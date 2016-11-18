شقة أنيقة ومتكاملة بشكل لن تصدقه

تعطي لنا غرفة المعيشة هذه انطباع مؤكد على أن هذه الشقة ستكون مثالية ومميزة لأسرة صغيرة مكونة من أب وأم وأبناء، وتبدو هذه الغرفة مميزة للغاية بإضائتها الساطعة، والتي تنبعث من وحدات إضاءة أنيقة للغاية معلقة بالسقف الخرساني الأبيض، بالإضافة إلى ان تلك الألوان الفاتحة في الدهانات واختيار الأثاث التي تعطي براح أكثر للغرفة وتزيدها اتساع.

كما تنفرد الغرفة بإطلالة خاصة على الحديقة الخضراء الأنيقة من خلال النافذة الزجاجية الكبيرة بها، والتي تسمح بمرور الهواء وتجديده بالمكان وتمنحها صفاء ونقاء.