إليك فقط.. شقة مشرقة بدهانات بيضاء

وقد استخدم الحمام درجة أغمق من الأبيض، حيث اعتمد على اللون البيج في عمل الجدران المنقوشة بطريقة هادئة وبسيطة، هذا إلى جانب استخدام اللون الأبيض في عمل حوض الوجه الكبير والذي يعلوه صنبور معدني بسيط، مع المراّة التي تعطي اتساع ملحوظ للمكان.

واستغلالًا للمساحة تم عمل وحدات تخزينية خشبية مميزة في الجزء السفلي بالحمام، يمكن بها وضع الأغراض والمستلزمات والتخلص من الإزدحام بالمكان.