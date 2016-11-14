10 لمسات لمنزل على الموضة

مع أول لمسة كن حريص على اختيار كل عناصر منزلك لتحقق وظيفتها بنجاح مع الحفاظ على بساطتها، وإن توافرت هذه الصفات فمن السهل أن تحصل على منزل حديث بأقل مجهود، تناغم الألوان وانسجامها له سحر خاص وتترك لمسة رائعة على التصميم لتجعله يواكب الموضة وأحدث صيحات الديكور

ومن أهم ما يميز الطراز الحديث هو تقليل الفواصل بين الفراغات وقليل الأبواب بين الغرف، وجعل كل أركان المنزل على تواصل تام وانسيابية واضحة ..