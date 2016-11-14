منزل مساحته 140م² يجمع بين العملية والأناقة

دائما وأبدا في بيوتنا نجد النيش من أهم العناصر الأساسية بأي منزل، وعلى رغم من اهمية إلا أنه لا يساع لكل الأدوات المستخدمة والغرض الأساسي منه أصبح الزينة وفقط، وهذا قد يشغل حيز من الفراغ دون فائدة، وهنا المصمم اختار دولابا عمليا بدلا من النيش، قد يجده البعض غير مناسب ولكن سينال إعجاب أخرون..