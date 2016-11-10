ديكورات فاخرة بفيلا مصرية

استغل المصمم لوحة الخيول العربية وصنع لها إطار خشبي مميز جاعلا منها نقطة محورية لباقي الغرفة، وهو أمر لابد من توافره خاصة مع الغرف ذات المساحات الكبيرة.

إضاءة السقف أيضا حملت لمسات خشبية من نفس لون الباب والإطار الخشبي بالمنتصف، بينما كسرت الجدران بلون العاج كثافة اللون البني بالغرفة.