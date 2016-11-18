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شقة في منتهي الأبداع تناسب الذوق المصري

منة اسماعيل منة اسماعيل
Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة المعيشة طوب White
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جولاتنا فى هوميفاى دائماً ما نسعى إلى القاء على كل الفنون المعمارية المختلفة، والتى تظهر أذواق المهندسون المعماريون وابداعاتهم، فلكل مصمم ذوقه الخاص الذى يظهر بوضوح فى اختياراته للتصميم والألوان، فهناك من يسعى إلى الالوان والتصميمات القوية والمميزة وهناك من يفضل البساطة والهدوء فى التصميم، وهناك من يقوم بمسك العصا من المنتصف ويمزج بين النمطين المختلفين، ونحن اليوم فى هوميفاى أمام مشروعاً للخبراء امتاز بالبساطة والجمال المفرط فى التصميم، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل  لنتعرف أكثر على تصميمه.

المطبخ

Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia مطبخ مزيج خشب وبلاستيك Beige
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

البداية مع تصميم المطبخ المميز والهادئ، أرضيات خشبية بسيطة وتصميم لأثاث يمتاز بالبساطة غلب عليه اللون الأبيض، اللون الأبيض من الألوان التى تضيف اتساعاً فى التصميم وهو يعتبر من الألوان الحيادية، لذلك يفضل الأستعانه به فى تصميم المساحات الصغيرة داخل المنزل.

غرفة السفرة

Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة المعيشة طوب White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

من المطبخ تمر لتجد غرفة السفرة بتصميم بسيط وهادئ غلب عليه أيضاً اللون الأبيض مع الأرضيات الباركيه الخشبى، جاء اختيار الطاولة مستديرة وكان هذا الأختيار اختياراً مثالياً بسبب مساحة الغرفة المحدودة، الطاولة زجاجية بديكورات من الخشب لمزيد من الأناقة، الكراسى المحيطة بالطاولة من اللون الأبيض لتتناغم مع لون جدران الغرفة بالكامل، ثم تكتمل لمسات البساطة والجمال مع اختيار تلك النجفة.

السفرة من زاوية أخرى

Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة المعيشة طوب White
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

وهنا نرى السفرة وتصميمها من زاوية أخرى  مطلة على الطبيعة من الخارج من تلك النافذة الزجاجية الكبيرة فى منتصف الجدار.

التراس

Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia بلكونة أو شرفة مزيج خشب وبلاستيك Brown
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

تصميم التراس داخل المنزل كان أكثر من رائع، الشرفة مطلة على الخارج مساحتها جيدة، الأرضيات خشبية واختيار الأثاث من البامبو المتميز، لمزيد من الراحة وجلسة مميزة مع عائلتك وأصدقائك.

غرفة النوم

Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة نوم طوب Beige
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

غرفة النوم داخل المنزل بسيطة بتصميمها، الأرضيات مثل باقى المنزل من الباركيه الخشبى، الجدران من اللون البيج الحيادى، السرير تصميمه بسيط واختيار الأثاث كان بسيطاً أيضاً، وجود نافذة كبيرة ساعدت على انتشار الضوء الطبيعى فى الغرفة.

الحمام

Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia حمام بلاط Beige
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

الحمام تصميمه بسيط، الجدران والأرضيات من البيج الهادئ، ولأن مساحة الحمام صغيرة كان لابد من تلك المرايا فى منتصف الجدار كخدعة تشعرك بمزيد من الأتساع داخل منزلك بطريقة واضحة.

غرفة نوم صغيرة

Reforma integral y de mobiliario en calle Urgell de Barcelona, Grupo Inventia Grupo Inventia غرفة نوم طوب Beige
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

وهنا نجد تصميماً أخر لغرفة النوم الصغيرة داخل المنزل لم تختلف فى جمالها وبساطتها عن باقى المنزل.

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