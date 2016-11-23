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أفكار رائعة لرفوف عملية لمنزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة المعيشة
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إن اقتناء قطعة أثاث في منزلك مهما كانت صغيرة يجب أن يتم بعناية ونظام، وذلك حتى تتماشى مع شكل ولون وترتيب الغرفة، وعلى هذا الأساس أيضًا يمكنك عمل رفوف  بسيطة في منزلك، وذلك لحمل الأغراض الخاصة بك سواء كانت مكتبية تحمل العديد من الكتب، أو تحمل التلفزيون بغرفة الجلوس، أو حتى تُكمل ديكورات المكان، ويحكمك في اختيارها وتصميمها عدة أشياء، منها مساحة الغرفة، والمكان المناسب لوضعها، والأشياء التي ستوضع فوقها.. ولذلك يقدم لك هوميفاي في هذا المقال تشكيلة رائعة من الرفوف العملية لمنزلك، قد تجد فيهم ما يناسب ذوقك وبيتك.

(1) رفوف غرف المعيشة.. * رف حلزوني

Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة المعيشة
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

هل أنت مُحبًا للتجديد؟.. إذا أخرج من التقليدية واستخدم رف حلزوني كهذا في غرفة المعيشة لعمل مكتبة حائطية بسيطة جديدة ومختلفة.

* صندوق صغير

Living room EL Mazen For Finishes and Trims غرفة المعيشة مزيج خشب وبلاستيك Brown
EL Mazen For Finishes and Trims

Living room

EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims

في هذه الغرفة تم تصميم الرف على شكل صندوق مفتوح من أحد الجوانب، مكون من وحدة واحدة ومعلق على الحائط ومطلي بنفس اللون ويحمل مجموعة كتب.

* مائلة وبسيطة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تملك منزل بجدران مائلة قم بعمل مكتبة من مجموعة رفوف تأخذ شكلًا تصاعديًا ومائلًا وتعطيك مساحات تخزينية مميزة بغرفة المعيشة.

* خشبية رائعة

Home Office | SUSTENTABILIZANDO EL DEBER Y EL PLACER, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo غرفة المعيشة خشب Wood effect
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

تبدو الأشياء أكثر جمالًا حينما تكون من خامات الطبيعة، هكذا جائت الأرفف الخشبية بالحائط  دون دهانات مع وحدات الإضاءة المميزة في كل رف.

* أرفف متقطعة

Living room BRENSO Architecture & Design غرفة المعيشة
BRENSO Architecture &amp; Design

Living room

BRENSO Architecture & Design
BRENSO Architecture &amp; Design
BRENSO Architecture & Design

لا يُشترط حصولك على رف خشبي كبير في جانب واحد من جوانب الغرفة خاصة وإن كانت المساحة لا تسمح، بل يمكن أن تكون الرفوف متفرقة في الغرفة هكذا..

(2) رفوف بالمدخل.. * إضاءة مميزة

PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores غرفة المعيشة
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

عندما تفكر في إبهار ضيوفك يجب عليك البدء من المدخل لأنه يعطي الانطباع الأول عن تفاصيل منزلك، قم بعمل أرفف لاقتناء بعض التحف مع استخدام الإضاءة المميزة لابرازها.

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* على شكل شجرة!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الإبداع هو ما يعطيك التميز، ولذلك اقتناء مجموعة أرفف ملتصقة كفروع الشجرة بمدخل منزلك يبدو مُبهر ومختلف وبعيد تمامًا عن التقليدية.

(3) رفوف بالسلم الداخلي.. * استغلال مميز للمساحة

Appartamento a Verona, Pierangelo Laterza Pierangelo Laterza غرفة المعيشة
Pierangelo Laterza

Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza

هل فكرت في استغلال المساحة أسفل السلم الداخلي بمنزلك؟.. افعلها الاّن واحصل على مجموعة أرفف مميزة تحمل الكتب والتلفزيون والأغراض الأخرى.

* أرفف متفرقة حول السلم

Minimalistic Interior spaces ---Living room interiors, Preetham Interior Designer Preetham Interior Designer غرفة المعيشة
Preetham Interior Designer

Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer
Preetham Interior Designer

إن كانت مساحة المكان أسفل السلم مناسبة فلما لا تصنع جلسة كاملة بمجموعة أرفف مميزة، يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب في هدوء، ويكتمل المشهد برفوف في الأسفل وأخرى بالأعلى، ورف بسيط على حائط السلم.

* رفوف متداخلة مع السلم

​예산휘헌_ 언덕을 넘은 해가 들어오는 집, SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소 SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소 غرفة المعيشة
SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소

SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소
SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소
SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소

إن لم يمكن لديك ما يكفي من المساحة بمنزلك فماذا عن عمل الأثاث متداخل؟، فيبدو السلم هنا متعدد الاستخدامات، يمكنك الصعود عليه او استغلال ألمساحة أسفله للتخزين.

(4) رفوف غرف النوم.. * تجانس بغرفة مائلة

INDUSTRIAL STYLE - Vintage Style, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio غرفة المعيشة
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

عليك مراعاة التجانس والميل حينما يكون سقف منزلك مائل، مثل هذه الغرفة التي تختلف فيها أحجام الأرفف من قطعة لأخرى بشكل مائل مع ميل السقف.

* داخل الجدران

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة نوم
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

لست مضطر لشراء قطعة أثاث ومجموعة رفوف جاهزة، يمكنك حفرها بالجدار بدلًا من تكلفة قطعة مخصوصة، ووضع الكتب والتحف بها لتزيين غرفتك.

* سرير برفوف مكتبة

Quintana 4598, IR arquitectura IR arquitectura غرفة نوم خشب White
IR arquitectura

IR arquitectura
IR arquitectura
IR arquitectura

هل تحب القراءة قبل النوم؟.. إن كنت صديقًا للكتاب فلماذا لا تصنع مكتبة ملتصقة بالسرير كهذه؟ إذ يمكنها أن تحمل لك العديد من الكتب والأغراض.

* للديكور..!

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة نوم
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

يمكنك الحصول على مجموعة رفوف صغيرة بغرفة النوم لحمل الصور الفتوغرافية والتحف كديكور بسيط للغرفة.

* قوقعة

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

إن كانت الغرفة جديدة وعصرية ومختلفة فإن الرفوف الحائطية بها يجب ان تكون مميزة ومختلفة أيضًا، ويأتي الرف هنا على شكل قوقعة تتماشى وتتناغم مع شكل السرير.

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