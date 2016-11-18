الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

قبل وبعد: منزل متهالك وتحول جذاب

منة اسماعيل منة اسماعيل
032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores
Loading admin actions …

الأبداعات الحقيقية فى التصميم المعمارى تظهر فى تصميم المنازل المتهالكة الذى يقوم المصممون بأعادة ترميمه مرة أخرى، وهنا نحن أمام منزل من 32 متر متهالك وتصميمه باهت جداً وغير مميز، قام الخبراء بأضافة لمسات من الجمال وأعادة تصميمه مرة أخرى، وهنا سترى تحول تام للمنزل وتصميمه، دعونا نأخذ جولة ونتعرف أكثر على  المنزل قبل وبعد التجديد

قبل: مدخل الشقة

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

البداية هنا مع مدخل الشقة تقليدية جداً، أرضيات من الباركيه الخشبى، وجدران بيضاء قديمة، وكما نرى الأضاءة جاءت باهتة جداً.

قبل: نظرة على المطبخ

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

من مدخل الشقة وجدنا باباً صغيراً يؤدى إلى المطبخ الذى بدا تقليدى ومتهالك أيضاً  خالى من أى روح جمالية للتصميم.

قبل: المطبخ من الداخل

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

وهنا نجد المطبخ من الداخل الذى لم يختلف كثيراً عن النظرة الخارجية، الفوضى تملئ المكان وتفاصيله الغير منظمة، كل شئ داخل المطبخ يحتاج إلى لمسة تغيير قوية.

قبل :حمام مزرى

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

وهنا نجد الحمام الذى بدا متهالك بشكل مزرى، وبحاجة إلى تفيير وفورى حتى يبدو صالح للمعيشة، الجدران أكلتها الرطوبة والمياة بسبب هذا السخان.

التصميم على الورق الهندسى

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

وهنا نرى تصميم المنزل على الورق الهندسى، قبل أضافة التجديدات اللازمة لهذا المنزل

مدخل الشقة على الورق الهندسى

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

وهنا نرى المدخل الخاص بالمنزل على الورق الهندسى وبجانبه تصميم المطبخ.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

المنزل بالكامل على الورق الهندسى

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

وهنا نجد المنزل بالكال بتصميمه على الورق الهندسى، الحمام غرفة النوم،  وفى الجانب الأخر نجد المطبخ ومدخل الشقة.

بعد: مدخل جذاب

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

وهنا نرى بعد التجديدات التحول التام لمدخل المنزل، فكما شاهدنا قبل التجديد كيف كان المدخل تقليدى فى تصميمه وكافة تفاصيله من الأرضيات، الجدران وحتى الأضاءة كانت تقليدية وخالية من اى لمسة جمالية، وهنا نرى بعد التجديدات الأرضيات من الباركيه أيضاً لكن مميز فى اختيارة على عكس باركيه التصميم السابق الذى كان تقليدياً بشكل واضح، غلب اللون الأبيض على التصميم لمزيد من المساحات داخل المنزل.

لمسة من الجمال

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores الممر والمدخل
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

وبلمسة متميزة عند مدخل المنزل، كانت للخشب لمسة مميزة فى الجدار كما نرى مع تلك التقسيمة فى الجدار للأرفف.

الأضاءة فى المدخل

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

ولعبت الأضاءة أيضاً دوراً واضحاً كما نرى عند تصميم المدخل وزينته بطريقة مميزة.

بعد: نظرة على مدخل المطبخ

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores مطبخ
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

فى نظرة على مدخل المطبخ أيضاً وجدنا اختلافاً واضحاً عن التصميم التقليدى  قبل الترميم، استعان المصمم باللون الأبيض ليضيف لمساحة المنزل الصغيرة نزيد من الأتساع بوضوح.

بعد: المطبخ من الداخل

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores مطبخ
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

وهنا نرى نظرة على المطبخ من الداخل وتصميمه المثالى بعد الترميم، وحتى لا نستهلك مساحات كثيرة من المساحة الصغيرة للمطبخ قام المصمم بالأستعانة بهذا الدولاب الخشبى البسيط فى الجدار حتى يستخدم فى التخزين وأيضاً يعتبر من التفاصيل المميزة داخل المطبخ.

بعد: الأضاءة الطبيعية للمطبخ

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

وهنا اعتمد المصمم داخل هذا المطبخ على مصدراً للأضاءة الطبيعية وكان هذا المصدر هو هذا الشباك الصغير الذى يشع أضاءة إلى داخل المطبخ ويعطيك شعوراً أكثر بالأتساع.

انعكاس الأضاءة الطبيعية

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

وتلك الشرفة الصغيرة  كانت مصدراً للأضاءة الطبيعية داخل هذا المنزل الصغير التى انعكست مع الدهانات البيضاء داخل المنزل وبالتالى أضافت مزيد من الأتساع.

بعد: الحمام

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores حمام
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

كما رأينا قبل التجديدات كيف كان الحمام متهالك جداً والجدران متأكلة بسبب الرطوبة، ولكن بعد التجديدات وأضافة طلاء مختلف للجدران المتهالكة أصبح تصميم الحمام وشكله مختلف كما نرى، وتم استغلال المنطقة اسفل الحوض للتخزين كما هو واضح فى الصورة.

بعد: اضاءة الحمام

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores حمام
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

اختيار اضاءة الحمام كان أكثر من متميز وبدوره أعطى للحمام جمال واضح كما هو واضح.

حمام استحمام زجاجى

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores حمام
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

وتم استخدام الزجاج لتقفيل حوض الأستحمام وهذا الأختيار كان متميز جداً فى تصميم الحمام

بعد: غرفة النوم

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

وهنا نجد غرفة النوم التى تميزت بالهدوء والتصميم البسيط المثالى جداً.

الأضاءة فى غرفة النوم

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores غرفة نوم
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

واختيار الأضاءة الهادئة التى ميزت تصميم الغرفة بالكامل كان مثالياً جداً، فهى أضاءت الغرفة وفى تفس الوقت لم تخل بأى موازيين للراحة والهدوء داخل الغرفة.

سرير بسيط ومريح

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

وهنا اختيار السرير كان مفعماً بالأسترخاء رغم بساطته، ألا أن مجرد النظر إليه يجعلك تشعر بالراحة.

الأضاءة

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

الأضاءة كانت من العوامل المهمة جداً فى تصميم هذا المنزل الصغير فهى التى أضافت له هذا الجمال الواضح فى تصميمه وأضافت مزيداً من الاتساع لمساحة المنزل بالكامل.

032 | Apartamento, Alfama, Lisboa, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores غرفة المعيشةإضاءة
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: للمطابخ الصغيرة: 7 أفكار عبقرية لأستغلال المساحات

14 تصميم لمداخل تناسب بيوت المصريين
شاركنا برأيك عن أعادة ترميم تلك الشقة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً