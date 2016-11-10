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12 فكرة لتزيين جدران منزلك بالأحجار لتبدو مذهلة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace غرفة نوم خشب Wood effect
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يصاب الكثير بالحيرة عندما يتعلق الأمر بتصميمات الجدران وديكوراتها، خاصة إذا كنت تأسس منزلك من البداية. تغطية الجدران بالأحجار من الأفكار القيمة والتي تثري الجدران بمظهر وملمس قوي ومثير للانتباه على عكس الجدران الملساء ذات الطلاء العادي خاصة مع تنوع أنواع الأحجار، وتنوع درجات الألوان لنفس نوع الحجر، لكن اختيار تغطية الجدران بالحجر أمر يتعلق بمجموعة من العوامل يجب أن تضعها في اعتبارك لتحصل في النهاية على نتيجة مرضية مثل؛ المكان الذي سيتم تغطيه جدرانه وأبعاده وطراز تصميمات المنزل مثلا. انضم لهذه الجولة لتتفقد صور جدران مذهلة تم تغطيتها بالحجر.

1. مدخل بجدار حجري

House Middelburg, Inside Out Interiors Inside Out Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
Inside Out Interiors

Inside Out Interiors
Inside Out Interiors
Inside Out Interiors

يحتل هذا الجدار دور البطولة في المشهد بمدخل المنزل، حيث يخلق تباينا واضحا مع النوافذ الزجاجية الشفافة. أما اللون الفاتح للأحجار فقد كان اختيارا موفقا ليتناغم مع لون الفازات الفضية بالأرضيات، كما أنه زاد من الشعور بالرحابة والاتساع على عكس لو كانت الأحجار بلون داكن.

2. أحجار بالحمام

Casa AG, GRUPO ESGO GRUPO ESGO حمام
GRUPO ESGO

GRUPO ESGO
GRUPO ESGO
GRUPO ESGO

في هذا الحمام دمج المصمم بين ملمسين مختلفين للحجر، فتجد مثلا أن الفتحة بالجدار بلمس خشن بارز وتعززه الإضاءة، بينما باقي الهيكل الذي يحيط بالجاكوزي من الحجارة المصقولة. هذا التصميم سيلهمك بأفكار مميزة عن إمكانية الدمج بين الخامات المختلفةن أو حتى نفس الخامة ولكن بملموس أو بلون مختلف.

3. جدران حجرية بالداخل

Casa AG, GRUPO ESGO GRUPO ESGO غرفة الميديا
GRUPO ESGO

GRUPO ESGO
GRUPO ESGO
GRUPO ESGO

هذا الجدار قد تم تغطيته بمربعات حجرية، وعلى الرغم من أنها من نفس النوع، لكنها تحمل درجات وظلال لألوان متنوعة وهو ما كان له تأثير مثير للانتباه على المكان. إذا أردت تطبيق هذه الفكرة عليك أولا أن تختبر أكثر من توزيع للأحجار قبل التركيب لتحصل على النتيجة الأفضل لديكور منزلك.

4. جدار حجري بألوان رمادية

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

قبل البدء في تنفيذ ديكورات أي غرفة من المهم أن يكون لديك تصور واضح للشكل النهائي للغرفة، وقد يساعدك في هذا برامج التصميم ثلاثية الأبعاد، وهو ما سيساعدك في إعادة التفكير إذا كانت النتيجة غير مرجوة. في هذه الغرفة وقع الاختيار على اللون الرمادي للأحجار ليتناغم مع بقية ألوان الغرفة المحايدة، وهى البالتة الأفضل للغرف صغيرة المساحة.

5. قطع حجرية

PUERTAS DE MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

المميز في تصميم هذا الجدار و الطريقة التي تم بها تثبيت القطع الحجرية ذات الألوان والأحجام المختلفة، في العادة هذا النوع من الأحجار يتم تثبيتها بشكل رأسي، لكن هنا تم رص الأحجار بشكل أفقي كما هو الحال في البناء بالطوب، وهو ما خلق ملمس ومظهر لافتا للانتباه أكثر.

6. حمام بمظهر ريفي عصري

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

استخدام مميز للأحجار الرمادي ذات أحجام مختلفة وتم تركيبها لتعطي مظهر ريفي للحمام، اللافت للانتباه هنا هو الدمج بين الحجر الرمادي والرخام الأملس في هيكل الحوض، وهو ما خلق جوا مثيرا بالمكان.

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7. جدار حجري بإطار خشبي

PUERTAS DE DUELAS, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

تصميم جدار مدخل المنزل هنا مميز للغاية، ففي الغالب سيكون انطباعك الأول أن هذا الجدار قد بني بالحجر ولم يتم تغطيته فقط به، عزز ذلك الشعور الإطارات الخشبية والتي لعب دور الدعامات التي تسند الجدار.

8. لمسة ريفية

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace غرفة نوم خشب Wood effect
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

أضاف الجدار الحجري أعلي السرير وعلى جانب السلم كثير من التناغم مع السطح والأرضية الخشبيين، كما عززت الإضاءة بمنتصف الجدار من تأثير الحجر على غرفة النوم.

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9. قطع حجرية

MOLDURAS EN MADERA DE LENGA, Ignisterra S.A. Ignisterra S.A. شبابيك خشب Brown
Ignisterra S.A.

Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.
Ignisterra S.A.

استخدمت القطع الحجرية هنا لتغطية هذا الجدار، وكما ذكرنا في صورة سابقة أن سمكها الصغير وطريقة رصها واحدة تلو الأخرى قد منحت الجدار ملمس مختلف وتنوع رائع في الألوان.

10. مزيج رائع بين الحجر والخشب

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

خلق الحجر الرمادي الذي غطي الجدران المزيج المثالي مع الخشب المصقول في الأرضيات ودرجات السلم، عنصران طبيعيان منحا هذه الردهة مظهر راقي وأنيق للغاية.

11. نسيج حجري بالمدخل

Let The Light In, Spiro Couyadis Architects Spiro Couyadis Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Spiro Couyadis Architects

Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects
Spiro Couyadis Architects

زاد هذا الجدار المغطي بالحجر الرمادي من الشعور بعمق مدخل المنزل، خاصة مع الملمس البارز للجدار، تركيب الأحجار بشكل افقي هنا كان اختيار موفقا وكأن الأحجار تشير إلى المدخل، وبالطبع كنا سنخسر هذا التأثير لو تم تركيب الأحجار بشكل رأسي.

12. جدار فاصل

Majestic Contemporary | BUNGALOW , Design Spirits Design Spirits بلكونة أو شرفة
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

في هذه الصورة تم بناء هذا الجدار الفاصل بين القطاعين بالكامل من الحجر، المميز هنا هو التناغم القوي بين لون الحجر الذي يحمل درجات اللون البني المختلفة والارضية الخشبية باللون البني الداكن. ما نعيبه في هذا التصميم هو تقطيع الأحجار بشكل متساو وبحجم الطوب العادي، وما لم يتناسب مع أبعاد الغرفة ومساحتها البسيطة

قبل و بعد : كيف تحول هذا البيت من البشاعة للجمال ؟
شاركنا.. اي التصميمات كان الأفضل من وجهة نظرك؟

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