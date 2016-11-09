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9 غرف نوم مميزة

ريم عوض ريم عوض
homify غرفة نوم
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الاهتمام بديكور غرفة النوم من أهم الأشياء التي تؤثر في مزاجك وفي جودة نومك. تخيل أن أول شيء تراه عينيك في الصباح هو ألوان غير متناسقة وغير مريحة وكذلك بعد العودة من يوم عمل شاق. أو إذا كانت الغرفة مكدسة بالأثاث. في هذا المقال نقدم لكم غرف نوم مميزة ستساعدكم عند اختيار ديكور لغرفة نومكم.

لمسة من الأحمر

apartamento Peninsula - Barra da Tijuca, Isabela Lavenère Arquitetura Isabela Lavenère Arquitetura غرفة نوم
Isabela Lavenère Arquitetura

Isabela Lavenère Arquitetura
Isabela Lavenère Arquitetura
Isabela Lavenère Arquitetura

وضع لمسات من اللون الأحمر دائمًا ما تأتي بثمارها خاصة إذا كانت باقي الغرفة من لون موحد. تصميم هذه تبسيطي باللون الأبيض الذي يطغى على معظم الغرفة، فأضاف المصمم كرسي أحمر وخددية وشماعة باللون الأحمر مع لمسة أخرى من اللون البنفجسي لتتناسب مع لون الحائط المقابل للسرير.

دفئ ورومانسية

Timeless with a twist, Viterbo Interior design Viterbo Interior design غرفة نوم
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

غرفة النوم هذه تعكس دفئًا ورومانسية ليست فقط في الألوان المحايدة المستخدمة ولكن في التفاصيل أيضًا من الصدفة المعلقة كوحدة إضاءة واللوحة خلف السرير لنباتات وعصافير. هذا التصميم مفيد جدًا للمساحات الصغيرة أو عند فصل جزء من غرفة بجدار، أو كغرفة الضيوف.

بركان من الألوان

Спальня со львом.Проект для TV ПРО декор на ТНТ, Yucubedesign Yucubedesign غرفة نوم
Yucubedesign

Yucubedesign
Yucubedesign
Yucubedesign

هذه الغرفة تتميز بكثرة ألوانها النابضة بالحياة التي تدل على شخصية جذابة وحيوية وجريئة. إذا كنت لا تفضل إضافة كل هذه الألوان في أثاث الغرفة وأقمشته ولكن ما زلت ترغب في إضافة الألوان للغرفة بشكل أو بآخر فيمكنك تعليق رسومات وقطع ديكور تحمل نفس الألوان.

غرفة أنثوية رومانسية

Suite Love - Decoração de Quarto, White Glam White Glam غرفة نوم
White Glam

White Glam
White Glam
White Glam

هذه الغرفة مصممة بألوان فاتحة وهادئة وتعكس لمسة أنثوية واضحة. الدرجات الفاتحة من الوردي والأزرق والأخضر والأصفر هي الاختيار المثالي لغرفة هادئة ورقيقة مع بعض الزهريات والتحف بنفس الألوان.

غرفة بسيطة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذا تصميم لغرفة بسيطة جدًا ولكن ما يميزها هو ألوان الخدديات وأحجامها. ربما من الممكن أن تكون غرفة للاستراحة في العمل أو غرفة طالب أو مجرد سرير في العلية للتأمل.

سجادة الغرفة

Quinta de Cravel | 2008, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo غرفة نوم Grey
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

تصميم الغرفة جذاب ومبدع بألوان أرضية واختار المصمم أن يكسو الأرض بالسجاد فلا يظهر منها شيئًا. من أهم قطع هذه الغرفة المرآة الفريدة من نوعها المعلقة على الجدار والمصباح المتدلي ذا التصميم المختلف مع إضافة لمسة من الطبيعة في الورود المستخدمة.

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غرفة كلاسيكية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم لغرفة كلاسيكية في كل تفاصيلها من أول ظهر السرير وحتى المرآة والكومود والسجادة. وبالطبع لا نسسى العنصر الأشهر في التصميمات الكلاسيكية وهو اللون الذهبي في الأباجورات وإطار المرآة والشراشف.

أزرق وبني

MODERN&DARING, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة نوم
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

مزج المصمم بين الألوان الأرضية ودرجات الأزرق النابض بالحياة على سرير أبيض. إذا كانت الغرفة صغيرة فربما لن تقوم بوضع كنبة مثل هذه ولكن ننصحك أن تضع مرآةكبيرة في مقابل السرير أو أمام الدولاب لتضفي إتساعًا على الغرفة.

اتزان الألوان

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة نوم
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

الغرفة المثالية هي التي يكون فيها اتزان وتجانس بين الألوان وأدوات وقطع الديكور، وأفضل شيء أن يكون هناك لون أو اثنين كقاعدة للتصميم، كما في هذه الصورة الأبيض والبني، ثم تقوم بوضع قطع ديكور بألوان من نوع آخر كالأحمر والأزرق والأخضر مثلا، تماما مثلما أدخل المصمم اللون الأحمر في الخدديات والكرسي.

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