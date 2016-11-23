أفكار رائعة لرفوف عملية لمنزلك

إن اقتناء قطعة أثاث في منزلك مهما كانت صغيرة يجب أن يتم بعناية ونظام، وذلك حتى تتماشى مع شكل ولون وترتيب الغرفة، وعلى هذا الأساس أيضًا يمكنك عمل رفوف بسيطة في منزلك، وذلك لحمل الأغراض الخاصة بك سواء كانت مكتبية تحمل العديد من الكتب، أو تحمل التلفزيون بغرفة الجلوس، أو حتى تُكمل ديكورات المكان، ويحكمك في اختيارها وتصميمها عدة أشياء، منها مساحة الغرفة، والمكان المناسب لوضعها، والأشياء التي ستوضع فوقها.. ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال تشكيلة رائعة من الرفوف العملية لمنزلك، قد تجد فيهم ما يناسب ذوقك وبيتك.