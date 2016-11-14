32 طريقة لتجديد منزلك بتكاليف بسيطة

تجديد المنزل عمل دائم ومستمر ولا يأتي الوقت الذي نقول فيه أننا انتهينا من التجديد، ولكن ماذا لو كانت الميزانية صغيرة ولا تحتمل القيام بتجديد شامل كل فترة؟ في هذا المقال نقدم لكم 32 فكرة بسيطة لإضافة تغيير لمنزلك بدون تكاليف عالية.
ربما تحتاج لتغيير سيراميك المطبخ ولكن هذا لا يعني أن تغيره بالكامل خاصة إذا كانت ميزانيتك محدودة، الاستعانة بمنظفي سيراميك متخصصين سيعيده كما لو كان جديدًا.
يمكنك تغيير كراسي السفرة ووضع أشكال مختلفة لها أو إعادة تنجيدها بألوان جديدة.
أضف كتابة جديدة على الحائط لمقولتك المفضلة بطريقة إبداعية ومرسومة.
يمكنك طلاء جانب من الحائط بلون قوي ونابض. لا تفعل ذلك إلا إذا كانت باقي الغرفة لونها محايد.
أصغر التغييرات تحدث فرقًا كبيرة كأثر الفراشة! إضافة أو تغيير تفصيلة بسيطة كأرفف مصممة بشكل معين يغير الكثير في ديكور منزلك بجانب إضافة مكان جديد للتخزين.
لماذا تعلق الأضواء في الأعياد فقط؟ أضف بعض المصابيح لنافذة أو للأرفف وابقها مضيئة طوال العام.
قم بتجديد جانب من الحائط بتعليق صور لذكريات لك مع عائلتك تكون محور حديث أقربائك وأصدقائك عند زيارتكم
الألوان المتبانية مؤثرة جدًا فجرّب أن تضيف أرفف من الخشب الذي يضفي دفئًا على المكان داخل الحمام كمثال حيث أن معظم الحمامات تكون بيضاء فإضافة أرفف خشبية سيخلق تباينًا ملحوظًا وأنيقًا.
سواء كانت أرفف أو إطارات أو مكتبة كاملة أضف معرضًا صغيرًا لمنزلك. هذا التصميم رائع لبعض القواعد الخشبية التي تم توظيفها كمكان عرض.
أضف كراسي مختلفة عن بعضها البعض لطاولة واحدة ويمكنك تطبيق هذا في غرفة المعيشة كذلك عن طريق وضع كنبة مختلفة عن الكراسي أو قطعة مختلفة من كل شيء.
أضف بعض قطع الديكور التي تلتصق بارزة على الجدار.
غيّر جانب من الحائط للطوب أو الحجر لديكور أكثر دفئًا وعصرية.
النباتات والخشب مع الألوان الأرضية والألوان الهادئة، مزيج مثالي لغرفة النوم.
أضف ملصقات تعبر عنك وتغير من المنظر العام في غرفة نومك إذا كنت شابًا أو في المطبخ.
الحائط السبورة الذي يمكنك من الكتابة عليه فكرة رائعة كجزء من المطبخ لكتابة الوصفات وقائمة الأعمال المراد تنفيذها أو في مكتبك لكتابة الملاحظات.
هل فكرت في تعليق ديكور صنعته بنفسك من الورق المقوّى؟ ابحث عن طرق لتتعلم الأوريجامي أو فن طي الورق. هذا النوع من الديكور مناسب أكثر في غرف الأطفال.
استخدم قضبان من الستانلس ستيل كشماعة لتعليق الأكواب وأدوات الطبخ.
النباتات دائمًا تعيد أي غرفة للحياة. جرّب أن تضيف بعض النباتات لغرف منزلك.
إذا كنت من محبي السفر والجغرافيا يمكنك تطبيق هذه الفكرة في غرفة نومك أو في مكتبك.
ما يميزه أنه يقدم لك اختيارات لا نهائية من الأشكال والألوان بتكلفة قليلة ومجهود ووقت أقل من الطلاء وأيضًا يمكنك من تغييره بسهولة كل فترة.
ابحث في معارض الأثاث المستعمل والأثاث المعاد تصنيعه عما يناسبك وانشئ ركن مميز في منزلك.
إذا كانت حوائط منزلك خشبية ففكرة الملصقات التي عرضناها من قبل ربما لم تحبذها، ولكن لا تخف من لصق شيء على الخشب فلن يفسد إذا دهنته بمادة مناسبة قبل وضع الملصقات.
ضع في مدخل منزلك شماعة لتعليق المعاطف والشنط.
بالطبع لديك مرايا في منزلك ولكن غالبا ما تكون تقليدية. ماذا عن تجديد إطارها ليكون شكلها أكثر أناقة؟
البلكونة من الأماكن التي غالبا تتحول لمخزن ولا يتم الاهتمام بها. ابدأ في إضافة بعض قطع الأثاث البسيطة والنباتات وستشعر حتمًا بالفرق.
ماذا عن إضافة كرسي معلق أو
مرجيحة سواء في البلكونة أو في مكتبك أو حتى في غرفة المعيشة؟ سيكون القطعة المفضلة لديك ولدى كل من يزورك.
إذا كنت تعرف شخصًا فنانًا ويجيد الرسم اطلب منه أن يرسم لك بعض أركان المنزل لإضافة فريدة من نوعها على ديكور منزلك.
ابحث عن ساعة مختلفة وفريدة من نوعها تجلب الأنظار إليها.
اختر عامود أو حائط وقم بزراعته. اقرأ هنا عن الحائط الأخضر.
ضع ما صنعته أو لونته بيديك لغرفة نوم طفلك فلا شيء أكثر قيمة مما صنعته لشخص محبب لقلبك.
ستجدها في معظم المحلات فقط اسأل عنها، ستساعدك على التخلص من الفوضى وتشارك في ديكور الغرفة كذلك.
غيّر سجاد منزلك فهو من أهم العوامل المؤثرة في شكل الغرفة ولن تشعر أنها كما كانت من قبل.