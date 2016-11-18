10 تصميمات دافئة للبوتجاز فى مطبخك

البوتجاز لا غنى عنه فى أى مطبخ فهو من أساسيات المطبخ ويعتبر يدك اليمنى التى لا تستغنين عنها، ولكن كيف يمكنك اختيار البوتجاز المناسب لمطبخك هو السؤال الذى يجعلك تقف عنده حائراً بلا شك، والحقيقة هناك بعض الأساسيات التى يجب أخذها بعين الأعتبار قبل اختيار البوتجاز المناسب لمطبخك بالأضافة إلى اختيار التصميم الذى يتناسب مع تصميم مطبخك، وهنا فى هذا المقال هوميقاى ستقدم لك 10 تصميمات دافئة للبوتجاز المناسب لمطبخك.