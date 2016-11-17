بيت ذو تصميم داخلي رائع

يتمتع التصميم الداخلى للمنزل بالحميمية بسبب الألوان الدافئة مع الخطوط الخشبية بالسقف والنجف الكلاسيكى التى تضفى أناقة فريدة على الغرفة.

كما تتميز جدران الغرفة بتصميم غير نمطى فلدينا جدار فاصل يحتوى على مكان للدفاية ويطل على غرفة العشاء من خلال إطار مربع مفتوح.

وبتزيين ذلك الجدار ببعض اللمسات البسيطة يصبح لدينا ديكور أنيق وفريد نستمتع به خلال جلستنا على الأريكة المريح.