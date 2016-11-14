كيف تختار ألوان منزلك

يمكنك اختيار أفضل أثاث وأفضل تصميم في الأسواق ولكن إذا قمت باختيار ألوان غير مناسبة فلن يكون هناك معنىً لكل هذا. الألوان لها طابع وسحر خاص يمكنها أن تحول أبشع التصميمات للوحات نابضة بالحياة تماما كالصور القديمة باللون الأبيض والأسود ألا تتمنى لو كانت بالألوان؟ ولكن ما الألوان التي يمكنك أن تختارها لمنزلك ولغرفه المختلفة؟ هل الألوان المحايدة مناسبة أم الألوان الهادئة أم النابضة بالحياة كالأحمر والأزرق؟ في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح حول كيفية اختيار ألوان لمنزلك.