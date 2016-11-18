إليك فقط.. شقة مشرقة بدهانات بيضاء

عندما تحصل على منزل جديد وتبدأ في تجهيزه، فإن أول الأشياء التي تشغل تفكيرك هي الألوان التي يمكنك استخدامها للحصول على شقة رائعة ومميزة، وكيفية طلاء الجدران والأرضيات التي يلزم الاستعانة بها لأناقة بيتك، ولذلك يعرض لك هوميفاي في هذا المقال شقة مشرقة بدهانات بيضاء قد تعطيك أفكار رائعة لتجهيز غرف منزلك.
يعتبر اللون الأبيض أكثر الألوان سطوعًا ووضوحًا، وقد تم استخدام الأبيض لدهانات الجدران فتبدو الشقة أكثر اتساعًا وجمالًا، فكما نلاحظ الجدران خرسانية بيضاء، والسقف خرساني أبيض، حتى أن وحدات الإضاءة المعلقة بالسقف لونها أبيض، فيبدو المكان مُضيئًا بشكل رائع.
تعطي الأرضية الخشبية رونق خاص ولمسة جمالية رائعة وشعور بالدفء إلى منزلك، كما إنها مختلفة الأشكال والانواع، وقد استخدم هذا المنزل أرضية خشبية بألوان بنية متدرجة على الأرضية فتبدو مميزة وجميلة، كما إنها لامعة وناعمة بملمسها فتبدو في قمة أناقتها، إلى جانب انها تكسر برودة اللون الأبيض المنتشر بالجدران.
تعتبر غرفة النوم ركن الراحة والاسترخاء بالمنزل ولذلك يجب أن تُصمم بطريقة مميزة مما يوفر لك الشعور بالراحة، وعلى نفس النمط الأبيض يأتي تصميم هذه الغرفة، والتي بالإضافة إلى جدرانها البيضاء، استخدمت أثاث خشبي أبيض أيضًا، حيث قد تم عمل دولاب خشبي أنيق وكبير بعرض الحائط، يحتوي على العديد من الأرفف ووحدات التخزين والتي توفر العديد من الأماكن التخزينية بالغرفة، فيبدو هذا مميز جدًا، بالإضافة إلى الأرضية الخشبية أيضًا والتي تعطي دفء واضح بالغرفة.
وقد استخدم الحمام درجة أغمق من الأبيض، حيث اعتمد على اللون البيج في عمل الجدران المنقوشة بطريقة هادئة وبسيطة، هذا إلى جانب استخدام اللون الأبيض في عمل حوض الوجه الكبير والذي يعلوه صنبور معدني بسيط، مع المراّة التي تعطي اتساع ملحوظ للمكان.
واستغلالًا للمساحة تم عمل وحدات تخزينية خشبية مميزة في الجزء السفلي بالحمام، يمكن بها وضع الأغراض والمستلزمات والتخلص من الإزدحام بالمكان.
في حين إنه قد تم فصل ركن مخصوص للاستحمام، مع استخدام السيراميك المنقوش على طريقة الفسيفساء، والدش البسيط المكون من صنبور معدني كبير، فيبدو الحمام منظم ومرتب بطريقة رائعة.
في هذا المنزل كان للمطبخ نصيب كبير أيضًا من الإشراقة والضوء الذي ينبعث من الدهانات البيضاء والأثاث الفاتح، فقد تم استخدام السيراميد الأبيض لعمل الجدران، والأثاث بأكمله خشبي أنيق مطلي باللون الأبيض، فيبدو المطبخ أكثر اتساعًا وأناقة وصفاء، كما تتوفر فيه العديد من الوحدات التخزينية الرائعة والأجهزة الكهربائية المميزة.
كل هذا بالإضافة إلى الأرضية الخشبية المنقوشة الرائعة والتي تستخدم اللون البيج والرمادي في تناغم رائع بينهم، والذي يقلل من برودة الألوان البيضاء.
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