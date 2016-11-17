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بيت ذو تصميم داخلي رائع

هنادى موسى هنادى موسى
Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
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حانت عطلة نهاية الاسبوع وتود الهروب إلى الطبيعة لتتنفس بعض الهواء المنعش وسط الأشجار؟  انضم إلينا بجولة داخل منزل  أرجنتينى مصمم من الخارج على نمط أمريكا الجنوبية بين أجواء الريف يطل على الطبيعة من زوايا مختلفة ويتسم بتأثره بالعمارة الإيطالية فى تصميمه الداخلى فهيا بنا نستمتع بالتصميمات المميزة للغاية.

غرفة معيشة مفتوحة ومشرقة

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS غرفة السفرة
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

يتمتع التصميم الداخلى للمنزل بالحميمية بسبب الألوان الدافئة مع الخطوط الخشبية بالسقف والنجف الكلاسيكى التى تضفى أناقة فريدة على الغرفة.

كما تتميز جدران الغرفة بتصميم غير نمطى فلدينا جدار فاصل يحتوى على مكان للدفاية ويطل على غرفة العشاء من خلال إطار مربع مفتوح.

وبتزيين ذلك الجدار ببعض اللمسات البسيطة يصبح لدينا ديكور أنيق وفريد نستمتع به خلال جلستنا على الأريكة المريح.

غرفة العشاء

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS غرفة السفرة
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

عبر ممر طويل نصل إلى غرفة العشاء التى تتمتع بالكلاسيكية أخرى بالمنزل، نحن الآن فى الجانب الآخر لبناء الرووف المغطى بالخشب الطبيعى الذى يمتعنا  بتصميم  جميل والذى يضفى جو أنيق على التصميم الداخلى خاصة مع النجف الأنيق كما يتناغم مع النمط الكلى للمنزل.

وتميز الغرفة أيضًا نافذة كبيرة تطل على الحديقة ما يتيح لك أوقات ممتعة لمساهدة المناظر الطبيعية والإضاءة الحيوية الدافئة فى نفس الوقت خلال فترة النهار.

مطبخ بديكور مميز

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

مطبخ الأحلام  يتمتع بمساحة كبيرة ومصمم على شكل حرف L ليصبح بيئة ملهمة لمحبى الطبخ بألوان حيوية ومضيئة بين الأبيض والبيج مع ضوء الشمس الوفير الذى يملًا الغرفة من النافذة الكبيرة.

يستخدم مكونات طبيعية فى أثاثه مثل الخشاب لوحدات التخزين البيضاء وأحجار طبيعية فى أثاث اللمطبخ بجانب سطح عمل من السيراميك لتساعد على إعداد الطعام بسهولة ولا تستغرق وقت طويل فى التنظيف كما يمكن استخدامها كطاولات طعام أيضًا.

مائدة صغيرة للفطار

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS غرفة السفرة
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

يجاور المطبخ مساحة صغيرة استُغلت لمكان سريع للإفطار الصباحى يناسب أفراد الأسرة فتوفر وقت إعداد الطعام وقريبة من المطبخ.

لحظات للاسترخاء

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS غرفة السفرة
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

يمكنك التوقف قليلًا للحصول على لحظات من الانعاش والاسترخاء بمشاهدة الطبيعة الحية.

إلى الطابق العلوى

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

تتميز فتحات الغرف بتصميم منحنى مميز مدمج بها أدراج السلم الخشبية الناعمة التى تصل بين الطابقين.

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إلى الغرف

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

بعد صعود السلم تواجه ممر ساحر بإضاءة خافتة يصل بين جميع الغرف بعملية وأناقة.

غرفة نوم إيطالية

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS غرفة نوم
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

تصميم داخلى متميز للغرفة نرى فيه تأثير كبير للعمارة الإيطالية، دفاية بسيطة مع أرضية خشبية  ويعتمد طلاء الجدران على اللون الأصفر المضىء.

ويحاط السرير بإطار خشبى ليشع الدفء فى كل الغرفة بتوزيع استخدام الخشب بكل مكان.

ألوان الباستيل

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS غرفة الملابس
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

بألوان الصيف الحيوية قررنا استخدام ألون الباستيل المضيئة والقوية للتصميم الداخلى فى الحمام كديكور جاذب لانتباه الزوار، ويزين باقى الحمام بالألوان البرتقالية لتتماشى مع ألوان الجدران.

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قبل وبعد: تحول كامل لشقة ستبهرك
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