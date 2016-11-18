14 تصميم لمداخل تناسب بيوت المصريين

باب المدخل الخاص بمنزلك هو مرآة لتصميم منزلك من الداخل لذلك يجب اختيار تصميمه بعناية فائقة، فهو بجانب عنصر الجمال والديكور، هو عنصر أمان لمنزلك، ونحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 14 تصميم مختلف وأنيق لباب المدخل الخاص بك، لتختار منه ما يناسبك لتصميم منزلك ، أو سيجعلك تغير رأيك وتفكر فى تجديد باب المدخل الخاص بك.
الباب الحديدى من أشهر البوابات فى تصميمات مداخل المنزل، وهو متميز لأكثر من سبب فبجانب مظهره الأنيق ولمسة الفخامة التى يضيفها على مدخل منزلك، ألا أنه عملى جداً وسهل التنظيف، وفى تصميم تلك البوابة جاء اختيار الحديد ومزجه مع الزجاج الذى ملئ فراغات الباب الحديدى، مع جمال الطبيعة المبهجة المحيطة بمدخل المنزل بالكامل.
وهنا نرى تصميماً لباب حديدى جذاب جداً، الباب مصمم بالكامل من الحديد الأسود المفعم بالجاذبية والأناقة، الباب يناسب المنازل الصغيرة ذات المداخل صغيرة المساحة، فمساحة الباب كما نرى صغيرة، الباب من التصميمات المميزة جداً فى عالم الديكور وتصميم البوابات.
ولمحبى البساطة والتفاصيل الهادئة تلك البوابة ستدهشك من جمالها، بوابة حديدية كبيرة لمدخل منزل كبير ومميز جداً، لذلك فتلك البوابة تناسب المداخل الواسعة.
ليست مجرد بوابة بتصميم تقليدى، بل لوحة فنية من رسومات وزخارف ستدهشك من جمالها، البوابة من أطار حديدى ولوح زجاج كبير بداخل الأطار، مزين برسومات وزخارف امتزجت مع الطبيعة والنباتات المحيطة بالمنزل، البوابة تصميمها متوسط تناسب المداخل بأحجامها المختلفة.
الحديد الأبيض يمكنه أضافة جمال أخر على تصميم البوابات فليس بالضرورة أن تكون البوابات الحديدية بتصميمها من اللون الأسود، أحياناً تكون البوابات البيضاء الحديدية جمالاً أخر مثل تلك البوابة المتميزة.
اذا اردت انطباعاً وشخصية مختلفة لمنزلك عليك بأختيار تلك البوابة المتميزة لتكون بوابتك الخاصة، بوابة حديدية وأطار حديدى مملوء بالزجاج، لتعطيك بوابة لمنزلك ولا أروع.
محبى الفنون، معروفة أن الفنون جنون ولذلك اللمسات الفنية تضيف دائماً ما تبدو مختلفة ومتميزة، وهنا تلك البوابة كما نرى هى بوابة فنية تشعرك أن هناك لوحة من الطبيعة محفورة على البوابة.
تصميماً أخر لبوابة مميزة ومثالية جداً، البوابة خشبية ذات أطار من الزجاج المميز برسومات تشبه الأشجار ولمسة من الطبيعة.
تصميماً أخر لبوابة بسيطة وصغيرة مصممة من الحديد تناسب ابواب المداخل الصغيرة.
ربما يبدو تصميم تلك البوابة مألوافة بالنسبة إليك لكنها من التصميمات المتميزة جداً للبوابات الحديدية والتى تطل على مدخل المنزل الملئ بالطبيعة وأشجار النخيل، تصميم تلك البوابة يتناسب كثيراً مع المنازل الكبيرة.
كالمنازل التى تأتى فى أفلام الخرافات والرعب لمحبى التصميمات المميزة، تلك البوابة الحديدية المتميزة.
بوابة بتصميم مختلف ومميز، مزج الخشب، الحديد مع لمسات من الزجاج أضاف على البوابة وتصميمها مزيد من الأختلاف والأناقة، عندما ترى البوابة تشعر حقاً أن صاحب هذا المنزل ذو ذوق رفيع ومختلف.
أفضل وصف وتعبير يمكننا وصف تلك البوابة به هو بوابة ساحرة، بوابة بسحر كامل ومتميز جداً، حديدية ولكن تشعرك بأنها مختلفة وأنيقة.
وهنا هذا الباب مميز جداً بمثاليته فى التصميم والذى سيضيف لمسة متميزة جداً ومثالية لمدخل منزلك.
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