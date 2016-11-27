7 بيوت صغيرة ستريد مثلها

عندما نفكر فى تصميم منزل يدعو للتفاخر والتباهى به دائمًا مانفكر فى منزل كبير، ولكن لماذا لا نفكر فى المنازل الصغيرة؟

فالمنازل الصغيرة تمتاز بالبساطة والدفء والراحة وتقرب بين أفراد الأسرة، ولأننا نفكر فى هوميفاى بتقديم كل ماهو مميز وعملى نحضر لك اليوم 7 منازل صغيرة مميزة ومبهجة مصممة بذوق رفيع سيتذوقه عشان الألوان أيضًا.