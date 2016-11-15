منزل عصري أنيق للعائلة الصغيرة

ستجد في غرفة المعيشة كنبة رمادية بسيطة التصميم لكنها مريحة للغاية مع وسائد باللون الأزرق الهادئ، وهو ما جلب الهدوء والراحة لغرفة المعيشة.

بالتأكيد سيلفت انتباهك حقيبة السفر العتيقة التي تم استغلالها كطاولة وسط فريدة من نوعها، وهو ما أضفى للغرفة شخصية مميزة.