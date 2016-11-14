10 لمسات لمنزل على الموضة

ما بين اختيار ألوان و أثاث منزلك تختبئ الكثير من عناصر الإبداع والروعة والجمال، وإن اتبعت قليل من الخطوات ستحصل على إطلالة مختلفة لبيتك بأقل التفاصيل وأسهلها، نستعرض معا اليوم 10 لمسات لتجعل منزلك على الطراز الحديث وعلى الموضة..
مع أول لمسة كن حريص على اختيار كل عناصر منزلك لتحقق وظيفتها بنجاح مع الحفاظ على بساطتها، وإن توافرت هذه الصفات فمن السهل أن تحصل على منزل حديث بأقل مجهود، تناغم الألوان وانسجامها له سحر خاص وتترك لمسة رائعة على التصميم لتجعله يواكب الموضة وأحدث صيحات الديكور
ومن أهم ما يميز الطراز الحديث هو تقليل الفواصل بين الفراغات وقليل الأبواب بين الغرف، وجعل كل أركان المنزل على تواصل تام وانسيابية واضحة ..
من قال أن الطراز الحديث خالي من الزخارف والنقوش، ولكن كما هو امامنا يمكننا ان نجمع بين الحداثة وجمال الزخارف والتفاصيل الصغيرة التى قد تجعل من تصميم على الطراز الاسكندينافي أجمل وعلى الموضة، ولكن احرص دائما على التناغم بين أساليب الديكور المختلفة التى قد تجمعها في تصميم واحد..
مما لاشك فيه أن الأسود والأبيض هو مزيج رائع واختيار مناسب، وحين تعتني بأساليب الإضاءة المختلفة في التصميم تساعد على إطلالة متألقة ومبدعة ..
التوازن في التصميم شئ أساسي لا يمكن التغاضى عنه، وفي كل أساليب الديكور، وبعيدا عن الغموض والرتابة يجعل منزلك أكثر راحة، لمسات مختلفة قد تجعل من التصميم مزيج رائع من بيئات وأساليب تصميمية مختلفة، مع الحفاظ على التوازن كما وضحنا من قبل..
إن كنت تبحث عن مزيج رائع وبسيط فلن تجد مثل الخشب بكل درجاته مع اللون الأبيض، تصميم راقى ومبهج ومريح ويساعد على الاسترخاء، ويجمع بين الكلاسيكية والفخامة وبساطة الحداثة ويواكب أحدث خطوط الموضة..
بين أرائك كلاسيكية مصنوعة من الجلد الطبيعي، وأرجوحة من خشب البامبو، وأرضية من الباركيه الأصلي ونباتات طبيعة خلابة قد نجحت في تصميم لوحة طبيعية بكل تفاصيلها الرائعة ..
هل سمعت من قبل عن الطراز الانتقائي، قبل أن نبحث عن إجابة السؤال، إلق نظرة سريعة على التصميم أمامك ستجد ما تبحث عنه ببساطة ، لمسات حديثة مع تصميم كلاسيكي ومع تفاصيل ريفية مميزة بينهم توازن وتناغم لا مثيل له..
لا تتردد في استخدام أحدث التقنيات وصيحات التكنولوجيا، أنظمة صوتية وعرض حديثة تجعلك تشعر وكأنك تمتلك سينما خاص بمنزلك…
بساطة ووضوح الخطوط التصميمية أكثر ما يميز التصميم الناجح، كلما نجحت في ذلك ستوفر مساحة كبيرة للاستمتاع بداخل منزلك..
تم تحديث هذا التصميم على اكثر من مستوى لنحصل على منزل حديث جدا، مع لمسات من الطراز الصناعي الذي يظهر بشكل واضح في المواد المستخدمة في الأثاث، وفي النهاية ما رأيك أن تكمل قراءة وتحصل على معلومات أكثر لتجديد منزلك..فإليك هذا المقال