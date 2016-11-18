14 تصميم لمداخل تناسب بيوت المصريين

الباب الحديدى من أشهر البوابات فى تصميمات مداخل المنزل، وهو متميز لأكثر من سبب فبجانب مظهره الأنيق ولمسة الفخامة التى يضيفها على مدخل منزلك، ألا أنه عملى جداً وسهل التنظيف، وفى تصميم تلك البوابة جاء اختيار الحديد ومزجه مع الزجاج الذى ملئ فراغات الباب الحديدى، مع جمال الطبيعة المبهجة المحيطة بمدخل المنزل بالكامل.