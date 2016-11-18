شقة أنيقة ومتكاملة بشكل لن تصدقه

يعرض لك هذا المقال شقة صغيرة تكفي لأسرة كاملة من أب وأم وأطفال، تتميز بألوانها الفاتحة التي تعطيها اتساع وبهجة وإشراقة، بالإضافة إلى غرفها المميزة وإطلالتها الرائعة على الحديقة الخارجية، كل هذا يمكنك أن تشاهده في مجموعة الصور التي يقدمها لك هوميفاي لـشقة أنيقة ومتكاملة بشكل لن تصدقه.
تعطي لنا غرفة المعيشة هذه انطباع مؤكد على أن هذه الشقة ستكون مثالية ومميزة لأسرة صغيرة مكونة من أب وأم وأبناء، وتبدو هذه الغرفة مميزة للغاية بإضائتها الساطعة، والتي تنبعث من وحدات إضاءة أنيقة للغاية معلقة بالسقف الخرساني الأبيض، بالإضافة إلى ان تلك الألوان الفاتحة في الدهانات واختيار الأثاث التي تعطي براح أكثر للغرفة وتزيدها اتساع.
كما تنفرد الغرفة بإطلالة خاصة على الحديقة الخضراء الأنيقة من خلال النافذة الزجاجية الكبيرة بها، والتي تسمح بمرور الهواء وتجديده بالمكان وتمنحها صفاء ونقاء.
على الرغم من أن الغرفة بأكملها مُصممه بأثاث فاتح، إلا أنها لا تخلو من طابع مختلف، ويأتي ذلك في طاولة أريكة أنيقة وكرسي منفرد باللون الأسود، وبالتالي خُلق التباين في المكان.
وكل ذلك في غرفة تجمع أريكة قماشية كبيرة، وأمامها جدار أبيض يحمل عدة أرفف ودواليب تخزين، وشاشة لجلسة ترفيهية أمام التلفزيون.
ويتضمن الجزء الجانبي من الغرفة قطعة أثاث خشبية كبيرة وبيضاء تحتوي على العديد من الأرفف الخشبية البسيطة والتي تحمل قطع من التحف الفنية المنقوشة والمزخرفة وبعض التماثيل، فيبدو الجدار بالكامل كالمعرض الفني بداخل الغرفة.
وتأتي هنا زاوية صغيرة بأريكة بسيطة ألوانها فاتحة وأنيقة، بجانب عدة أرفف خشبية تحمل العديد من الكتب، لتُشكل جزءًا خاص ومناسب جدًا للقراءة.
ربما يكون المطبخ ضيق ولكنه يحتوي على العديد من الخزانات والأسطح والأجهزة لكافة الاستخدامات، والفضاء البسيط بالمنتصف عملي حيث يمكنك بسهولة العثور على كل ما تبحث عنه.
في حين أنه يبدو مشرق مع تلك النافذة الكبيرة جدا، والديكور حديث وبسيط تسود عليه نغمات اللون الأبيض التي تعطي تصورا أوسع للمكان.
لا شيء مفقود في هذا البيت فقد تم دمج كل شيء على نحو سلس جدا. فقد تم عمل غرفة نوم بسيطة وجميلة، وبها سرير مزدوج كبير مع مفروشات بسيطة وغير متكلفة، بالإضافة إلى إضاءة السقف المميزة فتبدو كالنجوم مرصعة في سماء الغرفة، كما أن الغرفة تتميز بإطلالة رائعة على الحديقة من خلال الشرفة.
في هذا المنزل يبدو الحمام أنيق جدًا، وقد تم اختيار مواد مميزة للجدران والأرضيات يتناغم فيها اللون البيج مع الخشب البني والسيراميك الأبيض، كما أن إضاءة الحمام معتدلة وهادئة وممتعة. بالإضافة إلى فصل ركن الاستحمام عن بقية أجزاء الحمام بباب زجاجي أنيق، ودش معدني بسيط معلق بالسقف.
يبدو الدرج الذي يفصل بين الجدران تحفة فنية في غاية الروعة والجمال، فقد تم عمله من دمج الخشب والرخام، مع وحدات الإضاءة الرائعة التي تزين وحداته بشكل غاية في الجمال.
تبدو الحديقة الأساسية بالمكان أنيقة ورائعة، تتميز بمختلف أنواع الزهور والأعشاب والشجيرات المميزة، الذين قد تم تنظيمهم بشكل مرتب ومميز، لإعطاء إطلالة رائعة وصافية للمكان.
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