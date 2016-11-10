كيف تطور حديقة و شرفة منزلك بأقل التكاليف ؟

الشرفات و الحدائق تحتاج إلى التجديد بين الوقت و الآخر خصوصاً لو كنت معتاد استخدامهما باستمرار، اليوم سنضع بين يديك أهم الطرق التي تمكنك من التجديد السريه لهما بدون تكاليف باهظة و بأفكار رائعة و متنوعة، ما بين الاحجار و الاخشاب و النباتات الضرورية و ما بين تحكم المساحة و تسليط الاضواء في اختياراتك ستكون أفكارنا القابلة للتنفيذ بمجرد رؤيتها.. فاختر ما يناسبك منها
استخدم في حديقتك هذين العنصرين لتضفي ميزة جديده من البهجة و الشعور الرائع بالإنطلاق و النشاط، حديقتك ستكون ذات مزايا متعددة أهمها اللمسة الطبيعية التي لن تفارقها
اضفي على حديقتك بعض التجديد و الصلاحية للاستخدام في النهار و الليل عن طريق المظلة و التي يفضل أن تكون بيضاء حتى لا تسبب ارتفاعاً في درجة حرارة الجلسة
السياج الخشبي في الحديقة أو الشرفة يكون له أكثر من ميزة بجانب قلة تكلفة تصميمه ، أهمها القابلية للامتزاج مع النبات و عدم صد الهواء أو حجب الرؤية
يمكن استخدام الأخشاب على الحائط الذي يستند إليه الجلوس في جلستهم ، لذا يراعى ألا يحجب أي منظر طبيعي خلفه، كما يمكنك استخدام مائدة طولية بنفس خامات ذلك الجدار، و تعريشة سقف كذلك من النوع ذاته (لون و شكل الخشب)
استخدام الخشب في كل التفاصيل هو اسلوب أكثر من ممتاز لعشاق الشكل الخشبي في كل شيء، الأعمدة و السقف و النوافذ المطلة على الشرفة أو الحديقة و كذلك الأثاث الخشبي و الموائد، و يمكن أن نختار أرضية خشبية أو لا ، كل يرجع على درجة تقبلك لذلك.
اضف تفاصيلك الخاصة على الشكل الجمالي لحديقتك و شرفتك ببعض الستائر أو الضوء و تكملة ذلك بالطلاء المريح للجدران الذي يتماشى مع الحالة النفسية السامية التي تبعثها الستائر عند استخدامها في مكان هاديء كشرفتك
كتعبير عن العذوبة و الرقة التي تستحقها يمكنك بتكاليف قليلة أن تكسو كل شيء في شرفتك و حديقتك بالزهور و النباتات الطبيعية التي ستمكنك من قضاء وقتك في سكينة و هدوء ، و لكن راعي في ألوان تلك النباتات التناسق و التناغم في الأنواع و الالوان
قم بطلاء الأثاث في شرفتك بألوان لا تستطيع استخدامها داخل بيتك كنوع من التجديد و كسر حالة الملل بمرور الوقت، الالوان الحمراء و الزرقاء و الصفراء في الكراسي وا لمواد غريبة و مثيرة و في الوقت ذاته تجذب الأنظار إليها و تشجعك على قضاء وقت رائع برفقة الأسرة و الأصدقاء في ديكور مختلف
من التصميمات الحداثية في تنسيق الحدائق دخول عنصر الأحجار بقوة في الأرضيات سواء في ( الحصى – القطع الحجرية) ، لو كنت تريد استخدام أحدث صيحات الأحجار في حديقتك ارسم طريقاً بها يؤدي إلى المدخل أو إلى المسبح ، و لك مطلق الحرية في اختيار حجمها و نوعها كما تريد
استخدام النباتات المعلقة على إحدى الجدران في الشرفة أو الحديقة اسلوب مثالي لإدخال عنصر النباتات فيهما باقل التكاليف مع اعطاء شكل مميز للجدار
يمكنك استخدام الخشب المعاد تدويره بتكاليف قليلة للغاية و وضع فيه تربه و نبات حقيقيين أو أصص زرع بلاستيكية للزينة و كلها ترجع إلى اختيارك و امكاناتك الاقتصادية في هذا الوقت حيث تعتبر تكلفة وصيانة النبات الطبيعي أعلى من الزينة
في إحدى الأركان اصنع مساحتك الخاصة التي تتمتع بألوانك التي تحبها و النباتات الأقرب لقلبك لتمضي فيها وقتاً ممتعاً خالياً من الضغوط، و كل اختياراتك فيها تعود إلى ابداعك و تفضيلاتك الشخصية مهما كانت و لكن راعي فقط المساحة التي تخصصها و قابلية ما تريد اضافته فيها للظهور بشكل جيد
لشخصين أو لشخص واحد مثال على الخصوصية و الحديث الدافيء في إحدى أركان الحديقة، راعي أن يكون مقعدك الصغير مختلف ابنيه بالكامل من الخشب أو خصص القواعد من الاحجار كما في هذا المثال
هي فكرة جديدة مستوحاه من المدافيء ، ولكنها أصبحت من أحدث صيحات تزيين الحدائق، لقدرة الأقفاص على التشكل و كل ما عليك هو حشوها بالأحجار التي تحبها
فوق الحصى أو فوق العشب تعد المسارات الخشبية مطلوبة لصعوبة المشي فوق الأرضيات المتحركة في بعض الاحيان ، استخدم المسارات الخشبية بأخشاب معاد تدويرها و صالحة للاستخدام فوق تلك الأرضيات، خصوصاً لو كنت معتاد المشي بالأحذية الكلاسيكية او ذات الكعب العالي، و لهذا السبب هي تناسب الضيوف كثيراً و لا تضعهم في حرج
الإضاءة يمكن أن تحول حديقتك و شرفتك لشيء آخر جديد، فقط باستخدام ألوان جديدة و تسليطها على أماكن و زوايا في شرفتك كانت مهملة ، ستصنع الفارق بعدد مصابيح صغيرة غير مكلفة على الإطلاق
قد نغفل دور الوسائد أحياناً في جلسات الحدائق، و لكنها تغير الشكل تماماً لو تم اقتناء البارز منها و المبهرج، تلك الألوان القريبة من الزهور تناسب كثيراً الحدائق و الشرفات