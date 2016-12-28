10 أفكار لإضافة الأحجار إلى منزلك

إعادة طلاء المنزل، تغيير الأثاث، تجديد الأرضية كلها تغييرات بسيطة وغير مكلفة يمكنها أن تغير من الجو العام لمنزلك بشكل لا يمكنك تخيله إلا عند تجربته! من هذه التغييرات إضافة الأحجار لأجزاء مختلفة من منزلك لتضفي دفئًا ومنظرًا طبيعيًا مختلفًا وجذابًا. في هذا المقال جمعنا لكم بعض الأفكار التي من شأنها أن تلهمكم عن كيفية استخدام الأحجار في منزلك وأفضل الأماكن لذلك.
في هذا التصميم نجد استخدام الحائط الحجري ولكن كورق حائط! نعم هذا ورق حائط من الفينيل هل تصدق ذلك؟ ولكن عليك التأكد من اختيار نوع من الورق بجودة عالية، ليتحمّل عوامل المناخ وضوء الشمس. احذر أن تشتري أنواعًا ردئية ورخيصة فتفسد المنظر وتضطر لتغييرها مرة أخرى!
الحجر اللوحي أو البلاط يعطي التصميم أناقة أكثر بسبب خطوطه المستقيمة. هذا النوع من الأحجار يخلق جوًا أكثر برودة مع ألوانه الفاتحة والداكنة العصرية.
العواميد هي أساس أي غرفة، فلم لا نستغلها في الديكور؟ يمكنك أن تكسوها بالأحجار كعنصر طبيعي خاصة في المكاتب لتقلل من توتر منطقة العمل.
إذا كانت غرفة معيشتك تبدو مملة وكئيبة فربما تحتاج لإضافة جديدة من الطبيعة. بالرغم من أنك تستطيع مجرد لصق طبقة اصطناعية ولكن إذا كنت تطمح لإضافة أكثر دفئًا وحميمية فجرّب الأحجار الحقيقية.
الأحجار لا تقتصر على الحوائط فقط ولكن كمثال لبعض الأماكن الأخرى التي يمكنك استخدامها فيها كديكور، جزيرة المطبخ وأسفل السلم وبار المطبخ وحتى ككسوة للحائط المجاور للدش في الحمام لما لهذه الأحجار من تحمل فائق للعوامل المختلفة.
صورة أخرى لاستخدام شكل الأحجار من ورق حائط المصنوع من الفينيل ولكن في هذه المرة تم استخدامه في المطبخ. ما يميزه هو سهولة تركيبه وسعره المنخفض نسبة إلى الأحجار الحقيقية وهي تعطي تقريبًا نفس المنظر والنتيجة. بالإضافة لكونها سهلة التنظيف خاصة مع وجودها في المطبخ الذي تتسخ حوائطه بسهولة، وهي أيضًا سهلة الإزالة إذا أردت التغيير في أي وقت.
كما قلنا لكم من قبل هذا مثال على استخدام الأحجار في الدش. اقرأ أيضًا 12 فكرة لحمامات من الأحجار
للشعور بالراحة والاسترخاء في الحمام من المهم أن تعتني بمظهر الحمام ليكون منعشًا كدش دافئًا بعد التمرين! لذلك استخدام مواد طبيعية كالأحجار في الحمام هو من الأفضل الحلول. يمكنك إضافة بعض منه عند الحوض وبجانب الدش وستشعر بأناقة حمامك على الفور.
الأقمشة المطبوعة تصنع المستحيلات! ستارة على شكل أحجار؟ لا يجب أن تكون ستارة للنافذة فقط ولكن يمكنك وضع ستارة فاصلة بين غرفتين من منزلك لإضافة بعض الديكور الفريد من نوعه.
من أفضل الأماكن لاستخدام الأحجار هو في الحديقة أو التراس لإضافة لمسة جمالية فريدة من نوعها وفخمة على جلسات التأمل والحفلات السمر.