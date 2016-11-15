نسق شقتك الصغيرة بإبداع برتغالي سيبهر الجميع

لم يحرم المصمم هذه الشقة من بعض اللمسات الجدارية ، فوضع بعض الكلمات بخط اليد و هو ستايل حداثي نوعاً ما، و لكن يعبر عن الاشخاص الذين يسكنون هذا المنزل الجميل، نلاحظ من تلك الزاوي أيضاً أن المكتبة الصغيرة أسفل التليفزيون جاءت كذلك من نفس لون السفرة ليتحقق التوازن في التصميم، فلا يمكن أن نصمم أي رسم هندسي إلا أن نحدث فيه التوازن البصري ، و هذا ما عليك فعله في كل تفصيله تختارها لبيتك