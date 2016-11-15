7 أخطاء تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة

من أكثر الأخطاء تأثيرا على المساحة الصغيرة هي الإضاءة الضعيفة أو الغير كافية، لأنها تقلل بصريا من مساحة المكان، وتخلق مناطق مظلمة ستتجنبها عينك وتعتبرها غير موجودة، كما أن تأثيرها النفسي على قاطني المنزل سيكون سيء.

يمكنك تجنب هذا الخطأ عن طريق: عدد لا بأس به من وحدات الإضاءة المتنوعة بالمكان حتى لو كانت وحدات صغيرة، المهم ألا تكتفي بنجفة واحدة كبيرة مثلا، لأنه بالتالي ستخلق ظلالا بالمكان وهى عدوك الأكبر في المساحات الصغيرة.

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