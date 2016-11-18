قبل وبعد: منزل متهالك وتحول جذاب

الأبداعات الحقيقية فى التصميم المعمارى تظهر فى تصميم المنازل المتهالكة الذى يقوم المصممون بأعادة ترميمه مرة أخرى، وهنا نحن أمام منزل من 32 متر متهالك وتصميمه باهت جداً وغير مميز، قام الخبراء بأضافة لمسات من الجمال وأعادة تصميمه مرة أخرى، وهنا سترى تحول تام للمنزل وتصميمه، دعونا نأخذ جولة ونتعرف أكثر على المنزل قبل وبعد التجديد
البداية هنا مع مدخل الشقة تقليدية جداً، أرضيات من الباركيه الخشبى، وجدران بيضاء قديمة، وكما نرى الأضاءة جاءت باهتة جداً.
من مدخل الشقة وجدنا باباً صغيراً يؤدى إلى المطبخ الذى بدا تقليدى ومتهالك أيضاً خالى من أى روح جمالية للتصميم.
وهنا نجد المطبخ من الداخل الذى لم يختلف كثيراً عن النظرة الخارجية، الفوضى تملئ المكان وتفاصيله الغير منظمة، كل شئ داخل المطبخ يحتاج إلى لمسة تغيير قوية.
وهنا نجد الحمام الذى بدا متهالك بشكل مزرى، وبحاجة إلى تفيير وفورى حتى يبدو صالح للمعيشة، الجدران أكلتها الرطوبة والمياة بسبب هذا السخان.
وهنا نرى تصميم المنزل على الورق الهندسى، قبل أضافة التجديدات اللازمة لهذا المنزل
وهنا نرى المدخل الخاص بالمنزل على الورق الهندسى وبجانبه تصميم المطبخ.
وهنا نجد المنزل بالكال بتصميمه على الورق الهندسى، الحمام غرفة النوم، وفى الجانب الأخر نجد المطبخ ومدخل الشقة.
وهنا نرى بعد التجديدات التحول التام لمدخل المنزل، فكما شاهدنا قبل التجديد كيف كان المدخل تقليدى فى تصميمه وكافة تفاصيله من الأرضيات، الجدران وحتى الأضاءة كانت تقليدية وخالية من اى لمسة جمالية، وهنا نرى بعد التجديدات الأرضيات من الباركيه أيضاً لكن مميز فى اختيارة على عكس باركيه التصميم السابق الذى كان تقليدياً بشكل واضح، غلب اللون الأبيض على التصميم لمزيد من المساحات داخل المنزل.
وبلمسة متميزة عند مدخل المنزل، كانت للخشب لمسة مميزة فى الجدار كما نرى مع تلك التقسيمة فى الجدار للأرفف.
ولعبت الأضاءة أيضاً دوراً واضحاً كما نرى عند تصميم المدخل وزينته بطريقة مميزة.
فى نظرة على مدخل المطبخ أيضاً وجدنا اختلافاً واضحاً عن التصميم التقليدى قبل الترميم، استعان المصمم باللون الأبيض ليضيف لمساحة المنزل الصغيرة نزيد من الأتساع بوضوح.
وهنا نرى نظرة على المطبخ من الداخل وتصميمه المثالى بعد الترميم، وحتى لا نستهلك مساحات كثيرة من المساحة الصغيرة للمطبخ قام المصمم بالأستعانة بهذا الدولاب الخشبى البسيط فى الجدار حتى يستخدم فى التخزين وأيضاً يعتبر من التفاصيل المميزة داخل المطبخ.
وهنا اعتمد المصمم داخل هذا المطبخ على مصدراً للأضاءة الطبيعية وكان هذا المصدر هو هذا الشباك الصغير الذى يشع أضاءة إلى داخل المطبخ ويعطيك شعوراً أكثر بالأتساع.
وتلك الشرفة الصغيرة كانت مصدراً للأضاءة الطبيعية داخل هذا المنزل الصغير التى انعكست مع الدهانات البيضاء داخل المنزل وبالتالى أضافت مزيد من الأتساع.
كما رأينا قبل التجديدات كيف كان الحمام متهالك جداً والجدران متأكلة بسبب الرطوبة، ولكن بعد التجديدات وأضافة طلاء مختلف للجدران المتهالكة أصبح تصميم الحمام وشكله مختلف كما نرى، وتم استغلال المنطقة اسفل الحوض للتخزين كما هو واضح فى الصورة.
اختيار اضاءة الحمام كان أكثر من متميز وبدوره أعطى للحمام جمال واضح كما هو واضح.
وتم استخدام الزجاج لتقفيل حوض الأستحمام وهذا الأختيار كان متميز جداً فى تصميم الحمام
وهنا نجد غرفة النوم التى تميزت بالهدوء والتصميم البسيط المثالى جداً.
واختيار الأضاءة الهادئة التى ميزت تصميم الغرفة بالكامل كان مثالياً جداً، فهى أضاءت الغرفة وفى تفس الوقت لم تخل بأى موازيين للراحة والهدوء داخل الغرفة.
وهنا اختيار السرير كان مفعماً بالأسترخاء رغم بساطته، ألا أن مجرد النظر إليه يجعلك تشعر بالراحة.
الأضاءة كانت من العوامل المهمة جداً فى تصميم هذا المنزل الصغير فهى التى أضافت له هذا الجمال الواضح فى تصميمه وأضافت مزيداً من الاتساع لمساحة المنزل بالكامل.
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