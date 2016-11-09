شقة الأحلام للعائلة العصرية

اليوم جئنا لك بتصميم حتما قد حلمت أن تمتلكه يوما ما، قد يكن هو منزل أحلامك يشبه القصور في روعتها وفخامتها، وفي كل ركن تجد تفاصيل تشبهك كثيرا، وتترك بصمتك في كل غرفة، من منا لم يحلم يوما بمنزل مثل هذا، قد تعتقد أنه حلم بعيد المنال، ولكن حين يأتي يوم تحقيقه، يجب أن يجدك مستعد لتصميمه وتنفيذه على أكمل وجه..
كما نرى بداية القصيدة روعة وأناقة .. مدخل منزل ملكى ينبؤ بأننا ستأخذك في رحلة من نوع خاص خلال هذا المقال ، فاستعد لذلك ..
اختار المصمم الكلاسيكية الهادئة بلمسة حداثة بسيطة للاستقبال ، صالون بلون أبيض مع جدار خشبي أنيق أضاف للتصميم أناقة وفخامة من نوع خاص ..
خصص المصمم للتلفاز ركن خاص هادئ وجلسة مريحة ..و جدار خشبي مع مكتبة صغيرة ..
اهم ما يميز منطقة التلفاز هي راحة مجلسها وهدوء وإضاءتها ..كما هو أمامنا.
تصميم أنيق لطاولة طعام كلاسيكية مع فكرة مبتكرة للنيش وخزانة الاطباق، فقد دمجهما المصمم في وحدة خشبية عملية رائعة مع إضافة قطع ديكورية مختلفة ..
حمام رخامي فخم للضيوف، جملة ترحيبية لزوار منزلك وعنوان عن شخصية مالكيه ..
تصميم بسيط للسلم الداخلى مع سور زجاجي، فقط لا نحتاج أكثر من ذلك.
مع كل هذا الجمال لم ينسى المصمم جلسة عائلية لتناول العشاء مع حفلة شواء ليلية..
لتجهيزات حفلات الشواء علينا الاهتمام قليلا بتصميم مطبخ صغير بتصميم ريفي بجانب الجلسة العائلية الرائعة، حتى نوفر جميع الخدمات الخاصة بها ..
مسبح صغير مع هذه الجلسة هو كل ما نتمناه، يطل على مدينتنا من الأعلى والسماء الصافية، يجعل من التصميم وكأنه قطعة من الجنة ..
حمام بتصميم ريفي بسيط يصبح إضافة لتصميم هذا المنزل، مرآة خشبية مع خلفية ذات زخارف انيقة ورائعة ..
ما رأيك في هذا التصميم لغرفة استنائية في منزلك، لن تجد رقة اكثر من ذلك، تصميم مختلف ومبتكر، الأبيض والوردي هما أبطال المشهد مع لمسات صغيرة من الاخضر الفاتح..
أريكة لمشاهدة التلفاز تتحول إلى سرير مريح هو أفضل اختيار لهذه الغرفة..
استغل المصمم كل ركن في هذه الغرفة بشكل رائع، فلم ينس مكتبة أنيقة مع مكتب ومقعد صغير..
لا تنس نصيبك من الهدوء والرفاهية لتعمل في اجواء مناسبة وخاصة، تصميم خاص لمكتب وأريكة مصنعة من الجلد الطبيعي لتجلس عليها مع كتابك المفضل وتمضىأوقاتك دون إزعاج..
ولا تنس طفلك المنتظر، خصص له غرفة الأحلام الملائكية واجعل له عالمه الخاص.
تصميم بسيط لغرفة النوم الرئيسية، لا شئ سوا ورق جدران مميز وستارة أنيقة..
مرآة كبيرة تجعل حمامك مختلف، اختار المصمم هنا أن يضيف للحمام هذه المرآة حتى يعالج صغر مساحته مع استخدام اللون الأبيض كبطل رئيسي في التصميم..
تصميم ملائكي باللون الأبيض والوردي لغرفة ابنتك، ستارة ملكية وأثاث بسيط هو كل ما تحتاجه ليتحول التصميم إلى غرفة الاحلام..
في نهاية جولتنا .. نتمنى ان تمتلك منزل أحلامك يوما ما وأن تكون قد استمتعت معنا قليلا بهذه التصميمات ..