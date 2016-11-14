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32 طريقة لتجديد منزلك بتكاليف بسيطة

ريم عوض ريم عوض
Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة أبلكاش Green
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تجديد المنزل عمل دائم ومستمر ولا يأتي الوقت الذي نقول فيه أننا انتهينا من التجديد، ولكن ماذا لو كانت الميزانية صغيرة ولا تحتمل القيام بتجديد شامل كل فترة؟ في هذا المقال نقدم لكم 32 فكرة بسيطة لإضافة تغيير لمنزلك بدون تكاليف عالية.

1- تغيير سيراميك المطبخ

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

ربما تحتاج لتغيير سيراميك المطبخ ولكن هذا لا يعني أن تغيره بالكامل خاصة إذا كانت ميزانيتك محدودة، الاستعانة بمنظفي سيراميك متخصصين سيعيده كما لو كان جديدًا.

2- تجديد كراسي السفرة

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة أبلكاش Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

يمكنك تغيير كراسي السفرة ووضع أشكال مختلفة لها أو إعادة تنجيدها بألوان جديدة.

3- كتابة على الحائط

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

أضف كتابة جديدة على الحائط لمقولتك المفضلة بطريقة إبداعية ومرسومة.

4- طلاء جانب من الحائط

Dorrego, Matealbino arquitectura Matealbino arquitectura غرفة نوم
Matealbino arquitectura

Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura

يمكنك طلاء جانب من الحائط بلون قوي ونابض. لا تفعل ذلك إلا إذا كانت باقي الغرفة لونها محايد.

5- أرفف مختلفة

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani غرفة نوم
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

أصغر التغييرات تحدث فرقًا كبيرة كأثر الفراشة! إضافة أو تغيير تفصيلة بسيطة كأرفف مصممة بشكل معين يغير الكثير في ديكور منزلك بجانب إضافة مكان جديد للتخزين.

6- إضاءة طوال العام

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS غرفة نوم
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

لماذا تعلق الأضواء في الأعياد فقط؟ أضف بعض المصابيح لنافذة أو للأرفف وابقها مضيئة طوال العام.

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7- ذكريات عائلية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

قم بتجديد جانب من الحائط بتعليق صور لذكريات لك مع عائلتك تكون محور حديث أقربائك وأصدقائك عند زيارتكم

8- أرفف متباينة

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka حمام
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

الألوان المتبانية مؤثرة جدًا فجرّب أن تضيف أرفف من الخشب الذي يضفي دفئًا على المكان داخل الحمام كمثال حيث أن معظم الحمامات تكون بيضاء فإضافة أرفف خشبية سيخلق تباينًا ملحوظًا وأنيقًا.

9- معرض صغير

Home Office | SUSTENTABILIZANDO EL DEBER Y EL PLACER, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo غرفة المعيشة خشب Wood effect
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

سواء كانت أرفف أو إطارات أو مكتبة كاملة أضف معرضًا صغيرًا لمنزلك. هذا التصميم رائع لبعض القواعد الخشبية التي تم توظيفها كمكان عرض.

10- كراسي مختلفة

projecte virreina, degoma degoma غرفة السفرة
degoma

degoma
degoma
degoma

أضف كراسي مختلفة عن بعضها البعض لطاولة واحدة ويمكنك تطبيق هذا في غرفة المعيشة كذلك عن طريق وضع كنبة مختلفة عن الكراسي أو قطعة مختلفة من كل شيء.

11- ديكور لاصق

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

أضف بعض قطع الديكور التي تلتصق بارزة على الجدار.

12- حائط طوبي

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura غرفة السفرة
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

غيّر جانب من الحائط للطوب أو الحجر لديكور أكثر دفئًا وعصرية.

13- وازن بين الألوان والعناصر

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

النباتات والخشب مع الألوان الأرضية والألوان الهادئة، مزيج مثالي لغرفة النوم.

14- ملصقات

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

أضف ملصقات تعبر عنك وتغير من المنظر العام في غرفة نومك إذا كنت شابًا أو في المطبخ.

15- حائط سبورة

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura مطبخ
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

الحائط السبورة الذي يمكنك من الكتابة عليه فكرة رائعة كجزء من المطبخ لكتابة الوصفات وقائمة الأعمال المراد تنفيذها أو في مكتبك لكتابة الملاحظات.

16- ديكور بالورق

Playroom Vintage, Estación Ortiz Estación Ortiz غرفة نوم مراهقين
Estación Ortiz

Estación Ortiz
Estación Ortiz
Estación Ortiz

هل فكرت في تعليق ديكور صنعته بنفسك من الورق المقوّى؟ ابحث عن طرق لتتعلم الأوريجامي أو فن طي الورق. هذا النوع من الديكور مناسب أكثر في غرف الأطفال.

