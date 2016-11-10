قبل و بعد : مجهود كبير أعاد الجمال لهذا المنزل

استخدام التصميم الداخلي في أي بيت يحدث الفارق، فما بالكم باستخدام مجهود مضاعف من الهندسة المعمارية و التصميم الداخلي في شقة متوسطة المساحة كانت تعاني من سوء التنظيم و الإظلام المستمر طوال ساعات النهار، النتيجة كانت مفاجئة بكل المقاييس، و التغيير الذي طرأ هنا يمكن أن يكون حلاً مثالياً لشقتك التي تعاني من العديد من الأمور التي ترغب في التخلص منها في خلال خطة التجديد المقبلة ..
وجود المطبخ في منعطف بنهاية الممر بلا أي مصادر للتهوية أو الضوء جعل منه تجربة سيئة للغاية تحتاج للتغيير و التعديل، موقف الخزانات في نهاية الطريق كارثي و يضيق المسافة و يجعل شكل المطبخ قبيحاً ناهيك على شكل السيراميك الذي عفا عليه الزمن تماماً
هي ليست كيمياء كما نقول في مصر، الموضوع ابسط مما نتخيل ، بعض القواعد الهامة و التي لاغنى عنها، طلاء جيد و ألوان متناسقة و أرضيات تناسب المساحة، و عدم اغفال قوة الضوء في المعادلة كل ذلك سيساهم في هذا التحول الكبير الذي أمامنا
تخيل كيف ستسقبل ضيوفك في هذا الحمام المزري ، الأمر أشبه بفضيحة تحتاج للتكتم عليها، مشهد السيراميك و الكابينية القديم و الشباك المتآكل دمروا كل فرصة للشعور بالراحة في هذا المكان
استخدام المرايا في الحمامات الصغيرة هو الحل الامثل و الأسهل و الأقل في التكاليف، يأتي بعدها استخدام قطع أدوات صحية صغيرة في الحجم و مناسبة للمساحة ثم تنسيق الألوان في السيراميك و الأبواب و النوافذ، و هذه هي الروشتة الأكثر تأثيراً في عالم الديكور للحمامات الصغيرة
شاهدوا معنا كيف كان مشهد الأبواب، التقشير و الشكل الصعب للغاية للحلوق و التي تعاني من مرور الزمن و سوء الاهتمام ، كل شيء يحتاج للتدخل الفوري
نلاحظ ان المصممين هنا قد أوجدوا فارقاً طبيعياً بين الأبواب مع طلائهما بألوان مناسبة و درجة لمعان جيدة، في حين الاهتمام بالسقف و الارضيات و نظافتهما قد أحدثا الفارق على الأبواب نفسها
بين الحوائط في الماضي كان هذا البيت و كأنه تحت تأثير دمار متعمد، و التجديد هنا كان ليس حلاً و لكن فرض، نلاحظ السوء الواضح في التشطيب حتى في المواسير الخارجة من الجدار في مكان خطر للغاية
كل شيء بعد التجديد عرف موقعه المفترض، النوافذ فتحت لتفتح آفاق أخرى للغرف الداخلية و الممرات ، و كذلك اللون الأبيض أشرق الشقو بأكملها، كما أن الأرضيات الباركية أثمرت في ذلك الامر بسبب لمعانها
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كان المصممون في البداية قبل التغيير بحاولون أن يستخدموا معظم المكونات القديمة في التجديد حتى لا يتم زيادة التكاليف، و هو بالفعل ما تم على أكمل وجه
ترك المساحة بدون زخرفة متكلفة، و فتح النوافذ لدخول الضوء و الهواء هي أهم العناصر التي كان يفتقدها هذا المنزل الرائع بعد تجديده، مع مراعاه الخصوصية التي وضحت في شكل الشيش الذي يمكن بغلقه أن يصبح جزءاً من الحائط لا يرى ما خلفه