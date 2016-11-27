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7 بيوت صغيرة ستريد مثلها

هنادى موسى هنادى موسى
Малогабаритная квартира, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva مطبخ خشب Grey
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عندما نفكر فى تصميم منزل يدعو للتفاخر والتباهى به دائمًا مانفكر فى منزل كبير، ولكن لماذا لا نفكر فى المنازل الصغيرة؟

فالمنازل الصغيرة تمتاز بالبساطة والدفء والراحة وتقرب بين أفراد الأسرة،  ولأننا نفكر فى هوميفاى بتقديم كل ماهو مميز وعملى نحضر لك اليوم 7 منازل صغيرة مميزة ومبهجة مصممة بذوق رفيع سيتذوقه عشان الألوان أيضًا.

تصميم مطور للنمط التقليدى

Timber Clad Exterior Facit Homes منزل خشبي
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

يشبه التصميم الآتى التصاميم التقليدية للأكواخ الصغيرة ولكن فى وجود عناصر أكثر عصرية داخل المنزل. فالمساحة الرئيسية داخل المنزل مفتوحةعلى الحديثة عبر تصميم الجدار بالأبواب الزجاجية، أما المساحات الخاصة فتحتل الركن الأيمن فى التصميم وتتميز واجهة المنزل بتصميم فريد بإستخدام الخشب ليتماشى مع البيئة الطبيعة حوله. 

2- منزل عصرى وسط الحقول

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD منزل جاهز للتركيب خشب
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

منزل صغير وعصرى بشكل كامل ويتميز بتصميم بسيط من الداخل والخارج، ويزود إطار الرووف بشبكة تعكس الإضاءة للنوافذ مصممة لتركب فى الاعمدة الخشبية فقط.

ونلاحظ استخدام الأبواب والنوافذ الزجاجية فى مساحات كبيرة بالجدارن للنستمتع من الداخل بالمشاهد الطبيعية ونملأ المنزل بالإضاءة الطبيعية الدافئة التى تزيد الغرف إشراقًا ونورً.

3- بساطة كاملة

​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier غرفة السفرة
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

هذا المنزل لعشاق المساحات البسيطة، مساحات صافية تمامًا ومفتوحة على بعضها تسمح للضوء بإنارة المنزل بأكمله.

ويتكون المنزل من طابقين لغرفة أخرى تقدم المزيد من الخصوصية.

4- تصميم بالروح الريفية

Малогабаритная квартира, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva مطبخ خشب Grey
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

تتميز التصميمات الكلاسيكية الريفية بأنها تشع دفء وحميمة بالمنزل وتناسب هذه التصميمات محبى البساطة والطبيعة ، فنلاحظ اعتماد التصميم على مادة الخشب فى معظم مكونات الغرفة من أثاث وديكور، كما تغطى الجدران بالأحجار الصناعية ما يملًا المنزل بألوان دافئة مرحبة بالأسرة.

5- لمسات عصرية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الآن كل مايفضل التفكير فيه عند تجهيز منزلك شراء الأساسيات فقط وعدم تكديس المساحات، فكر فى استخدام اللون الابيض لما يعطيه من إحساس باتساع المساحة، استخدم ألوان دافئة للأرضية تسمح لك بالتنويع فى استايلات الأثاث ولا تنسى بتزين الغرفة ببعض الألوان المختلفة لتكسر رتابة الألوان الموحدة.

6- لا توجد انتقائية أكثر من ذلك

MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN مطبخ
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

استخدام اللون الأبيض كقاعدة أساسية فى تصميم الغرفة يساعدنا على التنوع فى اختيار التفاصيل الخاصة بالغرفة، وما يميز التصميم الآتى استخدام اللون الاسود فى الكراسى ليزيد من أناقة الغرفة فى التباين بين اللونين الأبيض والأسود.

7- أفضل منظر تطل عليه

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 غرفة المعيشة
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

منزل بمساحة صغيرة ملىء بالغرف المخفية ولمسات ديكور بسيطة( مثل المكتبة السحرية) ولكن يتسع المنزل لكل الأفراد ويطل على مشهد جميل نستمتع به خلف النوافذ.

بجانب وجود مساحة متاحة فى شرفة المنزل لنقضى به بعض الأوقات الممتعة فى أيام الصيف المنعشة.

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