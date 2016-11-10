19 فكرة مبتكرة لأسوار منزلك بين الخصوصية و الاناقة

سور منزلك هو الجسر الواصل بينك و بين الخارج لذا يجب عليك استغلاله في ابراز جمال التنسيق في بيتك و ذوقك الراقي من خلال بعض اللمسات التي يمكن أن تظهر كل ذلك بسهولة، سنقدم لكم في كتاب الافكار هذا مجموعة كبيرة من الأفكار المتنوعة لكيفية تنسيق و تزيين و تصميم سور بيتك ليكون على قدر المستوى في إظهار بيتك بمظهر مشرف من الداخل و من الخارج ..
السور الرائع يحدد شكل فناء بيتك بشكل كبير، ويتأثر كذلك بمساحته، فلو كانت حديقتك و مداخل بيتك صغيرة في مساحتها فيمكنك استخدام أسوار ليست مبهرجة بشكل كبير و لكن جميلة في شكلها، يمكن أثناء التصميم و الانشاء أن تقف عند مرحلة معينة قبل وضع الطبقات الأخيرة منا لأسمنت في التشطيب و تستخدم بعض مواد التزيين و الديكور في التشطيب النهائي كالأسمنت الملون و تقوم بنقرشته بهذا الشكل في الصورة ، سيكون مختلفاً و غير تقليدي
يمكنك استخدام الأخشاب في سور منزلك من الداخل ليجعل المشهد مختلفاً عن السور الحديدي أو الخرساني من الخارج، الخشب يستوعب النبات بشكل مذهل، و كذلك ألوانه تعتبر هي الأنسب لعشاق البساطة و الطبيعة
الخشب المصقول يعنى به اللمعان و الألوان المضافة إلى عروق الخشب ليتغير لونها عن اللون الشجري الطبيعي، فيجعل لك مطلق الحرية في تصميم أي لون تحبه و في الوقت ذاته لا يحرمك من مظهر الخشب بتعرجاته و تموجاته
في مداخل البيوت يمكن استخدام أسوار أصغر في المساحة و الطول من الأسوار الأصلية ، و تستخدم تلك الطريقة في الحدائق الكبيرة و المداخل الطويلة ، حيث يتم تخصيص محيط المدخل بسور مختلف عن الأصلي
بالأسلاك
لو كان سورك الأصلي قصيراً يمكنك اللجوء لخاصية أوفر كثيراً في التكاليف ألا و هي انشاء سور اضافي من الأسلاك الحديدية ، حيث يمكنك اختيار نقشة السلك الذي تريد و كذلك طوله و ارتفاعه
الأسوار الحجرية من الطراز القديم في الديكور أو نستطيع ان نقول أنك لو تحب العراقة و مشهد الاحجار في المعابد القديمة ستدهش فعلاً من المظهر المثير لكتل الأحجار التي يبنى منها سورك المفضل
الشباك مستخدمه بكثرة في الأسوار الأقل في الخصوصية بمعنى أنك يمكن أن تستخدمها في منزلك لو كان محيطك لا يجرح خصوصيتك سواء بالجيران أو الطرق العامة
النباتات و الأحجار تنقل ديكور حديقتك إلى آفاق أخرى ستشعرها من باب عشقك للطبيعة الصخرية و الجبلية ، ستشعر أن حديقتك بها من الطبيعة منطراً خاصاً، كما أن الأحجار المستخدمة في تلك الأسوار تعتبر جيدة من ناحية الخصوصية و حجب الرؤية عن المحيط
الأسوار متعددة الاغراض هي التي يقصد بها أن يستخدم السور للأمان و الجمال و الاستخدامات الأخرى في الوقت ذاته، فهنا السور الحجري يحجب الرؤية عن الخارج فهو يفيد الخصوصية و كذلك به فتحات داخليه لتعمل كالمشواه في حفلات الشواء و كذلك مدفأة في الليالي الباردة، فضلاً عن شكله الرائع في الحديقة
الأسوار الريفية دائماً لها سحرها ، يفضل أن تستخدم في البيوت التي لها سور خارجي أقوى، فهي تكون ديكور بنسبة كبيرة بالمقارنة بعمليتها، فيمكن تخصيص أماكن للعب الأطفال بها أو تسييج المسبح و لكن لا تصلح في الوقت الحالي لتكونا لسور الرئيسي حول منزلك لهشاشتها و قصرها
تعددت في الآونة الاخيرة ديكورات الأسوار فهناك موديلات غير معتادة ظهرت و مطلوبة بكثرة خلال السنوات الأخيرة منها المفرغ و منها المنفصل كهذا النموذج بعيداً عن الشكل التقليدي لمزيد من التغيير و الاختلاف
بعيداً عنا لشكل المعتاد للسور الحديدي الذي كانت أشكاله تدعو للملل اليوم لدينا أساليب أحدث في تشكيلات الأسوار الحديدية مثل هذا النموذج الذي يخدع الناظرين في الوهلة الأولى و كأنه من الخشب أو الألومنيوم و لكنه حديدي متقن في صناعته و يتميز بالقوة أكثر من الخشب
أعواد البامبو مثيرة في استخداماتها بالنسبة للأسوار، يمكن أن تستخدم بكثرة في الجلسات الخاصة و البحرية و التي تحتاج خصوصية عما هو حولها، هنا تم استخدامها كستار للبانيو سبا في الحديقة لمزيد من الخصوصية
استخدام البامبو بشكل أفقي ايضاً يحمل جميع مزايا النموذج السابق من جمال الشكل و تعدد الاستخدامات في داخل المنزل بالطبع وليس في السور الخارجي الذي يفضل أن يكون قوياً و عالياً
لتسييج الحدائق الرقيقة في أزهارها و الرومانسية في احساسها يفضل استخدام الأسوار القصيرة من مربعات الخشب التي تسمح للنبات بالنمو عليها ليكتمل مشهد الحديقة بشكل رائع
في إحدى جوانب فناء منزلك يمكنك أن تستخدم سوراً منفصلاً مختلفاً عن باقي المحيط، سواء في اللون أو في التكوين و هو أسلوب رائع لو أردت تخصيص مكان معين في فنائك عن باقي الأركان الاخرى به
الشكل الكلاسيكي للأسوار مازال مطلوباً و بكثرة لمتانته و شكل الجميل، و لكن يفضل في استخداماته أن يكون الحديد مطلياً بألوان تعبر عن ديكور المنزل و شخصيته
جلساتك الخاصة تحتاج أسوار خاصة، لذا يمكنك استخدام الأسوار الخشبية المفرغة لتخصيصها، و هذا من الداخل في باطن السور الأصلي الخارجي، و كانك تصنع ديكور خاص للسور الأصلي و لكن تلك المرة ستصنع سوراً آخر من الخشب