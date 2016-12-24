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شقة فاخرة في الرحاب بتصميم مصري

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة
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لأول مرة في هوميفاي نستمتع معا بمشاهدة أول نموذج مصري لشقة فاخرة، جولتنا اليوم في شقة بسيطة غير مكلفة تتمتع بمستوى من الأناقة عالى جدا، نعلم جيدا أنك تود الاستمتاع بما تراه من تصميمات مدهشة ورائعة في منزلك ولكن مع هذا النموذج ستحقق ما تتمناه بتكلفة في متناول يديك، نموذج بسيط وسهل تنفيذه بأقل تكلفة وبأيدي مصرية ويناسب من هم في بداية حياتهم ولا يحتاجوا أكثر من منزل صغير مناسب ومصمم بأناقة وغير مكلف .. فلتبدأ الجولة ..

تصميم مختلف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختيار المصمم الطراز الحديث للتصميم مع ألوان هادئة ومتناغمة ومن درجات البنى، أرضية رخامية لامعة ذو تصميم مختلف مع أثاث حديث ذو لون بنى وجدار الذكريات الرائع يضيف للمنزل لمسة دفء عائلي، أما السقف فاختار له تصميم بسيط ذو لون أبيض ولم يمانع ذلك في إضافة بيت نور جانبي مع وحدات إضاءة رأسية ..

طاولة طعام بسيطة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

طراز حديث مع لمسة تقليدية تظهر في سقف هادئ وسجادة بسيطة، واختيار طاولة ذات سطح زجاجي ومقاعد بنية اللون، تصميم جدار مميز يلفت الأنظار إلى التصميم بأكمله..

صالون أنيق..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

الصالون هو عنصر رئيسي في أي منزل مصري أصيل، يختلف ما بين المدهب والتقليدي، ولكن هو ما يميز البيت المصري عن غيره، هنا اختار المصمم تصميم بسيط وأنيق يجمع بين التقليدية والأناقة ولمسة الحداثة المطلوبة لمنزل شباب في بداية حياتهم..

غرفة نوم كلاسيكية حديثة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إن كنت من محبي الكلاسيكية ولكن لا تميل إلى الأثاث القديم والتصميمات التقليدية، فظهر مؤخرا طراز الكلاسيكية الحديثة، تصميم هادئ بألوان متناغمة وسرير ملكى… .

في النهاية ننتظر المزيد من النماذج المصرية لنستمتع بما يناسب عراقتنا وأصالتنا ويحقق لنا كل ما نحبه ونطمح أن نمتلكه في منازلنا.. 
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