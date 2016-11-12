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10 عوامل لتصميم منزلك على الطراز الاسكندينافي

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة المعيشة
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جولتنا اليوم في شقة صغيرة ومريحة، تم تصميمها لأسرة صغيرة على الطراز الاسكندينافي. أكثر ما يميز هذه الشقة أنها مصممة بشكل مريح ودافئ على الرغم من صغر حجمها، فتفاصيلها ساحرة وبالرغم من المساحة البسيطة فإنها تعطيك احساس بالإتساع والبراح. تم تصميمها بواسطة مكتب HOMESTORIES في منطقة صغيرة في ليزبون في البرتغال.

فتعالوا معنا في جولتنا اليوم لنكتشف التفاصيل الساحرة لأركان هذه الشقة..

1.الدهان الأبيض مع الخشب

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بمجرد الدخول للشقة نلاحظ وجود صالة مفتوحة ذات مساحة صغيرة نسبياً. المساحة تتسع لوجود غرفة المعيشة وغرفة الطعام كل منهما يأخذ ركن منها. الأثاث بسيط وغير مزدحم. السقف والحائط يأخذان اللون الأبيض أما الأرضية فمن الخشب البرتقالي الأنيق والذي يعطي لمسة دفئ للفراغ ويكسر من برودة اللون الأبيض المنتشر في أرجاء الغرفة وهو أهم ما يميز الطراز الاسكندينافي.

2.أثاث بسيط

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة مكونة من أريكة واحدة من اللون الرمادي الفاتح، تصميمها غير تقليدي. مزينة بواسطة وسادات من درجات مختلفة من الرمادي مع اللون الأخضر لتجنب الملل. الحائط العلوي مزين بلوحات فنية وفوتوغرافية مختلفة ليلعب هذا الحائط دور البطولة للفراغ.

أما طاولة الطعام فمكونة من طاولة بسيطة مع كرسيين ذوي تصميم مميز، الطاولة تستند إلى حائط مكسي من ورق الحائط ذو نقوش بسيطة وهندسية

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

4.إضاءة طبيعية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أحد أهم الخصائص المميزة للطراز الاسكندنافي هو السماح بدخول الإضاءة الطبيعية لتغمر المكان وتسمح بخلق اتساع للمكان وغمره بالضوء والدفئ.

5.مطبخ مينمال ومثير

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مرة أخرى مزج الألوان الفاتحة بالأخشاب فقد تم تصميم المطبخ بشكل مودرن وأنيق، بحيث يكون الجزء العلوي مختلف في الشكل واللون عن الجزء السفلي  مع توفير مساحة تخزينية كافية ومريحة. الجزء العلوي من اللون الأزرق الفاتح والذي يضيف إتساع للفراغ.

6.ركن لتناول الطعام

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في الحائط المقابل لخزانات المطبخ لم ينسى المصممين إلحاق طاولة لتناول الطعام للعائلة، فوق الطاولة يوجد أرفف أنيقة لوضع الأغراض المختلفة. لم ينسى المصمم تزين الحائط بشكل بسيط باستخدام الملصقات أو decal و التي تتيح تزيين الحائط بدون عمل إزدحام بصري.

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homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

7.مساحة زائدة مستغلة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

استغلال المساحات الزائدة هي سمة من سمات الطراز الاسكندينافي، فقام المصمم باستغلال الغرفة الصغيرة لتكون غرفة غسيل مزودة بأرفف وسلال لوضع الملابس والمساحيق المختلفة. ونظراً لصغر المساحة فقد تم وضع مرايات على الجانبين لخلق إتساع في الفراغ.

8.حمام خشبي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

كما تعودنا فالخشب هو أحد الخامات الرئيسية والمستخدمة في الطراز الاسكنيدنافي، فهو مستخدم في أرضيات الحمام والخزانات بشكل كبير وكالعادة يأتي معه اللون الأبيض فيظهر كدهان و أيضاً في شكل بلاطات سيراميكية في الجزء السفلي من الحائط وأيضاً كاسية لحائط لدوش بالكامل.

9.غرف نوم مينمال

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم بسيطة بأبسط الأثاث و بدون الكثير من الزخارف أو الاكسسوارت، حتى المفروشات فهي بألوان محايدة لتعزز من البساطة ومن الطابع المينمال.

10.ولكنها متكاملة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أما في غرفة النوم الأخرى فيظهر سريرين ولكن يتكرر الطابع المينمال البسيط، يظهر أمامنا مساحة للاستذكار على حائط النافذة لتتيح للأطفال للحصول على كل ما يحتاجوه.

في الجانب الأخر من الغرفة نلاحظ وجود خزانة مدمجة في الحائط فيكاد يكون غير ملحوظ ليؤكد على بساطة تصميم الغرفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

homify حمام
homify

homify
homify
homify

homify حمام
homify

homify
homify
homify
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