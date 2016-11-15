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نسق شقتك الصغيرة بإبداع برتغالي سيبهر الجميع

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة المعيشة
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التصميمات البرتغالية غالباً تكون مستمدة من روح تصميمات البحر المتوسط التي تتسم بالميل قليلاُ نحو الالوان الزاهية خصوصاً لون البحر و اللون الأبيض، و منزلنا اليوم صغير المساحة و لكن أنيق في شكله و تصميمه  نفذه مصممو مكتب HOMESTORIES  للديكور و الذي يقع بالقرب من العاصمة البرتغالية لشبونه، حيث يظهر في التصميم كل مقومات و علامات ديكور البحر المتوسط  المريح للاعصاب و المثير للهدوء و الاسترخاء ،.. فدعونا نتحقق سوياً من هذا الإبداع الذي تشكل في هيئة منزل يفتخر به مصممه 

غرفة معيشة و مطبخ و سفرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في مكان واحد وفقاً لمساحة الشقة اجتمعت السفرة و المطبخ برفقه الانترية و كراسي غرفة المعيشة أمام التلفزيون، تشكيلة فريدة في تناغم استثنائي لأن المساحة صغيرة و بالتالي كان لابد من اللجوء لحيل غير تقليديه ، فالمطبخ يظهر في ركن منفصل عن الأنتريه بفضل النصف جدار المبني خلف الكنبه، و المساحة بين السفرة و طقم الأنتريه كافيه للغاية للتفريق بينهما خصوصاً أن لون السفرة هو نفسه لون خزانات المطبخ و مختلف تماماً عن أي ألوان أخرى بهذه الغرفة 

الضوء حاضر

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الضوء كما أكدنا مراراً و تكراراً من أهم العناصر التي تجعل الشقة أجمل مهما كانت مساحتها، صحياً و معنوياً الضوء أفضل لشقتك، احرص دائماً على فتح نوافذ في أكثر من مكان في بيتك ستشعر بالفارق و الجمال 

المطبخ الصغير الرائع

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هكذا ينبغي أن يكون أي مطبخ صغير ، خزانات متناسقة سواء بابواب جرارة او أدراج، و أماكن لتستوعب الأجهزة الكهربائية الغسالة و الثلاجة ، و كذلك بعض اللمسات التي تجذب النظر إليها بعيداً عن المساحة مثل النباتات و النقوش الرقيقة على الجدران، كل تلك اللمسات الهادئة من روح تصميمات البحر المتوسط سواء في اللون أو في الحجم 

خزانات المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

خزانات المطبخ العلوية الظاهرة للعيان منذ الدخول للمنزل تعتبر تحدي للمصمم لأنها ضرورية في وجودها و في الوقت ذاته ستؤثر على المشهد بالكامل، فهنا التصرف السليم كان دهانها بلون جذاب يختلف عما بجوارها لتشعر الجميع بالاختلاف  و تجذب الانظار لها و ليس للازدحام الذي في وسط الغرفة

الحوض تم وضعه في الوسط تماماً أعلى الرخام و كذلك البوتوجاز تم وضعه في أسفل الرف الرخامي لتوفير المساحة أما ما نريد التوقف عنده هو الرفوف الصغيرة التي تحمل الكثير من المتعلقات الضرورية في المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ديكور اللون الأبيض

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اللون الأبيض و الازرق السماوي من أهم مميزات ديكور البحر المتوسط كما أكدنا منذ البداية و هي جلية بالطبع سواء في الجدران أو حول الابواب أو حتى في سيراميك المطبخ ، و المثير كذلك هو استخدام التعريشات الرأسية لوضع النباتات عليها في مظهر عبقري ، حيث اختصر الكثير من مواطن الجمال للتعريشات و ابرزها بقصاري الزرع البيضاء الرقيقة جداً

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غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ركن غرفة المعيشة يقع في الجهة المقابلة للمطبخ و السفرة، و  قد خصص لها مكاناً خاصاً بجوار الشرفة لاستيعاب أكبر قدر من الأفراد باعتبار أن فتح البلكونه سيفتح مساحة أكبر ، و خيراً فعل المصمم بجعل الجدران بلا أي زخارف إضافية حتى لا يضيق المساحة 

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من جهة اخرى استخدم السجاد لتخصيص مربع الغرفة عما هو بجوارها من أغراض اخرى كالسفرة و المطبخ، و كذلك تم تخصيص لها مصباح قوي لانارتها بمفردها بعيداً عن منطقة السفرة  لو أردت ذلك 

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بعض الزخارف اليدوية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لم يحرم المصمم هذه الشقة من بعض اللمسات الجدارية ، فوضع بعض الكلمات بخط اليد و هو ستايل حداثي نوعاً ما، و لكن يعبر عن الاشخاص الذين يسكنون هذا المنزل الجميل، نلاحظ من تلك الزاوي أيضاً أن المكتبة الصغيرة أسفل التليفزيون جاءت كذلك من نفس لون السفرة ليتحقق التوازن في التصميم، فلا يمكن أن نصمم أي رسم هندسي إلا أن نحدث فيه التوازن البصري ، و هذا ما عليك فعله في كل تفصيله تختارها لبيتك

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