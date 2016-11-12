10 عوامل لتصميم منزلك على الطراز الاسكندينافي

جولتنا اليوم في شقة صغيرة ومريحة، تم تصميمها لأسرة صغيرة على الطراز الاسكندينافي. أكثر ما يميز هذه الشقة أنها مصممة بشكل مريح ودافئ على الرغم من صغر حجمها، فتفاصيلها ساحرة وبالرغم من المساحة البسيطة فإنها تعطيك احساس بالإتساع والبراح. تم تصميمها بواسطة مكتب HOMESTORIES في منطقة صغيرة في ليزبون في البرتغال.
فتعالوا معنا في جولتنا اليوم لنكتشف التفاصيل الساحرة لأركان هذه الشقة..
بمجرد الدخول للشقة نلاحظ وجود صالة مفتوحة ذات مساحة صغيرة نسبياً. المساحة تتسع لوجود غرفة المعيشة وغرفة الطعام كل منهما يأخذ ركن منها. الأثاث بسيط وغير مزدحم. السقف والحائط يأخذان اللون الأبيض أما الأرضية فمن الخشب البرتقالي الأنيق والذي يعطي لمسة دفئ للفراغ ويكسر من برودة اللون الأبيض المنتشر في أرجاء الغرفة وهو أهم ما يميز الطراز الاسكندينافي.
غرفة المعيشة مكونة من أريكة واحدة من اللون الرمادي الفاتح، تصميمها غير تقليدي. مزينة بواسطة وسادات من درجات مختلفة من الرمادي مع اللون الأخضر لتجنب الملل. الحائط العلوي مزين بلوحات فنية وفوتوغرافية مختلفة ليلعب هذا الحائط دور البطولة للفراغ.
أحد أهم الخصائص المميزة للطراز الاسكندنافي هو السماح بدخول الإضاءة الطبيعية لتغمر المكان وتسمح بخلق اتساع للمكان وغمره بالضوء والدفئ.
مرة أخرى مزج الألوان الفاتحة بالأخشاب فقد تم تصميم المطبخ بشكل مودرن وأنيق، بحيث يكون الجزء العلوي مختلف في الشكل واللون عن الجزء السفلي مع توفير مساحة تخزينية كافية ومريحة. الجزء العلوي من اللون الأزرق الفاتح والذي يضيف إتساع للفراغ.
في الحائط المقابل لخزانات المطبخ لم ينسى المصممين إلحاق طاولة لتناول الطعام للعائلة، فوق الطاولة يوجد أرفف أنيقة لوضع الأغراض المختلفة. لم ينسى المصمم تزين الحائط بشكل بسيط باستخدام الملصقات أو decal و التي تتيح تزيين الحائط بدون عمل إزدحام بصري.
استغلال المساحات الزائدة هي سمة من سمات الطراز الاسكندينافي، فقام المصمم باستغلال الغرفة الصغيرة لتكون غرفة غسيل مزودة بأرفف وسلال لوضع الملابس والمساحيق المختلفة. ونظراً لصغر المساحة فقد تم وضع مرايات على الجانبين لخلق إتساع في الفراغ.
كما تعودنا فالخشب هو أحد الخامات الرئيسية والمستخدمة في الطراز الاسكنيدنافي، فهو مستخدم في أرضيات الحمام والخزانات بشكل كبير وكالعادة يأتي معه اللون الأبيض فيظهر كدهان و أيضاً في شكل بلاطات سيراميكية في الجزء السفلي من الحائط وأيضاً كاسية لحائط لدوش بالكامل.
غرفة النوم بسيطة بأبسط الأثاث و بدون الكثير من الزخارف أو الاكسسوارت، حتى المفروشات فهي بألوان محايدة لتعزز من البساطة ومن الطابع المينمال.
أما في غرفة النوم الأخرى فيظهر سريرين ولكن يتكرر الطابع المينمال البسيط، يظهر أمامنا مساحة للاستذكار على حائط النافذة لتتيح للأطفال للحصول على كل ما يحتاجوه.