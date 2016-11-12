10 عوامل لتصميم منزلك على الطراز الاسكندينافي

جولتنا اليوم في شقة صغيرة ومريحة، تم تصميمها لأسرة صغيرة على الطراز الاسكندينافي. أكثر ما يميز هذه الشقة أنها مصممة بشكل مريح ودافئ على الرغم من صغر حجمها، فتفاصيلها ساحرة وبالرغم من المساحة البسيطة فإنها تعطيك احساس بالإتساع والبراح. تم تصميمها بواسطة مكتب HOMESTORIES في منطقة صغيرة في ليزبون في البرتغال.

فتعالوا معنا في جولتنا اليوم لنكتشف التفاصيل الساحرة لأركان هذه الشقة..