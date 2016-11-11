10 تصميمات لمطابخ ستعطي بيتك طعم اخر

المطبخ هو من أهم غرف المنزل حيث يبدأ يومنا ليحدد كيف سيكون مزاجنا باقي اليوم. فهو مكان تجمع العائلة صباحًا لشرب القهوة وإعداد الإفطار وأيضًا بعد يوم عمل مكان للدردشة عما حدث خلال اليوم أثناء تحضير شيئًا. لهذا يجب الاهتمام بكل تفصيلة في المطبخ. وكالأكلات تمامًا التي تحتاج لنكهة خاصة وبهارات لتخرج طبق لا يُنسى، كذلك المطبخ يجب أن يعكس نكهتك وشخصيتك ليكون مصدر إلهام لك ولأطباقك ويومك. في هذا المقال نقدم لكم 10 تصميمات لمطبخ نتمنى أن تجد بينهم ما يعكس شخصيتك.
هل تخيلت كيف سيكون الطعام في المستقبل؟ سيور آلية ومركز لطباعة الطعام وتحضير الطعام بضغطة زر. هذا الانطباع الذي يتركه لك ذلك التصميم الفريد من نوعه الذي يجعلك تشعر وكأنه مطبخ في مركبة فضائية.
إذا كان لديك مساحة صغيرة فالستايل الطولي للمطبخ هو أنسب حل، حيث يمزج بين المطبخ في أصغر مساحة ممكنة مع الغرفة المجاورة التي غالبا ما تكون غرفة المعيشة أو السفرة.
هذا التصميم لمحبي الدفئ الريفي والجلسات العائلية وحفلات الشاي والسمر. المطبخ يجمع بين الجو الريفي باستحدام الخشب والأثاث الكلاسيكي والستائر الملونة؛ مع غرفة سفرة تبسيطية. ما يميز هذه المساحة هو فصل تلك المناطق بلا حاجة لوضع حوائط فاصلة الذي يشارك في تكامل الغرف مع بعضها البعض والشعور بمساحة المكان بشكل أفضل فلا شيئ يعيق بصرك في المنتصف.
هذا التصميم هو تصميم لمطبخ جرئ وجاد. مزيج بين كلاسيكية الأدراج وتعقيد وجدية اللون البني وبعض من العصرية في اللمسات المعدنية المضافة. وكما تلاحظون سطح الجزيرة وخامتها المستخدمة واحدة فلا يوجد سطح رخامي منفصل مثلا.
لكي تجعل المطبخ يعكس شخصيتك يجب أن تسأل نفسك بعض الأسئلة مثل: ما هو لوني المفضل؟ ما الخامات التي أحب شكلها وما النمط الأقرب لشخصيتي؟ هل أنا شخص عملي أم عصري أم أميل للكلاسيكية التقليدية في اختياري للأشياء؟ إجابات هذه الأسئلة ستقرّب منك فكرة مطبخك وتصميمه بشكل أفضل.
الستايل الكلاسيكي مميز من حيث لمساته النهائية، الخطوط المنحنية والسيراميك والحفر في خشب المطبخ؛ وبالطبع الألوان الهادئة.
على عكس ألوان النمط الكلاسيكي التي تتميز بالحيادية والهدوء، فالريترو على رغم كونه يمثل ستايل قديم إلا أنه يتميز بالألوان الفاقعة والنابضة بالحياة والأسطح اللامعة. من الألوان المشهورة في هذا النمط الأحمر والأصفر والأزرق حتى ولو في لمساته النهائية. هذا النوع من الأنماط مختلف وفريد من نوعه لمن يحب الخروج عن المألوف.
النمط التبسيطي يهدف للعملية وتقليل التفاصيل. هذا أيضًا من شأنه أن يتم استغلال المساحة أقصى استغلال من أهم مميزاته سهولة تنظيمه وتنظيفه لقلة تفاصيله.
كالأكل تماما عندما تمتزج مكوناته لتخرج لنا وجبة أشبه بلوحة فنية بنكهات مختلفة متداخلة مع بعضها البعض، كذلك الأنماط عندما تتداخل فتخرج تصميم فريد من نوعه.
المطبخ الريفي من النمط المحبب للكثير من الناس عند تصميم مطابخهم. ربما بسبب الدفئ الذي يضفيه والترحاب واستعادة الذكريات والرجوع بالزمن لتشابهه مع مطابخ الجدات.