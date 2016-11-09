15 فكرة بسيطة تجعل مدخل منزلك أجمل

مدخل بيتك هو لوحة تعريفية له، لتلفت الأنظار له وليعكس كل ما تحبه من ألوان وأشكال وتصاميم وأساليب للديكور، وهو أيضا عنوان لشخصيتك وما تود أن تقوله عنك وعن منزلك، لذا من أكبر الأخطاء التى قد ترتكبها في حق منزلك إهمالك للمدخل وتصميمه، سنقدم لك اليوم 15 مثال بسيط وعلى قدر كبير من الجمال والأناقة قد تود أن تمتلك واحد منهم لمنزلك..