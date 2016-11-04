أفضل مواضيع الأسبوع

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سنقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم الجمعة وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.
ما رأيك أن نأخذك في جولة بين أركان منزل أنيق قد يكون منزل أحلامك، اليوم سنتجول في منزل فاخر ذو مساحة صغيرة من تصميم NATALIA SOLO DESIGN ، وإن كنت من عشاق الفخامة فهذا التصميم سيكون مناسب لك، وقد تجد أفكار كثيرة تناسب منزلك، قفد جمع بين فخامة الكلاسيك مع اللمسة العصرية الرائعة، دعونا نبدأ الجولة ونستمتع بأجمل تفاصيل قد تراها في منزل أنيق غاية في الروعة ..
المطبخ هو أكثر مكان تقضي فيه ربة المنزل وفتها على مدار الأسبوع حيث يتم تحضير 3 وجبات فيه بشكل يومي ويمكن أيضًا أن يكون فيه طاولة صغيرة -أو كبيرة حسب المساحة- لتناول الوجبات أو الجلوس فيه لشرب كوب من القهوة، فهو في بعض البيوت غرفة المعيشة الثانية إذا كان به من المساحة ما يكفي. لهذا يجب أن نهتم كثيرًا بتصميمه ليكون مريحًا لجميع أفراد البيت ولربة المنزل على وجه الخصوص ليساعدها على العمل بشكل منظم وسهل بدون زحام في التصميم أو تعقيدات ليس لها فائدة، وهذا ما تقدمه التصميمات العصرية والحداثية على وجه الخصوص. في هذا المقال نقدم لكن 4 مطابخ تم تغييرها بالكامل من تصميمات قديمة إلى أخرى رائعة.
تعتبر غرفة المعيشة من الأركان الأساسية في المنزل، ويقضي الأفراد أغلب أوقاتهم فيها للاسترخاء أو قراءة كتاب أو الجلسات العائلية ومشاهدة التلفزيون، ولذلك يعطيك هوميفاي في هذا المقال 23 فكرة لترتيب غرفة معيشة صغيرة.
هناك إعتقاد خاطئ في البلاد العربية أن الحمامات يجب أن تكون أرضيتها وحوائطها (وأحياناً الأسقف) مكسية بالكامل ببلاطات سيراميكية أو رخامية لحمايتها من المياه. ولكن على عكس المعتاد فيمكننا الحصول على حمام ذو تصميم رائع وأنيق ومحمي من المياه والرطوبة بالكامل حتى باستخدام الدهانات في الحمام.
في مقال اليوم سوف نعرض لكم مميزات وخصائص الدهانات المستخدمة في الحمامات لتسهل عليكم المهمة في حالة إذا أردتم الحصول على تصاميم متميزة وأنيقة في منازلكم، فتابعونا.
هل أنت متوقع ضيفًا مهمًا في وقت قريب؟ سواء كان ضيفًا آتٍ للمبيت أو مجرد صديق سيشرب معك القهوة، مجرد وجود شخص غريب في المنزل يقلق الكثير من الناس حول كيفية رؤية ذلك الشخص للمنزل. هل أعجبه؟ هل لفت نظره شيئًا سيئًا؟ هل نسيت شيئًا؟ كلها أسئلة تأتي إلى ذهنك وتتزاحم عندما يكون الضيف قد حضر بالفعل أو بعد رحيله. في هذا المقال سنكشف لكم بعض الأشياء التي تلفت انتباه ضيوفكم في المنزل حتى تتفادوها قدر الإمكان فلا تحدث لكم هذه الحالة من القلق.