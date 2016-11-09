15 فكرة بسيطة تجعل مدخل منزلك أجمل

مدخل بيتك هو لوحة تعريفية له، لتلفت الأنظار له وليعكس كل ما تحبه من ألوان وأشكال وتصاميم وأساليب للديكور، وهو أيضا عنوان لشخصيتك وما تود أن تقوله عنك وعن منزلك، لذا من أكبر الأخطاء التى قد ترتكبها في حق منزلك إهمالك للمدخل وتصميمه، سنقدم لك اليوم 15 مثال بسيط وعلى قدر كبير من الجمال والأناقة قد تود أن تمتلك واحد منهم لمنزلك..
لسنا بحاجة لتفاصيل كثيرة حتى نجعل تصميم مدخل منزلنا أجمل، فقط اختر العنصر المناسب على سبيل المثال اختيار عنصر مزخرف فخارى، لمسة من الطبيعة جعلت التصميم يبدو مختلفا بسيطا ولكن جذاب ولا يوجد أفضل من ذلك ..
عليك أن تجعل مسار المدخل لمنزلك محدد وموجه بشكل مبتكر وأنيق..
سجادة صغيرة فقط .. يمكنها أن تصبح إضافة جميلة ومختلفة، فهى تحافظ على نظافة المنزل بالداخل لما تمنعه من أتربة لدخول المنزل..
دائما النباتات هي الشريك الأقوى في أى تصميم لما تعطيه من حيوية وجمال للمدخل لا يقاوم..
كثيرا ما يلجأ البعض لإدخال عنصر جديد إلى التصميم وخاصة في المناطق الجافة وهو النوافيرالمائية لإضافة شخصية مختلفة للمدخل كما نرى في هذا المثال..
وإن كنت من محبى الفنون، فلا تتردد أبدا فأن تضيف لمستك الفنية عن طريق قطعة ديكورية مختلفة ومبتكرة ..
اختيار مدخل أنيق منظم هو طريقة اخرى لتصميم مدخلك بشكل مميز وملفت للأنظار..
وجود الاخشاب في التصميم كافى بأن يجعله فخم وأنيق ولا حاجة لشئ آخر..
ما رأيك أن تستخدم الألوان والخامات المختلفة بشكل مبتكر ومميز كما ترى ولكن دائما حافظ على التوازن حتى لا ترهق العين ..
حين نختار مدخل المنزل يجب علينا أن نجعله ذو شخصية مميزة وواضحة، كما نرى في هذا المثال اختار المصمم قطع ديكورية رائعة أضافت للمدخل شخصية مختلفة ..
مع تطور عالم الديكور فلم يعد ضيق المساحة عائق امام المصمم، فاختياره للألوان الفاتحة والزخارف المناسبة يجعل من المدخل يظهر في شكل مناسب واستفاد من المساحة بأقصى درجة..
إن كنت من هواة التقليدية فلا يزعجك ذلك من اليوم، تستطيع ان تصمم مدخلك كما شئت فجماله يكمن في إحساس الألفة والدفء بداخل تفاصيله..
الألوان هي مفتاح التصميم، فإن اختارت ألوان مختلفة وغريبة ستساعد مدخلك بأن يكون عنوان لمنزل مختلف وغريب، لا تترد في ذلك..
مدخل حديث ذو تصميم مبتكر وبسيط هو كل ما نحتاجه لتترك بصمة رائعة لمنزلك من الخارج..