منزل كلاسيكي في منتهي الرقي

الكلاسيكية طراز محبب من قطاع عريض من الناس لما فيه من أصالة و احتفاظ بالعراقة و الفخامة في كل تفاصيله، اليوم سنقدم لكم تجربة من الصعب نسيانها، في هذا المنزل الذي يعتبر كالقصور في عصور النهضة و الفن التشكيلي الجميل، اليوم سنتجول في منزل كل غرفة فيه تعتبر تحفة فنية مستقلة بذاتها، اهداء لكل محبي الرومانسية و التفرد في التصميمات و الذين يمتلكون في خيالهم منزلاً للأحلام