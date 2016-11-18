الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

إليك فقط.. شقة مشرقة بدهانات بيضاء

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Remodelação Apartamento T3 | Carnide, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX غرفة المعيشة طوب White
Loading admin actions …

عندما تحصل على منزل جديد وتبدأ في تجهيزه، فإن أول الأشياء التي تشغل تفكيرك هي الألوان التي يمكنك استخدامها للحصول على شقة رائعة ومميزة، وكيفية طلاء الجدران والأرضيات التي يلزم الاستعانة بها لأناقة بيتك، ولذلك يعرض لك هوميفاي في هذا المقال شقة مشرقة بدهانات بيضاء قد تعطيك أفكار رائعة لتجهيز غرف منزلك.

إشراقة..!

Remodelação Apartamento T3 | Carnide, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX غرفة المعيشة طوب White
ARCHDESIGN LX

ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX

يعتبر اللون الأبيض أكثر الألوان سطوعًا ووضوحًا، وقد تم استخدام الأبيض لدهانات الجدران فتبدو الشقة أكثر اتساعًا وجمالًا، فكما نلاحظ الجدران خرسانية بيضاء، والسقف خرساني أبيض، حتى أن وحدات الإضاءة المعلقة بالسقف لونها أبيض، فيبدو المكان مُضيئًا بشكل رائع.

أرضية خشبية رائعة

Remodelação Apartamento T3 | Carnide, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX غرفة المعيشة طوب White
ARCHDESIGN LX

ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX

تعطي الأرضية الخشبية رونق خاص ولمسة جمالية رائعة وشعور بالدفء إلى منزلك، كما إنها مختلفة الأشكال والانواع، وقد استخدم هذا المنزل أرضية خشبية بألوان بنية متدرجة على الأرضية فتبدو مميزة وجميلة، كما إنها لامعة وناعمة بملمسها فتبدو في قمة أناقتها، إلى جانب انها تكسر برودة اللون الأبيض المنتشر بالجدران.

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

 تعتبر غرفة النوم ركن الراحة والاسترخاء بالمنزل ولذلك يجب أن تُصمم بطريقة مميزة مما يوفر لك الشعور بالراحة، وعلى نفس النمط الأبيض يأتي تصميم هذه الغرفة، والتي بالإضافة إلى جدرانها البيضاء، استخدمت أثاث خشبي أبيض أيضًا، حيث قد تم عمل دولاب خشبي أنيق وكبير بعرض الحائط، يحتوي على العديد من الأرفف ووحدات التخزين والتي توفر العديد من الأماكن التخزينية بالغرفة، فيبدو هذا مميز جدًا، بالإضافة إلى الأرضية الخشبية أيضًا والتي تعطي دفء واضح بالغرفة.

Remodelação Apartamento T3 | Carnide, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX غرفة نوم طوب White
ARCHDESIGN LX

ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX

الحمام.. أنيق

homify حمام
homify

homify
homify
homify

 وقد استخدم الحمام درجة أغمق من الأبيض، حيث اعتمد على اللون البيج في عمل الجدران المنقوشة بطريقة هادئة وبسيطة، هذا إلى جانب استخدام اللون الأبيض في عمل حوض الوجه الكبير والذي يعلوه صنبور معدني بسيط، مع المراّة التي تعطي اتساع ملحوظ للمكان.

واستغلالًا للمساحة تم عمل وحدات تخزينية خشبية مميزة في الجزء السفلي بالحمام، يمكن بها وضع الأغراض والمستلزمات والتخلص من الإزدحام بالمكان. 

غرفة استحمام

Remodelação Apartamento T3 | Carnide, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX حمام سيراميك White
ARCHDESIGN LX

ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX

في حين إنه قد تم فصل ركن مخصوص للاستحمام، مع استخدام السيراميك المنقوش على طريقة الفسيفساء، والدش البسيط المكون من صنبور معدني كبير، فيبدو الحمام منظم ومرتب بطريقة رائعة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

Remodelação Apartamento T3 | Carnide, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX حمام سيراميك White
ARCHDESIGN LX

ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX

مطبخ مذهل

Remodelação Apartamento T3 | Carnide, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX مطبخ ذو قطع مدمجة سيراميك White
ARCHDESIGN LX

ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX

 في هذا المنزل كان للمطبخ نصيب كبير أيضًا من الإشراقة والضوء الذي ينبعث من الدهانات البيضاء والأثاث الفاتح، فقد تم استخدام السيراميد الأبيض لعمل الجدران، والأثاث بأكمله خشبي أنيق مطلي باللون الأبيض، فيبدو المطبخ أكثر اتساعًا وأناقة وصفاء، كما تتوفر فيه العديد من الوحدات التخزينية الرائعة والأجهزة الكهربائية المميزة.

كل هذا بالإضافة إلى الأرضية الخشبية المنقوشة الرائعة والتي تستخدم اللون البيج والرمادي  في تناغم رائع بينهم، والذي يقلل من برودة الألوان البيضاء.

تفضلوا لقراءة المقال التالي، 40 فكرة لمطابخ صغيرة يمكنك إقتباسها

Remodelação Apartamento T3 | Carnide, ARCHDESIGN LX ARCHDESIGN LX مطبخ ذو قطع مدمجة رخام White
ARCHDESIGN LX

ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX
ARCHDESIGN LX

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify
20 نصيحة لتجعل غرفة المعيشة تبدو رائعة
هل أعجبك المقال؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً