10 تصميمات دافئة للبوتجاز فى مطبخك

البوتجاز لا غنى عنه فى أى مطبخ فهو من أساسيات المطبخ ويعتبر يدك اليمنى التى لا تستغنين عنها، ولكن كيف يمكنك اختيار البوتجاز المناسب لمطبخك هو السؤال الذى يجعلك تقف عنده حائراً بلا شك، والحقيقة هناك بعض الأساسيات التى يجب أخذها بعين الأعتبار قبل اختيار البوتجاز المناسب لمطبخك بالأضافة إلى اختيار التصميم الذى يتناسب مع تصميم مطبخك، وهنا فى هذا المقال هوميقاى ستقدم لك 10 تصميمات دافئة للبوتجاز المناسب لمطبخك.
هنا نجد المطبخ بتصميمه الخشبى على شكل حرف
L الشهير فى تصميمات المطابخ، الذى يفضل كتصميم للمطابخ صغيرة المساحة، ولذلك كان اختيار البوتجاز اختياراً مثالياً، بوتجاز صغير من 4 عيون بتصميم بسيط يناسب تصميم المطبخ الهادئ والبسيط.
تصميم المطبخ هنا عصرى ورائع، بتفاصيل عصرية أنيقة من اختيار الأرضيات والأثاث، ويأتى اختيار البوتجاز مميز ومختلف عن المطبخ السابق، فهنا البوتجاز ليس سطحى مثل التصميم السابق، بل له مكاناً مستقلاً فى جانب المطبخ.
نرى هنا تصميماً لمطبخ مبهج وبسيط جداً، بمزيج من اللون الأصفر المبهج ولمسة الخشب الجذابة، كما نرى المطبخ صغير، لذلك كان أفضل اختيار للبوتجاز هو أن يكون تصميمه مسطح كى لا يستهلك مساحات كبيرة مع وجود مايكرويف صغير.
مطبخ مختلف بتصميم مختلف أيضاً لعب الخشب والرخام دوراً متميز وأنيق فى تصميمه، مساحة المطبخ ليست صغيرة مثل المطابخ السابقة لذلك كان اختيار البوتجاز والفرن المستقل من الأختيارات المتميزة.
مطبخ عملى بتفاصيل أنيقة، والمطبخ مساحته صغيرة لذلك جاء الأختيار للبوتجاز المسطح حتى لا يستهلك مساحات كبيرة، ومن الأمور التى يجب أخذها فى الأعتبار عدد عيون البوتجاز، فهناك بوتجازات اربعة، خمسة وستة عيون أيضاً، لذلك يجب أن تحدد احتياجاتك من البوتجاز وبناءً عليه سيتم اختيار عدد العيون المناسبة.
المطبخ هنا خشبى ومميز جداً، المطبخ صغير المساحة ولذلك كان اختيار البوتجاز المسطح اختيار مثالى، يجب الأنتباه على عنصر الأمان عند اختيار البوتجاز و أن يكون البوتجاز مزود بأمكانية فصل الغاز عند انسكاب السوائل عليها.
تصميم المطبخ كان متميز جداً بتفاصيل مبهجة، اللون الأصفر كان لمسة أساسية فى تصميم هذا المطبخ، مع بعض التفاصيل المميزة من الديكور التى أكملت تصميم المطبخ المبهج والمميز جداً، وكما نرى المطبخ مساحته صغيرة لذذلك كتن اختيار البوتجاز المسطح اختيار مثالى لتصميم هذا المطبخ.
تصميم المطبخ صغير هنا كما نرى لذلك لم يكن المطبخ بتصميمه بحاجة إلى بوتجاز كبير بل بوتجازاً مسطحاً صغيراً بشعلتين كان كافياً.
وهنا نرى تصميماً مميزاً لمطبخ عصرى كلاسيكى جداً، المطبخ مصمم من اللون الأسود الكلاسيكى المتميز، وجاء اختيار البوتجاز مماثل لتصميم المطبخ المفعم بالعصرية والكلاسيكية المفرطة.
أحياناً يكون بار المطبخ مكاناً مميزاً للبوتجاز كما نرى فى تصميم هذا المطبخ.
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