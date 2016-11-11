الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 تصميمات لمطابخ ستعطي بيتك طعم اخر

ريم عوض ريم عوض
Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo مطبخ
Loading admin actions …

المطبخ هو من أهم غرف المنزل حيث يبدأ يومنا ليحدد كيف سيكون مزاجنا باقي اليوم. فهو مكان تجمع العائلة صباحًا لشرب القهوة وإعداد الإفطار وأيضًا بعد يوم عمل مكان للدردشة عما حدث خلال اليوم أثناء تحضير شيئًا. لهذا يجب الاهتمام بكل تفصيلة في المطبخ. وكالأكلات تمامًا التي تحتاج لنكهة خاصة وبهارات لتخرج طبق لا يُنسى، كذلك المطبخ يجب أن يعكس نكهتك وشخصيتك ليكون مصدر إلهام لك ولأطباقك ويومك. في هذا المقال نقدم لكم 10 تصميمات لمطبخ نتمنى أن تجد بينهم ما يعكس شخصيتك.

1- مستقبلي

The Live-In Kitchen, Studio Cinque Studio Cinque مطبخ
Studio Cinque

The Live-In Kitchen

Studio Cinque
Studio Cinque
Studio Cinque

هل تخيلت كيف سيكون الطعام في المستقبل؟ سيور آلية ومركز لطباعة الطعام وتحضير الطعام بضغطة زر. هذا الانطباع الذي يتركه لك ذلك التصميم الفريد من نوعه الذي يجعلك تشعر وكأنه مطبخ في مركبة فضائية.

2- مطبخ طولي

Ristrutturazione di un vecchio mulino a Jussy, Jonathan Sabbadini Jonathan Sabbadini مطبخ خشب White
Jonathan Sabbadini

Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini
Jonathan Sabbadini

إذا كان لديك مساحة صغيرة فالستايل الطولي للمطبخ هو أنسب حل، حيث يمزج بين المطبخ في أصغر مساحة ممكنة مع الغرفة المجاورة التي غالبا ما تكون غرفة المعيشة أو السفرة.

3- مطبخ ريفي

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport مطبخ خشب
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

هذا التصميم لمحبي الدفئ الريفي والجلسات العائلية وحفلات الشاي والسمر. المطبخ يجمع بين الجو الريفي باستحدام الخشب والأثاث الكلاسيكي والستائر الملونة؛ مع غرفة سفرة تبسيطية. ما يميز هذه المساحة هو فصل تلك المناطق بلا حاجة لوضع حوائط فاصلة الذي يشارك في تكامل الغرف مع بعضها البعض والشعور بمساحة المكان بشكل أفضل فلا شيئ يعيق بصرك في المنتصف.

4- أنيق

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS مطبخ
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

هذا التصميم هو تصميم لمطبخ جرئ وجاد. مزيج بين كلاسيكية الأدراج وتعقيد وجدية اللون البني وبعض من العصرية في اللمسات المعدنية المضافة. وكما تلاحظون سطح الجزيرة وخامتها المستخدمة واحدة فلا يوجد سطح رخامي منفصل مثلا.

5- عصري ومرح

East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio مطبخ
Draisci Studio

East London Apartment

Draisci Studio
Draisci Studio
Draisci Studio

لكي تجعل المطبخ يعكس شخصيتك يجب أن تسأل نفسك بعض الأسئلة مثل: ما هو لوني المفضل؟ ما الخامات التي أحب شكلها وما النمط الأقرب لشخصيتي؟ هل أنا شخص عملي أم عصري أم أميل للكلاسيكية التقليدية في اختياري للأشياء؟ إجابات هذه الأسئلة ستقرّب منك فكرة مطبخك وتصميمه بشكل أفضل.

6- كلاسيكي

Global, motik motik مطبخ
motik

motik
motik
motik

الستايل الكلاسيكي مميز من حيث لمساته النهائية، الخطوط المنحنية والسيراميك والحفر في خشب المطبخ؛ وبالطبع الألوان الهادئة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- مطبخ ريترو

Small kitchen, big bold colour! Hallwood Furniture مطبخ
Hallwood Furniture

Small kitchen, big bold colour!

Hallwood Furniture
Hallwood Furniture
Hallwood Furniture

على عكس ألوان النمط الكلاسيكي التي تتميز بالحيادية والهدوء، فالريترو على رغم كونه يمثل ستايل قديم إلا أنه يتميز بالألوان الفاقعة والنابضة بالحياة والأسطح اللامعة. من الألوان المشهورة في هذا النمط الأحمر والأصفر والأزرق حتى ولو في لمساته النهائية. هذا النوع من الأنماط مختلف وفريد من نوعه لمن يحب الخروج عن المألوف.

8- التبسيطي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

النمط التبسيطي يهدف للعملية وتقليل التفاصيل. هذا أيضًا من شأنه أن يتم استغلال المساحة أقصى استغلال من أهم مميزاته سهولة تنظيمه وتنظيفه لقلة تفاصيله.

9- النمط الانتقائي

Квартира в Балашихе, ДизайновТочкаРу ДизайновТочкаРу مطبخ
ДизайновТочкаРу

ДизайновТочкаРу
ДизайновТочкаРу
ДизайновТочкаРу

كالأكل تماما عندما تمتزج مكوناته لتخرج لنا وجبة أشبه بلوحة فنية بنكهات مختلفة متداخلة مع بعضها البعض، كذلك الأنماط عندما تتداخل فتخرج تصميم فريد من نوعه.

10- مطبخ ريفي

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo مطبخ
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

المطبخ الريفي من النمط المحبب للكثير من الناس عند تصميم مطابخهم. ربما بسبب الدفئ الذي يضفيه والترحاب واستعادة الذكريات والرجوع بالزمن لتشابهه مع مطابخ الجدات.

حكاية مطبخ قديم تحول إلى مساحة مذهلة !
أي الأنماط عبّر عن شخصيتك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً