شقة في منتهي الأبداع تناسب الذوق المصري

جولاتنا فى هوميفاى دائماً ما نسعى إلى القاء على كل الفنون المعمارية المختلفة، والتى تظهر أذواق المهندسون المعماريون وابداعاتهم، فلكل مصمم ذوقه الخاص الذى يظهر بوضوح فى اختياراته للتصميم والألوان، فهناك من يسعى إلى الالوان والتصميمات القوية والمميزة وهناك من يفضل البساطة والهدوء فى التصميم، وهناك من يقوم بمسك العصا من المنتصف ويمزج بين النمطين المختلفين، ونحن اليوم فى هوميفاى أمام مشروعاً للخبراء امتاز بالبساطة والجمال المفرط فى التصميم، دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف أكثر على تصميمه.
البداية مع تصميم المطبخ المميز والهادئ، أرضيات خشبية بسيطة وتصميم لأثاث يمتاز بالبساطة غلب عليه اللون الأبيض، اللون الأبيض من الألوان التى تضيف اتساعاً فى التصميم وهو يعتبر من الألوان الحيادية، لذلك يفضل الأستعانه به فى تصميم المساحات الصغيرة داخل المنزل.
من المطبخ تمر لتجد غرفة السفرة بتصميم بسيط وهادئ غلب عليه أيضاً اللون الأبيض مع الأرضيات الباركيه الخشبى، جاء اختيار الطاولة مستديرة وكان هذا الأختيار اختياراً مثالياً بسبب مساحة الغرفة المحدودة، الطاولة زجاجية بديكورات من الخشب لمزيد من الأناقة، الكراسى المحيطة بالطاولة من اللون الأبيض لتتناغم مع لون جدران الغرفة بالكامل، ثم تكتمل لمسات البساطة والجمال مع اختيار تلك النجفة.
وهنا نرى السفرة وتصميمها من زاوية أخرى مطلة على الطبيعة من الخارج من تلك النافذة الزجاجية الكبيرة فى منتصف الجدار.
تصميم التراس داخل المنزل كان أكثر من رائع، الشرفة مطلة على الخارج مساحتها جيدة، الأرضيات خشبية واختيار الأثاث من البامبو المتميز، لمزيد من الراحة وجلسة مميزة مع عائلتك وأصدقائك.
غرفة النوم داخل المنزل بسيطة بتصميمها، الأرضيات مثل باقى المنزل من الباركيه الخشبى، الجدران من اللون البيج الحيادى، السرير تصميمه بسيط واختيار الأثاث كان بسيطاً أيضاً، وجود نافذة كبيرة ساعدت على انتشار الضوء الطبيعى فى الغرفة.
الحمام تصميمه بسيط، الجدران والأرضيات من البيج الهادئ، ولأن مساحة الحمام صغيرة كان لابد من تلك المرايا فى منتصف الجدار كخدعة تشعرك بمزيد من الأتساع داخل منزلك بطريقة واضحة.
وهنا نجد تصميماً أخر لغرفة النوم الصغيرة داخل المنزل لم تختلف فى جمالها وبساطتها عن باقى المنزل.
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