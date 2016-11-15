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كيف تستغل الجدران في غرفة طفلك؟

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify غرفة الاطفال
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تعد غرف الأطفال أكثر غرف المنزل امتلاءا بالبهجة والمرح، فالجميع عند التخطيط لها يحرص على اختيار ألوان براقة للستائر والسجاد، وطلاء حوائط الغرفة بألوان أطفالهم المفضلة، أو اختيار ورق حائط مطبوع عليه الشخصيات الكرتونية المفضلة للصغار. إلا أن الكثير يغفلون الجانب العملي في تصميم الغرفة بالرغم من أنها أكثر الغرف التي نحتاج لاستغلال كل مساحة بها ..فهي ليست مجرد غرفة نوم، بل هي عالم متكامل يقضي فيه طفلك معظم وقته، لذا جمعنا لكم 10 أفكار عملية ستلهمك وأنت تخطط غرفة طفلك المليئة بالبهجة، وكيف تستغل حوائط الغرفة بأفكار عملية ومرحة أيضا.

حوائط للتسلق

Квартира 120м2 в г. Казань, PlatFORM PlatFORM غرفة الاطفال
PlatFORM

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

لا يوجد طفل في العالم لم يتفاخر بقدرته على التسلق بين أبواب الغرف، إلا إن ذلك قد يعرضه للخطر أحيانا. يمكنك إضفاء المزيد من المرح في الغرفة بتركيب حوائط تسلق آمنة، أو عمل فواصل من الحبال المعلقة كما هو في الصورة، يمكنك أيضا وضع مرتبة لمزيد من الأمان وبهذا سيكون لدى طفلك غرفة غير عادية.

منزل شجرة معلق

Идеальная игровая комната для малышей, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN غرفة الاطفال
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

منزل الشجرة حلم يطارد معظم الأطفال، ربما يستعيض البعض بالخيمة كبديل عنه، لكن في تصميم هذه الغرفة منح الوالدان طفلهما منزل شجرة معلق بالحائط كما هو واضح في الصورة، وألحقا بهذا التصميم مزيد من المرح بإضافة عقلة للتسلق وأرجوحة.

حوائط للرسم والإبداع

„Haus im Haus“ – Wohnung in Berlin Mitte, Sehw Architektur Sehw Architektur غرفة الاطفال
Sehw Architektur

Sehw Architektur
Sehw Architektur
Sehw Architektur

كم مرة نبهت على طفلك ألا يرسم على جدران المنزل، وكم من الوقت قضيت في تنظيف ما رسمه بالفعل على الجدران! ماذا لو أخبرتك أن طفلك سيستمر في الرسم على جدران المنزل مهما حاولت منعه! 

حل هذه المشكلة بسيط..وهو أن تخصص له في غرفته جدار للرسم. ستحتاج لطلاء الحائط بلون غامق واترك لخياله العنان، أو استمتع بالرسم معه.

مكتبة غير تقليدية

Girls' Bedroom homify غرفة الاطفال
homify

Girls' Bedroom

homify
homify
homify

في هذا التصميم تم استغلال الشكل الجمالي للشجرة كمكتبة غير تقليدية بالمرة، يمكنك من خلاها أيضا تعليم طفلك تصنيف الكتب من خلال توزيعها على فروع الشجرة المتنوعة، ولمزيد من المرح في وقت القراءة يمكنك وضع مقعدين من الحشو بألوان مبهجة لتتناغم مع الشجرة.

مكتب من أرفف طائرة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

يتكاسل البعض عن وضع مكتب بغرفة الأطفال لما يستغل من حيز هم في أمس الحاجة إليه، لكن في هذا التصميم تم تكوين مكتب بأبسط الإمكانات وفي أقل استهلاك للمساحة..فالاعتماد على الرفوف الطائرة كمكتب ووحدات تخزين وفر مساحة كبيرة على الأرضيات، ويمكنك إلحاق وحدة أدراج متنقلة كما هو في الصورة ليصبح لديك مكتب متكامل.

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شماعة حائط مبهجة

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos غرفة الاطفال
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

تصميم هذه الغرفة هادئ جدا فأغلب أثاثها من اللون الأبيض، لكنه خلق تناسقا في الألوان بطلاء أحد الحوائط بألوان مختلفة ومستغلا هذه المساحة كشماعة ملابس معلقة على الحائط، مضيفا بها مزيد من البهجة للغرفة.

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العالم في غرفته

Little LEIVARS, LEIVARS LEIVARS غرفة الاطفال
LEIVARS

Little LEIVARS

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

تشير نظريات التربية الحديثة إلى أنه من الرائع أن تشارك طفلك منذ الصغر خرائط العالم والدول ليجعله أكثر إدراكا للعالم من حوله، في تصميم هذه الغرفة مثلا تم استخدام ورق حائط لخريطة العالم السياسية الملونة، واعتمد عليها كمصدر لتنوع الألوان في الغرفة، فباقي ألوان الغرفة تميل للألوان الباردة الهادئة للتناسب مع صخب ألوان الخريطة، ولمزيد من التناغم حافظ على لون الصناديق الخشبية بطبيعتها دون طلاء. البعض يستخدم أيضا ورق حائط للمجموعة الشمسية والمجرات، بالطبع اهتمامات طفلك ستكون هي الفيصل في الأمر.

حلبة سباق

Little LEIVARS, LEIVARS LEIVARS غرفة الاطفال
LEIVARS

Little LEIVARS

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

في هذا النموذج مثلا أضاف المصمم بعدا جديدا للمرح، فقد تم الرسم على جدران حلبة سباق للسيارات، وهو ما كسر رتابة اللونين الأبيض والأزرق البحري، تخيل كم سيقضي الأطفال المحبين للسيارات من الوقت وهم يسابقون بين سياراتهم على الجدران.

في العشوائية جمال أيضا

Skyview del Valle, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة الاطفال
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

بعيدا عن الشكل التقليدي لوحدات التخزين المعلقة جاء التصميم في الصورة ليضيف مزيد من الفوضى الخلاقة، فخلفية الوحدات الملونة أضفت مزيد من البهجة والاتساع للغرفة، والرائع في هذا التصميم هو أنه ليس مجرد شكل جمالي للغرفة بل يمكن استغلاله كمكتبة أو لتخزين الألعاب مثلا.

أشكال ثلاثية الأبعاد

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

تعطي الأشكال ثلاثية الأبعاد عمقا للغرفة، وهذا ما اعتمد عليه هذا التصميم، حيث استغل تقنية الجيبسوم بورد لصنع منظر طبيعي بالغرفة وعززه بالإضاءة بالخلفية.

شقة ساحرة على الطراز الأسكندنافي

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