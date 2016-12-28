10 أفكار لإضافة الأحجار إلى منزلك

إعادة طلاء المنزل، تغيير الأثاث، تجديد الأرضية كلها تغييرات بسيطة وغير مكلفة يمكنها أن تغير من الجو العام لمنزلك بشكل لا يمكنك تخيله إلا عند تجربته! من هذه التغييرات إضافة الأحجار لأجزاء مختلفة من منزلك لتضفي دفئًا ومنظرًا طبيعيًا مختلفًا وجذابًا. في هذا المقال جمعنا لكم بعض الأفكار التي من شأنها أن تلهمكم عن كيفية استخدام الأحجار في منزلك وأفضل الأماكن لذلك.