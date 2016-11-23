أفكار رائعة لرفوف عملية لمنزلك

إن اقتناء قطعة أثاث في منزلك مهما كانت صغيرة يجب أن يتم بعناية ونظام، وذلك حتى تتماشى مع شكل ولون وترتيب الغرفة، وعلى هذا الأساس أيضًا يمكنك عمل رفوف بسيطة في منزلك، وذلك لحمل الأغراض الخاصة بك سواء كانت مكتبية تحمل العديد من الكتب، أو تحمل التلفزيون بغرفة الجلوس، أو حتى تُكمل ديكورات المكان، ويحكمك في اختيارها وتصميمها عدة أشياء، منها مساحة الغرفة، والمكان المناسب لوضعها، والأشياء التي ستوضع فوقها.. ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال تشكيلة رائعة من الرفوف العملية لمنزلك، قد تجد فيهم ما يناسب ذوقك وبيتك.
هل أنت مُحبًا للتجديد؟.. إذا أخرج من التقليدية واستخدم رف حلزوني كهذا في غرفة المعيشة لعمل مكتبة حائطية بسيطة جديدة ومختلفة.
في هذه الغرفة تم تصميم الرف على شكل صندوق مفتوح من أحد الجوانب، مكون من وحدة واحدة ومعلق على الحائط ومطلي بنفس اللون ويحمل مجموعة كتب.
إذا كنت تملك منزل بجدران مائلة قم بعمل مكتبة من مجموعة رفوف تأخذ شكلًا تصاعديًا ومائلًا وتعطيك مساحات تخزينية مميزة بغرفة المعيشة.
تبدو الأشياء أكثر جمالًا حينما تكون من خامات الطبيعة، هكذا جائت الأرفف الخشبية بالحائط دون دهانات مع وحدات الإضاءة المميزة في كل رف.
لا يُشترط حصولك على رف خشبي كبير في جانب واحد من جوانب الغرفة خاصة وإن كانت المساحة لا تسمح، بل يمكن أن تكون الرفوف متفرقة في الغرفة هكذا..
عندما تفكر في إبهار ضيوفك يجب عليك البدء من المدخل لأنه يعطي الانطباع الأول عن تفاصيل منزلك، قم بعمل أرفف لاقتناء بعض التحف مع استخدام الإضاءة المميزة لابرازها.
الإبداع هو ما يعطيك التميز، ولذلك اقتناء مجموعة أرفف ملتصقة كفروع الشجرة بمدخل منزلك يبدو مُبهر ومختلف وبعيد تمامًا عن التقليدية.
هل فكرت في استغلال المساحة أسفل السلم الداخلي بمنزلك؟.. افعلها الاّن واحصل على مجموعة أرفف مميزة تحمل الكتب والتلفزيون والأغراض الأخرى.
إن كانت مساحة المكان أسفل السلم مناسبة فلما لا تصنع جلسة كاملة بمجموعة أرفف مميزة، يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب في هدوء، ويكتمل المشهد برفوف في الأسفل وأخرى بالأعلى، ورف بسيط على حائط السلم.
إن لم يمكن لديك ما يكفي من المساحة بمنزلك فماذا عن عمل الأثاث متداخل؟، فيبدو السلم هنا متعدد الاستخدامات، يمكنك الصعود عليه او استغلال ألمساحة أسفله للتخزين.
عليك مراعاة التجانس والميل حينما يكون سقف منزلك مائل، مثل هذه الغرفة التي تختلف فيها أحجام الأرفف من قطعة لأخرى بشكل مائل مع ميل السقف.
لست مضطر لشراء قطعة أثاث ومجموعة رفوف جاهزة، يمكنك حفرها بالجدار بدلًا من تكلفة قطعة مخصوصة، ووضع الكتب والتحف بها لتزيين غرفتك.
هل تحب القراءة قبل النوم؟.. إن كنت صديقًا للكتاب فلماذا لا تصنع مكتبة ملتصقة بالسرير كهذه؟ إذ يمكنها أن تحمل لك العديد من الكتب والأغراض.
يمكنك الحصول على مجموعة رفوف صغيرة بغرفة النوم لحمل الصور الفتوغرافية والتحف كديكور بسيط للغرفة.
إن كانت الغرفة جديدة وعصرية ومختلفة فإن الرفوف الحائطية بها يجب ان تكون مميزة ومختلفة أيضًا، ويأتي الرف هنا على شكل قوقعة تتماشى وتتناغم مع شكل السرير.
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