17- قضبان كشماعة

.8 HOUSE, .8 / TENHACHI .8 / TENHACHI مطبخ
.8 / TENHACHI

.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI

استخدم قضبان من الستانلس ستيل كشماعة لتعليق الأكواب وأدوات الطبخ.

18- أضف نباتات

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

النباتات دائمًا تعيد أي غرفة للحياة. جرّب أن تضيف بعض النباتات لغرف منزلك.

19- خرائط ديكورية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من محبي السفر والجغرافيا يمكنك تطبيق هذه الفكرة في غرفة نومك أو في مكتبك.

20- ورق الحائط

Lily Pond homify جدران
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

ما يميزه أنه يقدم لك اختيارات لا نهائية من الأشكال والألوان بتكلفة قليلة ومجهود ووقت أقل من الطلاء وأيضًا يمكنك من تغييره بسهولة كل فترة.

21- أثاث مجدَد

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine جدران
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

ابحث في معارض الأثاث المستعمل والأثاث المعاد تصنيعه عما يناسبك وانشئ ركن مميز في منزلك.

22- ملصقات على الخشب

Shoaling Fish, Jo Downs Jo Downs حمام
Jo Downs

Shoaling Fish

Jo Downs
Jo Downs
Jo Downs

إذا كانت حوائط منزلك خشبية ففكرة الملصقات التي عرضناها من قبل ربما لم تحبذها، ولكن لا تخف من لصق شيء على الخشب فلن يفسد إذا دهنته بمادة مناسبة قبل وضع الملصقات.

23- شماعة ملابس

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS الممر الحديث، المدخل و الدرج
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

ضع في مدخل منزلك شماعة لتعليق المعاطف والشنط.

24- مرايا ديكورية

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory حمام
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

بالطبع لديك مرايا في منزلك ولكن غالبا ما تكون تقليدية. ماذا عن تجديد إطارها ليكون شكلها أكثر أناقة؟

25- لا تهجر البلكونة

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion بلكونة أو شرفة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

البلكونة من الأماكن التي غالبا تتحول لمخزن ولا يتم الاهتمام بها. ابدأ في إضافة بعض قطع الأثاث البسيطة والنباتات وستشعر حتمًا بالفرق.

26- كرسي معلق

Toscane, dmesure dmesure غرفة نوم
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

ماذا عن إضافة كرسي معلق أو مرجيحة سواء في البلكونة أو في مكتبك أو حتى في غرفة المعيشة؟ سيكون القطعة المفضلة لديك ولدى كل من يزورك.

27- حوائط مرسومة

Espace naturaliste, Zuritagordian Zuritagordian غرفة نوم
Zuritagordian

Zuritagordian
Zuritagordian
Zuritagordian

إذا كنت تعرف شخصًا فنانًا ويجيد الرسم اطلب منه أن يرسم لك بعض أركان المنزل لإضافة فريدة من نوعها على ديكور منزلك.

28- ساعة مختلفة

Appaprtement, 2013, ANNA DUVAL ANNA DUVAL غرفة نوم Blue
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

ابحث عن ساعة مختلفة وفريدة من نوعها تجلب الأنظار إليها.

29- الحائط الأخضر

Mur Végétaux, Green Mood Green Mood غرفة السفرة
Green Mood

Green Mood
Green Mood
Green Mood

اختر عامود أو حائط وقم بزراعته. اقرأ هنا عن الحائط الأخضر.

30- صنع يديك

Chambre de bébé de 25m², Judith Wolff Architecte d'intérieur Judith Wolff Architecte d'intérieur غرفة الاطفال
Judith Wolff Architecte d&#39;intérieur

Judith Wolff Architecte d'intérieur
Judith Wolff Architecte d&#39;intérieur
Judith Wolff Architecte d'intérieur

ضع ما صنعته أو لونته بيديك لغرفة نوم طفلك فلا شيء أكثر قيمة مما صنعته لشخص محبب لقلبك.

31- صناديق التنظيم

un appartement des années 70 revu et corrigé, espaces & déco espaces & déco غرفة الاطفال
espaces &amp; déco

espaces & déco
espaces &amp; déco
espaces & déco

ستجدها في معظم المحلات فقط اسأل عنها، ستساعدك على التخلص من الفوضى وتشارك في ديكور الغرفة كذلك.

32- السجادة

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

غيّر سجاد منزلك فهو من أهم العوامل المؤثرة في شكل الغرفة ولن تشعر أنها كما كانت من قبل.

منزل مساحته 140م² يجمع بين العملية والأناقة
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