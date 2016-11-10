12 فكرة لتزيين جدران منزلك بالأحجار لتبدو مذهلة

يصاب الكثير بالحيرة عندما يتعلق الأمر بتصميمات الجدران وديكوراتها، خاصة إذا كنت تأسس منزلك من البداية. تغطية الجدران بالأحجار من الأفكار القيمة والتي تثري الجدران بمظهر وملمس قوي ومثير للانتباه على عكس الجدران الملساء ذات الطلاء العادي خاصة مع تنوع أنواع الأحجار، وتنوع درجات الألوان لنفس نوع الحجر، لكن اختيار تغطية الجدران بالحجر أمر يتعلق بمجموعة من العوامل يجب أن تضعها في اعتبارك لتحصل في النهاية على نتيجة مرضية مثل؛ المكان الذي سيتم تغطيه جدرانه وأبعاده وطراز تصميمات المنزل مثلا. انضم لهذه الجولة لتتفقد صور جدران مذهلة تم تغطيتها بالحجر.
يحتل هذا الجدار دور البطولة في المشهد بمدخل المنزل، حيث يخلق تباينا واضحا مع النوافذ الزجاجية الشفافة. أما اللون الفاتح للأحجار فقد كان اختيارا موفقا ليتناغم مع لون الفازات الفضية بالأرضيات، كما أنه زاد من الشعور بالرحابة والاتساع على عكس لو كانت الأحجار بلون داكن.
في هذا الحمام دمج المصمم بين ملمسين مختلفين للحجر، فتجد مثلا أن الفتحة بالجدار بلمس خشن بارز وتعززه الإضاءة، بينما باقي الهيكل الذي يحيط بالجاكوزي من الحجارة المصقولة. هذا التصميم سيلهمك بأفكار مميزة عن إمكانية الدمج بين الخامات المختلفةن أو حتى نفس الخامة ولكن بملموس أو بلون مختلف.
هذا الجدار قد تم تغطيته بمربعات حجرية، وعلى الرغم من أنها من نفس النوع، لكنها تحمل درجات وظلال لألوان متنوعة وهو ما كان له تأثير مثير للانتباه على المكان. إذا أردت تطبيق هذه الفكرة عليك أولا أن تختبر أكثر من توزيع للأحجار قبل التركيب لتحصل على النتيجة الأفضل لديكور منزلك.
قبل البدء في تنفيذ ديكورات أي غرفة من المهم أن يكون لديك تصور واضح للشكل النهائي للغرفة، وقد يساعدك في هذا برامج التصميم ثلاثية الأبعاد، وهو ما سيساعدك في إعادة التفكير إذا كانت النتيجة غير مرجوة. في هذه الغرفة وقع الاختيار على اللون الرمادي للأحجار ليتناغم مع بقية ألوان الغرفة المحايدة، وهى البالتة الأفضل للغرف صغيرة المساحة.
المميز في تصميم هذا الجدار و الطريقة التي تم بها تثبيت القطع الحجرية ذات الألوان والأحجام المختلفة، في العادة هذا النوع من الأحجار يتم تثبيتها بشكل رأسي، لكن هنا تم رص الأحجار بشكل أفقي كما هو الحال في البناء بالطوب، وهو ما خلق ملمس ومظهر لافتا للانتباه أكثر.
استخدام مميز للأحجار الرمادي ذات أحجام مختلفة وتم تركيبها لتعطي مظهر ريفي للحمام، اللافت للانتباه هنا هو الدمج بين الحجر الرمادي والرخام الأملس في هيكل الحوض، وهو ما خلق جوا مثيرا بالمكان.
تصميم جدار مدخل المنزل هنا مميز للغاية، ففي الغالب سيكون انطباعك الأول أن هذا الجدار قد بني بالحجر ولم يتم تغطيته فقط به، عزز ذلك الشعور الإطارات الخشبية والتي لعب دور الدعامات التي تسند الجدار.
أضاف الجدار الحجري أعلي السرير وعلى جانب السلم كثير من التناغم مع السطح والأرضية الخشبيين، كما عززت الإضاءة بمنتصف الجدار من تأثير الحجر على غرفة النوم.
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استخدمت القطع الحجرية هنا لتغطية هذا الجدار، وكما ذكرنا في صورة سابقة أن سمكها الصغير وطريقة رصها واحدة تلو الأخرى قد منحت الجدار ملمس مختلف وتنوع رائع في الألوان.
خلق الحجر الرمادي الذي غطي الجدران المزيج المثالي مع الخشب المصقول في الأرضيات ودرجات السلم، عنصران طبيعيان منحا هذه الردهة مظهر راقي وأنيق للغاية.
زاد هذا الجدار المغطي بالحجر الرمادي من الشعور بعمق مدخل المنزل، خاصة مع الملمس البارز للجدار، تركيب الأحجار بشكل افقي هنا كان اختيار موفقا وكأن الأحجار تشير إلى المدخل، وبالطبع كنا سنخسر هذا التأثير لو تم تركيب الأحجار بشكل رأسي.
في هذه الصورة تم بناء هذا الجدار الفاصل بين القطاعين بالكامل من الحجر، المميز هنا هو التناغم القوي بين لون الحجر الذي يحمل درجات اللون البني المختلفة والارضية الخشبية باللون البني الداكن. ما نعيبه في هذا التصميم هو تقطيع الأحجار بشكل متساو وبحجم الطوب العادي، وما لم يتناسب مع أبعاد الغرفة ومساحتها البسيطة