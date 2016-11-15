منزل عصري أنيق للعائلة الصغيرة

جولتنا اليوم داخل منزل عائلة صغيرة مكونة من أب وأم لطفلين صغيرين بالبرتغال، أرادت العائلة تجديد منزلهم القديم ليتناسب مع احتياجاتهم، فلجأوا لإحدى شركات التصميم لتعيد إحياء منزلهم القديم ليصبح أكثر إشراقا ورحابة ليوفروا حرية الحركة لطفليهما الصغيرين. بالفعل قام المصممون بدمج قطاعات مختلفة من المنزل بطريقة أنيقة، واستعانوا بتصميمات خالية من الصخب والضجة، ووفروا حلول تخزين عملية تستغل المساحات المتاحة دون القضاء على الرحابة وحرية الحركة. معظم غرفة الشقة تتبع الطراز التبسيطي مع بعض اللمسات التقليدية التي زادت من دفء المكان وحميميته، استعد للجولة لأنها بالطبع ستلهمك بأفكار مناسب للمنازل بمصر.
ستجد في غرفة المعيشة كنبة رمادية بسيطة التصميم لكنها مريحة للغاية مع وسائد باللون الأزرق الهادئ، وهو ما جلب الهدوء والراحة لغرفة المعيشة.
بالتأكيد سيلفت انتباهك حقيبة السفر العتيقة التي تم استغلالها كطاولة وسط فريدة من نوعها، وهو ما أضفى للغرفة شخصية مميزة.
الدمج بين اللونين الأبيض الكريمي مع لون الخشب الدافئ زاد من أناقة غرفة الطعام رغم بساطة تصميمها، أيضا التباين بين نصاعة الأبيض في الجدران ولون الخشب الهادئ زاد من حيوية المكان وإشراقه، لاحظ كيف تم اختيار تصميم مختلف لكراسي الأطفال ليتناسب مع احتياجاتهم.
حيلة ذكية لتوفير مكان للتليفزيون، حيث تم بناء جدار صغير بين النافذتين الكبيرتين لتعليق التليفزيون عليه مع وحدة خشبية صغيرة بالأسفل، وبهذه الطريقة يتمكن كل من بغرفة المعيشة أو السفرة من مشاهدة البرامج المفضلة في الوقت نفسه.
الجدران بلون الكريمة و الأرضيات الخشبية الأنيقة مع تلك الوحدة الخشبية ذات التصميم العتيق جعلوا من المدخل مكانا ساحرا، خاصة مع اللوحة الفنية على الجدار، لكن ما يحتاج إلى المدخل هو مزيد من الإضاءة ليزيد من إشراقه.
تهيمن نغمات الأبيض والرمادي والبيج على غرفة النوم ذات التفاصيل البسيطة والهادئة، والتي تستمد إضاءتها من الضوء الطبيعي القادم من الشرفة. أما الصور الشخصية للأب والأم أعلى السرير فقد زادت من حميمة الغرفة وخصوصيتها.
تماما كغرفة النوم الرئيسية تم اختيار نفس درجات الألوان لغرفة الأطفال، حيث اعتمد المصمم على ألوان الرمادي والأبيض والبيج لخلق مساحة مريحة نفسيا، السرائر بتصميم بسيط لكن فخم، أما وحدة الرفوف الأنيقة ساعدت في الحفاظ على ترتيب الغرفة، حيث يتم تخزين فيها الألعاب والكتب وغيرها من الأشياء.
لم يغفل المصممون عن توفير مكانا مناسبا للدراسة في غرفة الأطفال، فكانت النتيجة قطاعا مشرق ومبهج يستمد إضاءته من نافذة الشرفة الزجاجية.
الرفوف الأنيقة التي كونت المكتب ووحدات التخزين الأنيقة تحتها مع الكراسي المريحة تدعوك لتبدأ المذاكرة على الفور.
التجديدات طالت المطبخ أيضا بعد ما كان باهتا، في المطبخ الجديد تجد استخدام سخي للون الأبيض سواء للجدران أو لوحدات التخزين العصرية، ومع البلاط المزخرف في الأرضيات أصبح المكان أكثر جمالا ويدعوك لتحضير وجبة لذيذة للعائلة.
اختيار الزجاج الشفاف لنافذة المطبخ كان اختيار موفقا، حيث وفر ذلك إضاءة طبيعية قوية للمطبخ وزاد من إشراقه واتساعه، أما وحدة الرفوف ذات اللون الأزرق الهادي فكان لها بالغ الأثر في إضفاء تباينا وحيوية بالمكان.
البلاط المنقوش باللون الأزرق والأبيض مع الأدوات الصحية ذات التصاميم العصرية جعلا من الحمام مكانا منعشا، خاصة مع المرآة الكبيرة أعلى الحوض التي زادت من رحابة واتساع الحمام بصريا، أما الوحدة الخشبية شديدة الأناقة أسفل الحوض فقد وفرت مساحة كبيرة للتخزين.
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