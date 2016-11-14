منزل مساحته 140م² يجمع بين العملية والأناقة

هل تعتقد أن الجمال يتعارض مع الوظيفة؟ وأننا لا نستطع جمع بين العملية والأناقة في منزلنا !! اليوم سنثبت لك عكس ذلك، وسنعرض عليك نموذج لمنزل تصميمه عملى جدا وكان اختيار مالكيه الاستفادة القصوى من كل ركن فيه، ولكن يحمل من الجمال ما يكفى لأن يبهرك ويجعلك تقف أمام روعة تفاصيله البسيطة مندهشا لتبدي إعجابك به.. لنبدأ جولة سريعة معا..
مخطط هندسي لتوضيح التصميم الهندسي للمنزل ..
حرص المصمم أن يكن مدخل المنزل منظم ومرتب، مجموعة أرفف رأسية ومقعدين صغيرين..
تم دمج غرفة المعيشة والطعام معا، أهم ما يميز التصميم بساطته وهدوء والحفاظ على إضاءته الطبيعية..
لم يسمح المصمم بزيادة التفاصيل حتى في الأثاث، حيث اختار أريكة بسيطة ذات لون رمادي غامق، معها مقعد وخديديات ذات ألوان متباينة.. وسجادة ذات لون أزرق نيلى لنجد تناسق وتباين يلفت الأنظار..
حديثا ظهرت الفواصل الخشبية الرأسية بدل من الستائر كحاجز رؤية وشكل جمالي..
لكي تحافظ على الفراغ منظم احرص دائما على تصميم أدراج وأرفف لتحوي جميع اغراضك ومستلزماتك..
ولا شك أننا بحاجة إلى لمسة جنونية حيث اختار المصمم مقاعد من البلاستيك الشفاف لتعطي انطباع انها مصنوعة من الزجاج، لتخطف أنفاسك في البداية ..
دائما وأبدا في بيوتنا نجد النيش من أهم العناصر الأساسية بأي منزل، وعلى رغم من اهمية إلا أنه لا يساع لكل الأدوات المستخدمة والغرض الأساسي منه أصبح الزينة وفقط، وهذا قد يشغل حيز من الفراغ دون فائدة، وهنا المصمم اختار دولابا عمليا بدلا من النيش، قد يجده البعض غير مناسب ولكن سينال إعجاب أخرون..
تصميم حديث للمطبخ يخفى كل تفاصيله، مع أرضية ذات نقوش رائعة..
في حين استخدام المصمم للخشب في جهة من المطبخ استخدام وحدات تخزين ذات لون أبيض في الجهة المقابلة، خلق ذلك تباين واضح وتناغم بين الخامات المختلفة..
تصميم بسيط عملى أنيق لم يتخلى عن المواصفات الرئيسية للجمال وهي تناسق الالوان ولمسات الورود الجميلة، أرضية مزخرفة أنيقة..
اكتفى المصمم بخط من الضوء الخفى لترك لمسة من الأناقة للغرفة، تصميم بسيط للسرير غير متكلف..
لغرفة اكثر تنظيما عليك تخصيص فراغ للملابس، أرفف وأدراج ودواليب هو كل ما تحتاجه لتنظيمه..
تصميم بسيط وعملى ويحافظ على مساحة حركة تناسب الأطفال وطبيعتهم..
وإلى هنا تنتهي جولتنا ونتمنى أن تجد ما تحتاجه وسط كل هذه الحلول العملية لمنزلك…
يمكنك قراءة أيضا.. حلول عملية لتنظيف منزلك فى 20 دقيقة