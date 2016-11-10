12 فكرة لتزيين جدران منزلك بالأحجار لتبدو مذهلة

قبل البدء في تنفيذ ديكورات أي غرفة من المهم أن يكون لديك تصور واضح للشكل النهائي للغرفة، وقد يساعدك في هذا برامج التصميم ثلاثية الأبعاد، وهو ما سيساعدك في إعادة التفكير إذا كانت النتيجة غير مرجوة. في هذه الغرفة وقع الاختيار على اللون الرمادي للأحجار ليتناغم مع بقية ألوان الغرفة المحايدة، وهى البالتة الأفضل للغرف صغيرة المساحة.