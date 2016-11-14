كيف تختار ألوان منزلك

يمكنك اختيار أفضل أثاث وأفضل تصميم في الأسواق ولكن إذا قمت باختيار ألوان غير مناسبة فلن يكون هناك معنىً لكل هذا. الألوان لها طابع وسحر خاص يمكنها أن تحول أبشع التصميمات للوحات نابضة بالحياة تماما كالصور القديمة باللون الأبيض والأسود ألا تتمنى لو كانت بالألوان؟ ولكن ما الألوان التي يمكنك أن تختارها لمنزلك ولغرفه المختلفة؟ هل الألوان المحايدة مناسبة أم الألوان الهادئة أم النابضة بالحياة كالأحمر والأزرق؟ في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح حول كيفية اختيار ألوان لمنزلك.
واحد من أكثر الألوان التي تستخدم في طلاء الحوائط هي الألوان المحايدة من الأبيض والكريمي والبني. الألوان المحايدة آسرة وتناسب معظم الأذواق. الألوان الفاتحة والهادئة من الألوان المحايدة تشارك في زيادة المساحة بصريًا إذا كانت الغرف صغيرة. في هذه الصورة مثال واضح على جمال استخدام هذه الدرجات من الألوان. الحوائط مطلية باللون الأبيض وكذلك الستائر. أما الأثاث فهو من الخشب الداكن ويتباين مع لون السجادة الكريمي الرائع.
إذا كنت من محبي الغموض والجدية فبالتأكيد ستميل للألوان الداكنة. في هذه الصورة مثال لغرفة سفرة بألوان داكنة وديكور فاخر من قطع الكريستال والزهريات التي توحي بالفخامة والأناقة غير العادية. فقط نصيحتنا لك أن لا تقوم بختيار ألوان داكن لغرف منزلك إذا كانت المساحات مغلقة وإذا كانت صغيرة، فهذا سيجعلها تبدو أصغر كذلك!
الأزرق من الألوان المحببة بسبب ما يضفيه من راحة واسترخاء وسلام على الغرف، وهو أيضًا لون ملوكي وأنيق للغاية إذا تم اختيار درجة مناسبة له. في هذا التصميم نجد أرضية خشبية دافئة وكنبة صفراء! اختيار رائع للألوان يجعل الغرفة نابضة بالحياة.
عندما نذكر اللون الأخضر غالبا يحضر في ذهنك الأخضر الزرعي أو الألوان القوية منه. ولكن ماذا عن درجة لون الأخضر في هذا التصميم؟ لون هادئ وأنيق للمطبخ ومختلف حقًا ويتباين مع لون الأرضية الخشبية الدافئة وسطح المطبخ الرخاميّ الكلاسيكي.
الأسود والأبيض مزيج لا تنتهي موضته أبدًا منذ مئات السنين. هذان اللونان المتباينان يضفيان أناقة وعصرية على أي غرفة ويتيحان لك الفرصة لوضع قطع من الديكور والرسومات والإطارات بألوان أخرى مختلفة أو يمكنك الإبقاء على الأبيض والأسود كما هما لإحساس أكثر شياكة وتعقيد.
الألوان الأرضية تأتي على أشكال عديدة،في هذا التصميم توجد في ألوان الخشب في الأثاث والسقف والأرضية التي تضفي دفئًا وترحابًا على الغرفة. وكسر المصمم الألوان الأرضية بلمسة من الكاروهات الحمراء في الخدديات والستارة.
لتصميم أكثر إثارة وحيوية لم لا تمزج بين جميع تلك الألوان، في هذا التصميم تأتي الألوان الأرضية في لون الأقمشة التي تكسو الأثاث، والألوان النابضة بالحياة في اللوحة والخددية الصفراء، ولون الأحمر الداكن في السجادة. فكر خارج الصندوق واجعل ديكور منزلك فريد من نوعه ولا يُنسى!