الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 تصميمات دافئة للبوتجاز فى مطبخك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Loading admin actions …

البوتجاز لا غنى عنه فى أى مطبخ فهو من أساسيات المطبخ ويعتبر يدك اليمنى التى لا تستغنين عنها، ولكن كيف يمكنك اختيار البوتجاز المناسب لمطبخك هو السؤال الذى يجعلك تقف عنده حائراً بلا شك، والحقيقة هناك بعض الأساسيات التى يجب أخذها بعين الأعتبار قبل اختيار البوتجاز المناسب لمطبخك بالأضافة إلى اختيار التصميم الذى يتناسب مع تصميم مطبخك، وهنا فى هذا المقال هوميقاى ستقدم لك 10 تصميمات دافئة للبوتجاز المناسب لمطبخك.

1- بوتجاز لمطبخ حرف L خشبى

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هنا نجد المطبخ بتصميمه الخشبى على شكل حرف L الشهير فى تصميمات المطابخ، الذى يفضل كتصميم للمطابخ صغيرة المساحة، ولذلك كان اختيار البوتجاز اختياراً مثالياً، بوتجاز صغير من 4 عيون بتصميم بسيط يناسب تصميم المطبخ الهادئ والبسيط.

2- بوتجاز لمطبخ عصرى

Cocinas, fabrica de cocinas mediterranean c.a. fabrica de cocinas mediterranean c.a. مطبخ
fabrica de cocinas mediterranean c.a.

fabrica de cocinas mediterranean c.a.
fabrica de cocinas mediterranean c.a.
fabrica de cocinas mediterranean c.a.

تصميم المطبخ هنا عصرى ورائع، بتفاصيل عصرية أنيقة من اختيار الأرضيات والأثاث، ويأتى اختيار البوتجاز مميز ومختلف عن المطبخ السابق، فهنا البوتجاز ليس سطحى مثل التصميم السابق، بل له مكاناً مستقلاً فى جانب المطبخ.

3- بوتجاز لمطبخ بسيط ومبهج

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

نرى هنا تصميماً لمطبخ مبهج وبسيط جداً، بمزيج من اللون الأصفر المبهج ولمسة الخشب الجذابة، كما نرى المطبخ صغير، لذلك كان أفضل اختيار للبوتجاز هو أن يكون تصميمه مسطح كى لا يستهلك مساحات كبيرة مع وجود مايكرويف صغير.

4- بوتجاز لمطبخ مختلف

DI - Cocina, Estudio .m Estudio .m مطبخ
Estudio .m

Estudio .m
Estudio .m
Estudio .m

مطبخ مختلف بتصميم مختلف أيضاً لعب الخشب والرخام دوراً متميز وأنيق فى تصميمه، مساحة المطبخ ليست صغيرة مثل المطابخ السابقة لذلك كان اختيار البوتجاز والفرن المستقل من الأختيارات المتميزة.

5- بوتجاز لمطبخ عملى

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ عملى بتفاصيل أنيقة، والمطبخ مساحته صغيرة لذلك جاء الأختيار للبوتجاز المسطح حتى لا يستهلك مساحات كبيرة، ومن الأمور التى يجب أخذها فى الأعتبار عدد عيون البوتجاز، فهناك بوتجازات اربعة، خمسة وستة عيون أيضاً، لذلك يجب أن تحدد احتياجاتك من البوتجاز وبناءً عليه سيتم اختيار عدد العيون المناسبة.

6- بوتجاز لمطبخ خشبى

Krishnakumar Residence Interiors, dd Architects dd Architects مطبخ
dd Architects

dd Architects
dd Architects
dd Architects

المطبخ هنا خشبى ومميز جداً، المطبخ صغير المساحة ولذلك كان اختيار البوتجاز المسطح اختيار مثالى، يجب الأنتباه على عنصر الأمان عند  اختيار البوتجاز و أن يكون البوتجاز مزود بأمكانية فصل الغاز عند انسكاب السوائل عليها.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- بوتجاز لمطبخ مميز

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design مطبخ
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

تصميم المطبخ كان متميز جداً بتفاصيل مبهجة، اللون الأصفر كان لمسة أساسية فى تصميم هذا المطبخ، مع بعض التفاصيل المميزة من الديكور التى أكملت تصميم المطبخ المبهج والمميز جداً، وكما نرى المطبخ مساحته صغيرة لذذلك كتن اختيار البوتجاز المسطح اختيار مثالى لتصميم هذا المطبخ.

8- بوتجاز صغير لمطبخ أصغر

The Shah Villa , Elevate Lifestyles Elevate Lifestyles مطبخ
Elevate Lifestyles

Elevate Lifestyles
Elevate Lifestyles
Elevate Lifestyles

تصميم المطبخ صغير هنا كما نرى لذلك لم يكن المطبخ بتصميمه بحاجة إلى بوتجاز كبير بل بوتجازاً مسطحاً صغيراً بشعلتين كان كافياً.

9- بوتجاز لمطبخ عصرى كلاسيكى

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA مطبخ
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

وهنا نرى تصميماً مميزاً لمطبخ عصرى كلاسيكى جداً، المطبخ مصمم من اللون الأسود الكلاسيكى المتميز، وجاء اختيار البوتجاز مماثل لتصميم المطبخ المفعم بالعصرية والكلاسيكية المفرطة.

10 -بوتجاز مميز جداً

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores مطبخ
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

أحياناً يكون بار المطبخ مكاناً مميزاً للبوتجاز كما نرى فى تصميم هذا المطبخ.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:  5 منازل عصرية مع المخططات الهندسية

40 سرير لغرفة نوم استثنائية
شاركنا برأيك هل ارى تلك التصاميم مناسبة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً