32 طريقة لتجديد منزلك بتكاليف بسيطة

تجديد المنزل عمل دائم ومستمر ولا يأتي الوقت الذي نقول فيه أننا انتهينا من التجديد، ولكن ماذا لو كانت الميزانية صغيرة ولا تحتمل القيام بتجديد شامل كل فترة؟ في هذا المقال نقدم لكم 32 فكرة بسيطة لإضافة تغيير لمنزلك بدون تكاليف عالية.