظام للمنزل، فكما نرى خزانة متعددة الأدراج، وهو اختيار جيد وظيفيا، وبسيط وخالي من الزخارف ومكون من الأخشاب فهو تصميم مثالي ..
لتحقيق مبدأ الاستخدام الأمثل للمساحة، يمكنك استخدام مرآة غرفة نومك ألى خزانة للأحذية رأسيا كما نرى بدلا من الدولاب الخشبي التقليدي..
إن كنت تمتلك صناديق قديمة فلا تتردد أبدا في استخدامها ثانية، ويمكنك إضافة القليل من اللمسات لتجعلها مناسبة أكثر حيث أضيف في هذا المثال عجلات صغيرة لسهولة حركتها ..
كل أم قد تعاني كثيرا في البحث عن أحذية طفلها، فهى تختفي دائما، لا شئ أفضل من هذه الصناديق التى تشبه كثيرا ألبعاب الأطفال ليحبوها ويجعلوا منها خزانة لأحذيتهم وبهذا نكن قد حللنا أزمة قد تسبب لك قلق وبذل جهد ..