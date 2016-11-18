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14 تصميم لمداخل تناسب بيوت المصريين

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify حديقة
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باب المدخل الخاص بمنزلك هو مرآة لتصميم منزلك من الداخل لذلك يجب اختيار تصميمه بعناية فائقة، فهو بجانب عنصر الجمال والديكور، هو عنصر أمان لمنزلك، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 14 تصميم مختلف وأنيق لباب المدخل الخاص بك، لتختار منه ما يناسبك لتصميم منزلك ، أو سيجعلك تغير رأيك وتفكر فى تجديد باب المدخل الخاص بك.

1- مزيج من الحديد والزجاج

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

الباب الحديدى من أشهر البوابات فى تصميمات مداخل المنزل، وهو متميز لأكثر من سبب فبجانب مظهره الأنيق ولمسة الفخامة التى يضيفها على مدخل منزلك، ألا أنه عملى جداً وسهل التنظيف، وفى تصميم تلك البوابة جاء اختيار الحديد ومزجه مع الزجاج الذى ملئ فراغات الباب الحديدى، مع جمال الطبيعة المبهجة المحيطة بمدخل المنزل بالكامل.

2- حديدى وجذاب

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

وهنا نرى تصميماً لباب حديدى جذاب جداً، الباب مصمم بالكامل من الحديد الأسود المفعم بالجاذبية والأناقة، الباب يناسب المنازل الصغيرة ذات المداخل صغيرة المساحة، فمساحة الباب كما نرى صغيرة، الباب من التصميمات المميزة جداً فى عالم الديكور وتصميم البوابات.

3- بوابة حديدية بسيطة

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

ولمحبى البساطة والتفاصيل الهادئة تلك البوابة ستدهشك من جمالها، بوابة حديدية كبيرة لمدخل منزل كبير ومميز جداً، لذلك فتلك البوابة تناسب المداخل الواسعة.

4- لوحة فنية

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

ليست مجرد بوابة بتصميم تقليدى، بل لوحة فنية من رسومات وزخارف ستدهشك من جمالها، البوابة من أطار حديدى ولوح زجاج كبير بداخل الأطار، مزين برسومات وزخارف امتزجت مع الطبيعة والنباتات المحيطة بالمنزل، البوابة تصميمها متوسط تناسب المداخل بأحجامها المختلفة.

5- بوابة بسيطة بيضاء

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

الحديد الأبيض يمكنه أضافة جمال أخر على تصميم البوابات فليس بالضرورة أن تكون البوابات الحديدية بتصميمها من اللون الأسود، أحياناً تكون البوابات البيضاء الحديدية جمالاً أخر مثل تلك البوابة المتميزة.

6- شخصية أخرى لمنزلك

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

اذا اردت انطباعاً وشخصية مختلفة لمنزلك عليك بأختيار تلك البوابة المتميزة لتكون بوابتك الخاصة، بوابة حديدية وأطار حديدى مملوء بالزجاج، لتعطيك بوابة لمنزلك ولا أروع.

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7-بوابة فنية

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

محبى الفنون، معروفة أن الفنون جنون ولذلك اللمسات الفنية تضيف دائماً ما تبدو مختلفة ومتميزة، وهنا تلك البوابة كما نرى هى بوابة فنية تشعرك أن هناك لوحة من الطبيعة محفورة على البوابة.

8- مميز ومثالى

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

تصميماً أخر لبوابة مميزة ومثالية جداً، البوابة خشبية ذات أطار من الزجاج المميز برسومات تشبه الأشجار ولمسة من الطبيعة.

9- بوابة حديدية صغيرة

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

تصميماً أخر لبوابة بسيطة وصغيرة مصممة من الحديد تناسب ابواب المداخل الصغيرة.

10- بوابة تقليدية ولكن متميزة

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

ربما يبدو تصميم تلك البوابة مألوافة بالنسبة إليك لكنها من التصميمات المتميزة جداً للبوابات الحديدية والتى تطل على مدخل المنزل الملئ بالطبيعة وأشجار النخيل، تصميم تلك البوابة يتناسب كثيراً مع المنازل الكبيرة.

11- بوابة خرافية

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

كالمنازل التى تأتى فى أفلام الخرافات والرعب لمحبى التصميمات المميزة، تلك البوابة الحديدية المتميزة.

12- بوابة مختلفة

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

بوابة بتصميم مختلف ومميز، مزج الخشب، الحديد مع لمسات من الزجاج أضاف على البوابة وتصميمها مزيد من الأختلاف والأناقة، عندما ترى البوابة تشعر حقاً أن صاحب هذا المنزل ذو ذوق رفيع ومختلف.

13- سحر كامل

Wall Lanterns are an ideal solution for lighting up an entrance way Shine Lighting Ltd حديقة
Shine Lighting Ltd

Wall Lanterns are an ideal solution for lighting up an entrance way

Shine Lighting Ltd
Shine Lighting Ltd
Shine Lighting Ltd

أفضل وصف وتعبير يمكننا وصف تلك البوابة به هو بوابة ساحرة، بوابة بسحر كامل ومتميز جداً، حديدية ولكن تشعرك بأنها مختلفة وأنيقة.

14- مثالى جداً

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

وهنا هذا الباب مميز جداً بمثاليته فى التصميم والذى سيضيف لمسة متميزة جداً ومثالية لمدخل منزلك.

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