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لمحبي الموزاييك في الديكور الداخلي

آية منير آية منير
homify مطبخ
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الموزاييك في الأصل خامة فنية يستخدمها الفنانون في تشكيل لوحات رائعة وتغطية حمامات السباحة والمباني الفخمة إلا أنه خامة مناسبة جدًا لتصميم منزلك أيضًا فهو مصنوع من مواد تشبه السيراميك مما يجعله مقاومًا للماء. وإذا كنت من عشاق الفخامة والتميز فالموزاييك سيكون اختيارًا رائعًا لك، فهو يضفي على الديكور لمسة فنية مميزة ومظهر فخم ذا رونق خاص، أما إن كنت من محبي الموزاييك.. فستجد معنا اليوم مجموعة مختارة من التصمميات الرائعة لمنزلك، فاليوم سنصحح ذلك المفهوم الخاطئ عن الموزاييك فمن أكثر المعتقدات الخاطئة شيوعا في الديكور الداخلى هو أنه لا يستخدم إلا بالحمامات، ولكن ظهرت في الأونة الأخيرة صيحات حديثة لاستخدامه في كافة أركان المنزل لما يضيفه من لمسات أنيقة وقيمة للتصميم وأهم ما يميزه هو ملمسه المختلف وتركيبة ألوانه المميزة..

غرفة معيشة ..

homify مساحات تجارية زجاج فنادق
homify

homify
homify
homify

أمامنا أول نموذج معنا، استخدم المصمم فيه الموازييك على هيئة جدار كامل بدرجات اللون الأخضر الخلابة، أهم ما يميز الموزاييك هو لمعانه ولفت الأنظار له لما يحمله من تفاصيل صغيرة تجذب العين لاكتشافها، لا تحتاج مع الموازييك من قطع ديكورية لتزيينه، فهو كافي بذاته كما هو أمامنا..

عمود دائري..

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

إن كان منزلك يتوسطه عمود دائري فلك هذا الحل الرائع، استخدم الموزاييك لتجعله أجمل وأكثر جاذبية، وليتحول من كونه عنصر إنشائي إلى قطعة ديكورية تتوسط منزلك ..

حائط أبيض أنيق..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

لا تتردد في استخدام الموزاييك الأبيض، فهو ذو إطلالة مختلفة تجعل من منزلك لوحة هادئة مريحة للأعصاب..

مطبخ مفتوح..

homify مساحات تجارية بار/ ملهى ليلي
homify

homify
homify
homify

إن كان مطبخك ذو تصميم مفتوح مع فراغ معيشتك فاستخدام الموازييك هنا يكن الخيار الأفضل لك.. لأنه يعد خامة قيمة ومختلفة متعددة الاستخدامات فلن تشعر بأنك استخدمت خامة تخص المطابخ داخل الفراغ الرئيسي بمنزلك، قد يصبح ذلك خطأ فادح في تصميمك ولكن مع الموزاييك ستتجنب كل هذا..

حائط ذهبي..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ستقف كثيرا أمام هذا الحائط ذو اللون الذهبي الأنيق، هل هذا مجرد حائط بمطبخ أم لوحة فنية رائعة وإضافة لا مثيل لها..

أسود أنيق..

homify حمام زجاج
homify

homify
homify
homify

ما رأيك بأن يكن حمامك ذو لون أسود أنيق جذاب، لا تقلق من اختيارك فالأسود ملك الألوان ومع الموازييك فستضيف له إطلاله مميزة مع ملمسه المجسم ليعطيك احساس مختلف..

فالموزاييك الأسود له بريق ورونق خاص سيضفي على حمامك لمسة من الأناقة والسحر. 

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حمام ملكى..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

قد يجعل الموازييك من حمامك تصميم ملكي فاخر كالذي في القصور أو الفنادق، لمعة الذهب التى قد تجعلك تظن أنك في حمام مصنوع من الذهب فعلا مع وحدة إضاءة معلقة رائعة ومرآة جذابة..

جدار وأرضية ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

قد يجعلك حبك للموازييك أن تصمم جدار حمامك وأرضيته منه، لا تفكر كثيرا قبل اتخاذك هذا القرار فقد تنجح في تصميم حمامك بشكل كبير مع هذا الاختيار وتجعل منه فراغ متناسق ومتناغم بكل تفاصيله..

وفي النهاية إن كنت تبحث عن تصميم حمام على طراز حديث إليك هذا المقال

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