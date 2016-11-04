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كيف تنظم أحذيتك بطرق مبتكرة

آية منير آية منير
The Lantern, Fraher and Findlay Fraher and Findlay سلالم وأروقة مخزن
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حين تبحث عن النظام في بيتك فعليك أن تبدأ من الأحذية فهى أكثر ما يسبب ازعاجا وفوضى، أما إن كنت تبحث عن بيت صحى فستجد في طريقك كيفية تخزين الأحذية بشكل سليم حى تجعل منزلك صحى وتحافظ على رائحته، فمن أسوأ العادات ترك حذائك أمام باب المنزل هو مشهد غير حضاري ويتك انطباع سيئ عن مالكي المنزل، إذن فلنبحث سويا عن حل جميل وسليم ليساعدك في تنظيم أحذيتك بشكل عملى وأنيق، جئنا إليكم اليوم بهذا المقال لتجد ما تريده..

دولاب متعدد الاستخدامات..

Galeriehaus im Dünenwald, Möhring Architekten Möhring Architekten سلالم وأروقة شماعة ملابس
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

إن كنت تمتلك منزل وعائلة كبيرة والمساحة غيركافية لهذا العدد من الأحذية، أمامك هذا الحل الذي يتضمن دولا متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه كمقعد أو لتعليق المعاطف وأدراج لترتيب الأحذية، وغيرها من الأغراض الشخصية، هذا التصميم سهل تنفيذه وغير مكلف ويمكن استخدامه في أركان مختلفة في منزلك..

لون مختلف..

Equilibre, Lucile Roybier Lucile Roybier سلالم وأروقة رفوف وأدراج
Lucile Roybier

Lucile Roybier
Lucile Roybier
Lucile Roybier

حين تختار قطعة أثاث لحفظ وترتيب أحذيتك فعليك أن تهتم أولا بالجانب الوظيفي ولكن عليك أيضا بأن تضع في اعتبارك الجانب الجمالي وتهتار تصميم مختلف وأوان مبتكرة تناسب تصميم منزلك، فمن الممكن أن تجعل بهذه الحاوية قطعة ديكورية مختلفة تضيف لمنزلك..

أدراج وتصميم مختلف..

Salle a manger villa de Founex, LAdesign LAdesign سلالم وأروقة رفوف وأدراج
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

كما وضحنا أننا نبحث عن حل لهذا المشهد المتكرر لأحذية متناثر في كل جانب، ونأتي بحل بسيط إلى قطة صغيرة الحجم مقسمة إلى أدراج تشبه سلات من الخوص وكما نلاحظ ان لكل سلة اسم من اسماء أفراد الأسرة، هذه الطريقة المبتكرة تجعلها أكثر تنظيما وتحقيقا لجانبها الوظيفى بنجاح..

تحت الدرج..

Storage under stairs Fraher and Findlay سلالم وأروقة مخزن
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

إن كنت تمتلك منزلا من طابقين فأنت تمتلك سلما داخليا، دائما ما نجد مساحة مهدرة أسفل الدرج، ولكن مع تطور عالم الديكور وجد لها الكثير من الاستخدامات منها حاوية أحذية أنيقة متحركة للداخل والخارج..

البساطة كنز..

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

أبسط الأفكار غالبا ما تكن هي الأفضل، كما ترى هيكل بسيطة لتنظيم معاطفك وأحذيتك وحقائبك، خيار جيد لمنزل بسيط أو نمط صناعي ولكنه ملائم لشخص واحد او اثنين على الأكثر..

وظيفيا ناجحا..

Commode basse avec miroir, A-A Dimension SARL A-A Dimension SARL سلالم وأروقة رفوف وأدراج
A-A Dimension SARL

A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL
A-A Dimension SARL

يمكنك أن تهتم بالجانب الوظيفي أكثر لما سيحققه من نظام للمنزل، فكما نرى خزانة متعددة الأدراج، وهو اختيار جيد وظيفيا، وبسيط وخالي من الزخارف ومكون من الأخشاب فهو تصميم مثالي ..

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للمرأة فقط..

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex homify سلالم وأروقة مخزن
homify

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex

homify
homify
homify

لتحقيق مبدأ الاستخدام الأمثل للمساحة، يمكنك استخدام مرآة غرفة نومك ألى خزانة للأحذية رأسيا كما نرى بدلا من الدولاب الخشبي التقليدي..

إعادة استخدام..

Koffertische, FrauSchrader FrauSchrader غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
FrauSchrader

FrauSchrader
FrauSchrader
FrauSchrader

إن كنت تمتلك صناديق قديمة فلا تتردد أبدا في استخدامها ثانية، ويمكنك إضافة القليل من اللمسات لتجعلها مناسبة أكثر حيث أضيف في هذا المثال عجلات صغيرة لسهولة حركتها ..

لغرفة طفلك..

GIOCHIAMO, YU HIRAOKA DESIGN YU HIRAOKA DESIGN المنزلمخزن
YU HIRAOKA DESIGN

GIOCHIAMO

YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN

كل أم قد تعاني كثيرا في البحث عن أحذية طفلها، فهى تختفي دائما، لا شئ أفضل من هذه الصناديق التى تشبه كثيرا ألبعاب الأطفال ليحبوها ويجعلوا منها خزانة لأحذيتهم وبهذا نكن قد حللنا أزمة قد تسبب لك قلق وبذل جهد ..

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