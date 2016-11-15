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شقة ساحرة على الطراز الأسكندنافي

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify غرفة السفرة
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يتميز النمط الاسكندنافي ببساطة التصميمات وهدوء الألوان، وجوهره ينبع من فكرة أنه لا يجب أن تكون التصميمات الأنيقة حكرا على القادرين ماديا، بل يجب أن تكون متاحة للجميع، لذا ستجد أن الأثاث والأكسسوارات المصممة على نفس النمط ذات تكلفة بسيطة لكنها في الوقت نفسه شديدة الأناقة والجمال.

في جولتنا بهوميفاي 360 سنكون داخل شقة صغيرة بديكورات ساحرة صممت وفقا لأسس هذا الطراز، وبدون أدني شك ستكون هذه الشقة حلم لكل من يعشق الحياة ويتمنى أن يسكن بمنزل مريح وأنيق.

هدوء وإشراق

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تميز قطاع غرفة المعيشة بالخطوط البسيطة والألوان المحايدة لكن مع جودة الخامات والمنسوجات، تصميمات الأثاث بسيطة وعملية والأهم أنها مريحة.

ورغم صغر مساحة الغرفة إلا إن لن تشعر بذلك بسبب الشعور بالاتساع والإشراق بفضل الالوان الهادئة والضوء الطبيعي الذي يكسو المنزل من كل جانب، حتى باب المنزل فقد تم تصميمه بمزيج من الخشب والزجاج المطفي ليسمح بدخول أكبر كم من الضوء مع الحفاظ على الخصوصية بالداخل.

المنسوجات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الاهتمام بالمنسوجات وجودتها من أكثر ما يميز التصميمات الإسكندنافية، فتجد هنا مثلا سجادة من الصوف باللونين الأبيض والأسود بنمط مثير للانتباه، أيضا منسوجات الكنبة والوسائد والستائر جاءت بملمس ناعم وألوان تدعو للهدوء والاسترخاء، لأن الهدف الأساسي هنا هو تصميم منزل مريح يكون ملاذا لك بعد يوم عمل شاق.

عناصر الطبيعة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

عناصر الطبيعة وخاصة الخشب لها حضور قوي في النمط الاسكندنافي، ستلاحظ ذلك من خلال الأرضيات الخشبية، والأرجل الخشبية للكراسي وطاولة الطعام التي جاءت باللون الطبيعي للخشب وهو ما زاد من دفء وحميمة المكان.

ضوء طبيعي

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

ستلاحظ في تصميم الشقة وتوزيع الأثاث أن هناك اعتمادا قويا على الضوء الطبيعي، فتجد أن المصمم قرر وضع طاولة الطعام بالقرب من المدخل نسبيا لتحصل على الضوء من الباب الزجاجي، وحتى المطبخ فقد وفرت لك النافذة الجانبية الإضاءة الكافية نهارا.

من هذه الزاوية للشقة سترى ظلال اللون الأزرق الهادئ في كل الأركان، بل طال الأكسسوارات وأدوات المائدة أيضا وهو ما زاد من رحابة وهدوء الشقة بالكامل.

الأمر المثير هنا أن المصمم تمكن من وضع فاصلا بين قطاع المعيشة والمطبخ دون أن يخلق حاجزا بصريا بين القطاعين وذلك عن طريق الجدار الزجاجي ذي الدعامات الخشبية.

ركن للقراءة والاسترخاء

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ولأن الهدف هو خلق بيئة مريحة بالمنزل ستجد الكثير من الأثاث المخصص للاسترخاء والتمدد مثل هذا الكرسي أنيق، الذي وضع بجوار النافذة الزجاجية لتتمكن من الاستمتاع بمشروبك المفضل وأنت على اتصال بالحياة بالخارج، ستلاحظ أيضا الرفوف الخشبية بسيطة التصميم والتي مكنت قاطني المنزل من استغلال هذا الجدار لتخزين الكتب وحاويات الشموع، وبعض الصور الشخصية.

ألوان أقل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كما ذكرنا من قبل فإن أكثر ما يميز النمط الاسكندنافي هو هدوء الألوان في درجاتها واستخداماتها، على عكس الخطأ الشائع الذي يقع فيه الكثير وهو إدخال نغمات ألوان متنوعة مما يسبب إزعاجا بصريا.

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لمسات خضراء

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

على الرغم من بساطة النمط الاسكندنافي، لكنه لا يغفل وجود عناصر الديكور التي تثري من أناقة المكان، فيزيد فيه مثلا الاستعانة باللمسات الخضراء في أركان مختلفة بالمنزل، هنا مثلا بالمطبخ وضعت عشبتين مختلفتين في أصص بيضاء صغيرة ليحافظ على نغمة الألوان السائدة بالمكان.

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