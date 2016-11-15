كيف تستغل الجدران في غرفة طفلك؟

كم مرة نبهت على طفلك ألا يرسم على جدران المنزل، وكم من الوقت قضيت في تنظيف ما رسمه بالفعل على الجدران! ماذا لو أخبرتك أن طفلك سيستمر في الرسم على جدران المنزل مهما حاولت منعه!

حل هذه المشكلة بسيط..وهو أن تخصص له في غرفته جدار للرسم. ستحتاج لطلاء الحائط بلون غامق واترك لخياله العنان، أو استمتع بالرسم معه.