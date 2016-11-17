بيت ذو تصميم داخلي رائع

حانت عطلة نهاية الاسبوع وتود الهروب إلى الطبيعة لتتنفس بعض الهواء المنعش وسط الأشجار؟ انضم إلينا بجولة داخل منزل أرجنتينى مصمم من الخارج على نمط أمريكا الجنوبية بين أجواء الريف يطل على الطبيعة من زوايا مختلفة ويتسم بتأثره بالعمارة الإيطالية فى تصميمه الداخلى فهيا بنا نستمتع بالتصميمات المميزة للغاية.
يتمتع التصميم الداخلى للمنزل بالحميمية بسبب الألوان الدافئة مع الخطوط الخشبية بالسقف والنجف الكلاسيكى التى تضفى أناقة فريدة على الغرفة.
كما تتميز جدران الغرفة بتصميم غير نمطى فلدينا جدار فاصل يحتوى على مكان للدفاية ويطل على غرفة العشاء من خلال إطار مربع مفتوح.
وبتزيين ذلك الجدار ببعض اللمسات البسيطة يصبح لدينا ديكور أنيق وفريد نستمتع به خلال جلستنا على الأريكة المريح.
عبر ممر طويل نصل إلى غرفة العشاء التى تتمتع بالكلاسيكية أخرى بالمنزل، نحن الآن فى الجانب الآخر لبناء الرووف المغطى بالخشب الطبيعى الذى يمتعنا بتصميم جميل والذى يضفى جو أنيق على التصميم الداخلى خاصة مع النجف الأنيق كما يتناغم مع النمط الكلى للمنزل.
وتميز الغرفة أيضًا نافذة كبيرة تطل على الحديقة ما يتيح لك أوقات ممتعة لمساهدة المناظر الطبيعية والإضاءة الحيوية الدافئة فى نفس الوقت خلال فترة النهار.
مطبخ الأحلام يتمتع بمساحة كبيرة ومصمم على شكل حرف L ليصبح بيئة ملهمة لمحبى الطبخ بألوان حيوية ومضيئة بين الأبيض والبيج مع ضوء الشمس الوفير الذى يملًا الغرفة من النافذة الكبيرة.
يستخدم مكونات طبيعية فى أثاثه مثل الخشاب لوحدات التخزين البيضاء وأحجار طبيعية فى أثاث اللمطبخ بجانب سطح عمل من السيراميك لتساعد على إعداد الطعام بسهولة ولا تستغرق وقت طويل فى التنظيف كما يمكن استخدامها كطاولات طعام أيضًا.
يجاور المطبخ مساحة صغيرة استُغلت لمكان سريع للإفطار الصباحى يناسب أفراد الأسرة فتوفر وقت إعداد الطعام وقريبة من المطبخ.
يمكنك التوقف قليلًا للحصول على لحظات من الانعاش والاسترخاء بمشاهدة الطبيعة الحية.
تتميز فتحات الغرف بتصميم منحنى مميز مدمج بها أدراج السلم الخشبية الناعمة التى تصل بين الطابقين.
بعد صعود السلم تواجه ممر ساحر بإضاءة خافتة يصل بين جميع الغرف بعملية وأناقة.
تصميم داخلى متميز للغرفة نرى فيه تأثير كبير للعمارة الإيطالية، دفاية بسيطة مع أرضية خشبية ويعتمد طلاء الجدران على اللون الأصفر المضىء.
ويحاط السرير بإطار خشبى ليشع الدفء فى كل الغرفة بتوزيع استخدام الخشب بكل مكان.
بألوان الصيف الحيوية قررنا استخدام ألون الباستيل المضيئة والقوية للتصميم الداخلى فى الحمام كديكور جاذب لانتباه الزوار، ويزين باقى الحمام بالألوان البرتقالية لتتماشى مع ألوان الجدران.
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