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منزل كلاسيكي في منتهي الرقي

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة Beige
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الكلاسيكية  طراز محبب من قطاع عريض من الناس لما فيه من أصالة و احتفاظ بالعراقة و الفخامة في كل تفاصيله، اليوم سنقدم لكم تجربة من الصعب نسيانها، في هذا المنزل الذي يعتبر كالقصور في عصور النهضة و الفن التشكيلي الجميل، اليوم سنتجول في منزل كل غرفة فيه تعتبر تحفة فنية مستقلة بذاتها، اهداء لكل محبي الرومانسية و التفرد في التصميمات و الذين يمتلكون في خيالهم منزلاً للأحلام 

غرفة صالون من الأحلام

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

من منا لا يتذكر تلك الروايات التي كانت تعرض علينا صغاراً حول قصر الاميرة الحسناء ، هذا تجسيد واقعي لها ، الصالون الضخم و النجف المتدلي بمصابيح الشمعدانات و كذلك الوسادات الدائرية على الكنب و الكراسي كلها من رحيق الزمن الكلاسيكي الجميل و الألوان غاية في التناسق و الرقي

السفرة تكاد تنطق

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

السفرة بجوار جلسة الضيوف من أرقى الاقتباسات الكلاسيكية التي توارثناها فالطعام و الترحيب بالضيف لا ينفصلان أبداً، و من ناحية أخرى الشكل الرخامي الأنيق للسفرة و اتساعها و طريقة رص الكراسي بالاتيكيت القديم تنقلنا لعالم آخر

الستائر الرائعة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

من أحلى  ما يميز الطراز الكلاسيكي الستائر المموجة و التي لها من الاعلى كما يقال في مصر براقع تجعلها فخمة و قيمة، و تتميز بالتطيرز و الألوان الهادئة و التماشي مع لون الحوائط في الغرفة التي تتواجد بها 

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الشكل المتكامل لغرفة المعيشة و الجلوس ظهر في كل تفصيلة و لو كنا أفردنا لكم الوصف فقط في تلك الغرفة لن نكتفي و لو بعشرين نموذج لجمالها الآخاذ و غنى تفاصيلها بشكل لا يصدق

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

المطبخ البانورامي

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

الستائر موجودة في المطبخ و الخزانات العظيمة و الأدراج المتناسقة ، فضلاً عن اللون الذهبي الذي يعتبر ماركة مسجلة في هذا المنزل الاستثنائي، الجرأة في تطبيق كل مكونات الطراز الكلاسيكي ظاهرة و بقوة حتى في المطبخ

المطبخ كبير في مساحته و هو ما يلائم تطبيقات الطراز الكلاسيكي في النجف الكبير و الجدران المدهبة و السفرة الكبيرة المريحة التي يتم تناول الطعام فيها في غير وجود الضيوف و هي تقاليد صارمة لا يمكن الحيد عنها إذا أردت تطبيق ذلك بحذافيره في بيتك

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

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جمال أكثر من جذاب ، المطبخ يحتاج هو الآخر عشرات الصور ليوضح حجم الجمال في كل زاوية فيه، يرجى تدقيق النظر على كسوة المقاعد القماشية و لون قماش الستائر على الشباك

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

وجود تلفاز في المطبخ له ضوابط

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

الكلاسكيية لا تعني أبداً الانغلاق و لكن اسلوب معين في التنسيق فهي بعيدة كل البعد عن الالتزام بنوعية معينة من الأجهزة الكهربائية ، لذا فموقع التلفاز هنا مناسب لمتطلبات عصرنا الحالي بوجود أداه ترفيهية في المطبخ ، و لكن المصمم البارع قام باتزان المشهد عندما وضع لوحة تشكيلية على الحائط المجاور للتلفاز بنفس حجمه و شكله ليحدث التوازن 

غرفة النوم فوق السحاب

homify غرفة نوم Blue
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم السماوية تلك من أجمل الغرف التي رأيتها في حياتي، الألوان و تدرجها من الارضيات البنية التي تمثل سطح الارض، و مروراً بالسقف الممثل للسحاب و السماء بينهما في لون أزرق باهر، النجف ضخم و مثالي و يملأ المساحة الشاسعة في السقف ببراعة ، كما أن الفن التشكيلي في كل الجدران حاضر و بقوة كأيقونة من الفنون التي تركزت في أذهان الجميع في الثلاثينيات من القرن الماضي

السرير راقي و بسيط في الوقت ذاته، أضلاعه ضخمة كسرير يليق بغرفة رائعة كتلك، تناسق الألوانفيه و تدرجها بين الذهبي و الأبيض خرافي يشبه تماماً زخرفة السقف بالألوان ذاتها

homify غرفة نوم Blue
homify

homify
homify
homify

من زاوية أخرى نلاحظ ان الغرفة تتسع لأكثر من مكون آخر كمائدة و كرسي لتناول المشروبات و القراءة كما أن الدولاب الموجود فيها له أبواب زجاجية كالمرآة مما يجعل المساحة أمامك في تلك الزاوية مفتوحة بلا نهاية و هو ما يعوض قلة وجود نوافذ في تلك الغرفة الساحرة

homify غرفة نوم Blue
homify

homify
homify
homify

الممر ببساطة

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله White
homify

homify
homify
homify

الزخارف التي في السقف على شكل دوائر هندسية مرسومة على سطح زجاجي فريد و الابواب الزجاجية  في نهاية الممر جعلت منه شيئاً خيالياً، فقام هنا المصمم بشيء لا يصدق حيث نقل السحر بالكامل من الجدران إلى السقف و الابواب لجذب الانتباه 

من الاشياء المستخدمة في باقي ممرات هذا المنزل هي المرايات الكبيرة و الضخمة في مساحتها و هي ما تليق بكبر حجم و مساحة الممر بعيداً عن اللوحات المستخدمة بكثرة في الغرف

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله White
homify

homify
homify
homify

الحمام أسطوري

homify حمام White
homify

homify
homify
homify

الحمام شيء خرافي به خزانات و ألوان الأبيض و الذهبي كما باقي غرف المنزل، كبير المساحة في اجماله و هو ما ساعد المصمم على وضع أكثر من تفصيله في كل ركن تقريباص منه، النجف الدائري و الرفوف الزجاجية و الخزانات المنتشرة في الحمام كلها تليق بالضيوف و تجعلهم ينبهرون لساعات

تفاصيل أكثر وضوحاً في المكونات الاخرى في الحمام تمثل العصر الكلاسيكي مثل الدش و شكله و الفواطة و تدرجها و كذلك مقابض الباب و لون الرخام

homify حمام White
homify

homify
homify
homify
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