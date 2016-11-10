الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

ديكورات فاخرة بفيلا مصرية

أميرة قاسم أميرة قاسم
تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla تصميم مساحات داخلية
Loading admin actions …

جولتنا اليوم في هوميفاي 360 داخل إحدى الفيلات المصرية ذات التصميمات الفاخرة، فخامة الذوق ظهرت في كل تفاصيل الفيلا بداية من الأرضيات الرخام والبورسيلين مرورا بالأثاث والمنسوجات باهظة الثمن، ونهاية بتصميمات إضاءة الأسقف والأكسسوارات المعلقة على الجدران، فخامة كل هذه التفاصيل تشابكت ونسجت في النهاية مظهر راقي للفيلا، تعال لنبدأ الجولة!

مدخل مضيء

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
rashaatalla

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1)

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

منذ اللحظة الأولي التي ستطأ قدمك المدخل ستلاحظ الاهتمام المبالغ فيه بالإضاءة، فلم يكتفي المصمم بإضاءة الأسقف عن طريق الجيبسوم بورد بل امتد ذلك إلى الجدران أيضا على شكل وحدات إضاءة معلقة على جانبي باب الفيلا والباب الذي يؤدي لقطاع غرفة الاستقبال والسفرة. حاول المصمم خلق تناغما بين الزخرفة على الباب والأرضيات فجاءت من نفس مجموعة الألوان.

منطقة الاستقبال

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla تصميم مساحات داخلية
rashaatalla

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1)

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

استغل المصمم لوحة الخيول العربية وصنع لها إطار خشبي مميز جاعلا منها نقطة محورية لباقي الغرفة، وهو أمر لابد من توافره خاصة مع الغرف ذات المساحات الكبيرة.

إضاءة السقف أيضا حملت لمسات خشبية من نفس لون الباب والإطار الخشبي بالمنتصف، بينما كسرت الجدران بلون العاج كثافة اللون البني بالغرفة.

زاوية أخرى

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla تصميم مساحات داخلية
rashaatalla

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1)

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

الزاوية الأخرى للغرفة يتضح فيها أكثر ألوان منسوجات الكراسي والكنب والستائر، والتي جمعت بين درجات البيج والبني والسيمون الهادئ وهى بالتة الوان تتناسب أكثر مع التصميمات الكلاسيكية، ما لفت انتباهي هنا هو ضآلة حجم النوافذ مقارنة بحجم الجدران، كانت الغرفة ستكون أكثر إشراقا مع نوافذ أكبر تسمح بدخول كم أكبر من الضوء الطبيعي للغرفة.

غرفة السفرة

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla غرفة السفرةطاولات
rashaatalla

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1)

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

رغم رقة التصميمات بالسفرة لكنك ستلاحظ الفخامة في كل تفاصيلها، ستجد مثلا الإطار الرخامي للوحة على الجدار بالمنتصف بينما جانبي الجدار مغطيين بالحجر. تصميم النجفة ولونها الفضي زاد من إشراق الإضاءة خاصة مع وحدات الإضاءة المتدلية إلى جوار الجدار الحجري. أما الطاولة والكراسي فقد جاؤوا بتصميم بسيط وأنيق للغاية.

غرفة المعيشة

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
rashaatalla

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1)

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

على خلاف غرفة الاستقبال الكلاسيكية جاءت غرفة المعيشة عصرية للغاية، يظهر ذلك تصميم الكراسي والكنب والألوان المستخدمة والأكسسوارات على الجدران بالإضافة إلى فتح قطاع المطبخ على غرفة المعيشة، لكن ما شعرت أنه خارج المشهد هو ذلك العمود الدائري من الرخام والذي يتناسب أكثر مع الأجواء الكلاسيكية.

الردهة

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla سلالم وأروقة سلالم
rashaatalla

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1)

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

أعجبني كثيرا تصميم الدرابزين الفضي للدرج والذي تناغم مع المرآة ذات التصميم الفريد المعلقة على الجدار. ستلاحظ التناغم أيضا من خلال التصميمات الدائرية في أسقف الإضاءة والدوائر بالدرابزين، لكن ما لم أفهمه هو وجود تلك الطاولة والكراسي بجوار الدرج.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الدور العلوي

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla سلالم وأروقة إضاءة
rashaatalla

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1)

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

سعى المصمم لخلق مزيد من التناغم من خلال تطابق الأشكال الدائرية في الأرضيات والأسقف.

غرفة معيشة أخرى

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
rashaatalla

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1)

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

تعد هذه الغرفة هي الأقل صخبا من بين كل الغرف التي تجولنا بها، حيث يغلب عليها النمط الحداثي أو المودرن، نغمات الألوان هادئة جدا حتى مع اللمسات السوداء على الجدرا

الحمام الرئيسي

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla حماممغاسل
rashaatalla

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1)

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

الاهتمام القوي بالإضاءة امتد أيضا إلى الحمام، فتجد سبوتات داخل رفوف الوحدة الخشبية وأسفلها، اللافت للانتباه هنا هو تصميم بلاط الجدران والذي يحمل شكل تجزيعات الخشب ليتناغم مع الوحدة الخشبية أسفل الحوض.

زاوية أخرى

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1), rashaatalla rashaatalla حماممرايا
rashaatalla

تصاميم داخلية فيلا سكنية (1)

rashaatalla
rashaatalla
rashaatalla

من الزاوية الأخرى للحمام بظهر البانيو والتواليت، استخدم المصمم حيلة ذكية في اختيار لون هكيل البانيو والذي جاء وكأنه هيكل خشبي ليتناغم مع باقي المشهد بالحمام.

يمكنك الإطلاع على :قصر رائع بلمسات كلاسيكية

12 فكرة لتزيين جدران منزلك بالأحجار لتبدو مذهلة
شاركنا..اي الغرف أعجبك تصميمها أكثر ؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً