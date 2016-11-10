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كيف تطور حديقة و شرفة منزلك بأقل التكاليف ؟

Mohammed Awad Mohammed Awad
Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur بلكونة أو شرفة
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الشرفات و الحدائق تحتاج إلى التجديد بين الوقت و الآخر خصوصاً لو كنت معتاد استخدامهما باستمرار، اليوم سنضع بين يديك أهم الطرق التي تمكنك من التجديد السريه لهما بدون تكاليف باهظة و بأفكار رائعة و متنوعة، ما بين الاحجار و الاخشاب و النباتات الضرورية و ما بين تحكم المساحة و تسليط الاضواء في اختياراتك ستكون أفكارنا القابلة للتنفيذ بمجرد رؤيتها.. فاختر ما يناسبك منها

1- استخدم العشب الصناعي و الأخشاب، فهم أقل تكلفة و يسهل الحصول عليهما، بالإضافة لسهولة التنظيف و البقاء في حالة مرتبة و جديدة لفترة أطول

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur بلكونة أو شرفة
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

استخدم في حديقتك هذين العنصرين لتضفي ميزة جديده من البهجة و الشعور الرائع بالإنطلاق و النشاط، حديقتك ستكون ذات مزايا متعددة أهمها اللمسة الطبيعية التي لن تفارقها 

2- استخدم مظلة في وسط حديقتك و كذلك طقم جلوس مختلف

Villa Amanda, Acapulco, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño بلكونات وشرفاتأثاث
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

اضفي على حديقتك بعض التجديد و الصلاحية للاستخدام في النهار و الليل عن طريق المظلة و التي يفضل أن تكون بيضاء حتى لا تسبب ارتفاعاً في درجة حرارة الجلسة

3- سياج خشبي بدلاً من الخرسانة

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur بلكونة أو شرفة
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

السياج الخشبي في الحديقة أو الشرفة يكون له أكثر من ميزة بجانب قلة تكلفة تصميمه ، أهمها القابلية للامتزاج مع النبات و عدم صد الهواء أو حجب الرؤية

4- الخشب لكسوة الجدران و الأرضيات

DISEÑO Y RECUPERACIÓN DE UN JARDÍN EN MÉXICO, Arquitectos M253 Arquitectos M253 بلكونة أو شرفة
Arquitectos M253

Arquitectos M253
Arquitectos M253
Arquitectos M253

يمكن استخدام الأخشاب  على الحائط الذي يستند إليه الجلوس في جلستهم ، لذا يراعى ألا يحجب أي منظر طبيعي خلفه، كما يمكنك استخدام مائدة طولية بنفس خامات ذلك الجدار، و تعريشة سقف كذلك من النوع ذاته (لون و شكل الخشب) 

5- بناء شرفة خشبيه خالصة

Gazebo with intergrated garden store Garden Affairs Ltd حديقة خشب Wood effect gazebo,garden store,veranda,outdoor seating,shelter,woodstore,practical,store,quality,flat roof,bike store
Garden Affairs Ltd

Gazebo with intergrated garden store

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

استخدام الخشب في كل التفاصيل هو اسلوب أكثر من ممتاز لعشاق الشكل الخشبي في كل شيء، الأعمدة و السقف و النوافذ المطلة على الشرفة أو الحديقة و كذلك الأثاث الخشبي و الموائد، و يمكن أن نختار أرضية خشبية أو  لا ، كل يرجع على درجة تقبلك لذلك.

6- استخدم الستائر المتدلية من التعريشة الخشبية ستكون غاية في الشاعرية و الإلهام

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

اضف تفاصيلك الخاصة على الشكل الجمالي لحديقتك و شرفتك ببعض الستائر أو الضوء و تكملة ذلك بالطلاء المريح للجدران الذي يتماشى مع الحالة النفسية السامية التي تبعثها الستائر عند استخدامها في مكان هاديء كشرفتك

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7- زهور بلا نهاية

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

كتعبير عن العذوبة و الرقة التي تستحقها يمكنك بتكاليف قليلة أن تكسو كل شيء في شرفتك و حديقتك بالزهور و النباتات الطبيعية التي ستمكنك من قضاء وقتك في سكينة و هدوء ، و لكن راعي في ألوان تلك النباتات التناسق و التناغم في الأنواع و الالوان

8- طلاء الأثاث بألوان مثيرة

Gruppi pranzo, La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo حدائقأثاث
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo

La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo
La Tartaruga di Anselmi Ing. Danilo

قم بطلاء الأثاث في شرفتك بألوان لا تستطيع استخدامها داخل بيتك كنوع من التجديد و كسر حالة الملل بمرور الوقت، الالوان الحمراء و الزرقاء و الصفراء في الكراسي وا لمواد غريبة و مثيرة و في الوقت ذاته تجذب الأنظار إليها و تشجعك على قضاء وقت رائع برفقة الأسرة و الأصدقاء في ديكور مختلف 

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9- طريق الحجر

大阪府松原市の邸宅, 杉田造園 株式会社 杉田造園 株式会社 حديقة حجر
杉田造園 株式会社

杉田造園 株式会社
杉田造園 株式会社
杉田造園 株式会社

من التصميمات الحداثية في تنسيق الحدائق دخول عنصر الأحجار بقوة في الأرضيات سواء في ( الحصى – القطع الحجرية) ، لو كنت تريد استخدام أحدث صيحات الأحجار في حديقتك ارسم طريقاً بها يؤدي إلى المدخل أو إلى المسبح ، و لك مطلق الحرية في اختيار حجمها و نوعها كما تريد 

10- الأصص المعلقة

Área Externa de Lazer, Expace - espaços e experiências Expace - espaços e experiências بلكونة أو شرفة خشب
Expace – espaços e experiências

Expace - espaços e experiências
Expace – espaços e experiências
Expace - espaços e experiências

استخدام النباتات المعلقة على إحدى الجدران في الشرفة أو الحديقة اسلوب مثالي لإدخال عنصر النباتات فيهما باقل التكاليف مع اعطاء شكل مميز للجدار 

11- استخدام الخشب في صنع حدود للنباتات تحيط بالشرفة في كل حدودها و أركانها و كانها جزء من السور

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur بلكونة أو شرفة
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

يمكنك استخدام الخشب المعاد تدويره بتكاليف قليلة للغاية و وضع فيه تربه و نبات حقيقيين أو أصص زرع بلاستيكية للزينة و كلها ترجع إلى اختيارك و امكاناتك الاقتصادية في هذا الوقت حيث تعتبر تكلفة وصيانة النبات الطبيعي أعلى من الزينة 

12- استخدم إحدى أركان حديقتك للإبداع

Cataluña, Barcelona, Sant Quirze del Valles, abpaisajismo abpaisajismo بلكونة أو شرفة
abpaisajismo

abpaisajismo
abpaisajismo
abpaisajismo

في إحدى الأركان اصنع مساحتك الخاصة التي تتمتع بألوانك التي تحبها و النباتات الأقرب لقلبك لتمضي فيها وقتاً ممتعاً خالياً من الضغوط، و كل اختياراتك فيها تعود إلى ابداعك و تفضيلاتك الشخصية مهما كانت و لكن راعي فقط المساحة التي تخصصها و قابلية ما تريد اضافته فيها للظهور بشكل جيد

13- مقعد صغير خاص

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens حديقة
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

لشخصين أو لشخص واحد مثال على الخصوصية و الحديث الدافيء في إحدى أركان الحديقة، راعي أن يكون مقعدك الصغير مختلف ابنيه بالكامل من الخشب أو خصص القواعد من الاحجار كما في هذا المثال

14- الاقفاص الحجرية

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens حديقة
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

هي فكرة جديدة مستوحاه من المدافيء ، ولكنها أصبحت من أحدث صيحات تزيين الحدائق، لقدرة الأقفاص على التشكل و كل ما عليك هو حشوها بالأحجار التي تحبها 

15- المسارات الخشبية

Modern Garden with a rustic twist Yorkshire Gardens حديقة sleepers
Yorkshire Gardens

Modern Garden with a rustic twist

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

فوق الحصى أو فوق العشب تعد المسارات الخشبية مطلوبة لصعوبة المشي فوق الأرضيات المتحركة في بعض الاحيان ، استخدم المسارات الخشبية بأخشاب معاد تدويرها و صالحة للاستخدام فوق تلك الأرضيات، خصوصاً لو كنت معتاد المشي بالأحذية الكلاسيكية او ذات الكعب العالي، و لهذا السبب هي تناسب الضيوف كثيراً و لا تضعهم في حرج

16- الإضاءة

Espaço Gourmet - Ville Bosquée, Michelle Machado Arquitetura Michelle Machado Arquitetura حديقة خشب نقي Beige
Michelle Machado Arquitetura

Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura
Michelle Machado Arquitetura

الإضاءة يمكن أن تحول حديقتك و شرفتك لشيء آخر جديد، فقط باستخدام ألوان جديدة و تسليطها على أماكن و زوايا في شرفتك كانت مهملة ، ستصنع الفارق بعدد مصابيح صغيرة غير مكلفة على الإطلاق

17- الاهتمام بالوسائد

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda حديقة
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

قد نغفل دور الوسائد أحياناً في جلسات الحدائق، و لكنها تغير الشكل تماماً لو تم اقتناء البارز منها و المبهرج، تلك الألوان القريبة من الزهور تناسب كثيراً الحدائق و الشرفات 

قبل و بعد : مجهود كبير أعاد الجمال لهذا المنزل
حديقتك و شرفتك أجمل بتلك الافكار

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