ديكورات فاخرة بفيلا مصرية

جولتنا اليوم في هوميفاي 360 داخل إحدى الفيلات المصرية ذات التصميمات الفاخرة، فخامة الذوق ظهرت في كل تفاصيل الفيلا بداية من الأرضيات الرخام والبورسيلين مرورا بالأثاث والمنسوجات باهظة الثمن، ونهاية بتصميمات إضاءة الأسقف والأكسسوارات المعلقة على الجدران، فخامة كل هذه التفاصيل تشابكت ونسجت في النهاية مظهر راقي للفيلا، تعال لنبدأ الجولة!
منذ اللحظة الأولي التي ستطأ قدمك المدخل ستلاحظ الاهتمام المبالغ فيه بالإضاءة، فلم يكتفي المصمم بإضاءة الأسقف عن طريق الجيبسوم بورد بل امتد ذلك إلى الجدران أيضا على شكل وحدات إضاءة معلقة على جانبي باب الفيلا والباب الذي يؤدي لقطاع غرفة الاستقبال والسفرة. حاول المصمم خلق تناغما بين الزخرفة على الباب والأرضيات فجاءت من نفس مجموعة الألوان.
استغل المصمم لوحة الخيول العربية وصنع لها إطار خشبي مميز جاعلا منها نقطة محورية لباقي الغرفة، وهو أمر لابد من توافره خاصة مع الغرف ذات المساحات الكبيرة.
إضاءة السقف أيضا حملت لمسات خشبية من نفس لون الباب والإطار الخشبي بالمنتصف، بينما كسرت الجدران بلون العاج كثافة اللون البني بالغرفة.
الزاوية الأخرى للغرفة يتضح فيها أكثر ألوان منسوجات الكراسي والكنب والستائر، والتي جمعت بين درجات البيج والبني والسيمون الهادئ وهى بالتة الوان تتناسب أكثر مع التصميمات الكلاسيكية، ما لفت انتباهي هنا هو ضآلة حجم النوافذ مقارنة بحجم الجدران، كانت الغرفة ستكون أكثر إشراقا مع نوافذ أكبر تسمح بدخول كم أكبر من الضوء الطبيعي للغرفة.
رغم رقة التصميمات بالسفرة لكنك ستلاحظ الفخامة في كل تفاصيلها، ستجد مثلا الإطار الرخامي للوحة على الجدار بالمنتصف بينما جانبي الجدار مغطيين بالحجر. تصميم النجفة ولونها الفضي زاد من إشراق الإضاءة خاصة مع وحدات الإضاءة المتدلية إلى جوار الجدار الحجري. أما الطاولة والكراسي فقد جاؤوا بتصميم بسيط وأنيق للغاية.
على خلاف غرفة الاستقبال الكلاسيكية جاءت غرفة المعيشة عصرية للغاية، يظهر ذلك تصميم الكراسي والكنب والألوان المستخدمة والأكسسوارات على الجدران بالإضافة إلى فتح قطاع المطبخ على غرفة المعيشة، لكن ما شعرت أنه خارج المشهد هو ذلك العمود الدائري من الرخام والذي يتناسب أكثر مع الأجواء الكلاسيكية.
أعجبني كثيرا تصميم الدرابزين الفضي للدرج والذي تناغم مع المرآة ذات التصميم الفريد المعلقة على الجدار. ستلاحظ التناغم أيضا من خلال التصميمات الدائرية في أسقف الإضاءة والدوائر بالدرابزين، لكن ما لم أفهمه هو وجود تلك الطاولة والكراسي بجوار الدرج.
سعى المصمم لخلق مزيد من التناغم من خلال تطابق الأشكال الدائرية في الأرضيات والأسقف.
تعد هذه الغرفة هي الأقل صخبا من بين كل الغرف التي تجولنا بها، حيث يغلب عليها النمط الحداثي أو المودرن، نغمات الألوان هادئة جدا حتى مع اللمسات السوداء على الجدرا
الاهتمام القوي بالإضاءة امتد أيضا إلى الحمام، فتجد سبوتات داخل رفوف الوحدة الخشبية وأسفلها، اللافت للانتباه هنا هو تصميم بلاط الجدران والذي يحمل شكل تجزيعات الخشب ليتناغم مع الوحدة الخشبية أسفل الحوض.
من الزاوية الأخرى للحمام بظهر البانيو والتواليت، استخدم المصمم حيلة ذكية في اختيار لون هكيل البانيو والذي جاء وكأنه هيكل خشبي ليتناغم مع باقي المشهد بالحمام.
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