لمحبي الموزاييك في الديكور الداخلي

ما رأيك بأن يكن حمامك ذو لون أسود أنيق جذاب، لا تقلق من اختيارك فالأسود ملك الألوان ومع الموازييك فستضيف له إطلاله مميزة مع ملمسه المجسم ليعطيك احساس مختلف..

فالموزاييك الأسود له بريق ورونق خاص سيضفي على حمامك لمسة من الأناقة والسحر.