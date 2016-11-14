الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

كيف تختار ألوان منزلك

ريم عوض ريم عوض
Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects غرفة المعيشة
Loading admin actions …

يمكنك اختيار أفضل أثاث وأفضل تصميم في الأسواق ولكن إذا قمت باختيار ألوان غير مناسبة فلن يكون هناك معنىً لكل هذا. الألوان لها طابع وسحر خاص يمكنها أن تحول أبشع التصميمات للوحات نابضة بالحياة تماما كالصور القديمة باللون الأبيض والأسود ألا تتمنى لو كانت بالألوان؟ ولكن ما الألوان التي يمكنك أن تختارها لمنزلك ولغرفه المختلفة؟ هل الألوان المحايدة مناسبة أم الألوان الهادئة أم النابضة بالحياة كالأحمر والأزرق؟ في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح حول كيفية اختيار ألوان لمنزلك.

ألوان محايدة

Bedroom 2 In:Style Direct غرفة نوم
In:Style Direct

Bedroom 2

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

واحد من أكثر الألوان التي تستخدم في طلاء الحوائط هي الألوان المحايدة من الأبيض والكريمي والبني. الألوان المحايدة آسرة وتناسب معظم الأذواق. الألوان الفاتحة والهادئة من الألوان المحايدة تشارك في زيادة المساحة بصريًا إذا كانت الغرف صغيرة. في هذه الصورة مثال واضح على جمال استخدام هذه الدرجات من الألوان. الحوائط مطلية باللون الأبيض وكذلك الستائر. أما الأثاث فهو من الخشب الداكن ويتباين مع لون السجادة الكريمي الرائع.

ألوان داكنة

Interiors, Adam Carter Photo Adam Carter Photo غرفة السفرة
Adam Carter Photo

Interiors

Adam Carter Photo
Adam Carter Photo
Adam Carter Photo

إذا كنت من محبي الغموض والجدية فبالتأكيد ستميل للألوان الداكنة. في هذه الصورة مثال لغرفة سفرة بألوان داكنة وديكور فاخر من قطع الكريستال والزهريات التي توحي بالفخامة والأناقة غير العادية. فقط نصيحتنا لك أن لا تقوم بختيار ألوان داكن لغرف منزلك إذا كانت المساحات مغلقة وإذا كانت صغيرة، فهذا سيجعلها تبدو أصغر كذلك!

الأزرق الهادئ

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects غرفة المعيشة
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

الأزرق من الألوان المحببة بسبب ما يضفيه من راحة واسترخاء وسلام على الغرف، وهو أيضًا لون ملوكي وأنيق للغاية إذا تم اختيار درجة مناسبة له. في هذا التصميم نجد أرضية خشبية دافئة وكنبة صفراء! اختيار رائع للألوان يجعل الغرفة نابضة بالحياة.

درجة من الأخضر

Fallowfield | Traditional English Country Kitchen Davonport مطبخ خشب Green
Davonport

Fallowfield | Traditional English Country Kitchen

Davonport
Davonport
Davonport

عندما نذكر اللون الأخضر غالبا يحضر في ذهنك الأخضر الزرعي أو الألوان القوية منه. ولكن ماذا عن درجة لون الأخضر في هذا التصميم؟ لون هادئ وأنيق للمطبخ ومختلف حقًا ويتباين مع لون الأرضية الخشبية الدافئة وسطح المطبخ الرخاميّ الكلاسيكي.

أسود وأبيض

Brassworks, Belsize Architects Belsize Architects غرفة نوم
Belsize Architects

Brassworks

Belsize Architects
Belsize Architects
Belsize Architects

الأسود والأبيض مزيج لا تنتهي موضته أبدًا منذ مئات السنين. هذان اللونان المتباينان يضفيان أناقة وعصرية على أي غرفة ويتيحان لك الفرصة لوضع قطع من الديكور والرسومات والإطارات بألوان أخرى مختلفة أو يمكنك الإبقاء على الأبيض والأسود كما هما لإحساس أكثر شياكة وتعقيد.

ألوان أرضية

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design غرفة نوم
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

الألوان الأرضية تأتي على أشكال عديدة،في هذا التصميم توجد في ألوان الخشب في الأثاث والسقف والأرضية التي تضفي دفئًا وترحابًا على الغرفة. وكسر المصمم الألوان الأرضية بلمسة من الكاروهات الحمراء في الخدديات والستارة. 

مزيج من الكل

RESIDÊNCIA JF, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos غرفة المعيشة
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

RESIDÊNCIA JF

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

لتصميم أكثر إثارة وحيوية لم لا تمزج بين جميع تلك الألوان، في هذا التصميم تأتي الألوان الأرضية في لون الأقمشة التي تكسو الأثاث، والألوان النابضة بالحياة في اللوحة والخددية الصفراء، ولون الأحمر الداكن في السجادة. فكر خارج الصندوق واجعل ديكور منزلك فريد من نوعه ولا يُنسى!

منزل مساحته 120 م² ستبهرك تفاصيله
ما هي الألوان التي ستختار؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً