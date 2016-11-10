19 فكرة مبتكرة لأسوار منزلك بين الخصوصية و الاناقة

سور منزلك هو الجسر الواصل بينك و بين الخارج لذا يجب عليك استغلاله في ابراز جمال التنسيق في بيتك و ذوقك الراقي من خلال بعض اللمسات التي يمكن أن تظهر كل ذلك بسهولة، سنقدم لكم في كتاب الافكار هذا مجموعة كبيرة من الأفكار المتنوعة لكيفية تنسيق و تزيين و تصميم سور بيتك ليكون على قدر المستوى في إظهار بيتك بمظهر مشرف من الداخل و من الخارج ..