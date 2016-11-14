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شقة رائعة مع شريك حياتك

آية منير آية منير
homify غرفة المعيشة
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هل حلمت يوما بمنزل صغير مع شريك حياتك، يحمل في كل جوانبه أحلامك وأمانيك تارك في تفاصيله بصمتك وشخصيتك، هل تحلم أن تجد من يساعدك في ذلك، هوميفاي سيقدم لك يد العون لتجد ما حلمت به دوما بأقل جهد، سنأخذك اليوم في جولة مدهشة بين أركان شقة صغيرة تناسب حياة زوجين في بداية حياتهم، تتمتع بكم من البساطة والجمال ليجعلها نموذج سهل تنفيذه وينال إعجاب كل من يشاهده..

طراز حديث..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

سنبدأ جولتنا بالتعرف على طراز هذه الشقة، اختار المصمم الطراز الحديث لما يتميز به عن باقى أساليب الديكور، أهم ما يجب أن تعلمه عن الطراز الحديث هو بساطته وهدوء تفاصيله، لن تجد ضخامة قطع الأثاث الطراز الكلاسيكي على سبيل المثال، ستجد دوما قطع أثاث صغيرة وذات تصميم مبسط سهل التنظيف ولا يشغل حيز كبير ..

الخشب سيد الموقف..

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

ستجد أن المادة الأساسية في التصميم هنا هي الخشب، ذو لون فاتح وعلى طبيعته، استخدمه المصمم في الأرضيات وحاجز رأسي بين فراغ الاستقبال والممر الداخلي، بالإضافة لاختيارات الألوان الفاتحة، يجعلك تشعر بمساحة بصرية أكبر ولا يصل لك احساس بضيق الشقة وصغر مساحتها..

أريكة أنيقة وسجادة مختلفة..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كل ما تحتاجه أنت وشريك حياتك في غرفة المعيشة هي أريكة مريحة تستلقيان عليها لمشاهدة التلفاز، هو ما فعله بالتحديد المصمم فقد اختار لكما اريكة رائعة ذات لون رمادي فاتح مع خديدية ذات لون أخضر فاتح ولم يزيد عن ذلك حتى تشعر بالاتساع والراحة والهدوء، وبما أننا في جولة لمنزل شبابي فما رأيك بسجادة مع خطوط المانديلا الرائعة والتي تساعد على الاسترخاء والراحة النفسية، وحين أراد المصمم أن يضيف قطع ديكورية للتصميم لم يتردد في إضافة لوحات صغيرة على ذوقه الخاص مع ستارة ذات لون أبيض ووحدة إضاءة بسيطة جدا ..

طاولة طعام صغيرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

على نفس النهج المتبع في جميع أنحاء الشقة وهو البساطة، فاختار المصمم طاولة طعام خشبية ذات تصميم بسيط مع مقعدين وأريكة خشبية لتترك لمسة مبتكرة في تصميم الطاولة، وحتى يحافظ على التباين المطلوب فظهر اللون الأخضر مرة ثانية في الستارة البسيطة أمامنا..

حائط التليفزيون

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

اختيار ورق جدران بسيط جدا ليصبح خلفية مناسبة للتلفزيون، ومكتبة صغيرة لنحافظ على ترتيب المكان ..

البساطة والجمال

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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مطبخ حديث..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يأتى تصميم المطبخ على الطراز الحديث واللون الأبيض هو عنوانه، أرضية لامعة وجدران من تكورينات السيراميك الأبيض، بالإضافة إلى طاولة طعام خشبية ومقعدين من البلاسيتك، تصميم وحدات التخزين عملى جدا ويساعدك على تنظيم وترتيب المطبخ بشكل دائم..

أبيض في أسود

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

حين اختار المصمم أن يضيف قطع ديكورية للمطبخ، فلم يجد أجمل من تباين الأبيض والأسود مع أشكال هندسية رائعة ..

لمسة أزرق هادئ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ولكسر الملل والروتين أضاف لمسة رقيقة من لون البحر الهادئ ..

لوحة لوصفات الطعام..

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

ما رأيك في فكرة مبتكرة لتخصيص حائط كامل وتحويله للوحة لتسجيل كل ما يهمك في مطبخك..

إضاءة خاصة للبوتاجاز..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

حمام ذو تصميم مريح..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

وإن كانت من أحلامك حمام فندقى، فإليك هذا التصميم حمام فاخر ذو تصميم بسيط، يظل الأبيض هو السائد مع لمسات بسيطة من لون البحر الهادئ..

نقوش وزخارف ملكية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

خزانة مناسبة ..

homify حمام
homify

homify
homify
homify

وهنا تنتهي جولتنا في شقة رائعة غير مكلفة وسهلة التنفيذ..

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