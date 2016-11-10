10 أفكار لتجديد جدران منزلك

في عالم التصميمات الداخلية هناك الكثير من الحيل لتجديد أي مكان، يمكنك البدء مثلا بتغير توزيع الأثاث، ربما تقوم بتغير الستائر والسجاد، أو تضع صورا ولوحات مميزة وربما قطع فنية أنيفه، لكن الحيلة الأكثر تأثيرا على الإطلاق هي تجديد شكل الجدران، سواء بلون جديد للطلاء أو تغطيته بطرق حديثة ومتنوعة مثل ورق الحائط ثلاثي الأبعاد، أو الحجر الصناعي أو بالخشب.
لذا قمنا بإعداد مجموعة من الأفكار المتنوعة والفريدة التي ستمنح منزلك مظهر جديد كليا بعد تجديد الجدران، تعال لنبدأ الجولة.
من الحيل المميزة التي لها تأثير قوي على الغرف، فخلق نقطة ارتكاز للمكان يجذب كل انتباه الحاضرين له، ويلهيهم عن عيوب الديكور بالغرفة، يمكنك تنفيذ ذلك من خلال طلاء جزء لمنتصف الجدار الأهم بالغرفة كما هو الحال بالصورة.
يعد ورق الحائط هو الحل الأسهل لتجديد الجدران، خاصة وأن تصميماته متنوعة للغاية، يمكنك منح الجدران مظهر فريد ومميز باختيار التصميمات ذات الشكل المعدني مثل التي بالصورة، ومع الإضاءة المركزة بالطبع ستزداد أناقة الجدران.
أحيانا يكون ضيق الوقت عائقا أمام تجديد المنزل، لكن الطلاء اللاصق ربما يكون هو الحل الأسرع على الإطلاق، حيث تختار من بين مجموعة من التصميمات التي تتناسب مع ذوق منزلك وتقوم بلصقها على الجدران، ولتبرز تأثير الطلاء يمكنك مصاحبته بإضاءة خافتة من حوله كما بالصورة.
يعد الفنينل من أحدث صيحات تزيين الجدران، وهو خامة لاصقة قوية للغاية، وتتميز بتنوع تصميماتها، فيمكنك مثلا أن تفاجأ طفلك بجدار عليه شخصيته المفضلة، أو تحول خلفية غرفة معيشتك لمشهد من المحيط.
الميزة الأكبر في خامة الفينيل هو إمكانية تشكيل تصميم خاص بك ولصقه على الجدار، وهو ما سيجعل الخيارات لا نهائية، يمكنك اختيار التصميمات التي تدعو على الاسترخاء، مثل أشكال الهندسية المتتالية أو تصميمات الماندالا.
يمكنك تنفيذ هذه الفكرة بطريقتين، الأولى أن تقوم بوضع مجموعة من الأزهار والنباتات المفضلة لديك بشكل رأسي، أو ن تستعين بهيكل خشبي ليتدلى من خلاله العشب الأخضر كما بالصورة.
بدلا من المظهر المصمت للطلاء العادي، يمكنك الاستعانة بهذه الحيلة لتمنح الجدار ملمس وشكل مميز، وهى أن تستخدم إسفنجة وتقوم بتمريرها على الطلاء قبل أن يجف بشكل دائري، أو في اتجاهات مختلفة لتحصل على شكل الجدار بالصورة.
من ارقي الاختيارات لتجديد الجدران هو أن تقوم بتغطيتها بعناصر طبيعية مثل الخشب أو الحجر، والرائع في الأمر أن هناك متنوع هائل في التصميمات لتختار ما يتناسب مع ذوق المنزل العام.
الحوائط البارزة بتصميمات ثلاثية الأبعاد ستكون الاختيار الأمثل إذا أردت منح منزلك مظهر عصري، هناك تنوع هائل في الأشكال والملس والألوان، ولتبرز جمال الجدران يمكنك وضع إضاءات موجهة للجدران لتخلق ظلال مميزة بالغرفة.
يمكنك وضع بعض المؤثرات البصرية التي تمنع المكان عمق وتفاصيل أكثر كالرسم على الجدران. مثلا، في الصورة تم رسم شكل الأعمدة اليونانية والتي ستمنح الغرفة لمسة كلاسيكية ورومانسية.
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