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15 فكرة بسيطة تجعل مدخل منزلك أجمل

آية منير آية منير
Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd شبابيك
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مدخل بيتك هو لوحة تعريفية له، لتلفت الأنظار له وليعكس كل ما تحبه من ألوان وأشكال وتصاميم وأساليب للديكور، وهو أيضا عنوان لشخصيتك وما تود أن تقوله عنك وعن منزلك، لذا من أكبر الأخطاء التى قد ترتكبها في حق منزلك إهمالك للمدخل وتصميمه، سنقدم لك اليوم 15 مثال بسيط وعلى قدر كبير من الجمال والأناقة قد تود أن تمتلك واحد منهم لمنزلك..

1 – تفاصيل بسيطة

Casa RM53, Cecyn Arquitetura + Design Cecyn Arquitetura + Design بلكونة أو شرفة حجر Grey
Cecyn Arquitetura + Design

Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design

لسنا بحاجة لتفاصيل كثيرة حتى نجعل تصميم مدخل منزلنا أجمل، فقط اختر العنصر المناسب على سبيل المثال اختيار عنصر مزخرف فخارى، لمسة من الطبيعة جعلت التصميم يبدو مختلفا بسيطا ولكن جذاب ولا يوجد أفضل من ذلك ..

2 – مسار محدد

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura شبابيك خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

عليك أن تجعل مسار المدخل لمنزلك محدد وموجه بشكل مبتكر وأنيق..

3 – سجادة أنيقة..

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك خشب نقي Brown
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

سجادة صغيرة فقط .. يمكنها أن تصبح إضافة جميلة ومختلفة، فهى تحافظ على نظافة المنزل بالداخل لما تمنعه من أتربة لدخول المنزل..

4- النباتات وكفى ..

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado شبابيك ألمنيوم/ زنك Grey
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

دائما النباتات هي الشريك الأقوى في أى تصميم لما تعطيه من حيوية وجمال للمدخل لا يقاوم..

5 – نوافير صغيرة

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos شبابيك
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

كثيرا ما يلجأ البعض لإدخال عنصر جديد إلى التصميم وخاصة في المناطق الجافة وهو النوافيرالمائية لإضافة شخصية مختلفة للمدخل كما نرى في هذا المثال..

6 – دعوة للفن..

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

وإن كنت من محبى الفنون، فلا تتردد أبدا فأن تضيف لمستك الفنية عن طريق قطعة ديكورية مختلفة ومبتكرة ..

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7 – الأناقة هي السر..

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

اختيار مدخل أنيق منظم هو طريقة اخرى لتصميم مدخلك بشكل مميز وملفت للأنظار..

8 – الخشب وروعته

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

وجود الاخشاب في التصميم كافى بأن يجعله فخم وأنيق ولا حاجة لشئ آخر..

9- تصميم مبتكر..

音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 شبابيك
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

ما رأيك أن تستخدم الألوان والخامات المختلفة بشكل مبتكر ومميز كما ترى ولكن دائما حافظ على التوازن حتى لا ترهق العين ..

10 – شخصية مختلفة ..

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

حين نختار مدخل المنزل يجب علينا أن نجعله ذو شخصية مميزة وواضحة، كما نرى في هذا المثال اختار المصمم قطع ديكورية رائعة أضافت للمدخل شخصية مختلفة ..

11 – الضيق لم يعد عائق

Roland Gardens , BTL Property LTD BTL Property LTD شبابيك
BTL Property LTD

Roland Gardens

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

مع تطور عالم الديكور فلم يعد ضيق المساحة عائق امام المصمم، فاختياره للألوان الفاتحة والزخارف المناسبة يجعل من المدخل يظهر في شكل مناسب واستفاد من المساحة بأقصى درجة..

12 – تصميم تقليدي..

A House, 08023 Architects 08023 Architects شبابيك
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

إن كنت من هواة التقليدية فلا يزعجك ذلك من اليوم، تستطيع ان تصمم مدخلك كما شئت فجماله يكمن في إحساس الألفة والدفء بداخل تفاصيله..

13 – الوان غريبة ..

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd شبابيك
Roundhouse Architecture Ltd

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

الألوان هي مفتاح التصميم، فإن اختارت ألوان مختلفة وغريبة ستساعد مدخلك بأن يكون عنوان لمنزل مختلف وغريب، لا تترد في ذلك..

14 – مدخل حديث

ELK Effizienzhaus 220 , ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH شبابيك
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

مدخل حديث ذو تصميم مبتكر وبسيط هو كل ما نحتاجه لتترك بصمة رائعة لمنزلك من الخارج..

15 – زهور مبهجة..

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

حاول أن تضيف قليل من اللمسات والتفاصي الصغيرة التى قد تجعل من مدخلك مختلفة، مثل زهور مبهجة أو سجادة رقيقة، لتسرق نظرات كل من يمر أمام منزلك وستترك انطباع هادئ بداخل نفس كل من يزورك .. ولن ينسى جمال منزلك أبدا..

لمحبي الموزاييك في الديكور الداخلي
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