7 بيوت صغيرة ستريد مثلها

عندما نفكر فى تصميم منزل يدعو للتفاخر والتباهى به دائمًا مانفكر فى منزل كبير، ولكن لماذا لا نفكر فى المنازل الصغيرة؟
فالمنازل الصغيرة تمتاز بالبساطة والدفء والراحة وتقرب بين أفراد الأسرة، ولأننا نفكر فى هوميفاى بتقديم كل ماهو مميز وعملى نحضر لك اليوم 7 منازل صغيرة مميزة ومبهجة مصممة بذوق رفيع سيتذوقه عشان الألوان أيضًا.
يشبه التصميم الآتى التصاميم التقليدية للأكواخ الصغيرة ولكن فى وجود عناصر أكثر عصرية داخل المنزل. فالمساحة الرئيسية داخل المنزل مفتوحةعلى الحديثة عبر تصميم الجدار بالأبواب الزجاجية، أما المساحات الخاصة فتحتل الركن الأيمن فى التصميم وتتميز واجهة المنزل بتصميم فريد بإستخدام الخشب ليتماشى مع البيئة الطبيعة حوله.
منزل صغير وعصرى بشكل كامل ويتميز بتصميم بسيط من الداخل والخارج، ويزود إطار الرووف بشبكة تعكس الإضاءة للنوافذ مصممة لتركب فى الاعمدة الخشبية فقط.
ونلاحظ استخدام الأبواب والنوافذ الزجاجية فى مساحات كبيرة بالجدارن للنستمتع من الداخل بالمشاهد الطبيعية ونملأ المنزل بالإضاءة الطبيعية الدافئة التى تزيد الغرف إشراقًا ونورً.
هذا المنزل لعشاق المساحات البسيطة، مساحات صافية تمامًا ومفتوحة على بعضها تسمح للضوء بإنارة المنزل بأكمله.
ويتكون المنزل من طابقين لغرفة أخرى تقدم المزيد من الخصوصية.
تتميز التصميمات الكلاسيكية الريفية بأنها تشع دفء وحميمة بالمنزل وتناسب هذه التصميمات محبى البساطة والطبيعة ، فنلاحظ اعتماد التصميم على مادة الخشب فى معظم مكونات الغرفة من أثاث وديكور، كما تغطى الجدران بالأحجار الصناعية ما يملًا المنزل بألوان دافئة مرحبة بالأسرة.
الآن كل مايفضل التفكير فيه عند تجهيز منزلك شراء الأساسيات فقط وعدم تكديس المساحات، فكر فى استخدام اللون الابيض لما يعطيه من إحساس باتساع المساحة، استخدم ألوان دافئة للأرضية تسمح لك بالتنويع فى استايلات الأثاث ولا تنسى بتزين الغرفة ببعض الألوان المختلفة لتكسر رتابة الألوان الموحدة.
استخدام اللون الأبيض كقاعدة أساسية فى تصميم الغرفة يساعدنا على التنوع فى اختيار التفاصيل الخاصة بالغرفة، وما يميز التصميم الآتى استخدام اللون الاسود فى الكراسى ليزيد من أناقة الغرفة فى التباين بين اللونين الأبيض والأسود.
منزل بمساحة صغيرة ملىء بالغرف المخفية ولمسات ديكور بسيطة( مثل المكتبة السحرية) ولكن يتسع المنزل لكل الأفراد ويطل على مشهد جميل نستمتع به خلف النوافذ.
بجانب وجود مساحة متاحة فى شرفة المنزل لنقضى به بعض الأوقات الممتعة فى أيام الصيف المنعشة.