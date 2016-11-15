شقة ساحرة على الطراز الأسكندنافي

يتميز النمط الاسكندنافي ببساطة التصميمات وهدوء الألوان، وجوهره ينبع من فكرة أنه لا يجب أن تكون التصميمات الأنيقة حكرا على القادرين ماديا، بل يجب أن تكون متاحة للجميع، لذا ستجد أن الأثاث والأكسسوارات المصممة على نفس النمط ذات تكلفة بسيطة لكنها في الوقت نفسه شديدة الأناقة والجمال.

في جولتنا بهوميفاي 360 سنكون داخل شقة صغيرة بديكورات ساحرة صممت وفقا لأسس هذا الطراز، وبدون أدني شك ستكون هذه الشقة حلم لكل من يعشق الحياة ويتمنى أن يسكن بمنزل مريح وأنيق.