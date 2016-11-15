شقة ساحرة على الطراز الأسكندنافي

يتميز النمط الاسكندنافي ببساطة التصميمات وهدوء الألوان، وجوهره ينبع من فكرة أنه لا يجب أن تكون التصميمات الأنيقة حكرا على القادرين ماديا، بل يجب أن تكون متاحة للجميع، لذا ستجد أن الأثاث والأكسسوارات المصممة على نفس النمط ذات تكلفة بسيطة لكنها في الوقت نفسه شديدة الأناقة والجمال.
في جولتنا بهوميفاي 360 سنكون داخل شقة صغيرة بديكورات ساحرة صممت وفقا لأسس هذا الطراز، وبدون أدني شك ستكون هذه الشقة حلم لكل من يعشق الحياة ويتمنى أن يسكن بمنزل مريح وأنيق.
تميز قطاع غرفة المعيشة بالخطوط البسيطة والألوان المحايدة لكن مع جودة الخامات والمنسوجات، تصميمات الأثاث بسيطة وعملية والأهم أنها مريحة.
ورغم صغر مساحة الغرفة إلا إن لن تشعر بذلك بسبب الشعور بالاتساع والإشراق بفضل الالوان الهادئة والضوء الطبيعي الذي يكسو المنزل من كل جانب، حتى باب المنزل فقد تم تصميمه بمزيج من الخشب والزجاج المطفي ليسمح بدخول أكبر كم من الضوء مع الحفاظ على الخصوصية بالداخل.
الاهتمام بالمنسوجات وجودتها من أكثر ما يميز التصميمات الإسكندنافية، فتجد هنا مثلا سجادة من الصوف باللونين الأبيض والأسود بنمط مثير للانتباه، أيضا منسوجات الكنبة والوسائد والستائر جاءت بملمس ناعم وألوان تدعو للهدوء والاسترخاء، لأن الهدف الأساسي هنا هو تصميم منزل مريح يكون ملاذا لك بعد يوم عمل شاق.
عناصر الطبيعة وخاصة الخشب لها حضور قوي في النمط الاسكندنافي، ستلاحظ ذلك من خلال الأرضيات الخشبية، والأرجل الخشبية للكراسي وطاولة الطعام التي جاءت باللون الطبيعي للخشب وهو ما زاد من دفء وحميمة المكان.
ستلاحظ في تصميم الشقة وتوزيع الأثاث أن هناك اعتمادا قويا على الضوء الطبيعي، فتجد أن المصمم قرر وضع طاولة الطعام بالقرب من المدخل نسبيا لتحصل على الضوء من الباب الزجاجي، وحتى المطبخ فقد وفرت لك النافذة الجانبية الإضاءة الكافية نهارا.
من هذه الزاوية للشقة سترى ظلال اللون الأزرق الهادئ في كل الأركان، بل طال الأكسسوارات وأدوات المائدة أيضا وهو ما زاد من رحابة وهدوء الشقة بالكامل.
الأمر المثير هنا أن المصمم تمكن من وضع فاصلا بين قطاع المعيشة والمطبخ دون أن يخلق حاجزا بصريا بين القطاعين وذلك عن طريق الجدار الزجاجي ذي الدعامات الخشبية.
ولأن الهدف هو خلق بيئة مريحة بالمنزل ستجد الكثير من الأثاث المخصص للاسترخاء والتمدد مثل هذا الكرسي أنيق، الذي وضع بجوار النافذة الزجاجية لتتمكن من الاستمتاع بمشروبك المفضل وأنت على اتصال بالحياة بالخارج، ستلاحظ أيضا الرفوف الخشبية بسيطة التصميم والتي مكنت قاطني المنزل من استغلال هذا الجدار لتخزين الكتب وحاويات الشموع، وبعض الصور الشخصية.
كما ذكرنا من قبل فإن أكثر ما يميز النمط الاسكندنافي هو هدوء الألوان في درجاتها واستخداماتها، على عكس الخطأ الشائع الذي يقع فيه الكثير وهو إدخال نغمات ألوان متنوعة مما يسبب إزعاجا بصريا.
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