حوائط خرسانية: 13 فكرة لمنزل مودرن

لقد صمدت الحوائط الخرسانية أمام كافة التحديات وإجتازت إختبار الزمن لتظل محتفظة بمكانتها علي الرغم من كل التقدم الذي حدث في عالم التصميم والعمارة بوجه عام، فهي تتسم بالمرونة اللازمة لتخضع لبعض التعديلات فعلي سبيل المثال من المعتاد أن تتكون من مزيج يدخل فيه الجير أوالأسمنت لينتج عنه خليط يمنح سطحاً يسهل تغطيته أو طلاءه، ولكن مع ظهور طرازات تتسم بالبساطة علي الساحة وديكورها الهاديء، فكانت الفرصة سانحة أمام الخرسانة لتظهر جمالها الطبيعي بشكل رائع .
بطبيعة الحال قد يتخوف الكثيرون من التحلي بهذه الدرجة من البساطة لإظهار الخرسانة بهذا الشكل. ولهذا فقد قررنا أن نعرض لكم بعض الأمثلة التي ستمنحكم الكثير من الشجاعة والجرأة المطلوبة فدعونا نستعرضها معاً.
لا شك أنه لا يوجد تنوع في ألوان الخرسانة ولكن هذا لا يعني بالضرورة إنعدام التدرج الذي يمكن تحقيقه باللون الرمادي المميز من خلال حدة اللون ذاته، مما يقدم بديلاً ممتاز ليخرج بالشكل النهائي المبهر كما هو واضح في الصورة وينعش غرفة معيشتك.
مع حيادية لون خامة الخرسانة فإن الأمر يتطلب الإهتمام بعنصر الزينة لإضفاء الشخصية المطلوبة علي سطح بسيط كهذا، كالأرفف واللوحات الجميلة مع مراعاة عدم الإكثار من الزينة لتجنب الإخلال بالطابع البسيط للتصميم.
قد يخطر ببالك التساؤل عن إمكانية تغيير مظهر الخرسانة التقليدي وفي واقع الأمر فإنه أمر ممكن جزئياً بمعني أنه يمكن إجراء تعديلات محددة تحد من المظهر الطبيعي قليلاً دون المساس بالملمس الذي يميز هذه الخامة كما نري في الصورة.
اختيار خامات أخرى لتتماشى مع الخرسانة ليس بأمر سهل و لكن الخشب و الخرسانة هما مزيجان متميزان في الشكل و الملمس كما أن الخشب يضيف دفئاً للخرسانة الباردة بطبعها.
تسمح الخرسانة بعمل التصميمات الفريدة من نوعها بل وتشجع علي هذا النوع من التلاعب بالمظهر بما ينتج عنه تصميم غير اعتيادي لا يمرعلي الأنظار مرور الكرام كالمثال المذهل الموجود بالصورة حيث تم استغلال إمكانية عمل فجوات وأشكال مثيرة للإهتمام كتلك.
لا يمكن إنكار أن استخدام الخرسانة في الحائط ينتج عنه مساحة باردة إلي حد كبير ولكن بالإمكان التغلب علي هذه المشكلة باستخدام الإضاءة وبالأخص الصفراء منها والتي تبعث الدفئ في المكان علي عكس الإضاءة البيضاء ذات الإحساس الإصطناعي.
تمتاز الخرسانة بملائمتها لكافة الغرف طالما كان الهدف هو تحقيق الاستمرارية في المظهر الناعم البسيط، فكلما كانت الأجواء الريفية أو الصناعية تسود المكان كلما كان هذا الاختيار ملائماً أكثر فالخرسانة تعد هي الخيار الأمثل إذا ما كنت ترغب في تنفيذ نمط متناسق عبر بيتك.
يمكن للعين المدققة أن تري أن الحائط الخرساني يفتقد للحيوية ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنه الاستفادة من لمسة تبعث به الحياة كأن يتم إضافة النباتات والزهور التي لا يضاهيها شيء فيما تجلبه من ألوان مفعمة بالحيوية كافية لقتل هذا الاحساس بالحدة والبرودة.
يعد من أهم ما يميز الخرسانة لونها الرمادي المحايد والذي يتماشي مع تشكيلة عريضة من اللون والملمس بما فيهم اللون الكريمي المتباين مع الرمادي بسلاسة وملمس الخشب الذي يبرز مقارنة بالملمس الناعم للخرسانة وهو ما يفسر لنا سر تألق الخرسانة بشكلها الطبيعي في الواجهات بالأخص.
إقرأ أيضاً: 20 فكرة لواجهات صغيرة يجب أن تراها قبل تجديد واجهة منزلك
بالإضافة للخشب ودفئة فإن الخرسانة تتماشى مع خامات أخرى ذات ملمس ناعم ولامع فالإختلاف في الملمس دائماً ما يضيف للمظهر النهائي.