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حوائط خرسانية: 13 فكرة لمنزل مودرن

Marwa Hasan Marwa Hasan
CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
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لقد صمدت الحوائط الخرسانية أمام كافة التحديات وإجتازت إختبار الزمن لتظل محتفظة بمكانتها علي الرغم من كل التقدم الذي حدث في عالم التصميم والعمارة بوجه عام، فهي تتسم بالمرونة اللازمة لتخضع لبعض التعديلات فعلي سبيل المثال من المعتاد أن تتكون من مزيج يدخل فيه الجير أوالأسمنت لينتج عنه خليط يمنح سطحاً يسهل تغطيته أو طلاءه، ولكن مع ظهور طرازات تتسم بالبساطة علي الساحة وديكورها الهاديء، فكانت الفرصة سانحة أمام الخرسانة لتظهر جمالها الطبيعي بشكل رائع . 

بطبيعة الحال قد يتخوف الكثيرون من التحلي بهذه الدرجة من البساطة لإظهار الخرسانة بهذا الشكل. ولهذا فقد قررنا أن نعرض لكم بعض الأمثلة التي ستمنحكم الكثير من الشجاعة والجرأة المطلوبة فدعونا نستعرضها معاً.

1.بلاطات ملونة على الحائط

Płyty betonowe apartament Warszawa Muranów, Contractors Contractors غرفة المعيشة أسمنت Grey
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

لا شك أنه لا يوجد تنوع في ألوان الخرسانة ولكن هذا لا يعني بالضرورة إنعدام التدرج الذي يمكن تحقيقه باللون الرمادي المميز من خلال حدة اللون ذاته، مما يقدم بديلاً ممتاز ليخرج بالشكل النهائي المبهر كما هو واضح في الصورة وينعش غرفة معيشتك.

2.نافذة مميزة

homify جدران ألواح خشب مضغوط Grey
homify

homify
homify
homify

مع حيادية لون خامة الخرسانة فإن الأمر يتطلب الإهتمام بعنصر الزينة لإضفاء الشخصية المطلوبة علي سطح بسيط كهذا، كالأرفف واللوحات الجميلة مع مراعاة عدم الإكثار من الزينة لتجنب الإخلال بالطابع البسيط للتصميم.

3.يمكنك صنع بعض التغير

Casa M, alexandro velázquez alexandro velázquez الممر الحديث، المدخل و الدرج
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

قد يخطر ببالك التساؤل عن إمكانية تغيير مظهر الخرسانة التقليدي وفي واقع الأمر فإنه أمر ممكن جزئياً بمعني أنه يمكن إجراء تعديلات محددة تحد من المظهر الطبيعي قليلاً دون المساس بالملمس الذي يميز هذه الخامة كما نري في الصورة.

4.للحصول على بيئة منعشة

Concrete, wood and fire, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva بلكونة أو شرفة
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

اختيار خامات أخرى لتتماشى مع الخرسانة ليس بأمر سهل و لكن الخشب و الخرسانة هما مزيجان متميزان في الشكل و الملمس كما أن الخشب يضيف دفئاً للخرسانة الباردة بطبعها.

5.للمساحات المفتوحة يمكنك عمل تصميم مميز وغريب

BOSQUES DE BUGAMBILIAS, Arki3d Arki3d الممر الحديث، المدخل و الدرج
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

تسمح الخرسانة بعمل التصميمات الفريدة من نوعها بل وتشجع علي هذا النوع من التلاعب بالمظهر بما ينتج عنه تصميم غير اعتيادي لا يمرعلي الأنظار مرور الكرام كالمثال المذهل الموجود بالصورة حيث تم استغلال إمكانية عمل فجوات وأشكال مثيرة للإهتمام كتلك.

6.إختلاف في باليتة ألوان

LTAB/LAB/RISTRUTTURAZIONEATTICO, LTAB/LAB STUDIO LTAB/LAB STUDIO مطبخ
LTAB/LAB STUDIO

LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO
LTAB/LAB STUDIO

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7.الإضاءة تضيف دفئ للفراغ

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لا يمكن إنكار أن استخدام الخرسانة في الحائط ينتج عنه مساحة باردة إلي حد كبير ولكن بالإمكان التغلب علي هذه المشكلة باستخدام الإضاءة وبالأخص الصفراء منها والتي تبعث الدفئ في المكان علي عكس الإضاءة البيضاء ذات الإحساس الإصطناعي.

8.حوائط خرسانية في الحمام

Las mejores opciones para tu hogar, SANCHIS SANCHIS جدران
SANCHIS

SANCHIS
SANCHIS
SANCHIS

تمتاز الخرسانة بملائمتها لكافة الغرف طالما كان الهدف هو تحقيق الاستمرارية في المظهر الناعم البسيط، فكلما كانت الأجواء الريفية أو الصناعية تسود المكان كلما كان هذا الاختيار ملائماً أكثر فالخرسانة تعد هي الخيار الأمثل إذا ما كنت ترغب في تنفيذ نمط متناسق عبر بيتك.

9.لمسة حيوية

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

يمكن للعين المدققة أن تري أن الحائط الخرساني يفتقد للحيوية ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنه الاستفادة من لمسة تبعث به الحياة كأن يتم إضافة النباتات والزهور التي لا يضاهيها شيء فيما تجلبه من ألوان مفعمة بالحيوية كافية لقتل هذا الاحساس بالحدة والبرودة.

10.يمكن للخرسانة أن تكون جزء من الواجهة

#cumbres369, aaestudio aaestudio منازل حجر Grey
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

يعد من أهم ما يميز الخرسانة لونها الرمادي المحايد والذي يتماشي مع تشكيلة عريضة من اللون والملمس بما فيهم اللون الكريمي المتباين مع الرمادي  بسلاسة وملمس الخشب الذي يبرز مقارنة بالملمس الناعم للخرسانة وهو ما يفسر لنا سر تألق الخرسانة بشكلها الطبيعي في الواجهات بالأخص.

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11.لحمام مودرن

Villa in Grecia, Personal Factory Personal Factory حمام Grey
Personal Factory

Personal Factory
Personal Factory
Personal Factory

12.الخرسانة تبدو أنيقة في غرفة النوم

Villa in Grecia, Personal Factory Personal Factory غرفة نوم Grey
Personal Factory

Personal Factory
Personal Factory
Personal Factory

13.تتماشى مع كل الخامات

FF HOUSE, Hernandez Silva Arquitectos Hernandez Silva Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hernandez Silva Arquitectos

Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos
Hernandez Silva Arquitectos

بالإضافة للخشب ودفئة فإن الخرسانة تتماشى مع خامات أخرى ذات ملمس ناعم ولامع فالإختلاف في الملمس دائماً ما يضيف للمظهر النهائي.

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