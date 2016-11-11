10 تصميمات لمطابخ ستعطي بيتك طعم اخر

المطبخ هو من أهم غرف المنزل حيث يبدأ يومنا ليحدد كيف سيكون مزاجنا باقي اليوم. فهو مكان تجمع العائلة صباحًا لشرب القهوة وإعداد الإفطار وأيضًا بعد يوم عمل مكان للدردشة عما حدث خلال اليوم أثناء تحضير شيئًا. لهذا يجب الاهتمام بكل تفصيلة في المطبخ. وكالأكلات تمامًا التي تحتاج لنكهة خاصة وبهارات لتخرج طبق لا يُنسى، كذلك المطبخ يجب أن يعكس نكهتك وشخصيتك ليكون مصدر إلهام لك ولأطباقك ويومك. في هذا المقال نقدم لكم 10 تصميمات لمطبخ نتمنى أن تجد بينهم ما يعكس شخصيتك.