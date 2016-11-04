أفضل مواضيع الأسبوع

هناك إعتقاد خاطئ في البلاد العربية أن الحمامات يجب أن تكون أرضيتها وحوائطها (وأحياناً الأسقف) مكسية بالكامل ببلاطات سيراميكية أو رخامية لحمايتها من المياه. ولكن على عكس المعتاد فيمكننا الحصول على حمام ذو تصميم رائع وأنيق ومحمي من المياه والرطوبة بالكامل حتى باستخدام الدهانات في الحمام.

في مقال اليوم سوف نعرض لكم مميزات وخصائص الدهانات المستخدمة في الحمامات لتسهل عليكم المهمة في حالة إذا أردتم الحصول على تصاميم متميزة وأنيقة في منازلكم، فتابعونا.

المقال هنا