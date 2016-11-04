كيف تنظم أحذيتك بطرق مبتكرة

حين تبحث عن النظام في بيتك فعليك أن تبدأ من الأحذية فهى أكثر ما يسبب ازعاجا وفوضى، أما إن كنت تبحث عن بيت صحى فستجد في طريقك كيفية تخزين الأحذية بشكل سليم حى تجعل منزلك صحى وتحافظ على رائحته، فمن أسوأ العادات ترك حذائك أمام باب المنزل هو مشهد غير حضاري ويتك انطباع سيئ عن مالكي المنزل، إذن فلنبحث سويا عن حل جميل وسليم ليساعدك في تنظيم أحذيتك بشكل عملى وأنيق، جئنا إليكم اليوم بهذا المقال لتجد ما تريده..