شقة رائعة مع شريك حياتك

هل حلمت يوما بمنزل صغير مع شريك حياتك، يحمل في كل جوانبه أحلامك وأمانيك تارك في تفاصيله بصمتك وشخصيتك، هل تحلم أن تجد من يساعدك في ذلك، هوميفاي سيقدم لك يد العون لتجد ما حلمت به دوما بأقل جهد، سنأخذك اليوم في جولة مدهشة بين أركان شقة صغيرة تناسب حياة زوجين في بداية حياتهم، تتمتع بكم من البساطة والجمال ليجعلها نموذج سهل تنفيذه وينال إعجاب كل من يشاهده..
سنبدأ جولتنا بالتعرف على طراز هذه الشقة، اختار المصمم الطراز الحديث لما يتميز به عن باقى أساليب الديكور، أهم ما يجب أن تعلمه عن الطراز الحديث هو بساطته وهدوء تفاصيله، لن تجد ضخامة قطع الأثاث الطراز الكلاسيكي على سبيل المثال، ستجد دوما قطع أثاث صغيرة وذات تصميم مبسط سهل التنظيف ولا يشغل حيز كبير ..
ستجد أن المادة الأساسية في التصميم هنا هي الخشب، ذو لون فاتح وعلى طبيعته، استخدمه المصمم في الأرضيات وحاجز رأسي بين فراغ الاستقبال والممر الداخلي، بالإضافة لاختيارات الألوان الفاتحة، يجعلك تشعر بمساحة بصرية أكبر ولا يصل لك احساس بضيق الشقة وصغر مساحتها..
كل ما تحتاجه أنت وشريك حياتك في غرفة المعيشة هي أريكة مريحة تستلقيان عليها لمشاهدة التلفاز، هو ما فعله بالتحديد المصمم فقد اختار لكما اريكة رائعة ذات لون رمادي فاتح مع خديدية ذات لون أخضر فاتح ولم يزيد عن ذلك حتى تشعر بالاتساع والراحة والهدوء، وبما أننا في جولة لمنزل شبابي فما رأيك بسجادة مع خطوط المانديلا الرائعة والتي تساعد على الاسترخاء والراحة النفسية، وحين أراد المصمم أن يضيف قطع ديكورية للتصميم لم يتردد في إضافة لوحات صغيرة على ذوقه الخاص مع ستارة ذات لون أبيض ووحدة إضاءة بسيطة جدا ..
على نفس النهج المتبع في جميع أنحاء الشقة وهو البساطة، فاختار المصمم طاولة طعام خشبية ذات تصميم بسيط مع مقعدين وأريكة خشبية لتترك لمسة مبتكرة في تصميم الطاولة، وحتى يحافظ على التباين المطلوب فظهر اللون الأخضر مرة ثانية في الستارة البسيطة أمامنا..
اختيار ورق جدران بسيط جدا ليصبح خلفية مناسبة للتلفزيون، ومكتبة صغيرة لنحافظ على ترتيب المكان ..
يأتى تصميم المطبخ على الطراز الحديث واللون الأبيض هو عنوانه، أرضية لامعة وجدران من تكورينات السيراميك الأبيض، بالإضافة إلى طاولة طعام خشبية ومقعدين من البلاسيتك، تصميم وحدات التخزين عملى جدا ويساعدك على تنظيم وترتيب المطبخ بشكل دائم..
حين اختار المصمم أن يضيف قطع ديكورية للمطبخ، فلم يجد أجمل من تباين الأبيض والأسود مع أشكال هندسية رائعة ..
ما رأيك في فكرة مبتكرة لتخصيص حائط كامل وتحويله للوحة لتسجيل كل ما يهمك في مطبخك..
وإن كانت من أحلامك حمام فندقى، فإليك هذا التصميم حمام فاخر ذو تصميم بسيط، يظل الأبيض هو السائد مع لمسات بسيطة من لون البحر الهادئ..
وهنا تنتهي جولتنا في شقة رائعة غير مكلفة وسهلة التنفيذ..
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