حوائط خرسانية: 13 فكرة لمنزل مودرن

لقد صمدت الحوائط الخرسانية أمام كافة التحديات وإجتازت إختبار الزمن لتظل محتفظة بمكانتها علي الرغم من كل التقدم الذي حدث في عالم التصميم والعمارة بوجه عام، فهي تتسم بالمرونة اللازمة لتخضع لبعض التعديلات فعلي سبيل المثال من المعتاد أن تتكون من مزيج يدخل فيه الجير أوالأسمنت لينتج عنه خليط يمنح سطحاً يسهل تغطيته أو طلاءه، ولكن مع ظهور طرازات تتسم بالبساطة علي الساحة وديكورها الهاديء، فكانت الفرصة سانحة أمام الخرسانة لتظهر جمالها الطبيعي بشكل رائع .

بطبيعة الحال قد يتخوف الكثيرون من التحلي بهذه الدرجة من البساطة لإظهار الخرسانة بهذا الشكل. ولهذا فقد قررنا أن نعرض لكم بعض الأمثلة التي ستمنحكم الكثير من الشجاعة والجرأة المطلوبة فدعونا نستعرضها معاً.