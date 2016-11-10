6 أفكار ملمهة من منزل فاخر يطل علي البحر

في الآونة الأخيرة صار جمهور النمط الكلاسيكي في التصميم في تناقص مستمر، خاصة وأن الشباب ممكن يقومون بتأثيث منازلهم الجديدة يلجئون إلى أنماط عصرية أكثر مثل المودرن أو المانيماليزم مثلا، لكن ما يغفله الكثير هو إمكانية الاستفادة من النسيج التقليدي بالتصميمات الداخلية ودمجها مع لمسات معاصرة لتحصل في النهاية على نموذج أكثر جمالا ورقيّا، خاصة إذا كانت التصميمات قد تم تنفيذها بحرفية عالية. في كتاب الأفكار هذا سنأخذك في جولة صغيرة بمنزل تركي مليء بأفكار ديكور غاية في الأناقة والتي ستلهمك وأنت تخطط لمنزلك.
كل ركن في الغرفة هنا قد تم تصميمه بعناية لتحصل في النهاية على غرفة شديدة التناغم في الألوان والإشراق خاصة مع المنظر الطبيعي بالخارج. يظهر هذا من خلال التناغم بين ألوان الجدران المزخرفة والمنسوجات بالغرفة لتهيمن خطوط الأناقة على المكان.
اللافت للنظر هنا هو السقف المزود بجيبسوم بورد بتصميم مميز للغاية فزاد من سحر الإضاءة بالغرفة.
الغرفة هنا أيضا مثال رائع للدمج بين أكثر من نمد دون الشعور بالزحام البصري، فتجد مثلا أن وحدة التلفزيون والرفوف المثبتة بالجدران تميل للطراز العرصي، بينما تصميم الكراسي والطاولة بينهما كلاسيكي صميم.
بطلة المشهد في غرفة الطعام هنا هي الثريا الفخمة المتدلية أعلى طاولة السفرة، والتي بالطبع سيزداد تأثيرها على الغرفة في المساء. تصميم طاولة الطعام بسيط للغاية ويميل للطابع التبسيطي فتناغمت مع الأواني والأكسسوارات الفضية على الطاولة المليئة بالتفاصيل الدقيقة والأنيقة.
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رغم أن الرفوف الطائرة من أكثر عناصر الديكور التي تميز النمط العصري أو الحداثي، إلا أن المصمم استعان بها هنا بطريقة مثالية لعرض التحفة والديكورات الصغيرة.
مطبخ عصري بتصميم بسيط ومميز كما أنه مزود بأجهزة المطبخ الحديثة، المثير للانتباه هنا هو الطاولة ومنطقة الجلوس المصاحبة للمطبخ، والتي ستتيح لك الفرصة لتناول الإفطار أو القهوة مع العائلة أمام مشهد البحر الرائ
الاهتمام بالإضاءة بغرفة النوم هنا واضحا للغاية، سواء من حيث تنوع مصادر الإضاءة أو التصميم الخاص بكل وحدة. يبرز ذلك من خلال النجفة المميزة التي تجمع بين الخشب والكريستال أو تصميم إضاءة السقف المزخرفة بزخارف أنيقة. المزج بين درجات اللون البني والأخضر بالغرفة خلق تناغما مريحا للعين.
هذا الركن غاية في الجمال ومليء بالتفاصيل المتقنة، سأبدأ بنسيج الكنبة المخملي باللون الفيروزي الذي يشيع السلام والهدوء بأي مكان، لم يكتفي المصمم بوجود هذا اللون بالكنبة بل استعان به في بعض الأكسسوارات الزجاجية الفخمة، كما تحمل الستارة والوحدة الخشبية والجدران ظلال لنفس اللون. احترت كثيرا بشأن الجدار، هل هو مرسوم عليه أم أن هذا ورق حائط به تلك النقوش اللامعة والتي تعكس ألوان البحر بالخارج! أي إن كان فقد خلق هذا الجدار توليفة رائعة بظلال اللون الفيروزي.