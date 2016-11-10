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19 فكرة مبتكرة لأسوار منزلك بين الخصوصية و الاناقة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Mobiliario de jardines y exteriores, Muebles caparros Muebles caparros حديقة
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سور منزلك هو الجسر الواصل بينك و بين الخارج لذا يجب عليك استغلاله في ابراز جمال التنسيق في بيتك و ذوقك الراقي من خلال بعض اللمسات التي يمكن أن تظهر كل ذلك بسهولة، سنقدم لكم في كتاب الافكار هذا مجموعة كبيرة من الأفكار المتنوعة لكيفية تنسيق و تزيين و تصميم سور بيتك ليكون على قدر المستوى في إظهار بيتك بمظهر مشرف  من الداخل و من الخارج ..

1- سور خرساني

Casa CC, costa+dos costa+dos حديقة
costa+dos

costa+dos
costa+dos
costa+dos

السور الرائع يحدد شكل فناء بيتك بشكل كبير، ويتأثر كذلك بمساحته، فلو كانت حديقتك و مداخل بيتك صغيرة في مساحتها فيمكنك استخدام أسوار ليست مبهرجة بشكل كبير و لكن جميلة في شكلها، يمكن أثناء التصميم و الانشاء أن تقف عند مرحلة معينة قبل وضع الطبقات الأخيرة منا لأسمنت في التشطيب و تستخدم بعض مواد التزيين و الديكور في التشطيب النهائي كالأسمنت الملون و تقوم بنقرشته بهذا الشكل في الصورة ، سيكون مختلفاً و غير تقليدي

2- سور خشبي طبيعي

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN حديقة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

يمكنك استخدام الأخشاب في سور منزلك من الداخل ليجعل المشهد مختلفاً عن السور  الحديدي أو الخرساني من الخارج، الخشب يستوعب النبات بشكل مذهل، و كذلك ألوانه تعتبر هي الأنسب لعشاق البساطة و الطبيعة 

3- سور خشبي مصقول

Contemporary screening , fencing & wall panels, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes حديقة
Paul Newman Landscapes

Contemporary screening , fencing & wall panels

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

الخشب المصقول يعنى به اللمعان و الألوان المضافة إلى عروق الخشب ليتغير لونها عن اللون الشجري الطبيعي، فيجعل لك مطلق الحرية في تصميم أي لون تحبه و في الوقت ذاته لا يحرمك من مظهر الخشب بتعرجاته و تموجاته

4- سور داخل سور

casa de campo, TESTA studio TESTA studio حديقة
TESTA studio

TESTA studio
TESTA studio
TESTA studio

في مداخل البيوت يمكن استخدام أسوار أصغر في المساحة و الطول من الأسوار الأصلية ، و تستخدم تلك الطريقة في الحدائق الكبيرة و المداخل الطويلة ، حيث يتم تخصيص محيط المدخل بسور مختلف عن الأصلي 

5- سور مسيج بالأسلاك

Casa LC, ze|arquitectura ze|arquitectura منازل
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

لو كان سورك الأصلي قصيراً يمكنك اللجوء لخاصية أوفر كثيراً في التكاليف ألا و هي انشاء سور اضافي من الأسلاك الحديدية ، حيث يمكنك اختيار نقشة السلك الذي تريد و كذلك طوله و ارتفاعه

6- أسوار حجرية

近江の庭, 株式会社近江庭園 株式会社近江庭園 حديقة
株式会社近江庭園

株式会社近江庭園
株式会社近江庭園
株式会社近江庭園

الأسوار الحجرية من الطراز القديم في الديكور أو نستطيع ان نقول أنك لو تحب العراقة و مشهد الاحجار في المعابد القديمة ستدهش فعلاً من المظهر المثير لكتل الأحجار التي يبنى منها سورك المفضل

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7- سور الشباك

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

الشباك مستخدمه بكثرة في الأسوار الأقل في الخصوصية بمعنى أنك يمكن أن تستخدمها في منزلك لو كان محيطك لا يجرح خصوصيتك سواء بالجيران أو الطرق العامة 

8- سور بالأحجار و النباتات

JARDINES, FERNANDA GASTELUM FERNANDA GASTELUM حديقة
FERNANDA GASTELUM

FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM

النباتات و الأحجار تنقل ديكور حديقتك إلى آفاق أخرى ستشعرها من باب عشقك للطبيعة الصخرية و الجبلية ، ستشعر أن حديقتك بها من الطبيعة منطراً خاصاً، كما أن الأحجار المستخدمة في تلك الأسوار تعتبر جيدة من ناحية الخصوصية و حجب الرؤية عن المحيط 

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9- سور متعدد الاغراض

Felsted Place Aralia حديقة حجر اردواز Metallic/Silver
Aralia

Felsted Place

Aralia
Aralia
Aralia

الأسوار متعددة الاغراض هي التي يقصد بها أن يستخدم السور للأمان و الجمال و الاستخدامات الأخرى في الوقت ذاته، فهنا السور الحجري يحجب الرؤية عن الخارج فهو يفيد الخصوصية و كذلك به فتحات داخليه لتعمل كالمشواه في حفلات الشواء و كذلك مدفأة في الليالي الباردة، فضلاً عن شكله الرائع في الحديقة 

