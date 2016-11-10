قبل و بعد : مجهود كبير أعاد الجمال لهذا المنزل

استخدام التصميم الداخلي في أي بيت يحدث الفارق، فما بالكم باستخدام مجهود مضاعف من الهندسة المعمارية و التصميم الداخلي في شقة متوسطة المساحة كانت تعاني من سوء التنظيم و الإظلام المستمر طوال ساعات النهار، النتيجة كانت مفاجئة بكل المقاييس، و التغيير الذي طرأ هنا يمكن أن يكون حلاً مثالياً لشقتك التي تعاني من العديد من الأمور التي ترغب في التخلص منها في خلال خطة التجديد المقبلة ..