قبل وبعد: منزل متهالك وتحول جذاب

وهنا نرى بعد التجديدات التحول التام لمدخل المنزل، فكما شاهدنا قبل التجديد كيف كان المدخل تقليدى فى تصميمه وكافة تفاصيله من الأرضيات، الجدران وحتى الأضاءة كانت تقليدية وخالية من اى لمسة جمالية، وهنا نرى بعد التجديدات الأرضيات من الباركيه أيضاً لكن مميز فى اختيارة على عكس باركيه التصميم السابق الذى كان تقليدياً بشكل واضح، غلب اللون الأبيض على التصميم لمزيد من المساحات داخل المنزل.