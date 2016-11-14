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منزل مساحته 140م² يجمع بين العملية والأناقة

آية منير آية منير
REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة المعيشة
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هل تعتقد أن الجمال يتعارض مع الوظيفة؟ وأننا لا نستطع جمع بين العملية والأناقة في منزلنا !! اليوم سنثبت لك عكس ذلك، وسنعرض عليك نموذج لمنزل تصميمه عملى جدا وكان اختيار مالكيه الاستفادة القصوى من كل ركن فيه، ولكن يحمل من الجمال ما يكفى لأن يبهرك ويجعلك تقف أمام روعة تفاصيله البسيطة مندهشا لتبدي إعجابك به.. لنبدأ جولة سريعة معا..

مسقط أفقى ..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos جدران
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مخطط هندسي لتوضيح التصميم الهندسي للمنزل ..

مدخل منظم

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos مكتب عمل أو دراسة White
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حرص المصمم أن يكن مدخل المنزل منظم ومرتب، مجموعة أرفف رأسية ومقعدين صغيرين..

دولاب عملي وجلسة مريحة

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos مكتب عمل أو دراسة
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ممر متميز

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos مكتب عمل أو دراسة خشب Brown
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نجد أمامنا ممر يربط بين فراغ الاستقبال وغرف النوم، وباب زجاجي يسمح برؤية المطبخ..

فراغ واحد

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة المعيشة
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تم دمج غرفة المعيشة والطعام معا، أهم ما يميز التصميم بساطته وهدوء والحفاظ على إضاءته الطبيعية..

أريكة أنيقة..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة المعيشة Blue
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لم يسمح المصمم بزيادة التفاصيل حتى في الأثاث، حيث اختار أريكة بسيطة ذات لون رمادي غامق، معها مقعد وخديديات ذات ألوان متباينة.. وسجادة ذات لون أزرق نيلى لنجد تناسق وتباين يلفت الأنظار..

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REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة المعيشة
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حديثا ظهرت الفواصل الخشبية الرأسية بدل من الستائر كحاجز رؤية وشكل جمالي..

مكتبة عملية..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة المعيشة
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لكي تحافظ على الفراغ منظم احرص دائما على تصميم أدراج وأرفف لتحوي جميع اغراضك ومستلزماتك..

مقاعد مبتكرة

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ولا شك أننا بحاجة إلى لمسة جنونية حيث اختار المصمم مقاعد من البلاستيك الشفاف لتعطي انطباع انها مصنوعة من الزجاج، لتخطف أنفاسك في البداية ..

وحدات إضاءة خشبية..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة السفرة
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بديل النيش..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة السفرة
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دائما وأبدا في بيوتنا نجد النيش من أهم العناصر الأساسية بأي منزل، وعلى رغم من اهمية إلا أنه لا يساع لكل الأدوات المستخدمة والغرض الأساسي منه أصبح الزينة وفقط، وهذا قد يشغل حيز من الفراغ دون فائدة، وهنا المصمم اختار دولابا عمليا بدلا من النيش، قد يجده البعض غير مناسب ولكن سينال إعجاب أخرون..

دولاب عملي جدا

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة السفرة
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مطبخ حديث..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos مطبخ خشب
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تصميم حديث للمطبخ يخفى كل تفاصيله، مع أرضية ذات نقوش رائعة..

الاجهزة في أمان ..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos مطبخ خشب
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خامات مختلفة..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos مطبخ MDF White
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في حين استخدام المصمم للخشب في جهة من المطبخ استخدام وحدات تخزين ذات لون أبيض في الجهة المقابلة، خلق ذلك تباين واضح وتناغم بين الخامات المختلفة..

ركن خاص..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos مطبخ خشب
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باب زجاجي ..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos مطبخ
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حلول عملية للتخزين

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos مطبخ
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نافذة على الممر الرئيسي..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos مكتب عمل أو دراسة
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إلى غرف النوم..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos الممر والمدخل
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الحمام الرئيسي..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos حمام
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تصميم بسيط عملى أنيق لم يتخلى عن المواصفات الرئيسية للجمال وهي تناسق الالوان ولمسات الورود الجميلة، أرضية مزخرفة أنيقة..

مرآة مستديرة رائعة..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos حمام
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غرفة النوم الرئيسية ..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة نوم
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اكتفى المصمم بخط من الضوء الخفى لترك لمسة من الأناقة للغرفة، تصميم بسيط للسرير غير متكلف..

من جهة أخرى

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة نوم
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غرفة الملابس..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة الملابس خشب
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لغرفة اكثر تنظيما عليك تخصيص فراغ للملابس، أرفف وأدراج ودواليب هو كل ما تحتاجه لتنظيمه..

مرآة كبيرة ..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة الملابس خشب
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حمام خاص..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة نوم
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تصميم بسيط

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos حمام
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لمسة من الطبيعة..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos حمام
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غرفة للأطفال..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة الاطفال
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تصميم بسيط وعملى ويحافظ على مساحة حركة تناسب الأطفال وطبيعتهم..

دولاب خاص

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة الاطفال
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أريكة صغيرة..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة نوم
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مكتب لطفلك..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة نوم
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استغلال المساحات الغير مستغلة

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة الاطفال
DonateCaballero Arquitectos

DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos
DonateCaballero Arquitectos

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos غرفة الاطفال
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شرفة بسيطة ..

REFORMA DE VIVIENDA EN CALLE BURRIANA (VALENCIA), DonateCaballero Arquitectos DonateCaballero Arquitectos بلكونة أو شرفة
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DonateCaballero Arquitectos
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وإلى هنا تنتهي جولتنا ونتمنى أن تجد ما تحتاجه وسط كل هذه الحلول العملية لمنزلك…

يمكنك قراءة أيضا.. حلول عملية لتنظيف منزلك فى 20 دقيقة

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