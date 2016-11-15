7 أخطاء تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة

يشكل تصميم المنازل الصغيرة تحدي كبير لمصممي الديكور وهم المتخصصين، فحتى الأخطاء الصغيرة مع المساحات البسيطة يكون تأثيرها قوي وغير قابل للتغافل عنه.
المشكلة أننا قد نشعر بأن هناك خطا ما بديكور منازلنا لكننا لا ندرك ما هو على وجه التحديد، لذا نجن في هوميفاي قد قمنا بإعداد قائمة بأشهر 7 أخطاء عليك تجنبها في ديكور منزلك الصغير، وإذا وجدت في منزلك بعض من تلك الأخطاء فاستعد للتغيير.
من أكثر الأخطاء تأثيرا على المساحة الصغيرة هي الإضاءة الضعيفة أو الغير كافية، لأنها تقلل بصريا من مساحة المكان، وتخلق مناطق مظلمة ستتجنبها عينك وتعتبرها غير موجودة، كما أن تأثيرها النفسي على قاطني المنزل سيكون سيء.
يمكنك تجنب هذا الخطأ عن طريق: عدد لا بأس به من وحدات الإضاءة المتنوعة بالمكان حتى لو كانت وحدات صغيرة، المهم ألا تكتفي بنجفة واحدة كبيرة مثلا، لأنه بالتالي ستخلق ظلالا بالمكان وهى عدوك الأكبر في المساحات الصغيرة.
يمكنك الإطلاع على:
تراكم الأشياء والأثاث عاما بعد عام بالمنزل من الأخطاء التي يقع فيها البعض، لأن تراكمها يقتل الشعور بالرحابة والاتساع خاصة إذا كانت مساحة المنزل صغيرة.
تجنب ذلك عن طريق: قم كل فترة بتقييم شامل وصارم للأثاث والديكورات بالمنزل، وتحلى بالجرأة وتخلى عن الأشياء التي لم تعد تستخدمها منذ فترة.
هذا هو الخطأ الأكثر انتشارا ويقع فيه الكثير على الرغم من سهولة ملاحظته وتجنبه، فقطع الأثاث الكبيرة تأكل المساحات الصغيرة وتزيد من الشعور بضيق المكان.
تجنب هذا الخطأ عن طريق:
ابحث دائما عن الأثاث العملي والمريح والذي يشغل حيزا صغيرا، وحافظ على نغمة هادئة بالمكان حتى لا تسبب زحاما بصريا أنت في غني عنه، كما أنه لا يفضل أبدا التفاوت الكبير بين أحجام قطع الأثاث بالغرفة الواحدة الذي بدوره سيخلق تنافرا بالمكان.
الجدران من عناصر الديكور الأكثر تأثيرا بالمساحات الصغيرة، وطلاءها بألوان داكنة يمتص الإضاءة، ويخلق ظلالا غير مرغوب بها.
تجنب هذا الخطأ عن طريق:
حتى لو كانت الألوان داكنة هي المفضلة لك تجنبها على الجدران، والجأ للألوان الهادئة والمحايدة، ويمكنك الاستعانة ببعض الأكسسوارات أو قطع صغيرة من الأثاث بالألوان الداكنة كما تريد.
يعتقد البعض أن وجود عناصر ديكور كثيرة يزيد من أناقة وجمال المكان، لكنه على العكس تماما يسبب زحاما بصريا ويشتت الانتباه عن جمال التفاصيل.
تجنب هذا الخطأ عن طريق: قاعدة الأقل هو الأفضل هي أكثر ما يميز التصميمات المودرن والتبسيطية، وهى تتناسب كثيرا مع تصميم المساحات الصغيرة لأنها تركز على إضفاء جمال على المكان بأقل التفاصيل الممكنة.
هذا الخطأ يتبع الخطأ السابق ولكن فيما يتعلق بقطع الأثاث نفسها، والتي إن تراكمت ستقضي على مساحة الحركة بالمكان.
تجنب هذا الخطأ عن طريق:
نفس القاعدة السابقة ’ الأقل هو الأفضل’، فكر مرتين قبل أن تقتني أي قطعة أثاث جديدة، هل أنا في حاجة ماسة لها فعلا، إن كانت الإجابة بلا فاصرف نظر عنها فورا.
إذا كان لديك كثير من الأشياء المتناثرة هنا وهناك في غير محلها، أو الأسوأ من ذلك ليس لها مكان مخصص فانت في ورطة كبيرة! الفوضى بجانب أنها تسبب شعورا وهميا بالزحام وبضيق المساحة حتى لو كانت عكس ذلك، فإنها أيضا تسبب اضطرابا وتوتر للقاطنين بالمنزل.
تجنب هذا الخطأ عن طريق:
رتب كل شيء بشكل دقيق، بغض النظر عما إذا كان شيء صغير أو كبير، فقط حافظ على أن يكون كل شيء في محله.
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