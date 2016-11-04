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أفضل مواضيع الأسبوع

جحا جحا
homify غرفة المعيشة
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

سنقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم الجمعة وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

منزل أنيق غاية في الروعة

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

ما رأيك أن نأخذك في جولة بين أركان منزل أنيق قد يكون منزل أحلامك، اليوم سنتجول في منزل فاخر ذو مساحة صغيرة من تصميم NATALIA SOLO DESIGN ، وإن كنت من عشاق الفخامة فهذا التصميم سيكون مناسب لك، وقد تجد أفكار كثيرة تناسب منزلك، قفد جمع بين فخامة الكلاسيك مع اللمسة العصرية الرائعة، دعونا نبدأ الجولة ونستمتع بأجمل تفاصيل قد تراها في منزل أنيق غاية في الروعة ..

المقال هنا

4 مطابخ قبل وبعد التجديد

Reforma integral de vivienda en Valencia, scala-proyectos scala-proyectos
scala-proyectos

scala-proyectos
scala-proyectos
scala-proyectos

المطبخ هو أكثر مكان تقضي فيه ربة المنزل وفتها على مدار الأسبوع حيث يتم تحضير 3 وجبات فيه بشكل يومي ويمكن أيضًا أن يكون فيه طاولة صغيرة -أو كبيرة حسب المساحة- لتناول الوجبات أو الجلوس فيه لشرب كوب من القهوة، فهو في بعض البيوت غرفة المعيشة الثانية إذا كان به من المساحة ما يكفي. لهذا يجب أن نهتم كثيرًا بتصميمه ليكون مريحًا لجميع أفراد البيت ولربة المنزل على وجه الخصوص ليساعدها على العمل بشكل منظم وسهل بدون زحام في التصميم أو تعقيدات ليس لها فائدة، وهذا ما تقدمه التصميمات العصرية والحداثية على وجه الخصوص. في هذا المقال نقدم لكن 4 مطابخ تم تغييرها بالكامل من تصميمات قديمة إلى أخرى رائعة.

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23 فكرة لترتيب غرفة معيشة صغيرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تعتبر غرفة المعيشة من الأركان الأساسية في المنزل، ويقضي الأفراد أغلب أوقاتهم فيها للاسترخاء أو قراءة كتاب أو الجلسات العائلية ومشاهدة التلفزيون، ولذلك يعطيك هوميفاي في هذا المقال 23 فكرة لترتيب غرفة معيشة صغيرة.

المقال هنا

دليلك لتشطيب حمام منزلك باستخدام الدهانات

Apartamento Jatobá, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

هناك إعتقاد خاطئ في البلاد العربية  أن الحمامات يجب أن تكون أرضيتها وحوائطها (وأحياناً الأسقف) مكسية بالكامل ببلاطات سيراميكية أو رخامية لحمايتها من المياه. ولكن على عكس المعتاد فيمكننا الحصول على حمام ذو تصميم رائع وأنيق ومحمي من المياه والرطوبة بالكامل حتى باستخدام الدهانات في الحمام.

في مقال اليوم سوف نعرض لكم مميزات وخصائص الدهانات المستخدمة في الحمامات لتسهل عليكم المهمة في حالة إذا أردتم الحصول على تصاميم متميزة وأنيقة في منازلكم، فتابعونا.

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9 أشياء تلفت نظر ضيفك ولن تعرفها منه

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

هل أنت متوقع ضيفًا مهمًا في وقت قريب؟ سواء كان ضيفًا آتٍ للمبيت أو مجرد صديق سيشرب معك القهوة، مجرد وجود شخص غريب في المنزل يقلق الكثير من الناس حول كيفية رؤية ذلك الشخص للمنزل. هل أعجبه؟ هل لفت نظره شيئًا سيئًا؟ هل نسيت شيئًا؟ كلها أسئلة تأتي إلى ذهنك وتتزاحم عندما يكون الضيف قد حضر بالفعل أو بعد رحيله. في هذا المقال سنكشف لكم بعض الأشياء التي تلفت انتباه ضيوفكم في المنزل حتى تتفادوها قدر الإمكان فلا تحدث لكم هذه الحالة من القلق.

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12 خطأ قد تقع فيه عند تصميم منزلك

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