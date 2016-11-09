9 غرف نوم مميزة

الاهتمام بديكور غرفة النوم من أهم الأشياء التي تؤثر في مزاجك وفي جودة نومك. تخيل أن أول شيء تراه عينيك في الصباح هو ألوان غير متناسقة وغير مريحة وكذلك بعد العودة من يوم عمل شاق. أو إذا كانت الغرفة مكدسة بالأثاث. في هذا المقال نقدم لكم غرف نوم مميزة ستساعدكم عند اختيار ديكور لغرفة نومكم.
وضع لمسات من اللون الأحمر دائمًا ما تأتي بثمارها خاصة إذا كانت باقي الغرفة من لون موحد. تصميم هذه تبسيطي باللون الأبيض الذي يطغى على معظم الغرفة، فأضاف المصمم كرسي أحمر وخددية وشماعة باللون الأحمر مع لمسة أخرى من اللون البنفجسي لتتناسب مع لون الحائط المقابل للسرير.
غرفة النوم هذه تعكس دفئًا ورومانسية ليست فقط في الألوان المحايدة المستخدمة ولكن في التفاصيل أيضًا من الصدفة المعلقة كوحدة إضاءة واللوحة خلف السرير لنباتات وعصافير. هذا التصميم مفيد جدًا للمساحات الصغيرة أو عند فصل جزء من غرفة بجدار، أو كغرفة الضيوف.
هذه الغرفة تتميز بكثرة ألوانها النابضة بالحياة التي تدل على شخصية جذابة وحيوية وجريئة. إذا كنت لا تفضل إضافة كل هذه الألوان في أثاث الغرفة وأقمشته ولكن ما زلت ترغب في إضافة الألوان للغرفة بشكل أو بآخر فيمكنك تعليق رسومات وقطع ديكور تحمل نفس الألوان.
هذه الغرفة مصممة بألوان فاتحة وهادئة وتعكس لمسة أنثوية واضحة. الدرجات الفاتحة من الوردي والأزرق والأخضر والأصفر هي الاختيار المثالي لغرفة هادئة ورقيقة مع بعض الزهريات والتحف بنفس الألوان.
هذا تصميم لغرفة بسيطة جدًا ولكن ما يميزها هو ألوان الخدديات وأحجامها. ربما من الممكن أن تكون غرفة للاستراحة في العمل أو غرفة طالب أو مجرد سرير في العلية للتأمل.
تصميم الغرفة جذاب ومبدع بألوان أرضية واختار المصمم أن يكسو الأرض بالسجاد فلا يظهر منها شيئًا. من أهم قطع هذه الغرفة المرآة الفريدة من نوعها المعلقة على الجدار والمصباح المتدلي ذا التصميم المختلف مع إضافة لمسة من الطبيعة في الورود المستخدمة.
هذا التصميم لغرفة كلاسيكية في كل تفاصيلها من أول ظهر السرير وحتى المرآة والكومود والسجادة. وبالطبع لا نسسى العنصر الأشهر في التصميمات الكلاسيكية وهو اللون الذهبي في الأباجورات وإطار المرآة والشراشف.
مزج المصمم بين الألوان الأرضية ودرجات الأزرق النابض بالحياة على سرير أبيض. إذا كانت الغرفة صغيرة فربما لن تقوم بوضع كنبة مثل هذه ولكن ننصحك أن تضع مرآةكبيرة في مقابل السرير أو أمام الدولاب لتضفي إتساعًا على الغرفة.
الغرفة المثالية هي التي يكون فيها اتزان وتجانس بين الألوان وأدوات وقطع الديكور، وأفضل شيء أن يكون هناك لون أو اثنين كقاعدة للتصميم، كما في هذه الصورة الأبيض والبني، ثم تقوم بوضع قطع ديكور بألوان من نوع آخر كالأحمر والأزرق والأخضر مثلا، تماما مثلما أدخل المصمم اللون الأحمر في الخدديات والكرسي.
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