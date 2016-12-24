شقة فاخرة في الرحاب بتصميم مصري

لأول مرة في هوميفاي نستمتع معا بمشاهدة أول نموذج مصري لشقة فاخرة، جولتنا اليوم في شقة بسيطة غير مكلفة تتمتع بمستوى من الأناقة عالى جدا، نعلم جيدا أنك تود الاستمتاع بما تراه من تصميمات مدهشة ورائعة في منزلك ولكن مع هذا النموذج ستحقق ما تتمناه بتكلفة في متناول يديك، نموذج بسيط وسهل تنفيذه بأقل تكلفة وبأيدي مصرية ويناسب من هم في بداية حياتهم ولا يحتاجوا أكثر من منزل صغير مناسب ومصمم بأناقة وغير مكلف .. فلتبدأ الجولة ..
اختيار المصمم الطراز الحديث للتصميم مع ألوان هادئة ومتناغمة ومن درجات البنى، أرضية رخامية لامعة ذو تصميم مختلف مع أثاث حديث ذو لون بنى وجدار الذكريات الرائع يضيف للمنزل لمسة دفء عائلي، أما السقف فاختار له تصميم بسيط ذو لون أبيض ولم يمانع ذلك في إضافة بيت نور جانبي مع وحدات إضاءة رأسية ..
طراز حديث مع لمسة تقليدية تظهر في سقف هادئ وسجادة بسيطة، واختيار طاولة ذات سطح زجاجي ومقاعد بنية اللون، تصميم جدار مميز يلفت الأنظار إلى التصميم بأكمله..
الصالون هو عنصر رئيسي في أي منزل مصري أصيل، يختلف ما بين المدهب والتقليدي، ولكن هو ما يميز البيت المصري عن غيره، هنا اختار المصمم تصميم بسيط وأنيق يجمع بين التقليدية والأناقة ولمسة الحداثة المطلوبة لمنزل شباب في بداية حياتهم..
إن كنت من محبي الكلاسيكية ولكن لا تميل إلى الأثاث القديم والتصميمات التقليدية، فظهر مؤخرا طراز الكلاسيكية الحديثة، تصميم هادئ بألوان متناغمة وسرير ملكى… .
في النهاية ننتظر المزيد من النماذج المصرية لنستمتع بما يناسب عراقتنا وأصالتنا ويحقق لنا كل ما نحبه ونطمح أن نمتلكه في منازلنا..
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