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10 أفكار لتجديد جدران منزلك

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات خشب White
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في عالم التصميمات الداخلية هناك الكثير من الحيل لتجديد أي مكان، يمكنك البدء مثلا بتغير توزيع الأثاث، ربما تقوم بتغير الستائر والسجاد، أو تضع صورا ولوحات مميزة وربما قطع فنية أنيفه، لكن الحيلة الأكثر تأثيرا على الإطلاق هي تجديد شكل الجدران، سواء بلون جديد للطلاء أو تغطيته بطرق حديثة ومتنوعة مثل ورق الحائط ثلاثي الأبعاد، أو الحجر الصناعي أو بالخشب.

لذا قمنا بإعداد مجموعة من الأفكار المتنوعة والفريدة التي ستمنح منزلك مظهر جديد كليا بعد تجديد الجدران، تعال لنبدأ الجولة.

1. ابتدع نقطة ارتكاز

Villa at Appa Junction, Hyderabad., Happy Homes Designers Happy Homes Designers غرفة الملتيميديااكسسوارات إليكترونية
Happy Homes Designers

Happy Homes Designers
Happy Homes Designers
Happy Homes Designers

من الحيل المميزة التي لها تأثير قوي على الغرف، فخلق نقطة ارتكاز للمكان يجذب كل انتباه الحاضرين له، ويلهيهم عن عيوب الديكور بالغرفة، يمكنك تنفيذ ذلك من خلال طلاء جزء لمنتصف الجدار الأهم بالغرفة كما هو الحال بالصورة.

2. مظهر معدني

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor غرفة السفرة أبلكاش Multicolored
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

يعد ورق الحائط هو الحل الأسهل لتجديد الجدران، خاصة وأن تصميماته متنوعة للغاية، يمكنك منح الجدران مظهر فريد ومميز باختيار التصميمات ذات الشكل المعدني مثل التي بالصورة، ومع الإضاءة المركزة بالطبع ستزداد أناقة الجدران.

3. الطلاء اللاصق

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor منازل أبلكاش Beige
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

أحيانا يكون ضيق الوقت عائقا أمام تجديد المنزل، لكن الطلاء اللاصق ربما يكون هو الحل الأسرع على الإطلاق، حيث تختار من بين مجموعة من التصميمات التي تتناسب مع ذوق منزلك وتقوم بلصقها على الجدران، ولتبرز تأثير الطلاء يمكنك مصاحبته بإضاءة خافتة من حوله كما بالصورة.

4. حوائط الفينيل

3 BHK Apartment , Alaya D'decor Alaya D'decor غرفة نوم مواد مُصنعة Metallic/Silver
Alaya D&#39;decor

Alaya D'decor
Alaya D&#39;decor
Alaya D'decor

يعد الفنينل من أحدث صيحات تزيين الجدران، وهو خامة لاصقة قوية للغاية، وتتميز بتنوع تصميماتها، فيمكنك مثلا أن تفاجأ طفلك بجدار عليه شخصيته المفضلة، أو تحول خلفية غرفة معيشتك لمشهد من المحيط.

5. تجديد للاسترخاء

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات خشب White
homify

homify
homify
homify

الميزة الأكبر في خامة الفينيل هو إمكانية تشكيل تصميم خاص بك ولصقه على الجدار، وهو ما سيجعل الخيارات لا نهائية، يمكنك اختيار التصميمات التي تدعو على الاسترخاء، مثل أشكال الهندسية المتتالية أو تصميمات الماندالا.

6. لمسة خضراء

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة المعيشة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

يمكنك تنفيذ هذه الفكرة بطريقتين، الأولى أن تقوم بوضع مجموعة من الأزهار والنباتات المفضلة لديك بشكل رأسي، أو ن تستعين بهيكل خشبي ليتدلى من خلاله العشب الأخضر كما بالصورة.

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7. خدع الطلاء

Cozy House, Intraspace Intraspace غرفة نوم
Intraspace

Intraspace
Intraspace
Intraspace

بدلا من المظهر المصمت للطلاء العادي، يمكنك الاستعانة بهذه الحيلة لتمنح الجدار ملمس وشكل مميز، وهى أن تستخدم إسفنجة وتقوم بتمريرها على الطلاء قبل أن يجف بشكل دائري، أو في اتجاهات مختلفة لتحصل على شكل الجدار بالصورة.

8. عناصر طبيعية

A TRIPLEX VILLA NEAR SUNCITY, HYDERABAD, KREATIVE HOUSE KREATIVE HOUSE مطبخ
KREATIVE HOUSE

KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE
KREATIVE HOUSE

من ارقي الاختيارات لتجديد الجدران هو أن تقوم بتغطيتها بعناصر طبيعية مثل الخشب أو الحجر، والرائع في الأمر أن هناك متنوع هائل في التصميمات لتختار ما يتناسب مع ذوق المنزل العام.

9. تصميمات ثلاثية الأبعاد

Paredes 3D, A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials جدران وأرضياتديكورات الجدران أنسجة طبيعية White
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials

A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA – Sustainable Buildings Materials
A EXCLUSIVA - Sustainable Buildings Materials

الحوائط البارزة بتصميمات ثلاثية الأبعاد ستكون الاختيار الأمثل إذا أردت منح منزلك مظهر عصري، هناك تنوع هائل في الأشكال والملس والألوان، ولتبرز جمال الجدران يمكنك وضع إضاءات موجهة للجدران لتخلق ظلال مميزة بالغرفة.

10. مؤثرات بصرية

Boiserie trompe l'oeil, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI غرفة المعيشة
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

يمكنك وضع بعض المؤثرات البصرية التي تمنع المكان عمق وتفاصيل أكثر كالرسم على الجدران. مثلا، في الصورة تم رسم شكل الأعمدة اليونانية والتي ستمنح الغرفة لمسة كلاسيكية ورومانسية.

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