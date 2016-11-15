كيف تستغل الجدران في غرفة طفلك؟

تعد غرف الأطفال أكثر غرف المنزل امتلاءا بالبهجة والمرح، فالجميع عند التخطيط لها يحرص على اختيار ألوان براقة للستائر والسجاد، وطلاء حوائط الغرفة بألوان أطفالهم المفضلة، أو اختيار ورق حائط مطبوع عليه الشخصيات الكرتونية المفضلة للصغار. إلا أن الكثير يغفلون الجانب العملي في تصميم الغرفة بالرغم من أنها أكثر الغرف التي نحتاج لاستغلال كل مساحة بها ..فهي ليست مجرد غرفة نوم، بل هي عالم متكامل يقضي فيه طفلك معظم وقته، لذا جمعنا لكم 10 أفكار عملية ستلهمك وأنت تخطط غرفة طفلك المليئة بالبهجة، وكيف تستغل حوائط الغرفة بأفكار عملية ومرحة أيضا.
لا يوجد طفل في العالم لم يتفاخر بقدرته على التسلق بين أبواب الغرف، إلا إن ذلك قد يعرضه للخطر أحيانا. يمكنك إضفاء المزيد من المرح في الغرفة بتركيب حوائط تسلق آمنة، أو عمل فواصل من الحبال المعلقة كما هو في الصورة، يمكنك أيضا وضع مرتبة لمزيد من الأمان وبهذا سيكون لدى طفلك غرفة غير عادية.
منزل الشجرة حلم يطارد معظم الأطفال، ربما يستعيض البعض بالخيمة كبديل عنه، لكن في تصميم هذه الغرفة منح الوالدان طفلهما منزل شجرة معلق بالحائط كما هو واضح في الصورة، وألحقا بهذا التصميم مزيد من المرح بإضافة عقلة للتسلق وأرجوحة.
كم مرة نبهت على طفلك ألا يرسم على جدران المنزل، وكم من الوقت قضيت في تنظيف ما رسمه بالفعل على الجدران! ماذا لو أخبرتك أن طفلك سيستمر في الرسم على جدران المنزل مهما حاولت منعه!
حل هذه المشكلة بسيط..وهو أن تخصص له في غرفته جدار للرسم. ستحتاج لطلاء الحائط بلون غامق واترك لخياله العنان، أو استمتع بالرسم معه.
في هذا التصميم تم استغلال الشكل الجمالي للشجرة كمكتبة غير تقليدية بالمرة، يمكنك من خلاها أيضا تعليم طفلك تصنيف الكتب من خلال توزيعها على فروع الشجرة المتنوعة، ولمزيد من المرح في وقت القراءة يمكنك وضع مقعدين من الحشو بألوان مبهجة لتتناغم مع الشجرة.
يتكاسل البعض عن وضع مكتب بغرفة الأطفال لما يستغل من حيز هم في أمس الحاجة إليه، لكن في هذا التصميم تم تكوين مكتب بأبسط الإمكانات وفي أقل استهلاك للمساحة..فالاعتماد على الرفوف الطائرة كمكتب ووحدات تخزين وفر مساحة كبيرة على الأرضيات، ويمكنك إلحاق وحدة أدراج متنقلة كما هو في الصورة ليصبح لديك مكتب متكامل.
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تصميم هذه الغرفة هادئ جدا فأغلب أثاثها من اللون الأبيض، لكنه خلق تناسقا في الألوان بطلاء أحد الحوائط بألوان مختلفة ومستغلا هذه المساحة كشماعة ملابس معلقة على الحائط، مضيفا بها مزيد من البهجة للغرفة.
تشير نظريات التربية الحديثة إلى أنه من الرائع أن تشارك طفلك منذ الصغر خرائط العالم والدول ليجعله أكثر إدراكا للعالم من حوله، في تصميم هذه الغرفة مثلا تم استخدام ورق حائط لخريطة العالم السياسية الملونة، واعتمد عليها كمصدر لتنوع الألوان في الغرفة، فباقي ألوان الغرفة تميل للألوان الباردة الهادئة للتناسب مع صخب ألوان الخريطة، ولمزيد من التناغم حافظ على لون الصناديق الخشبية بطبيعتها دون طلاء. البعض يستخدم أيضا ورق حائط للمجموعة الشمسية والمجرات، بالطبع اهتمامات طفلك ستكون هي الفيصل في الأمر.
في هذا النموذج مثلا أضاف المصمم بعدا جديدا للمرح، فقد تم الرسم على جدران حلبة سباق للسيارات، وهو ما كسر رتابة اللونين الأبيض والأزرق البحري، تخيل كم سيقضي الأطفال المحبين للسيارات من الوقت وهم يسابقون بين سياراتهم على الجدران.
بعيدا عن الشكل التقليدي لوحدات التخزين المعلقة جاء التصميم في الصورة ليضيف مزيد من الفوضى الخلاقة، فخلفية الوحدات الملونة أضفت مزيد من البهجة والاتساع للغرفة، والرائع في هذا التصميم هو أنه ليس مجرد شكل جمالي للغرفة بل يمكن استغلاله كمكتبة أو لتخزين الألعاب مثلا.
تعطي الأشكال ثلاثية الأبعاد عمقا للغرفة، وهذا ما اعتمد عليه هذا التصميم، حيث استغل تقنية الجيبسوم بورد لصنع منظر طبيعي بالغرفة وعززه بالإضاءة بالخلفية.