لمحبي الموزاييك في الديكور الداخلي

الموزاييك في الأصل خامة فنية يستخدمها الفنانون في تشكيل لوحات رائعة وتغطية حمامات السباحة والمباني الفخمة إلا أنه خامة مناسبة جدًا لتصميم منزلك أيضًا فهو مصنوع من مواد تشبه السيراميك مما يجعله مقاومًا للماء. وإذا كنت من عشاق الفخامة والتميز فالموزاييك سيكون اختيارًا رائعًا لك، فهو يضفي على الديكور لمسة فنية مميزة ومظهر فخم ذا رونق خاص، أما إن كنت من محبي الموزاييك.. فستجد معنا اليوم مجموعة مختارة من التصمميات الرائعة لمنزلك، فاليوم سنصحح ذلك المفهوم الخاطئ عن الموزاييك فمن أكثر المعتقدات الخاطئة شيوعا في الديكور الداخلى هو أنه لا يستخدم إلا بالحمامات، ولكن ظهرت في الأونة الأخيرة صيحات حديثة لاستخدامه في كافة أركان المنزل لما يضيفه من لمسات أنيقة وقيمة للتصميم وأهم ما يميزه هو ملمسه المختلف وتركيبة ألوانه المميزة..
أمامنا أول نموذج معنا، استخدم المصمم فيه الموازييك على هيئة جدار كامل بدرجات اللون الأخضر الخلابة، أهم ما يميز الموزاييك هو لمعانه ولفت الأنظار له لما يحمله من تفاصيل صغيرة تجذب العين لاكتشافها، لا تحتاج مع الموازييك من قطع ديكورية لتزيينه، فهو كافي بذاته كما هو أمامنا..
إن كان منزلك يتوسطه عمود دائري فلك هذا الحل الرائع، استخدم الموزاييك لتجعله أجمل وأكثر جاذبية، وليتحول من كونه عنصر إنشائي إلى قطعة ديكورية تتوسط منزلك ..
لا تتردد في استخدام الموزاييك الأبيض، فهو ذو إطلالة مختلفة تجعل من منزلك لوحة هادئة مريحة للأعصاب..
إن كان مطبخك ذو تصميم مفتوح مع فراغ معيشتك فاستخدام الموازييك هنا يكن الخيار الأفضل لك.. لأنه يعد خامة قيمة ومختلفة متعددة الاستخدامات فلن تشعر بأنك استخدمت خامة تخص المطابخ داخل الفراغ الرئيسي بمنزلك، قد يصبح ذلك خطأ فادح في تصميمك ولكن مع الموزاييك ستتجنب كل هذا..
ستقف كثيرا أمام هذا الحائط ذو اللون الذهبي الأنيق، هل هذا مجرد حائط بمطبخ أم لوحة فنية رائعة وإضافة لا مثيل لها..
ما رأيك بأن يكن حمامك ذو لون أسود أنيق جذاب، لا تقلق من اختيارك فالأسود ملك الألوان ومع الموازييك فستضيف له إطلاله مميزة مع ملمسه المجسم ليعطيك احساس مختلف..
فالموزاييك الأسود له بريق ورونق خاص سيضفي على حمامك لمسة من الأناقة والسحر.
قد يجعل الموازييك من حمامك تصميم ملكي فاخر كالذي في القصور أو الفنادق، لمعة الذهب التى قد تجعلك تظن أنك في حمام مصنوع من الذهب فعلا مع وحدة إضاءة معلقة رائعة ومرآة جذابة..