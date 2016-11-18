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شقة أنيقة ومتكاملة بشكل لن تصدقه

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Hampstead Family Home, London, DDWH Architects DDWH Architects غرفة المعيشة
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يعرض لك هذا المقال شقة صغيرة تكفي لأسرة كاملة من أب وأم وأطفال، تتميز بألوانها الفاتحة التي تعطيها اتساع وبهجة وإشراقة، بالإضافة إلى غرفها المميزة وإطلالتها الرائعة على الحديقة الخارجية، كل هذا يمكنك أن تشاهده في مجموعة الصور التي يقدمها لك هوميفاي لـشقة أنيقة ومتكاملة بشكل لن تصدقه.

ضوء وراحة

Living Room DDWH Architects غرفة المعيشة
DDWH Architects

Living Room

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

تعطي لنا غرفة المعيشة هذه انطباع مؤكد على أن هذه الشقة ستكون مثالية ومميزة لأسرة صغيرة مكونة من أب وأم وأبناء، وتبدو هذه الغرفة مميزة للغاية بإضائتها الساطعة، والتي تنبعث من وحدات إضاءة أنيقة للغاية معلقة بالسقف الخرساني الأبيض، بالإضافة إلى ان تلك الألوان الفاتحة في الدهانات واختيار الأثاث التي تعطي براح أكثر للغرفة وتزيدها اتساع.

كما تنفرد الغرفة بإطلالة خاصة على الحديقة الخضراء الأنيقة من خلال النافذة الزجاجية الكبيرة بها، والتي تسمح بمرور الهواء وتجديده بالمكان وتمنحها صفاء ونقاء.

عناصر مختلفة ومميزة

Living Room DDWH Architects غرفة المعيشة
DDWH Architects

Living Room

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

على الرغم من أن الغرفة بأكملها مُصممه بأثاث فاتح، إلا أنها لا تخلو من طابع مختلف، ويأتي ذلك في طاولة أريكة أنيقة وكرسي منفرد باللون الأسود، وبالتالي خُلق التباين في المكان.

وكل ذلك في غرفة تجمع أريكة قماشية كبيرة، وأمامها جدار أبيض يحمل عدة أرفف ودواليب تخزين، وشاشة لجلسة ترفيهية أمام التلفزيون.

منحوتات أنيقة على الأرفف

Living room feature wall DDWH Architects غرفة المعيشة
DDWH Architects

Living room feature wall

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

 ويتضمن الجزء الجانبي من الغرفة قطعة أثاث خشبية كبيرة وبيضاء تحتوي على العديد من الأرفف الخشبية البسيطة والتي تحمل قطع من التحف الفنية المنقوشة والمزخرفة وبعض التماثيل، فيبدو الجدار بالكامل كالمعرض الفني بداخل الغرفة.

ركن خاص للقراءة

Study DDWH Architects مكتب عمل أو دراسة
DDWH Architects

Study

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

 وتأتي هنا زاوية صغيرة بأريكة بسيطة ألوانها فاتحة وأنيقة، بجانب عدة أرفف خشبية تحمل العديد من الكتب، لتُشكل جزءًا خاص ومناسب جدًا للقراءة.

مطبخ

Kitchen DDWH Architects مطبخ
DDWH Architects

Kitchen

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

ربما يكون المطبخ ضيق ولكنه يحتوي على العديد من الخزانات والأسطح والأجهزة لكافة الاستخدامات، والفضاء البسيط بالمنتصف عملي حيث يمكنك بسهولة العثور على كل ما تبحث عنه.

في حين أنه يبدو مشرق مع تلك النافذة الكبيرة جدا، والديكور حديث وبسيط تسود عليه نغمات اللون الأبيض التي تعطي تصورا أوسع للمكان.

غرفة النوم

Bedroom DDWH Architects غرفة نوم
DDWH Architects

Bedroom

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

لا شيء مفقود في هذا البيت فقد تم دمج كل شيء على نحو سلس جدا. فقد تم عمل غرفة نوم بسيطة وجميلة، وبها سرير مزدوج كبير مع مفروشات بسيطة وغير متكلفة، بالإضافة إلى إضاءة السقف المميزة فتبدو كالنجوم مرصعة في سماء الغرفة، كما أن الغرفة تتميز بإطلالة رائعة على الحديقة من خلال الشرفة.

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الحمام..!

En-Suite DDWH Architects حمام
DDWH Architects

En-Suite

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

في هذا المنزل يبدو الحمام أنيق جدًا، وقد تم اختيار مواد مميزة للجدران والأرضيات يتناغم فيها اللون البيج مع الخشب البني والسيراميك الأبيض، كما أن إضاءة الحمام معتدلة وهادئة وممتعة. بالإضافة إلى فصل ركن الاستحمام عن بقية أجزاء الحمام بباب زجاجي أنيق، ودش معدني بسيط معلق بالسقف.

Shower area DDWH Architects حمام
DDWH Architects

Shower area

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

الدرج الأنيق

Staircase DDWH Architects الممر والمدخل
DDWH Architects

Staircase

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

يبدو الدرج الذي يفصل بين الجدران تحفة فنية في غاية الروعة والجمال، فقد تم عمله من دمج الخشب والرخام، مع وحدات الإضاءة الرائعة التي تزين وحداته بشكل غاية في الجمال.

Hampstead Family Home, London, DDWH Architects DDWH Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
DDWH Architects

Hampstead Family Home, London

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

الحديقة

Garden DDWH Architects حديقة
DDWH Architects

Garden

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects

تبدو الحديقة الأساسية بالمكان أنيقة ورائعة، تتميز بمختلف أنواع الزهور والأعشاب والشجيرات المميزة، الذين قد تم تنظيمهم بشكل مرتب ومميز، لإعطاء إطلالة رائعة وصافية للمكان.

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Garden fence DDWH Architects حديقة
DDWH Architects

Garden fence

DDWH Architects
DDWH Architects
DDWH Architects
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