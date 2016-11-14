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10 لمسات لمنزل على الموضة

آية منير آية منير
Appartamento a Milano , Gaia Brunello | in-photo Gaia Brunello | in-photo غرفة المعيشة
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ما بين اختيار ألوان و أثاث منزلك تختبئ الكثير من عناصر الإبداع والروعة والجمال، وإن اتبعت قليل من الخطوات ستحصل على إطلالة مختلفة لبيتك بأقل التفاصيل وأسهلها، نستعرض معا اليوم 10 لمسات لتجعل منزلك على الطراز الحديث وعلى الموضة..

1 – بساطة التفاصيل

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

مع أول لمسة كن حريص على اختيار كل عناصر منزلك لتحقق وظيفتها بنجاح مع الحفاظ على بساطتها، وإن توافرت هذه الصفات فمن السهل أن تحصل على منزل حديث بأقل مجهود، تناغم الألوان وانسجامها له سحر خاص وتترك لمسة رائعة على التصميم لتجعله يواكب الموضة وأحدث صيحات الديكور

ومن أهم ما يميز الطراز الحديث هو تقليل الفواصل بين الفراغات وقليل الأبواب بين الغرف، وجعل كل أركان المنزل على تواصل تام وانسيابية واضحة ..

2 – مزيج رائع

Salón en Barcelona: Color y Funcionalidad, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

من قال أن الطراز الحديث خالي من الزخارف والنقوش، ولكن كما هو امامنا يمكننا ان نجمع بين الحداثة وجمال الزخارف والتفاصيل الصغيرة التى قد تجعل من تصميم على الطراز الاسكندينافي أجمل وعلى الموضة، ولكن احرص دائما على التناغم بين أساليب الديكور المختلفة التى قد تجمعها في تصميم واحد..

3 – أبيض وأسود

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مما لاشك فيه أن الأسود والأبيض هو مزيج رائع واختيار مناسب، وحين تعتني بأساليب الإضاءة المختلفة في التصميم تساعد على إطلالة متألقة ومبدعة ..

4 – توازن مطلوب

Maison moderne, Jeux de Lumière Jeux de Lumière غرفة المعيشة
Jeux de Lumière

Jeux de Lumière
Jeux de Lumière
Jeux de Lumière

التوازن في التصميم شئ أساسي لا يمكن التغاضى عنه، وفي كل أساليب الديكور، وبعيدا عن الغموض والرتابة يجعل منزلك أكثر راحة، لمسات مختلفة قد تجعل من التصميم مزيج رائع من بيئات وأساليب تصميمية مختلفة، مع الحفاظ على التوازن كما وضحنا من قبل..

5 – الخشب مع الأبيض اناقة لا مثيل لها..

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI غرفة المعيشة
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

إن كنت تبحث عن مزيج رائع وبسيط فلن تجد مثل الخشب بكل درجاته مع اللون الأبيض، تصميم راقى ومبهج ومريح ويساعد على الاسترخاء، ويجمع بين الكلاسيكية والفخامة وبساطة الحداثة ويواكب أحدث خطوط الموضة..

6 – خامات طبيعية..

Appartamento a Milano , Gaia Brunello | in-photo Gaia Brunello | in-photo غرفة المعيشة
Gaia Brunello | in-photo

Gaia Brunello | in-photo
Gaia Brunello | in-photo
Gaia Brunello | in-photo

بين أرائك كلاسيكية مصنوعة من الجلد الطبيعي، وأرجوحة من خشب البامبو، وأرضية من الباركيه الأصلي ونباتات طبيعة خلابة قد نجحت في تصميم لوحة طبيعية بكل تفاصيلها الرائعة ..

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7 – تصميم انتقائي..

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani غرفة السفرة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

هل سمعت من قبل عن الطراز الانتقائي، قبل أن نبحث عن إجابة السؤال، إلق نظرة سريعة على التصميم أمامك ستجد ما تبحث عنه ببساطة ، لمسات حديثة مع تصميم كلاسيكي ومع تفاصيل ريفية مميزة بينهم توازن وتناغم لا مثيل له..

8 – أحدث التقنيات

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

لا تتردد في استخدام أحدث التقنيات وصيحات التكنولوجيا، أنظمة صوتية وعرض حديثة تجعلك تشعر وكأنك تمتلك سينما خاص بمنزلك…

9 – خطوطا واضحة

Haus M - Stutensee, lc[a] la croix [architekten] lc[a] la croix [architekten] غرفة المعيشة
lc[a] la croix [architekten]

lc[a] la croix [architekten]
lc[a] la croix [architekten]
lc[a] la croix [architekten]

بساطة ووضوح الخطوط التصميمية أكثر ما يميز التصميم الناجح، كلما نجحت في ذلك ستوفر مساحة كبيرة للاستمتاع بداخل منزلك..

10 – منزل حديث جدا

Shepherds Hill, Inglis Badrashi Loddo Inglis Badrashi Loddo غرفة المعيشة
Inglis Badrashi Loddo

Shepherds Hill

Inglis Badrashi Loddo
Inglis Badrashi Loddo
Inglis Badrashi Loddo

تم تحديث هذا التصميم على اكثر من مستوى لنحصل على منزل حديث جدا، مع لمسات من الطراز الصناعي الذي يظهر بشكل واضح في المواد المستخدمة في الأثاث، وفي النهاية ما رأيك أن تكمل قراءة وتحصل على معلومات أكثر لتجديد منزلك..فإليك هذا المقال 

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