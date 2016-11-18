شقة في منتهي الأبداع تناسب الذوق المصري

جولاتنا فى هوميفاى دائماً ما نسعى إلى القاء على كل الفنون المعمارية المختلفة، والتى تظهر أذواق المهندسون المعماريون وابداعاتهم، فلكل مصمم ذوقه الخاص الذى يظهر بوضوح فى اختياراته للتصميم والألوان، فهناك من يسعى إلى الالوان والتصميمات القوية والمميزة وهناك من يفضل البساطة والهدوء فى التصميم، وهناك من يقوم بمسك العصا من المنتصف ويمزج بين النمطين المختلفين، ونحن اليوم فى هوميفاى أمام مشروعاً للخبراء امتاز بالبساطة والجمال المفرط فى التصميم، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف أكثر على تصميمه.