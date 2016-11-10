كيف تطور حديقة و شرفة منزلك بأقل التكاليف ؟

الشرفات و الحدائق تحتاج إلى التجديد بين الوقت و الآخر خصوصاً لو كنت معتاد استخدامهما باستمرار، اليوم سنضع بين يديك أهم الطرق التي تمكنك من التجديد السريه لهما بدون تكاليف باهظة و بأفكار رائعة و متنوعة، ما بين الاحجار و الاخشاب و النباتات الضرورية و ما بين تحكم المساحة و تسليط الاضواء في اختياراتك ستكون أفكارنا القابلة للتنفيذ بمجرد رؤيتها.. فاختر ما يناسبك منها