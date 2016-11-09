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شقة الأحلام للعائلة العصرية

آية منير آية منير
APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حمامتجهيزات
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اليوم جئنا لك بتصميم حتما قد حلمت أن تمتلكه يوما ما، قد يكن هو منزل أحلامك يشبه القصور في روعتها وفخامتها، وفي كل ركن تجد تفاصيل تشبهك كثيرا، وتترك بصمتك في كل غرفة، من منا لم يحلم يوما بمنزل مثل هذا، قد تعتقد أنه حلم بعيد المنال، ولكن حين يأتي يوم تحقيقه، يجب أن يجدك مستعد لتصميمه وتنفيذه على أكمل وجه..

مدخل ملكي..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

كما نرى بداية القصيدة روعة وأناقة .. مدخل منزل ملكى ينبؤ بأننا ستأخذك في رحلة من نوع خاص خلال هذا المقال ، فاستعد لذلك ..

الاستقبال وكلاسكيته..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

اختار المصمم الكلاسيكية الهادئة بلمسة حداثة بسيطة للاستقبال ، صالون بلون أبيض مع جدار خشبي أنيق أضاف للتصميم أناقة وفخامة من نوع خاص ..

ركن هادئ

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

خصص المصمم للتلفاز ركن خاص هادئ وجلسة مريحة ..و جدار خشبي مع مكتبة صغيرة ..

أريكة مريحة

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

اهم ما يميز منطقة التلفاز هي راحة مجلسها وهدوء وإضاءتها  ..كما هو أمامنا.

طاولة طعام رئيسية..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة السفرةخزانات وبوفيه
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

تصميم أنيق لطاولة طعام كلاسيكية مع فكرة مبتكرة للنيش وخزانة الاطباق، فقد دمجهما المصمم في وحدة خشبية عملية رائعة مع إضافة قطع ديكورية مختلفة ..

حمام الضيوف..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حمامتجهيزات
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

حمام رخامي فخم للضيوف، جملة ترحيبية لزوار منزلك وعنوان عن شخصية مالكيه ..

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باقة زهور..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حمامديكورات
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

وحدة إضاءة رائعة..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حماممغاسل
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

سلم داخلى

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

تصميم بسيط للسلم الداخلى مع سور زجاجي، فقط لا نحتاج أكثر من ذلك.

إضاءة طبيعية مميزة

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

جلسة عائلية..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

مع كل هذا الجمال لم ينسى المصمم جلسة عائلية لتناول العشاء مع حفلة شواء ليلية..

مطبخ صغير..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

لتجهيزات حفلات الشواء علينا الاهتمام قليلا بتصميم مطبخ صغير بتصميم ريفي بجانب الجلسة العائلية الرائعة، حتى نوفر جميع الخدمات الخاصة بها ..

الاستمتاع بالهواء الطلق

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores بلكونات وشرفاتأثاث
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

مسبح صغير..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores مسبح
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

مسبح صغير مع هذه الجلسة هو كل ما نتمناه، يطل على مدينتنا من الأعلى والسماء الصافية، يجعل من التصميم وكأنه قطعة من الجنة ..

نباتات بسيطة

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores مسبح
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

حمام رائع..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حماممغاسل
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

حمام بتصميم ريفي بسيط يصبح إضافة لتصميم هذا المنزل، مرآة خشبية مع خلفية ذات زخارف انيقة ورائعة ..

زخارف ملونة

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حمامخزانة الاسعافات الأولية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

غرفة استثنائية ..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة الأطفالخزانات وادراج
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

ما رأيك في هذا التصميم لغرفة استنائية في منزلك، لن تجد رقة اكثر من ذلك، تصميم مختلف ومبتكر، الأبيض والوردي هما أبطال المشهد مع لمسات صغيرة من الاخضر الفاتح..

أريكة وسرير

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة الأطفالخزانات وادراج
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

أريكة لمشاهدة التلفاز تتحول إلى سرير مريح هو أفضل اختيار لهذه الغرفة..

مكتبة انيقة ..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة الأطفالخزانات وادراج
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

استغل المصمم كل ركن في هذه الغرفة بشكل رائع، فلم ينس مكتبة أنيقة مع مكتب ومقعد صغير..

غرفة عمل..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

لا تنس نصيبك من الهدوء والرفاهية لتعمل في اجواء مناسبة وخاصة، تصميم خاص لمكتب وأريكة مصنعة من الجلد الطبيعي لتجلس عليها مع كتابك المفضل وتمضىأوقاتك دون إزعاج..

غرفة نوم طفلك المنتظر..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة الأطفالخزانات وادراج
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

ولا تنس طفلك المنتظر، خصص له غرفة الأحلام الملائكية واجعل له عالمه الخاص.

بساطة غرفة نومك..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة نومأسرة نوم
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

تصميم بسيط لغرفة النوم الرئيسية، لا شئ سوا ورق جدران مميز وستارة أنيقة..

الجانب الآخر

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة نومخزانة الملابس
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

الحمام الرئيسي

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حمامتجهيزات
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

مرآة كبيرة تجعل حمامك مختلف، اختار المصمم هنا أن يضيف للحمام هذه المرآة حتى يعالج صغر مساحته مع استخدام اللون الأبيض كبطل رئيسي في التصميم..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حمامتجهيزات
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حمامتجهيزات
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حمامتجهيزات
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

غرفة ابنتك..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة الأطفالخزانات وادراج
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

تصميم ملائكي باللون الأبيض والوردي لغرفة ابنتك، ستارة ملكية وأثاث بسيط هو كل ما تحتاجه ليتحول التصميم إلى غرفة الاحلام..

مكتب صغير مع مكتبة خاصة

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة الأطفالخزانات وادراج
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

دولاب ومرآة كبيرة

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة الأطفالخزانات وادراج
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

حمام وردي..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حمامتجهيزات
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

مجموعة زهور رائعة..

APARTAMENTO 2, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores حمامخزانة الاسعافات الأولية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

في نهاية جولتنا .. نتمنى ان تمتلك منزل أحلامك يوما ما وأن تكون قد استمتعت معنا قليلا بهذه التصميمات ..

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