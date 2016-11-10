10 أفكار لتجديد جدران منزلك

في عالم التصميمات الداخلية هناك الكثير من الحيل لتجديد أي مكان، يمكنك البدء مثلا بتغير توزيع الأثاث، ربما تقوم بتغير الستائر والسجاد، أو تضع صورا ولوحات مميزة وربما قطع فنية أنيفه، لكن الحيلة الأكثر تأثيرا على الإطلاق هي تجديد شكل الجدران، سواء بلون جديد للطلاء أو تغطيته بطرق حديثة ومتنوعة مثل ورق الحائط ثلاثي الأبعاد، أو الحجر الصناعي أو بالخشب.

لذا قمنا بإعداد مجموعة من الأفكار المتنوعة والفريدة التي ستمنح منزلك مظهر جديد كليا بعد تجديد الجدران، تعال لنبدأ الجولة.