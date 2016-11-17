كيف تصمم منزلك بنفسك؟

ابدأ بالخلفية

الأرضيات، والأسقف هي حدود المنزل كما أن الحوائط هي حدود الغرف، حدود منزلك هي خلفيتة فإبدأ بتوحيد لونهم أو باليتة ألوانهم بلون فاتح وغير ملفت للنظر فعندما تفعل ذلك فإنك تعطي الفرصة لاستخدام الألوان و النقشات فيما بعد في الأثاث، كما يمكنك تغير لون الحوائط فيما بعد بسهولة إذا استدعى الأمر.

غرفة المعيشة أمامنا ظهرت لها شخصية وجلة رغم أن الخلفية كلها من أرضيات و اسقف من اللون الأبيض، أما الأرضية فهي من الخرسانة الرمادية والسبب في ذلك هو إختيار أثاث بألوان متناسقة وذو شخصية

ألوان الأثاث

عند التأثيث إبدأ بالقطع الأكبر، قم بإعطاءها لون مميزولكن غير لافت للنظر ويفضل استخدام لون محايد. ثم إبدأ بإضافة العناصر الأصغر مثل الكراسي وطاولة القهوة. هنا تم إضافة كرسي بتصميم أنيق به منحنيات و لكن يأخذ لون أزرق ملفت للنظر و بينهم تم إضافة طاولة خشبية بتصميم بسيط وأنيق.

إضافة نقطة بصرية

أمام الأريكة نلاحظ وجود مدفئة مصممة بخطوط بسيطة وأنيقة على الطراز المودرن، فهي تعمل على خلق بؤرة بصرية بأقل التفاصيل.

اكسسوارات مميزة

نلاحظ وجود اصيص النباتات من اللون الأصفر فهو لون دافئ و مشرق و يتماشى مع كل ألوان الغرفة. لا يجب أن ننسى أيضاً السجادة الأنيقة و التي تضيف ملمس وعامل يضاف لأول مرة في هذه اللوحة الفنية و هو النقشة، وبذلك تكتمل أناقة الغرفة.