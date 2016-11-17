كيف تصمم منزلك بنفسك؟

كثيراً ما نقف أمام تصميم منازلنا فهي تعتبر مهمة صعبة وخاصة مع المساحات الصغيرة، فكل الإمكانيات متاحة أمامك ومطلوب منك أن تصل إلى فكرة واحدة، مناسبة لمنزلك، سعرها معقول، مريحة و تعبر عنك. هذه ليست مهمة سهلة، ندرك هذا جيداً ولذلك فإننا في هيومفاي سنساعدك بعرض هذا البيت الأنيق والصغير في المساحة، فتصميمه بسيط ولكنه ذو شخصية تتحدث عن أصحابها. فإذا أردت الحصول على منزل مشابه فتعالى معنا في جولة اليوم.
هذا المنزل مصمم على الطراز المودرن، في بيكانيا في فالينسيا، أسبانيا و قد صممه معماري مكتب DONATECABALLERO ARQUITECTOS.
تعالوا بنا نبدأ جولتنا..
ابدأ بالخلفية
الأرضيات، والأسقف هي حدود المنزل كما أن الحوائط هي حدود الغرف، حدود منزلك هي خلفيتة فإبدأ بتوحيد لونهم أو باليتة ألوانهم بلون فاتح وغير ملفت للنظر فعندما تفعل ذلك فإنك تعطي الفرصة لاستخدام الألوان و النقشات فيما بعد في الأثاث، كما يمكنك تغير لون الحوائط فيما بعد بسهولة إذا استدعى الأمر.
غرفة المعيشة أمامنا ظهرت لها شخصية وجلة رغم أن الخلفية كلها من أرضيات و اسقف من اللون الأبيض، أما الأرضية فهي من الخرسانة الرمادية والسبب في ذلك هو إختيار أثاث بألوان متناسقة وذو شخصية
ألوان الأثاث
عند التأثيث إبدأ بالقطع الأكبر، قم بإعطاءها لون مميزولكن غير لافت للنظر ويفضل استخدام لون محايد. ثم إبدأ بإضافة العناصر الأصغر مثل الكراسي وطاولة القهوة. هنا تم إضافة كرسي بتصميم أنيق به منحنيات و لكن يأخذ لون أزرق ملفت للنظر و بينهم تم إضافة طاولة خشبية بتصميم بسيط وأنيق.
إضافة نقطة بصرية
أمام الأريكة نلاحظ وجود مدفئة مصممة بخطوط بسيطة وأنيقة على الطراز المودرن، فهي تعمل على خلق بؤرة بصرية بأقل التفاصيل.
اكسسوارات مميزة
نلاحظ وجود اصيص النباتات من اللون الأصفر فهو لون دافئ و مشرق و يتماشى مع كل ألوان الغرفة. لا يجب أن ننسى أيضاً السجادة الأنيقة و التي تضيف ملمس وعامل يضاف لأول مرة في هذه اللوحة الفنية و هو النقشة، وبذلك تكتمل أناقة الغرفة.
نبدأ بالخزانات، هنا تم إختيار اللون الأبيض لتعزيز إحساس الإتساع في المطبخ ذو العرض الضئيل. ولكن لكسر الملل فتم عمل المساحة بين الخزانات العلوية والسفلية من لون أنيق و مريح وهنا وقع الإختيار على اللون الأزرق السماوي.
أما الأرضية فقد تم عملها بشكل أنيق و مميز لتحديد مساحة المطبخ، حيث أنه بوجود الخزانات على جانب واحد من الفراغ ولتحديد المساحة فتم تقسيم الأرضية، جزء منها من بلاطات سيراميكية والأخرى مثل باقي الشقة من الخرسانة.
أما الناحية الأخرى للمطبخ فتم عمل بار على الحائط لتكون مساحة تناول طعام مثالية، وللمسة أناقة تم تجليد الحائط أسفل البار بنفس البلاطات التي استخدمت في تحديد مساحة أرضية المطبخ.
يمكنك عمل تبديل وتغير في مكان البلاطات ولكن تصميم مثل هذا يساعدك على الحصول على مساحة مشوقة أكثر ولها شخصية.
في تصميم غرفة النوم الموضوع يبدو أسهل، إذا أدركت أبعاد الأثاث وقمت بالاستقرار على وضع الأثاث بطريقة وترتيب معين. فماذا تفضل؟ غرفة ملابس؟ خزانه مدفونة؟ أم دولاب تقليدي؟ أين ستضعه؟ بعدها قم يتحديد المكان المثالي للسرير في الغرفة، ولكن تجنب سد الفتحات من الأبواب والشبابيك وإحرص على أن يحصل النائم على رؤية واضحة للغرفة والباب.
أخيراً لا تنسى طاولات السرير ومصابيحها، ولا تنسى الاكسسوارات والتي سوف تؤثر على الشكل العام للغرفة و التي ستظهر شخصيتك على الغرفة.
عمل حائط من السيراميك أو الفسيفساء في الحمام في مواجهة الباب يخلق نقطة بصرية رائعة للحمام، وخاصة إذا تم الحفاظ على خامة الحوائط الأخرى والأرضية بشكل مختلف وبسيط، كما هو الحال مع طاقم الحمام، فكلما كان لونه فاتح وصريح كلما أظهرت الحائط المميز بشكل أكبر وحصلت على تصميم أكثر أناقة.