10 – سور ريفي

HSE Venter/Dilks, CA Architects CA Architects حديقة
CA Architects

CA Architects
CA Architects
CA Architects

الأسوار الريفية دائماً لها سحرها ، يفضل أن تستخدم في البيوت التي لها سور خارجي أقوى، فهي تكون ديكور بنسبة كبيرة بالمقارنة بعمليتها، فيمكن تخصيص أماكن للعب الأطفال بها أو تسييج المسبح و لكن لا تصلح في الوقت الحالي لتكونا لسور الرئيسي حول منزلك لهشاشتها و قصرها

11- ديكور خشبي مبسط

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH حديقة
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

تعددت في الآونة الاخيرة ديكورات الأسوار فهناك موديلات غير معتادة ظهرت و مطلوبة بكثرة خلال السنوات الأخيرة منها المفرغ و منها المنفصل كهذا النموذج بعيداً عن الشكل التقليدي لمزيد من التغيير و الاختلاف

12 – أسوار حديدية حديثة

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN منازل
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

بعيداً عنا لشكل المعتاد للسور الحديدي الذي كانت أشكاله تدعو للملل اليوم لدينا أساليب أحدث في تشكيلات الأسوار الحديدية مثل هذا النموذج الذي يخدع الناظرين في الوهلة الأولى و كأنه من الخشب أو الألومنيوم و لكنه حديدي متقن في صناعته و يتميز بالقوة أكثر من الخشب

13- سياج من البامبو

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

أعواد البامبو مثيرة في استخداماتها بالنسبة للأسوار، يمكن أن تستخدم بكثرة في الجلسات الخاصة و البحرية و التي تحتاج خصوصية عما هو حولها، هنا تم استخدامها كستار للبانيو سبا في الحديقة لمزيد من الخصوصية 

14- بامبو أفقي

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions حدائقأسوار وجدران
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

استخدام البامبو بشكل أفقي ايضاً يحمل جميع مزايا النموذج السابق من جمال الشكل و تعدد الاستخدامات في داخل المنزل بالطبع وليس في السور الخارجي الذي يفضل أن يكون قوياً و عالياً

15- أسوار رقيقة

Casa Ala, CONSTRUCTORA ARQOCE CONSTRUCTORA ARQOCE مرآب~ كراج
CONSTRUCTORA ARQOCE

CONSTRUCTORA ARQOCE
CONSTRUCTORA ARQOCE
CONSTRUCTORA ARQOCE

لتسييج الحدائق الرقيقة في أزهارها و الرومانسية في احساسها يفضل استخدام الأسوار القصيرة من مربعات الخشب التي تسمح للنبات بالنمو عليها ليكتمل مشهد الحديقة بشكل رائع

16- أسوار مفردة

取手市O邸新築工事, K+Yアトリエ一級建築士事務所 K+Yアトリエ一級建築士事務所 منازل
K+Yアトリエ一級建築士事務所

K+Yアトリエ一級建築士事務所
K+Yアトリエ一級建築士事務所
K+Yアトリエ一級建築士事務所

في إحدى جوانب فناء منزلك يمكنك أن تستخدم سوراً منفصلاً مختلفاً عن باقي المحيط، سواء في اللون أو في التكوين و هو أسلوب رائع لو أردت تخصيص مكان معين في فنائك عن باقي الأركان الاخرى به

17- أسوار كلاسيكية

Realizacja Ogrodzenia 1, Armet Armet حدائقأسوار وجدران
Armet

Armet
Armet
Armet

الشكل الكلاسيكي للأسوار مازال مطلوباً و بكثرة لمتانته و شكل الجميل، و لكن يفضل في استخداماته أن يكون الحديد مطلياً بألوان تعبر عن ديكور المنزل و شخصيته 

18- غلاف خشبي

Mobiliario de jardines y exteriores, Muebles caparros Muebles caparros حديقة
Muebles caparros

Muebles caparros
Muebles caparros
Muebles caparros

جلساتك الخاصة تحتاج أسوار خاصة، لذا يمكنك استخدام الأسوار الخشبية المفرغة لتخصيصها، و هذا من الداخل في باطن السور الأصلي الخارجي، و كانك تصنع ديكور خاص للسور الأصلي و لكن تلك المرة ستصنع سوراً آخر من الخشب

19- فنون أسوار الحديد

Innenhöfe Begrünen, Ecowork Ecowork حدائقأسوار وجدران
Ecowork

Ecowork
Ecowork
Ecowork

الأسوار الحديدة لم تعد كما الماضي مجرد أسياخ طولية و بها حلى من الأعلى ، لكن يمكن استخدام أكثر من شكل و نقشه للحديد في السور الخاص بحديقتنا يعبر عن أذواقنا و يمكن الخروج عن المألوف سواء في اللون أو في تتابع نقشة الحديد 

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