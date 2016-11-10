6 أفكار ملمهة من منزل فاخر يطل علي البحر

كل ركن في الغرفة هنا قد تم تصميمه بعناية لتحصل في النهاية على غرفة شديدة التناغم في الألوان والإشراق خاصة مع المنظر الطبيعي بالخارج. يظهر هذا من خلال التناغم بين ألوان الجدران المزخرفة والمنسوجات بالغرفة لتهيمن خطوط الأناقة على المكان.

اللافت للنظر هنا هو السقف المزود بجيبسوم بورد بتصميم مميز للغاية فزاد من سحر الإضاءة بالغرفة.

الغرفة هنا أيضا مثال رائع للدمج بين أكثر من نمد دون الشعور بالزحام البصري، فتجد مثلا أن وحدة التلفزيون والرفوف المثبتة بالجدران تميل للطراز العرصي، بينما تصميم الكراسي والطاولة بينهما كلاسيكي صميم.