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10 أفكار لإضافة الأحجار إلى منزلك

ريم عوض ريم عوض
Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
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إعادة طلاء المنزل، تغيير الأثاث، تجديد الأرضية كلها تغييرات بسيطة وغير مكلفة يمكنها أن تغير من الجو العام لمنزلك بشكل لا يمكنك تخيله إلا عند تجربته! من هذه التغييرات إضافة الأحجار لأجزاء مختلفة من منزلك لتضفي دفئًا ومنظرًا طبيعيًا مختلفًا وجذابًا. في هذا المقال جمعنا لكم بعض الأفكار التي من شأنها أن تلهمكم عن كيفية استخدام الأحجار في منزلك وأفضل الأماكن لذلك.

1- التراس المغلق

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

في هذا التصميم نجد استخدام الحائط الحجري ولكن كورق حائط! نعم هذا ورق حائط من الفينيل هل تصدق ذلك؟ ولكن عليك التأكد من اختيار نوع من الورق بجودة عالية، ليتحمّل عوامل المناخ وضوء الشمس. احذر أن تشتري أنواعًا ردئية ورخيصة فتفسد المنظر وتضطر لتغييرها مرة أخرى!

2- الحجر اللوحي

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores حمام
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الحجر اللوحي أو البلاط يعطي التصميم أناقة أكثر بسبب خطوطه المستقيمة. هذا النوع من الأحجار يخلق جوًا أكثر برودة مع ألوانه الفاتحة والداكنة العصرية.

3- استغل العواميد

Oficina , Spazio3Design Spazio3Design مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Spazio3Design

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

العواميد هي أساس أي غرفة، فلم لا نستغلها في الديكور؟ يمكنك أن تكسوها بالأحجار كعنصر طبيعي خاصة في المكاتب لتقلل من توتر منطقة العمل.

4- في غرفة المعيشة

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

إذا كانت غرفة معيشتك تبدو مملة وكئيبة فربما تحتاج لإضافة جديدة من الطبيعة. بالرغم من أنك تستطيع مجرد لصق طبقة اصطناعية ولكن إذا كنت تطمح لإضافة أكثر دفئًا وحميمية فجرّب الأحجار الحقيقية.

5- جزيرة المطبخ

Reforma de apartamento en el Barrio Estadio, ALSE Taller de Arquitectura y Diseño ALSE Taller de Arquitectura y Diseño مطبخ
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

الأحجار لا تقتصر على الحوائط فقط ولكن كمثال لبعض الأماكن الأخرى التي يمكنك استخدامها فيها كديكور، جزيرة المطبخ وأسفل السلم وبار المطبخ وحتى ككسوة للحائط المجاور للدش في الحمام لما لهذه الأحجار من تحمل فائق للعوامل المختلفة.

6- في المطبخ

L'envers du décor, Pixcity Pixcity مطبخ
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

صورة أخرى لاستخدام شكل الأحجار من ورق حائط المصنوع من الفينيل ولكن في هذه المرة تم استخدامه في المطبخ. ما يميزه هو سهولة تركيبه وسعره المنخفض نسبة إلى الأحجار الحقيقية وهي تعطي تقريبًا نفس المنظر والنتيجة. بالإضافة لكونها سهلة التنظيف خاصة مع وجودها في المطبخ الذي تتسخ حوائطه بسهولة، وهي أيضًا سهلة الإزالة إذا أردت التغيير في أي وقت.

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7- الحائط المجاور للدش

homify حمام جرانيت Black
homify

homify
homify
homify

كما قلنا لكم من قبل هذا مثال على استخدام الأحجار في الدش. اقرأ أيضًا 12 فكرة لحمامات من الأحجار

8- في الحمام

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos حمام
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

للشعور بالراحة والاسترخاء في الحمام من المهم أن تعتني بمظهر الحمام ليكون منعشًا كدش دافئًا بعد التمرين! لذلك استخدام مواد طبيعية كالأحجار في الحمام هو من الأفضل الحلول. يمكنك إضافة بعض منه عند الحوض وبجانب الدش وستشعر بأناقة حمامك على الفور.

9- ستائر حجرية!

Design Schiebegardinen | Schiebevorhänge | textile Raumtrenner, Bilderwelten Bilderwelten شبابيك و أبوابستائر
Bilderwelten

Bilderwelten
Bilderwelten
Bilderwelten

الأقمشة المطبوعة تصنع المستحيلات! ستارة على شكل أحجار؟ لا يجب أن تكون ستارة للنافذة فقط ولكن يمكنك وضع ستارة فاصلة بين غرفتين من منزلك لإضافة بعض الديكور الفريد من نوعه.

10- في أرضية التراس

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte بلكونة أو شرفة
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

من أفضل الأماكن لاستخدام الأحجار هو في الحديقة أو التراس لإضافة لمسة جمالية فريدة من نوعها وفخمة على جلسات التأمل والحفلات السمر.

قبل وبعد وتغييرات شاملة فى تلك الحمامات
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