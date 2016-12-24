شقة فاخرة في الرحاب بتصميم مصري

إن كنت من محبي الكلاسيكية ولكن لا تميل إلى الأثاث القديم والتصميمات التقليدية، فظهر مؤخرا طراز الكلاسيكية الحديثة، تصميم هادئ بألوان متناغمة وسرير ملكى… .

في النهاية ننتظر المزيد من النماذج المصرية لنستمتع بما يناسب عراقتنا وأصالتنا ويحقق لنا كل ما نحبه ونطمح أن نمتلكه في منازلنا..

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