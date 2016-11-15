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7 أخطاء تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
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يشكل تصميم المنازل الصغيرة تحدي كبير لمصممي الديكور وهم المتخصصين، فحتى الأخطاء الصغيرة مع المساحات البسيطة يكون تأثيرها قوي وغير قابل للتغافل عنه.

المشكلة أننا قد نشعر بأن هناك خطا ما بديكور منازلنا لكننا لا ندرك ما هو على وجه التحديد، لذا نجن في هوميفاي قد قمنا بإعداد قائمة بأشهر 7 أخطاء عليك تجنبها في ديكور منزلك الصغير، وإذا وجدت في منزلك بعض من تلك الأخطاء فاستعد للتغيير.

الخطأ الأول: إضاءة ضعيفة

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

من أكثر الأخطاء تأثيرا على المساحة الصغيرة هي الإضاءة الضعيفة أو الغير كافية، لأنها تقلل بصريا من مساحة المكان، وتخلق مناطق مظلمة ستتجنبها عينك وتعتبرها غير موجودة، كما أن تأثيرها النفسي على قاطني المنزل سيكون سيء.

يمكنك تجنب هذا الخطأ عن طريق: عدد لا بأس به من وحدات الإضاءة المتنوعة بالمكان حتى لو كانت وحدات صغيرة، المهم ألا تكتفي بنجفة واحدة كبيرة مثلا، لأنه بالتالي ستخلق ظلالا بالمكان وهى عدوك الأكبر في المساحات الصغيرة.

يمكنك الإطلاع على:

6 أفكار لإضاءة منزلك بشكل صحيح

الخطأ الثاني: الاحتفاظ بما هو ليس ضروريا

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design غرفة المعيشة
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

تراكم الأشياء والأثاث عاما بعد عام بالمنزل من الأخطاء التي يقع فيها البعض، لأن تراكمها يقتل الشعور بالرحابة والاتساع خاصة إذا كانت مساحة المنزل صغيرة.

تجنب ذلك عن طريق: قم كل فترة بتقييم شامل وصارم للأثاث والديكورات بالمنزل، وتحلى بالجرأة وتخلى عن الأشياء التي لم تعد تستخدمها منذ فترة.

الخطأ الثالث: قطع الأثاث الكبيرة

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

هذا هو الخطأ الأكثر انتشارا ويقع فيه الكثير على الرغم من سهولة ملاحظته وتجنبه، فقطع الأثاث الكبيرة تأكل المساحات الصغيرة وتزيد من الشعور بضيق المكان.

تجنب هذا الخطأ عن طريق:

ابحث دائما عن الأثاث العملي والمريح والذي يشغل حيزا صغيرا، وحافظ على نغمة هادئة بالمكان حتى لا تسبب زحاما بصريا أنت في غني عنه، كما أنه لا يفضل أبدا التفاوت الكبير بين أحجام قطع الأثاث بالغرفة الواحدة الذي بدوره سيخلق تنافرا بالمكان.

الخطأ الرابع: طلاء الجدران بألوان داكنة

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج Yellow
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الجدران من عناصر الديكور الأكثر تأثيرا بالمساحات الصغيرة، وطلاءها بألوان داكنة يمتص الإضاءة، ويخلق ظلالا غير مرغوب بها.

تجنب هذا الخطأ عن طريق:

حتى لو كانت الألوان داكنة هي المفضلة لك تجنبها على الجدران، والجأ للألوان الهادئة والمحايدة، ويمكنك الاستعانة ببعض الأكسسوارات أو قطع صغيرة من الأثاث بالألوان الداكنة كما تريد.

الخطأ الخامس: زحام الديكورات

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

يعتقد البعض أن وجود عناصر ديكور كثيرة يزيد من أناقة وجمال المكان، لكنه على العكس تماما يسبب زحاما بصريا ويشتت الانتباه عن جمال التفاصيل.

تجنب هذا الخطأ عن طريق: قاعدة الأقل هو الأفضل هي أكثر ما يميز التصميمات المودرن والتبسيطية، وهى تتناسب كثيرا مع تصميم المساحات الصغيرة لأنها تركز على إضفاء جمال على المكان بأقل التفاصيل الممكنة.

الخطأ السادس: مزيد من الأثاث

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

هذا الخطأ يتبع الخطأ السابق ولكن فيما يتعلق بقطع الأثاث نفسها، والتي إن تراكمت ستقضي على مساحة الحركة بالمكان.

تجنب هذا الخطأ عن طريق:

نفس القاعدة السابقة ’ الأقل هو الأفضل’، فكر مرتين قبل أن تقتني أي قطعة أثاث جديدة، هل أنا في حاجة ماسة لها فعلا، إن كانت الإجابة بلا فاصرف نظر عنها فورا.

الخطأ السابع: الكثير من الفوضى

Privada El Secreto, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos غرفة المعيشة
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

إذا كان لديك كثير من الأشياء المتناثرة هنا وهناك في غير محلها، أو الأسوأ من ذلك ليس لها مكان مخصص فانت في ورطة كبيرة! الفوضى بجانب أنها تسبب شعورا وهميا بالزحام وبضيق المساحة حتى لو كانت عكس ذلك، فإنها أيضا تسبب اضطرابا وتوتر للقاطنين بالمنزل.

تجنب هذا الخطأ عن طريق:

رتب كل شيء بشكل دقيق، بغض النظر عما إذا كان شيء صغير أو كبير، فقط حافظ على أن يكون كل شيء في محله.

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