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قبل و بعد : مجهود كبير أعاد الجمال لهذا المنزل

Mohammed Awad Mohammed Awad
APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
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استخدام التصميم الداخلي في أي بيت يحدث الفارق، فما بالكم باستخدام مجهود مضاعف من الهندسة المعمارية و التصميم الداخلي في شقة متوسطة المساحة كانت تعاني من سوء التنظيم و الإظلام المستمر طوال ساعات النهار، النتيجة كانت مفاجئة بكل المقاييس، و التغيير الذي طرأ هنا يمكن أن يكون حلاً مثالياً لشقتك التي تعاني من العديد من الأمور التي ترغب في التخلص منها في خلال خطة التجديد المقبلة .. 

قبل : المطبخ مهمل

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

وجود المطبخ في منعطف بنهاية الممر بلا أي مصادر للتهوية أو الضوء جعل منه تجربة سيئة للغاية تحتاج للتغيير و التعديل، موقف الخزانات في نهاية الطريق كارثي و يضيق المسافة و يجعل شكل المطبخ قبيحاً ناهيك على شكل السيراميك الذي عفا عليه الزمن تماماً

بعد : التصميم الداخلي و العصا السحرية

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

هي ليست كيمياء كما نقول في مصر، الموضوع ابسط مما نتخيل ، بعض القواعد الهامة و التي لاغنى عنها، طلاء جيد و ألوان متناسقة و أرضيات تناسب المساحة، و عدم اغفال قوة الضوء في المعادلة كل ذلك سيساهم في هذا التحول الكبير الذي أمامنا

قبل : حمام لا يليق

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

تخيل كيف ستسقبل ضيوفك في هذا الحمام المزري ، الأمر أشبه بفضيحة تحتاج للتكتم عليها، مشهد السيراميك و الكابينية القديم و الشباك المتآكل دمروا كل فرصة للشعور بالراحة في هذا المكان 

بعد : راقي و مشرف

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

استخدام المرايا في الحمامات الصغيرة هو الحل الامثل و الأسهل و الأقل في التكاليف، يأتي بعدها استخدام قطع أدوات صحية صغيرة في الحجم و مناسبة للمساحة ثم تنسيق الألوان في السيراميك و الأبواب و النوافذ، و هذه هي الروشتة الأكثر تأثيراً في عالم الديكور للحمامات الصغيرة

قبل: باب يعاني

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

شاهدوا معنا كيف كان مشهد الأبواب، التقشير و الشكل الصعب للغاية للحلوق و  التي تعاني من مرور الزمن و سوء الاهتمام ، كل شيء يحتاج للتدخل الفوري 

بعد : أفضل كثيراً

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

نلاحظ ان المصممين هنا قد أوجدوا فارقاً طبيعياً بين الأبواب مع طلائهما بألوان مناسبة و درجة لمعان جيدة، في حين الاهتمام بالسقف و الارضيات و نظافتهما قد أحدثا الفارق على الأبواب نفسها 

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و هنا أيضا نلاحظ كيف تمت تلك المعالجة للأبواب و مقابضها و الحلي و الحلوق حولها

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

تم طلاء كل الجدران و الشبابيك و الابواب و الخزانات و المكتبات المثبته بالجدران باللون الأبيض

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

قبل : آثار مدمرة

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

بين الحوائط في الماضي كان هذا البيت و كأنه تحت تأثير دمار متعمد، و التجديد هنا كان ليس حلاً و لكن فرض، نلاحظ السوء الواضح في التشطيب حتى في المواسير الخارجة من الجدار في مكان خطر للغاية

بعد : كل في موقعه الصحيح

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

كل شيء بعد التجديد عرف موقعه المفترض، النوافذ فتحت لتفتح آفاق أخرى للغرف الداخلية و الممرات ، و كذلك اللون الأبيض أشرق الشقو بأكملها، كما أن الأرضيات الباركية أثمرت في ذلك الامر بسبب لمعانها 

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المساحات تركت بحرية كبيرة لتكون متعددة الاستخدامات فتلك الغرفة مثلاً تصلح لأن تكون للسفرة أو للمعيشة أو حتى لاستقبال الضيوف

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

قبل : محاولات للتجديد

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

كان المصممون في البداية قبل التغيير بحاولون أن يستخدموا معظم المكونات القديمة في التجديد حتى لا يتم زيادة التكاليف، و هو بالفعل ما تم على أكمل وجه 

بعد: المحاولة كانت ناجحة في محلها

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design

ترك المساحة بدون زخرفة متكلفة، و فتح النوافذ لدخول الضوء و الهواء هي أهم العناصر التي كان يفتقدها هذا المنزل الرائع بعد تجديده، مع مراعاه الخصوصية التي وضحت في شكل الشيش الذي يمكن بغلقه أن يصبح جزءاً من الحائط لا يرى ما خلفه 

الجمال مفهوم نسبي بين شخص وآخر و لكن الذي حدث في قلب تلك الشقة رأساً على عقب يعد من الجمال في كل القواميس بالنسبة للتصميم الداخلي و الديكور، الضوء الطبيعي و منافذ الهواء هامة جداً ، و اللون الأبيض من صيحات العصر لا تتخلى عنهما أبداً

APARTAMENTO TENENTE ESPANCA, G.R design G.R design
G.R design

G.R design
G.R design
G.R design
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