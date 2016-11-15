منزل كلاسيكي في منتهي الرقي

الكلاسيكية طراز محبب من قطاع عريض من الناس لما فيه من أصالة و احتفاظ بالعراقة و الفخامة في كل تفاصيله، اليوم سنقدم لكم تجربة من الصعب نسيانها، في هذا المنزل الذي يعتبر كالقصور في عصور النهضة و الفن التشكيلي الجميل، اليوم سنتجول في منزل كل غرفة فيه تعتبر تحفة فنية مستقلة بذاتها، اهداء لكل محبي الرومانسية و التفرد في التصميمات و الذين يمتلكون في خيالهم منزلاً للأحلام
من منا لا يتذكر تلك الروايات التي كانت تعرض علينا صغاراً حول قصر الاميرة الحسناء ، هذا تجسيد واقعي لها ، الصالون الضخم و النجف المتدلي بمصابيح الشمعدانات و كذلك الوسادات الدائرية على الكنب و الكراسي كلها من رحيق الزمن الكلاسيكي الجميل و الألوان غاية في التناسق و الرقي
السفرة بجوار جلسة الضيوف من أرقى الاقتباسات الكلاسيكية التي توارثناها فالطعام و الترحيب بالضيف لا ينفصلان أبداً، و من ناحية أخرى الشكل الرخامي الأنيق للسفرة و اتساعها و طريقة رص الكراسي بالاتيكيت القديم تنقلنا لعالم آخر
من أحلى ما يميز الطراز الكلاسيكي الستائر المموجة و التي لها من الاعلى كما يقال في مصر
براقع تجعلها فخمة و قيمة، و تتميز بالتطيرز و الألوان الهادئة و التماشي مع لون الحوائط في الغرفة التي تتواجد بها
الستائر موجودة في المطبخ و الخزانات العظيمة و الأدراج المتناسقة ، فضلاً عن اللون الذهبي الذي يعتبر ماركة مسجلة في هذا المنزل الاستثنائي، الجرأة في تطبيق كل مكونات الطراز الكلاسيكي ظاهرة و بقوة حتى في المطبخ
الكلاسكيية لا تعني أبداً الانغلاق و لكن اسلوب معين في التنسيق فهي بعيدة كل البعد عن الالتزام بنوعية معينة من الأجهزة الكهربائية ، لذا فموقع التلفاز هنا مناسب لمتطلبات عصرنا الحالي بوجود أداه ترفيهية في المطبخ ، و لكن المصمم البارع قام باتزان المشهد عندما وضع لوحة تشكيلية على الحائط المجاور للتلفاز بنفس حجمه و شكله ليحدث التوازن
غرفة النوم السماوية تلك من أجمل الغرف التي رأيتها في حياتي، الألوان و تدرجها من الارضيات البنية التي تمثل سطح الارض، و مروراً بالسقف الممثل للسحاب و السماء بينهما في لون أزرق باهر، النجف ضخم و مثالي و يملأ المساحة الشاسعة في السقف ببراعة ، كما أن الفن التشكيلي في كل الجدران حاضر و بقوة كأيقونة من الفنون التي تركزت في أذهان الجميع في الثلاثينيات من القرن الماضي
الزخارف التي في السقف على شكل دوائر هندسية مرسومة على سطح زجاجي فريد و الابواب الزجاجية في نهاية الممر جعلت منه شيئاً خيالياً، فقام هنا المصمم بشيء لا يصدق حيث نقل السحر بالكامل من الجدران إلى السقف و الابواب لجذب الانتباه
الحمام شيء خرافي به خزانات و ألوان الأبيض و الذهبي كما باقي غرف المنزل، كبير المساحة في اجماله و هو ما ساعد المصمم على وضع أكثر من تفصيله في كل ركن تقريباص منه، النجف الدائري و الرفوف الزجاجية و الخزانات المنتشرة في الحمام كلها تليق بالضيوف و تجعلهم ينبهرون لساعات